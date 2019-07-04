 "Вимагаємо від влади забезпечити право громадян на волевиявлення", - партія Порошенка заявила про загрозу зриву виборів

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі політсили.
У повідомленні зазначається: "До дня голосування залишилося лише сімнадцять днів. І, як повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, на сьогодні вже надруковано фактично 5,2 млн бюлетенів. Водночас, потужності комбінату "Україна" дозволяють надрукувати всі бюлетені тільки за 22 дні.
Таким чином, рішення Шостого апеляційного адмісуду фактично блокує технічне забезпечення виборчого процесу.
"Європейська Солідарність" закликає Центральну виборчу комісію оскаржити це рішення, щоб не допустити зриву парламентських виборів.
Також партія вимагає від влади забезпечити громадянам України їхнє конституційне право на вільне волевиявлення".
сразу станет понятно - кто инициатор срыва выборов
Сейчас в БПП в ВР 135 депутатов, через месяц будет 15.
Супер вопрос кому выгоден срыв выборов ?
Вот ылита тут утверждает, что Зеленскому у которого сейчас нет и 1 депутата а будет минимум 135.
У косатой сейчас 15 депутатов, после выборов определенно будет больше, теряет только виртуальная каалиция БПП и НФ.
Позволю Вам напомнить что в "ЕС сейчас 8 %" может оказаться как в ПП 68% перед вторым туром.
во что превратиться 8 через 2,5 недели никому не известно, но пока вазелины теряют примерно 10 % за 10 дней. косатая тоже только темп поменьше. еще пара фейлов от карлы и разумков будет думать с кем бы ему коалицию строить
Читайте что я писал ВНИМАТЕЛЬНЕЙ:
"А БППэ ж говорили что есть, нет просто документов у парубия"
и не приплетайте мне свои больные фантазии о будущем.
Но в попытках поднагадить шоколадному барыге в тапки на каждом шагу вы раз за разом наносите удар по собственной стране.
Всё, нет барыги уже. Забудьте про него.
Вернитесь в реальность.
И занимайтесь Украиной уже, наконец, а не собственным самоутверждением.
а мы все в дурачках ходим....
от и шевелитесь..
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проcрете и ето? - вы кацапы.
Жеребкування обовязкова процедура,інакше результати виборів можуть бути оскаржені.
Пршнк,пнх.
т.е. эта гнида через свои суды заставляет свой цик задерживать всё вот это вот...
Фактически это срыв выборов. Это дело рук Поплавского. Раньше он был в БПП. Все понятно?
Зебилы , ну хватит уже зебильничать ,, живот уже болит , от смеха .. .