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 Політика України
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Все про:Угорщина (473) мова (371) Божок (14) Сійярто (57) Ійдярто (5)

 Т.в.о. голови МЗС Божок викликав угорського посла після висловлювань Сійярто, що не відповідають попереднім домовленостям Києва і Будапешта

Т.в.о. міністра закордонних справ України Єгор Божок запросив на розмову посла Угорщини Іштвана Ійдярто у зв'язку з висловлюваннями міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, які не відповідають попереднім домовленостям.

Під час розмови т.в.о. міністра звернув увагу на те, що, незважаючи на всі зусилля української сторони, спрямовані на вирішення питань, які кидають тінь на дружній характер відносин між нашими державами, угорська сторона продовжує публічну риторику, яка викликає здивування", - сказано в повідомленні МЗС України, поширеному прес-службою міністерства в четвер увечері, передає Цензор.НЕТ.

Єгор Божок наголосив, що в української сторони викликали подив останні висловлювання Міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини П.Сійярто в рамках Міжнародної конференції з питань реформ в Україні в Торонто, які не відповідають рекомендаціям Венеціанської Комісії і попереднім домовленостям.

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Українська сторона виконала рекомендації Венеціанської Комісії та пішла на зустріч угорській стороні щодо імплементації Закону України "Про освіту". В Законі "Про забезпечення функціонування української мови як державної", ухваленому 25 квітня ц.р., враховане прохання угорської сторони щодо продовження перехідного періоду до 2023 року.

Т.в.о. Міністра Єгор Божок нагадав, що під час його візиту у травні 2019 р. до м. Будапешт українською стороною ініційовано розробку алгоритму врегулювання неконструктивних питань в українсько-угорських відносинах. Відповідь на пропозиції української сторони наразі не отримано.

Українська сторона готова до конструктивного діалогу з вирішення питань порядку денного українсько-угорських відносин.

Т.в.о. голови МЗС Божок викликав угорського посла після висловлювань Сійярто, що не відповідають попереднім домовленостям Києва і Будапешта 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135787
 
   
 Топ коментарі
 
Так это Климкин виноват? Ты чмо мадьярское совсем йопнулся?
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Венгерская сторона быкует, потому что поняла, что в Украине слабый президент, которму, по большому счету, насрать на украинский язык, так что можно требовать большего.
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Да что там решать Отдать венграм Закарпатье , ты же это предлагаешь мокша ?
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Порошенко продолжает гадить Украины и ругаться со всеми окружающими старнами
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Иди мадяр в засос поцелуй и не забудь выучить угорский
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Божок - врио? Петро таки постарався...
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кацап Климкин много свистит и выпячивает грудь, но вопрос об украинско-угорских вiдношеннях нифига не разрешил.
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Так это Климкин виноват? Ты чмо мадьярское совсем ********?
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Да что там решать Отдать венграм Закарпатье , ты же это предлагаешь мокша ?
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Никто так вопрос не ставит, мордва. Но в таком случае кадзаб климкинс и не должен визжать о своей непревосходимости и незаменимости. Он простой смертный и самого среднего куку. Такого среднего, как и его средняя полоса засранции! И возможности его оччень ограничены.
С парашенцией есть визовый режим? Почву против раиськи в ПАСЕ подготовил? Вопрос с угорцями вирiшив? Минские провалились почему? И ваще, как он ожЫрел! Охамел! И овысокомерился.
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Венгерская сторона быкует, потому что поняла, что в Украине слабый президент, которму, по большому счету, насрать на украинский язык, так что можно требовать большего.
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аКУ ЧИ ОКУ ПАЦІЯ?* вИ, ***, ВИРІШУЙТЕ, А ПОТІМ ВАША ДОРОГА БІЛЯ ЖИТОМ
ИРА ПРОЙДЕ...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТ.в.о. голови МЗС Божок викликав угорського посла після висловлювань Сійярто, що не відповідають попереднім домовленостям Києва і Будапешта
 
 
 
 
 
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