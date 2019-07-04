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Все про:інваліди (137) волонтери (493) Дубішин Антон (3) інвалідність (5)

 "Якщо я можу хоч чимось допомогти світу, людям - чому б цього не зробити? Навіть маючи тільки один палець, який у мене працює", - Дубішин розповів, як став волонтером. ВIДЕО

Антон Дубішин живе з діагнозом "спінальна аміотрофія" і може керувати тільки вказівним пальцем на лівій руці. Він допомагає бійцям на фронті і дітям із прифронтових територій. Антон їздить у дитячі колонії і центри реабілітації наркозалежних. А крім цього, мріє побувати на фронті.

Антону Дубішину - 29 років. За прогнозами лікарів, він не повинен був дожити і до шести, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на українську службу "Бі-бі-сі".

"Мамі говорили: "Буде перша хвороба - він помре в 5 років. А потім в 10, а потім в 15 ... А мені вже 29", - розповів Антон.

Батько залишив сім'ю, коли Антону було 4. Відтоді у звичайній багатоповерхівці він живе з мамою Наталею. Їхня квартира розташована на 13 поверсі, ліфт часто не працює. Але це - не привід замикатися в чотирьох стінах, вважає Антон.

"Я пішов один проти правил, проти законів системи. Що потрібно сидіти вдома, отримувати пенсію. Мене це не влаштовує. Я не хочу сидіти вдома. Я хочу їздити, я хочу жити повноцінно. Я хочу приносити користь людям", - говорить волонтер.

Дивіться також: Невиліковно хворого волонтера Дубішина виписали з реанімації: "Гадаю, що через кілька днів буду в строю". ФОТО+ДОКУМЕНТ

Коли Антону було 14 років, він думав про те, щоб накласти на себе руки. Але не зміг завдати болю рідним людям. Тепер він розповідає про це людям, які опинилися в скрутних життєвих обставинах - вихованцям дитячих колоній і клієнтам центрів реабілітації наркозалежних. У поїздках в такі установи Антона супроводжує мама.

"Ми знаємо, що потрібно допомагати. Тому у нас знаходиться енергія, знаходиться якесь прагнення йти вперед, переступати всі бар'єри і допомагати ближньому своєму", - говорить Наталя Дубішин.

Антон мріє разом із мамою доїхати аж до лінії фронту. А поки цього не сталося, часто відвідує ветеранів у Київському військовому госпіталі. Він закликає їх не впадати у відчай. А створена Антоном громадська організація "Ти - особливий" допомагає бійцям продуктовими наборами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ваше життя змінилося, але воно триває. Я особливий хлопець, однак допомагаю дітям і госпіталям", - невиліковно хворий волонтер Антон Дубишин звернувся до поранених бійців. ВIДЕО

"Був випадок, коли була потрібна бензопила хлопцям на фронті. Щоб утеплювати бліндажі. Я купив за свою пенсію. 1300. Передав з волонтерами", - згадує Антон.

"Сенс життя - в самому житті, тому що це найбільший дар ... Як би не було важко, потрібно йти вперед, не зважаючи ні на що", - вважає Антон.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135781
 
   
 Топ коментарі
 
св'ята людина. Кожний раз, коли ти вважаєш, що тобі погано згадай, про оцю дитину
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держись, братик! сильные духом заслуживают уважения
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Цій дитині допомагає Господь. Його матері великий уклін.
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св'ята людина. Кожний раз, коли ти вважаєш, що тобі погано згадай, про оцю дитину
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держись, братик! сильные духом заслуживают уважения
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Наталія Юсупова2 год · Люди, сделайте репост пожалуйста, новый
борт с тяжело ранеными, прибыл в киевский госпиталь. За 10 дней у нас 37 раненых, убитые и
раненые медики, вчера получили ранение 5 воинов, есть оооочень тяжёлые в
реанимации!Боец, получивший вчера ранение умер в госпитале,
ему оторвало ноги и руку.. 😪😢🙁Цена войны!!Бортом прилетели 11 воинов с ампутациями
ног, среди них есть воины, которым по 21-23 года. Патриотов в интернете очень много,
хотелось бы чтобы были и в реальности, война продолжается и нашим защитникам
нужна наша поддержка! Значит, сдать кровь можно в центр госпитале Киева, Госпитальная 18, центр крови работает с
9-12, понедельник-четверг. Остальные потребности, очень нужны соки, вода,
йогурты, это уходит в больших кол-вах. Так же колбаса, сыр, овощи для
бутербродов. Нужен сахар, конфеты, кофе и чай. Из
одежды футболки, шорты.Из лекарств дексалгин и кетанов(
обезболивающее в ампулах) По мере возможностей, мы передаём на ирпенский
госпиталь и отсылаем посылки на передовую. Мы находимся в отделении травматологии,
в столовой и палатах, не на складе. Пишите в личку по вопросам, тел не даю,
потому что звонят сепары. Пока многие на морях и отдыхе, наши
ребята отдают свои жизни. Спасибо всем кто не устал и помогает.

