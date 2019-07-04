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 Політика України
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Все про:Лещенко (339) ЦВК (679)

 ЦВК дозволила Лещенкові називатися "Слугою народу"

Кандидат у нардепи по округу в Подільському районі Києва Сергій Лещенко здобув перемогу в Центральній виборчій комісії.

На своєму засіданні в четвер ЦВК прийняла рішення відхилити скаргу конкурентки Лещенка на виборах Анни Бондар, яка протестувала проти розміщення на білбордах гасла "Справжній слуга народу", передає Цензор.НЕТ.

У своєму поясненні Лещенко наполягав: "Скарга Бондар А.В. є необґрунтованою, містить свідомо недостовірні відомості, суперечить нормам чинного законодавства, не відповідає вимогам закону за змістом і формою скарги, а також є проявом зловживань з боку пані Бондар своїм правом на подання заяви" .

Лещенко, як кандидат у народні депутати в повному обсязі і своєчасно виконав усі вимоги частини шостої та сьомої статті 69 Закону України "Про вибори народних депутатів України". Зокрема, впродовж встановленого законом терміну було подано до Центральної виборчої комісії екземпляр кожного друкованого матеріалу передвиборчої агітації, виготовленого за рахунок коштів виборчого фонду кандидата в народні депутати України; згадані друковані матеріали передвиборчої агітації містять повний перелік необхідних відомостей: відомості про замовника цих матеріалів, установу, що здійснила друк, тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Справжній слуга народу я, а не парашутисти, які намагаються під таким брендом потрапити в парламент, - Лещенко про свої борди в стилістиці партії Зеленського. ФОТО

Крім того, вживання словосполучення "Справжній слуга народу" щодо Лещенка ґрунтується на тому, що він є народним депутатом України, а кожен народний депутат України (а не тільки представник/член певної політичної партії) зобов'язаний служити народу України.

"Бути слугою народу - це обов'язок, який прямо походить зі статусу кожного народного депутата, в тому числі зі статусу кожного безпартійного народного депутата. Справжній слуга народу означає, що Лещенко у своїй депутатській діяльності завжди намагався справді дотримуватися основоположного принципу депутатської діяльності - служити українському народові", - йдеться в письмових поясненнях Лещенка, поданих до ЦВК по суті скарги.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135783
 
