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 Політика України
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 "Вимагаємо від влади забезпечити право громадян на волевиявлення", - партія Порошенка заявила про загрозу зриву виборів

Партія Петра Порошенка "Європейська Солідарність" вважає, що рішення Шостого апеляційного адміністративного суду про проведення повторного жеребкування партій для внесення їх в бюлетені має на меті зірвати проведення дострокових виборів до Верховної Ради.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі політсили.

У повідомленні зазначається: "До дня голосування залишилося лише сімнадцять днів. І, як повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, на сьогодні вже надруковано фактично 5,2 млн бюлетенів. Водночас, потужності комбінату "Україна" дозволяють надрукувати всі бюлетені тільки за 22 дні.

Таким чином, рішення Шостого апеляційного адмісуду фактично блокує технічне забезпечення виборчого процесу.

"Європейська Солідарність" закликає Центральну виборчу комісію оскаржити це рішення, щоб не допустити зриву парламентських виборів.

Також партія вимагає від влади забезпечити громадянам України їхнє конституційне право на вільне волевиявлення".

Читайте також: На друк бюлетенів для позачергових виборів у ВР буде направлено понад 281 млн грн, - ЦВК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135785
 
   
 Топ коментарі
 
политический банкрот,провинциальный тупой вор и жлоб
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Требование к самому себе. Это раздвоение личности, товарисчи. "Требуем от власти обеспечить право граждан на волеизъявление", - партия Порошенко заявила об угрозе срыва выборов - Цензор.НЕТ 3249
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сорвать выборы выгодно только мародёру ибо его люди сейчас на высоких постах.
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Никому кроме ПЕСиков срыв выборов невыгоден
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мне интересно - а кто подал иск в суд о пережеребьевке?
сразу станет понятно - кто инициатор срыва выборов
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Ну допустим это какой то киевский бомж или студент. Что это для Вас прояснит ?
Сейчас в БПП в ВР 135 депутатов, через месяц будет 15.
Супер вопрос кому выгоден срыв выборов ?
Вот ылита тут утверждает, что Зеленскому у которого сейчас нет и 1 депутата а будет минимум 135.