Карта 4627 0551 5008 4795 моя, Ветвицкая
Наталья( Юсупова), приват
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Хотілося б, щоб кожен, хто думає, що йому важко, подивився б на цього хлопця
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Дайте парню стрельнуть в ублюдочных сепаро-кацапов! Один палец у Человека есть, чтобы нажать на курок и принести пользу Людям.
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Ты осталась с ним вдвоем,
Не зная ничего о нем...(про Украину)
хотя "не знала" - это для дураков.....(запасает.ся спихами и солями.... солью!)
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Сравните украинских патриотов инвалидов с кацапскими. Ярый критик "рашки-говняшки" по псевдонимом "Сталингулаг" оказался инвалидом который живет с мамой. Его зовут Александр Горбунов. Его еще знают как "парень из Дагестана".


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Вы всерьез полагаете, что совковая быдловата вдруг прозреет и озаботится??? Пока им град в огород не прилетит, мозги не включатся. Вот, ждем беды.. Видимо, иначе никак "нарид" не встряхнуть.
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Ну шо, зеля, оце й є справжній ЧОЛОВІК! А не то шо ти, шмаркля бздлива, яка ховаэцця від військомату та здає Україну зправа та зліва, як ота порноактриса.
,
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Цій дитині допомагає Господь. Його матері великий уклін.
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***
Якщо ти нарікаєш на життя,
Тобі здається, що усе погано…
Згадай - на цьому світі є дитя,
Яке ніколи не побачить мами!

Можливо, ти сумуєш що хвилини,
Тебе тривожать болісні думки?
Згадай - що десь на світі є людина,
Яка живе без ніг, або руки.

Якщо тобі буває часом тяжко,
Дірявлять душу сірі почуття
Згадай - що десь маля, неначе пташка
В важкій хворобі б'ється за життя!

Якщо буває ліньки щось робити,
Тоді лише задумайся на мить -
Хтось все життя лиш мріє говорити,
Комусь цей світ побачити кортить!

Якщо тебе обурюють проблеми,
Тоді подумай щиро, без вагань -
Скільки людей випрошують у неба
Хоча би день прожити без страждань!!!

Руслана Дудич
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Дороге вино може знаходитись у звичайній запиленій пляшці. Отак може лежати у погребі, не притягуючи нічиєї уваги. І лише коли вдихнути аромат, а ще - випити ковток, тоді розумієш його цінність. А дешевий шмурдяк може знаходитись у кришталевому посуді, який виблискує на всю кімнату. Але тут цінність має не сам напій, а дорога тара. Примхи природи - величний дух живе у слабкому тілі, як у клітці. Але навіть це не стримує його. А у тілі атлета іноді живе боягуз, здатний показувати свою силу на слабких жінках і дітях... Те, що Господь дав йому життя всупереч прогнозам вказує на той факт, що він потрібен цьому світу і місія його ще не завершена. Нехай Господь оберігає тебе, хлопче!
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Той, хто все життя споживав шмурдяк, ніколи не оцінить смак і витримку справжнього вина.
Той, хто за 30-ть срібних до пенсії, згоден продати країну, закликаючи ворога на свою землю.
І той, хто цокая пальцями по клаві, розповсюджуючи в інеті брехню, отримуючи за це ті ж самі жалюгідних 30-ть срібних і живучи у найбагатшій країні світу, але по вухах у лайні, також ніколи не оцінить цей вчинок. Але кожному своє, глистам копирсатися у сраці, а справжнім людям насолоджуватися миттю життя.
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Який молодчина... Хоча нещодавно також потребував коштовного лікування...
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Вот это настоящий Человек и Герой! Держись, Антон!!! Спасибо тебе и низкий тебе поклон!!!
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Бережи тебе Господь, Антоне. Тебе, твоїх рідних і близьких. Дякую
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Якщо я можу хоч чимось допомогти світу, людям - чому б цього не зробити? Навіть маючи тільки один палець, який у мене працює", - Дубішин розповів, як став волонтером. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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