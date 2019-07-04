 "Якщо я можу хоч чимось допомогти світу, людям - чому б цього не зробити? Навіть маючи тільки один палець, який у мене працює", - Дубішин розповів, як став волонтером. ВIДЕО

Антону Дубішину - 29 років. За прогнозами лікарів, він не повинен був дожити і до шести, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на українську службу "Бі-бі-сі".

"Мамі говорили: "Буде перша хвороба - він помре в 5 років. А потім в 10, а потім в 15 ... А мені вже 29", - розповів Антон.

Батько залишив сім'ю, коли Антону було 4. Відтоді у звичайній багатоповерхівці він живе з мамою Наталею. Їхня квартира розташована на 13 поверсі, ліфт часто не працює. Але це - не привід замикатися в чотирьох стінах, вважає Антон.

"Я пішов один проти правил, проти законів системи. Що потрібно сидіти вдома, отримувати пенсію. Мене це не влаштовує. Я не хочу сидіти вдома. Я хочу їздити, я хочу жити повноцінно. Я хочу приносити користь людям", - говорить волонтер.

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Коли Антону було 14 років, він думав про те, щоб накласти на себе руки. Але не зміг завдати болю рідним людям. Тепер він розповідає про це людям, які опинилися в скрутних життєвих обставинах - вихованцям дитячих колоній і клієнтам центрів реабілітації наркозалежних. У поїздках в такі установи Антона супроводжує мама.

"Ми знаємо, що потрібно допомагати. Тому у нас знаходиться енергія, знаходиться якесь прагнення йти вперед, переступати всі бар'єри і допомагати ближньому своєму", - говорить Наталя Дубішин.

Антон мріє разом із мамою доїхати аж до лінії фронту. А поки цього не сталося, часто відвідує ветеранів у Київському військовому госпіталі. Він закликає їх не впадати у відчай. А створена Антоном громадська організація "Ти - особливий" допомагає бійцям продуктовими наборами.

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"Був випадок, коли була потрібна бензопила хлопцям на фронті. Щоб утеплювати бліндажі. Я купив за свою пенсію. 1300. Передав з волонтерами", - згадує Антон.

"Сенс життя - в самому житті, тому що це найбільший дар ... Як би не було важко, потрібно йти вперед, не зважаючи ні на що", - вважає Антон.