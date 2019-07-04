 Суд ухвалив рішення про нове жеребкування номерів партій у виборчому бюлетені. ЦВК це оскаржуватиме, - Сліпачук

Про рішення суду повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук під час засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадянську мережу ОПОРА".
Сліпачук підкреслила, що зараз вже надруковано близько 5 млн 200 бюлетенів. Це рішення ЦВК оскаржуватиме.
"Мені зараз складно прокоментувати всі юридичні аспекти ухваленого рішення, але я вам повідомляю, що ця акція спрямована на зрив виборів", - сказала Сліпачук.
26 червня ЦВК вже провела жеребкування серед партій, зареєстрованих на позачергові парламентські вибори 2019 року. Всі партії отримали порядковий номер, за яким вони будуть значитися у виборчому бюлетені в день голосування 21 липня.
Порядкові номери партій можуть змінитися, ймовірно, через реєстрацію ЦВК "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі.
🤣🤣🤣
😁
🤣🤣
🤢
1.баришевський.
2.окружний київський.
3.шостий апеляційний
2.Другий Верховний Суд - Окружний київський.
3.Третій Верховний Суд- Шостий апеляційний
1.Беня. 2.Портнов. 3.Богдан.
Пінг-понг..
😁
И довольно быстро..
Соревнование за звание самый Барышевский суд Украины продолжается 🙂 Окружной Админ суд г. Киева принял решение отменить стратегию развития Укрпочты а также уволить начальников отделений по 8000 и набрать обратно по 1000 гривен 😉 Иск был подан от члена Партии БЮТ Сергея Коровченко. От той самой партии, члены которой голосуют за то, чтобы отобрать отделения у Укрпошты в г. Киеве. Так что как говорят больше треша в нашу жизнь 😉 Мы конечно этот разгул здравого смысла оспорим 😉 Olena Doroshenko Julia Vasylenko Leonid Bortnichuk, но когда идёте голосовать помните о нем - о здравом смысле 😉 Konstantin Mishustin Oleksandr Pertsovskyi Valentyna Dudko
Update: Это тот самый судья, который запрещал Супрун исполнять обязанности Министра, восстанавливал Насирова в должности 🙂 чисто совпало
Более менее про-украинские уйдут...
Уже уходят активно...
Такая же ВР была при Яныке...- когда обращались к полякам осудить УПА за якобы ее преступления..
Простой нарид и Клоун...
списки меняются...кандидаты всовываются-высовываются...номера путаются...бюллетени не печатаются
Потому что они тупое агрессивное быдло
зарядил много
🤗
Шо, 🐷 харчеванийо 🍫🍬 не підкинув! Кидалово?!
🤣🤣