   
 Топ коментарі
 
- Слущай, Гиви - мой доч виходит замуж за русского, у ниго такой странний и пошлий имя...
- Вах! Какой?!
- Дай-ка вспомныть... Э-э-э-э... Мэсье П*дор... нэт... Сэньор Гомосэк... нэт... э-э-э-э... А! Вспомныл - Сэр Гей!
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кому Дубинский журналист тому и Моторола повстанец.
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А по обличчю він справжній слуга народу.🤗
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Бєня не слуга, а той, якому служать слуги🤗
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политическая проститутка намного хуже обычной. первая продаёт тело с тремя дырками, вторая - душу.....
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тут Сирожке нет равных, он уже на славу побегал по разным партиям, от Демальянка до Михо и Зе, поэтому все от него и отказались, никто не любит перебежчиков
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😁 Лєщенка просто зобов'язаний стати депутатом. Нє, ну що, справді у Польщу їхати? А там працювати треба в то не язиком. Але справа не в тому, а в тому, що серЛєщ - шельма ще та! 😁 Він прокатав посонів з "новими обличчями", як лохів! Красиво! І головне - у їхньому стилі. Думаю, посонам абідна, що жуть! 😁
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"Лещенко Сергій" треба писать па рускі і в останньому слові між складами дефіс.
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- Слущай, Гиви - мой доч виходит замуж за русского, у ниго такой странний и пошлий имя...
- Вах! Какой?!
- Дай-ка вспомныть... Э-э-э-э... Мэсье П*дор... нэт... Сэньор Гомосэк... нэт... э-э-э-э... А! Вспомныл - Сэр Гей!
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***
- я от синагоги...
- ааа, вы от еврейской общины?
- вах...слющай, зачем еврейской, зачем общины, ти Гоги знаещь? так я от сина Гоги!
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Хорошо хоть не "справжній раб божий"... А так на фото страшила и я б за такого уж точного не отдал бы свой голос...
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так и так за него никто не будет голосовать, все будут голосовать за кандидата от Слуги народа, так что у Сирожки вообще нет шансов
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Хочу видеть всех этих Дубинских, Лещенко и Саакашвили в Раде, так как без них цирк будет не полным. Даже жаль, что Шария сняли. Он в этой команде смотрелся бы как влитой.ЦИК разрешил Лещенко называться "Слугой народа" - Цензор.НЕТ 7416
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чисто технически он бы не прошел и даже отнял бы пару голосов у слуг русскаго народу, но ради принципа гада нельзя было допускать
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Согласен. Он открытый сепар. Остальные, типа, инакомыслящие.
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Неужели в Голландии знают Свынарчуков ? ЦИК разрешил Лещенко называться "Слугой народа" - Цензор.НЕТ 8985
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А ты, пригоженский же узнал. Теперь вот сидишь под украинским прокси и изображаешь за копеечку - хотя без мозга у тебя не получается
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Так шо там со Свынарчуками в Голландии ? Дюже популярны
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А какая погодка сейчас в Голландии ? Не дует ? Ааа - аааааа
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Не нравится журналист Дубинский - голосуй на его округе за потужного реформатора Кононенко, почему нет.
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Я бы проголосовал за Кононенка. Любой лучше Дубинского, если это не рыг и не комуняка.
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электорат Пети это диагноз. Лучше пересмотри расследование "Схем" как Кононенко и Петя получили землю в Царском селе на Печерске бесплатно.
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кому Дубинский журналист тому и Моторола повстанец.
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Знову ця вічкаста повія вилізла. Подивишся ,- ну додік додіком)
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А Лещенко еще Еврооптимст или уже перекрасился ЦИК разрешил Лещенко называться "Слугой народа" - Цензор.НЕТ 7432
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А на гейпараде Лещенко был в этом году ЦИК разрешил Лещенко называться "Слугой народа" - Цензор.НЕТ 4272
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Лещенко вигнали..З гей-параду..
зі словами-тут порядні геї, а не.. ЦВК дозволила Лещенкові називатися "Слугою народу" - Цензор.НЕТ 6204
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Лещенко пытался примкнуть не одной партии, поэтому он скоро окончательно запутается в цветах))) Вот действительно, его цвет будет, цвет РАДУГИ ЦВК дозволила Лещенкові називатися "Слугою народу" - Цензор.НЕТ 1096
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Жалобу нужно было основывать не только на лозунге, но и на зелёном фоне. Вместе они говорят о желании Лещенко подмазаться к партии "Слуга народа". ЦИК должен был запретить использовании зелёного фона в сочитании с этим лозунгом. Это вводит избирателя в заблуждение.
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Вообще более гнойной Рады в Украине не было. Это будет настоящий шабаш нечисти.
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Так не голосуйте за нечисть, или заставляет кто? Странный народ...
Неужели не из кого выбрать не нечисть?
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" Да.... вот хреновина. Ну прямо карусель получается. Белые пришли - грабют, красные пришли - грабют. Ну куды крестьянину податься?.."
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"Лещенко в своей депутатской деятельности всегда старался действительно придерживаться основополагающего принципа депутатской деятельности - служить украинскому народу " - это, конечно, збрехав.

