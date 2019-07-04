 Від початку доби 1 воїна поранено, 2 дістали бойові травми, зафіксовано 16 ворожих обстрілів, у т.ч. із застосуванням артилерії і мінометів, - прес-центр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 7 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- поблизу населеного пункту Опитне, з напряму н.п. Веселого - з підствольного гранатомета і крупнокаліберного кулемета;
- два рази біля Лебединського, з напряму н.п. Ужівка - зі станкового протитанкового гранатомета і крупнокаліберного кулемета;
- двічі на околиці Березового, з напрямку Ясного і Докучаєвська - з автоматичних гранатометів, зенітних установок і стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Піски, з напряму н.п. Веселого - з міномета калібру 82 мм і станкового протитанкового гранатомета;
- поблизу Водяного, з напряму н.п. Пікуза - з ручного протитанкового гранатомета, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 9 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- поблизу Новгородського, з напряму Горлівки - з міномета калібру 120 мм;
- двічі неподалік Кримського, з напряму Красногвардійського і Донецького - з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 82 мм;
- два рази в районі населеного пункту Новотошківське, з напряму Лозівського і Донецького - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів;
- біля Луганського, з напрямку Калинівки - з міномета калібру 120 мм і гранатометів різних систем;
- на околиці Попасної, з напряму Первомайська - з мінометів калібру 120 і 82 мм;
- поблизу Південного, з напряму шахти ім. Гагаріна - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Новолуганського, з напряму н.п. Доломітне - з міномета калібру 82 мм.
Внаслідок ворожих обстрілів 1 українського військовослужбовця поранено, двоє дістали бойові травми. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.
Сьогодні, 4 липня, помер від важких поранень отриманих під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Мар'їнка старший солдат Едуард Лобода.
3 липня озброєні формування Російської Федерації 29 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів - із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Факти вогню противника зафіксовано поблизу населених пунктів Водяне, Опитне, Мар'їнка, Авдіївка, Лебединське, Новогригорівка, Красногорівка, Зайцеве, Травневе, Новолуганське, Південне, Попасна, Майорське, Новгородське та Кримське.
3 липня представники Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрили 7 крадіжок, 2 шахрайства, 3 факти незаконного обігу вогнепальної зброї та 10 фактів незаконного поводження з наркотичними речовинами. За підозрою в участі у складі збройних формувань РФ затримано й передано до правоохоронних органів 6 осіб. Виявлено 16 адміністративних правопорушень.
Вчора через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало понад 19 тис. осіб і 2 300 транспортних засобів. 18 800 осіб і 2 200 транспортних засобів перетнули лінію розмежування у зворотному напрямку. 29 особам було відмовлено у пропуску через лінію розмежування.
Про це пише BBC Україна, ссилаючись на доньку Цемаха, яка проживає на окупованій території, і адвоката затриманого Романа Гонтарєва.
Так, донька підтвердила журналістам факт затримання у його квартирі в Сніжному 27 червня, припустивши, що її батьком могли цікавитися через те, що саме біля Сніжного був збитий малайзійський "Боїнг".
Крім того, за словами адвоката, Цемаха доставили до Києва.
"28 червня доставлений до Києва, а 29 червня Шевченківський районний суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці", - зазначив адвокат.
Водночас представники українських органів влади не коментують інформацію стосовно Цемаха.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/4/7220043/
Нам всем интересно.....
Судя по твоему коменту полному смыслов и без ошибочной орфографии - ты работаешь в офисе уЗеленского, да?
Викрасти і вивезти звідти сепара це мission іmpossible. Якась лажа.
Плюс загальновідомі призначення в службу ЗР...