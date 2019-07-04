 ЦВК дозволила Лещенкові називатися "Слугою народу"

На своєму засіданні в четвер ЦВК прийняла рішення відхилити скаргу конкурентки Лещенка на виборах Анни Бондар, яка протестувала проти розміщення на білбордах гасла "Справжній слуга народу", передає Цензор.НЕТ.

У своєму поясненні Лещенко наполягав: "Скарга Бондар А.В. є необґрунтованою, містить свідомо недостовірні відомості, суперечить нормам чинного законодавства, не відповідає вимогам закону за змістом і формою скарги, а також є проявом зловживань з боку пані Бондар своїм правом на подання заяви" .

Лещенко, як кандидат у народні депутати в повному обсязі і своєчасно виконав усі вимоги частини шостої та сьомої статті 69 Закону України "Про вибори народних депутатів України". Зокрема, впродовж встановленого законом терміну було подано до Центральної виборчої комісії екземпляр кожного друкованого матеріалу передвиборчої агітації, виготовленого за рахунок коштів виборчого фонду кандидата в народні депутати України; згадані друковані матеріали передвиборчої агітації містять повний перелік необхідних відомостей: відомості про замовника цих матеріалів, установу, що здійснила друк, тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

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Крім того, вживання словосполучення "Справжній слуга народу" щодо Лещенка ґрунтується на тому, що він є народним депутатом України, а кожен народний депутат України (а не тільки представник/член певної політичної партії) зобов'язаний служити народу України.

"Бути слугою народу - це обов'язок, який прямо походить зі статусу кожного народного депутата, в тому числі зі статусу кожного безпартійного народного депутата. Справжній слуга народу означає, що Лещенко у своїй депутатській діяльності завжди намагався справді дотримуватися основоположного принципу депутатської діяльності - служити українському народові", - йдеться в письмових поясненнях Лещенка, поданих до ЦВК по суті скарги.