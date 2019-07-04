 "Якщо я можу хоч чимось допомогти світу, людям - чому б цього не зробити? Навіть маючи тільки один палець, який у мене працює", - Дубішин розповів, як став волонтером. ВIДЕО

Антону Дубішину - 29 років. За прогнозами лікарів, він не повинен був дожити і до шести, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на українську службу "Бі-бі-сі".
"Мамі говорили: "Буде перша хвороба - він помре в 5 років. А потім в 10, а потім в 15 ... А мені вже 29", - розповів Антон.
Батько залишив сім'ю, коли Антону було 4. Відтоді у звичайній багатоповерхівці він живе з мамою Наталею. Їхня квартира розташована на 13 поверсі, ліфт часто не працює. Але це - не привід замикатися в чотирьох стінах, вважає Антон.
"Я пішов один проти правил, проти законів системи. Що потрібно сидіти вдома, отримувати пенсію. Мене це не влаштовує. Я не хочу сидіти вдома. Я хочу їздити, я хочу жити повноцінно. Я хочу приносити користь людям", - говорить волонтер.
Коли Антону було 14 років, він думав про те, щоб накласти на себе руки. Але не зміг завдати болю рідним людям. Тепер він розповідає про це людям, які опинилися в скрутних життєвих обставинах - вихованцям дитячих колоній і клієнтам центрів реабілітації наркозалежних. У поїздках в такі установи Антона супроводжує мама.
"Ми знаємо, що потрібно допомагати. Тому у нас знаходиться енергія, знаходиться якесь прагнення йти вперед, переступати всі бар'єри і допомагати ближньому своєму", - говорить Наталя Дубішин.
Антон мріє разом із мамою доїхати аж до лінії фронту. А поки цього не сталося, часто відвідує ветеранів у Київському військовому госпіталі. Він закликає їх не впадати у відчай. А створена Антоном громадська організація "Ти - особливий" допомагає бійцям продуктовими наборами.
"Був випадок, коли була потрібна бензопила хлопцям на фронті. Щоб утеплювати бліндажі. Я купив за свою пенсію. 1300. Передав з волонтерами", - згадує Антон.
"Сенс життя - в самому житті, тому що це найбільший дар ... Як би не було важко, потрібно йти вперед, не зважаючи ні на що", - вважає Антон.
борт с тяжело ранеными, прибыл в киевский госпиталь. За 10 дней у нас 37 раненых, убитые и
раненые медики, вчера получили ранение 5 воинов, есть оооочень тяжёлые в
реанимации!Боец, получивший вчера ранение умер в госпитале,
ему оторвало ноги и руку.. 😪😢🙁Цена войны!!Бортом прилетели 11 воинов с ампутациями
ног, среди них есть воины, которым по 21-23 года. Патриотов в интернете очень много,
хотелось бы чтобы были и в реальности, война продолжается и нашим защитникам
нужна наша поддержка! Значит, сдать кровь можно в центр госпитале Киева, Госпитальная 18, центр крови работает с
9-12, понедельник-четверг. Остальные потребности, очень нужны соки, вода,
йогурты, это уходит в больших кол-вах. Так же колбаса, сыр, овощи для
бутербродов. Нужен сахар, конфеты, кофе и чай. Из
одежды футболки, шорты.Из лекарств дексалгин и кетанов(
обезболивающее в ампулах) По мере возможностей, мы передаём на ирпенский
госпиталь и отсылаем посылки на передовую. Мы находимся в отделении травматологии,
в столовой и палатах, не на складе. Пишите в личку по вопросам, тел не даю,
потому что звонят сепары. Пока многие на морях и отдыхе, наши
ребята отдают свои жизни. Спасибо всем кто не устал и помогает.
Карта 4627 0551 5008 4795 моя, Ветвицкая
Наталья( Юсупова), приват
https://www.facebook.com/nataliya.vetvitskaya/videos/pcb.2414482578612856/2414480631946384/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDHN-OqxtOlkGAdirBfkBQFCq4nQ1Ioc7Cvv6NCGvlkD-rstDhyVB337BxiCK91Lu5cY-J4q9K2AFf3
Не зная ничего о нем...(про Украину)
хотя "не знала" - это для дураков.....(запасает.ся спихами и солями.... солью!)
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Якщо ти нарікаєш на життя,
Тобі здається, що усе погано…
Згадай - на цьому світі є дитя,
Яке ніколи не побачить мами!
Можливо, ти сумуєш що хвилини,
Тебе тривожать болісні думки?
Згадай - що десь на світі є людина,
Яка живе без ніг, або руки.
Якщо тобі буває часом тяжко,
Дірявлять душу сірі почуття
Згадай - що десь маля, неначе пташка
В важкій хворобі б'ється за життя!
Якщо буває ліньки щось робити,
Тоді лише задумайся на мить -
Хтось все життя лиш мріє говорити,
Комусь цей світ побачити кортить!
Якщо тебе обурюють проблеми,
Тоді подумай щиро, без вагань -
Скільки людей випрошують у неба
Хоча би день прожити без страждань!!!
Руслана Дудич
Той, хто за 30-ть срібних до пенсії, згоден продати країну, закликаючи ворога на свою землю.
І той, хто цокая пальцями по клаві, розповсюджуючи в інеті брехню, отримуючи за це ті ж самі жалюгідних 30-ть срібних і живучи у найбагатшій країні світу, але по вухах у лайні, також ніколи не оцінить цей вчинок. Але кожному своє, глистам копирсатися у сраці, а справжнім людям насолоджуватися миттю життя.