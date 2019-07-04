 Т.в.о. голови МЗС Божок викликав угорського посла після висловлювань Сійярто, що не відповідають попереднім домовленостям Києва і Будапешта

Під час розмови т.в.о. міністра звернув увагу на те, що, незважаючи на всі зусилля української сторони, спрямовані на вирішення питань, які кидають тінь на дружній характер відносин між нашими державами, угорська сторона продовжує публічну риторику, яка викликає здивування", - сказано в повідомленні МЗС України, поширеному прес-службою міністерства в четвер увечері, передає Цензор.НЕТ.

Єгор Божок наголосив, що в української сторони викликали подив останні висловлювання Міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини П.Сійярто в рамках Міжнародної конференції з питань реформ в Україні в Торонто, які не відповідають рекомендаціям Венеціанської Комісії і попереднім домовленостям.

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Українська сторона виконала рекомендації Венеціанської Комісії та пішла на зустріч угорській стороні щодо імплементації Закону України "Про освіту". В Законі "Про забезпечення функціонування української мови як державної", ухваленому 25 квітня ц.р., враховане прохання угорської сторони щодо продовження перехідного періоду до 2023 року.

Т.в.о. Міністра Єгор Божок нагадав, що під час його візиту у травні 2019 р. до м. Будапешт українською стороною ініційовано розробку алгоритму врегулювання неконструктивних питань в українсько-угорських відносинах. Відповідь на пропозиції української сторони наразі не отримано.

Українська сторона готова до конструктивного діалогу з вирішення питань порядку денного українсько-угорських відносин.