Но сам принцип запрещать всем то, что разрешаешь себе - симптоматично для ЗеКоманды.
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Пусть его сначала зарегистрируют. Это как назвать магазин "Конфета" а потом запрещать всем что либо называть конфетой.
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Лучше закаптить ЦИК разрешил Лещенко называться "Слугой народа" - Цензор.НЕТ 1646 .. В Полтавской обл есть городок , на берегу водохранилища , называется - Градяжск . Так вот , местные умельцы там так умеют каптить рыбу , мм-м пальчики оближешь . Нигде в Украине такой вкуснятины не встретишь . Говорят , ещё при совке , местный рыбсовхоз , снабжал своей продукцией даже космонавтов в Звёздном городке , и партийную элиту в мацькве и Киеве .
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Та він і без неї вже зашкварений. Сергій намагається позбавитись від конкурентів, але хіба є різниця, яке прізвище депутата від СН, якщо в основному голосують за бренд. Вибиратимуть кого завгодно, але не Лещенко
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Так багато "слуг народу"--скоро народу для слуг забракне
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Ги) сірожа настільки вонюче що навіть в слуги урода не беруть)
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А неплоха квартирка у слуги. Добавить ему денег?))))
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Бггг) вот кто с зебобой в идиотстве соперничать будет, а то казалось, что зекрысе равных в скудоумии нет
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Кончита Вурст хочет служить народу. ЦИК дал ей такую возможность. Да возрадуемся за убогую.
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А шож по мажоритарке в округах : - Это ж вообще пипец . Порошенковцы и Медведчуки ... .
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да и Сирожке ничего не светит у себя на округе, т.к. команда Зе выдвинула своего человека, а народа по любому проголосует за кандидата от СН
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а ще забудовники.. з "нової команди Зе"..наприклад у Львові-аж двоє з однієї будГОПкомпанії"РІЕЛ" ((

ЦВК дозволила Лещенкові називатися "Слугою народу" - Цензор.НЕТ 9832
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Вперше чую, щоб британці носили пейси, сер... ЦИК разрешил Лещенко называться "Слугой народа" - Цензор.НЕТ 3952
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Этот "слуга народа" пришедши в Раду простым журналистом, вдруг покупает в центре квартиру за пол миллиона долларов, дослужился, молодец, теперь наверное на ремонт в этой самой квартире хочет дальше народу "служить"
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Сразу пусть разрешит называться Зеленским и постить его фото на бигбордах
Шоп наверняка
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Яркий пример того, когда не взяли ни в один из список, поскольку слишком токсичный, но очень хочется в депутаты. Начинаешь костит под самые большие политические силы
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Бідний Сірьожа, нікуди не втовпився, а Зе поставили від себе близьку до Богдана людину, шанси нульові. Тому нема чого дьоргатись
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Еврооптимист перебежал в слугу народу. Хотя его гнилой душе скорее подходит Еврослуга
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Єврослугами себе скоріше виставляє ЄС...хоча назва говорить про партнерство..

ЦВК дозволила Лещенкові називатися "Слугою народу" - Цензор.НЕТ 357
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Плагіатори.І Зєлєнскій,і Лєщєнко(і я не про книгу Рудика).Ось звідки цей мудацький вираз :
ЦВК дозволила Лещенкові називатися "Слугою народу" - Цензор.НЕТ 7453
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Выражение восходит к эпохе античности. Древнегреческий оратор и публицист Йсократ (436-338 до н. э.) в своем сочинении «Ареопагетик» (ок. 354 до н. э.) писал: «Народ должен назначать представителей вла-
сти(...) а люди, располагающие достаточным досугом, должны посвятить себя заботам об общественных делах как слуги народа» (перевод К. М. Колобовой).
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Так,а "депутат-слуга народу"-саме від Йоськи
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Сергей больше не "слуга народа", а слуга олигархов, поэтому так и рвется в ВР, что бы лоббировать их интересы))
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То эта тухлятина всю Украину за дебилов держала. Рассказывал сказку про идиотка, которая дала 100 штук Зелени на 10 лет без процентов. Теперь под Зелю косит. Честное слово, смотреть на эту мерзость противно. Скорее уж, такую мразь выбросили из ВР Украины, что бы он не позорит Украину
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А на рекламу внешнюю и ролики денег кто дал? За чей счёт банкет? Пинчук или Григоришин?
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У этого упырька и прокладки олигархов везде "победы".
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