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найди мне хоть одно сообщение в котором написано что в срыве выборов виноват вазелин? я скорее на косатую подумаю - она на пороге прохода. или на карлсона - он вообще пролетает
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Ну так почитайте хотя б 3 следующих поста. "Вимагаємо від влади забезпечити право громадян на волевиявлення", - партія Порошенка заявила про загрозу зриву виборів - Цензор.НЕТ 9132
У косатой сейчас 15 депутатов, после выборов определенно будет больше, теряет только виртуальная каалиция БПП и НФ.
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в новой раде нет никакой коалиции. если брать сегодняшние рейтинги то у косатой едва больше порога и в перспективе ее вообще может не быть в раде. у ЕС сейчас 8 %. это минимум 32 депутата. это не мало.
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А БППэ ж говорили что есть, нет просто документов у парубия, ну и голосований. "Вимагаємо від влади забезпечити право громадян на волевиявлення", - партія Порошенка заявила про загрозу зриву виборів - Цензор.НЕТ 8335
Позволю Вам напомнить что в "ЕС сейчас 8 %" может оказаться как в ПП 68% перед вторым туром. "Вимагаємо від влади забезпечити право громадян на волевиявлення", - партія Порошенка заявила про загрозу зриву виборів - Цензор.НЕТ 8335
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ты в адеквате вообще? кто говорит о коалиции в новой раде? или ты читаешь через слово?
во что превратиться 8 через 2,5 недели никому не известно, но пока вазелины теряют примерно 10 % за 10 дней. косатая тоже только темп поменьше. еще пара фейлов от карлы и разумков будет думать с кем бы ему коалицию строить
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Похоже не в адеквате Вы, хотя я уже привык, что это стабильное состояние ылиты.
Читайте что я писал ВНИМАТЕЛЬНЕЙ:
БППэ ж говорили что есть, нет просто документов у парубия"
и не приплетайте мне свои больные фантазии о будущем.
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бл. я говорю о НОВОЙ РАДЕ (так видно?) а не о старой. как мог кто то говорить о том чего еще НЕТ в природе?
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И о "косатой" по тем же соцопросам её рейтинг на уровне ПП, т.е. 7-8%, Согласитесь 30 депутатов таки лучше чем 15 сейчас. Так что ...... всё как в пословице: громче всех кричит держи вора-вор.
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Ну а что - всё правильно. Зеля возвращает сепаров, Коломойша выводит паРашу за рамки конфликта и в-открытую поёт кремлёвскую пропаганду. А 73% умственно отсталых по инерции подпевают ольгинским троллям. ХорошА картинка!
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А тебе надо, чтобы Петю постоянно избирали в первом туре.
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"73% умственно отсталых" это конкретно у Вас в Канаде или во всех странах под флагами которых здесь сутками работают "небайдужи до Украины иностранцы" ?
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Пусть СОЕВЫЙ БОРОВ ПЕЦЯ обратится в лигу сексуальных реформ!
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Прививки от бешенства, завезённые Супрунихой именно для партии ПЕС и предназначались,судя по всему.Усыпить бешенных собак к хренам собачьим и жизнь наладится.И подельников их оппожоповских,расбившихся на кучки разномастных тварей прущихся в Раду.Все тварюки мерзотные на одной цепи седят у Вовы Путлера!!!
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Не испытывать жгучего стыда за Зеленского-президента способен лишь тот, для кого и Янукович-президент не был позором
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Держи вора кто громче всех кричит?
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Интересно посмотреть кого тут прикрывают модераторы Цензора. Пока все тролли гадят в-открытую. Никакой реакции от форума. Но критики против себя (без оскорблений, просто замечания) Цензор не признаёт. Интересная позиция издания, однако...
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Ваше желание еще раз пнуть попередника на чем только можно понятно. То, что вы до сих пор воюете не с Путиным, а с Порошенко - настолько очевидно, настолько бросается в глаза, что это уже даже не прилично.
Но в попытках поднагадить шоколадному барыге в тапки на каждом шагу вы раз за разом наносите удар по собственной стране.
Всё, нет барыги уже. Забудьте про него.
Вернитесь в реальность.
И занимайтесь Украиной уже, наконец, а не собственным самоутверждением.
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что ты несешь тупая звезда? видео есть и как он к этим упоротым с шариками обращался и что говорил со сцены.
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Вот именно,видео есть!И любой может посмотреть и послушать,что несут музыкантишки с его разогрева,кодла под сценой и чмо синеносое на сцене!Томпаксы из ушей вынь и послушай!Всем кто хочет посмотреть на жто зрелище,как это было,советую зайти в ютуб на канал Шария.Он показывает то,что вы мразота долбаная перевираете и показываете в выгодном для вас свете.А там много интересного.Особенно впечатляет,как это чмо шоколадное не попускается и продолжает розжигать ненависть между украинцами и щелить их на разные сорта.Мрази тупые!!!
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А ты докажи в европейском суде,который за этот фейк уже осудил нескольких дебилов вроде тебя.Кстати и на этот сайтик можно в суд подать,за то,что таких мразей ботосраных оплачивает,как ты.А педофил помощник Берёзы,чмо жирное рыжемордое,отлизывавший 10 летним девочкам и совавший свои карявки куда не попадя им тебя не беспокоит?И это доказанный факт.Вот только ваша власть этого педофила отмазала и дело по тихому прекратило.А сколько там ещё всякой нечисти в Раде до сих пор сидит и помощнички их такие же?
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ленка не нервничай. матка выпадет. нельзя так распаляться. тебя заводит шарий? ну и вали к нему на канал отлизывать (твое выражение). он там сирых и убогих любит
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самое не смешное - шо казлы в курсе...
а мы все в дурачках ходим....
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Збіговисько Ольгінсько-порошкового зброду. Волання і шмарклі по всёму цензорі.
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Всю зебильную ботоферму выгнали камменты спамить. Как же ЕС им мешает)
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Истерика, как признак неизбежного краха...
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В других новостях их нет, а только слово ЕС в названии и вся лахта гроздьми говнецо сифонит)
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У ПЕСиків димить нєпадєццкі.. Таке корито відбирають
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есть еще шанс - не верю в него, но он есть - выборы в раду...
от и шевелитесь..
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проcрете и ето? - вы кацапы.
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поява РНС після рішення суду зобовязує Цвк змінити список.
Жеребкування обовязкова процедура,інакше результати виборів можуть бути оскаржені.

Пршнк,пнх. "Вимагаємо від влади забезпечити право громадян на волевиявлення", - партія Порошенка заявила про загрозу зриву виборів - Цензор.НЕТ 6934
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Никогда не голосовал за барыгу, но мне вот интересно почему в депутаты от зеленского не идет ни один ветеран АТО, а одни рыги, клоуны и решалы?
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Там даже людєй нет. Тока адні кловани. Даколє?!
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А у меня во дворе опять песочек в песочницы привезли и скамейки покрасили- значит скоро выборы, а потом опять выходить папам и разносить песочек самим
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горит очко у ублюдка ))) понимает, что, ****, вылетает вообще из власти ))) насладимся этим моментом ))
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также хочу напомнить, что и цик и суды под ручным управлением шоколадного ублюдка до сих пор )
т.е. эта гнида через свои суды заставляет свой цик задерживать всё вот это вот...
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петин копгосп "В останню дорогу" в агонії і конвульсіях.
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вот такой вот петя . прохососы он же вас опустил по полной.
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Вальцман должен сидеть в тюрьме!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Зелень не может даже организовать выборы на которых может победить.... супер !
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самое прикольное что порох требует НЕ срывать выборы. но зебики упорно пытаются это поставить ему в вину. идиоты!
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.....я на выборы не пойду т.к. буду на МОРЕ !!!! ))))) выбирайте хоть чёрта ЛЫСОГО )))) я согласен на ВСЁ !!!!
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Петина партия на грани прохода ( прокола ) в Верховную Раду . Потому и истерика , и внесение в Раду всякой х .. у. йни , типо закона о " Матюках "... В ютубе можно найти телефонные разговоры бывшего президента с людьми , которые ему подчинялись . Обычные нормальные словесные выражения там были для связки матюков . Двуличие и алчность , - вот настоящее лицо лидера партии Европейська солідарність .
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Иск с требованием провести повторную жеребьевку подала "Аграрная партия"...
Фактически это срыв выборов. Это дело рук Поплавского. Раньше он был в БПП. Все понятно?
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Поплавский . В БПП . "Вимагаємо від влади забезпечити право громадян на волевиявлення", - партія Порошенка заявила про загрозу зриву виборів - Цензор.НЕТ 7942 .?? Жги есчё .

Зебилы , ну хватит уже зебильничать ,, живот уже болит , от смеха .. "Вимагаємо від влади забезпечити право громадян на волевиявлення", - партія Порошенка заявила про загрозу зриву виборів - Цензор.НЕТ 7942 .
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тю, як ПЕСики заверещали, а коли воєнний стан збиралися запроваджувати на необмежений час, щоб не допустити вибори, і лише під тиском українського суспільства та міжнародної спільноти обмежили, то начхати було на волевиявлення.
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А партія Пінчука,чи партія Коломойського-що каже ?
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Узурпатор власти о свободном волеизъявлении? Вот что значит получить в зад пинок от народа.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Вимагаємо від влади забезпечити право громадян на волевиявлення", - партія Порошенка заявила про загрозу зриву виборів
 
 
 
 
 
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