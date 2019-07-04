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 Політика України
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Все про:вибори (4109) жеребкування (11) ЦВК (679)

 Суд ухвалив рішення про нове жеребкування номерів партій у виборчому бюлетені. ЦВК це оскаржуватиме, - Сліпачук

Шостий апеляційний адміністративний суд вирішив провести пережеребкування партій. ЦВК оскаржуватиме це рішення.

Про рішення суду повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук під час засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадянську мережу ОПОРА".

Сліпачук підкреслила, що зараз вже надруковано близько 5 млн 200 бюлетенів. Це рішення ЦВК оскаржуватиме.

"Мені зараз складно прокоментувати всі юридичні аспекти ухваленого рішення, але я вам повідомляю, що ця акція спрямована на зрив виборів", - сказала Сліпачук.

26 червня ЦВК вже провела жеребкування серед партій, зареєстрованих на позачергові парламентські вибори 2019 року. Всі партії отримали порядковий номер, за яким вони будуть значитися у виборчому бюлетені в день голосування 21 липня.

Порядкові номери партій можуть змінитися, ймовірно, через реєстрацію ЦВК "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Дивіться також: ЦВК шляхом жеребкування визначила порядок розміщення партій у бюлетені. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135780
 
 
 Топ коментарі
 
петя со своими петушиными 7% делает все чтоб сорвать выборы
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Петя уже давно ничего не решает, очнись.
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Загляни в спальню. Там не Петя случайно твою жену трахает?
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петя со своими петушиными 7% делает все чтоб сорвать выборы
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правда и порохоботам не платит?у вас бесплатный субботник
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Аж пучки об клавку постирали!
🤣🤣🤣
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ЦВК на 100% люди свина
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Загляни в спальню. Там не Петя случайно твою жену трахает?
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Такого идиота как порошенко еще не было
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тьі из тех постсовков, для которьіх царь, бояре существуют, а закон нет.
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ты петух со своими комиентами всё делаешь чтоб помочь пророссийскому реваншу
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Примхи якісь. Список за абеткою і всі діла.
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все жеребцы от партий готовы ожеребиться. по новому.
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Свины от испуга, трахнули друг друга...
😁
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))) ну если даже свыны жеребяться!!!!!..... хотя и правда, немає такої сучки, шо ніразу б не окотилась ))).
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представил, как ляшко на жеребьёвку корову приведе! ))))))))
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Дурні думкой багатіють.Дурні думкою радіють! Суд принял решение о новой жеребьевке номеров партий в избирательном бюллетене. ЦИК будет это обжаловать, - Слипачук - Цензор.НЕТ 6490
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оно теперь иногда стонет в комментах, но знает "зробило воно це разом з бенєю, портновим, клюєвим, богданом, разумковим та іншими ригами"
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Ай да Михо! Хорошая закваска! Чувствуется рука Пороха дирижировала.
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Вы вообще больные? Петя вернул михо для того чтобы сорвать выборы через решение аппеляционного суда?
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Пути господни не исповедимы. Да и наш путь во мраке с командой ЗЕ
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не поминай имя господа всуе петухобот
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это том ,кто на сцене с лысым в постели валялся?
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Не ставте питань. Це ж очевидно. У зеленки і Ко когнітивний дисонанс, сплутаність думок, каша в голові. Це їх нормальний стан
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І повна відсутність аналітичних здібностей та проблеми з причинно-наслідковими зв'язками...
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Может напомните сколько "зеленка і Ко" переатестировали, потужно рехформировали или назначили судей. Суд ухвалив рішення про нове жеребкування номерів партій у виборчому бюлетені. ЦВК це оскаржуватиме, - Сліпачук - Цензор.НЕТ 6892
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А Вы не больной ? При чем тут михо, которого не хотели регистрировать ?
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три кращі "суди" України при "призеденті№ зеленському
1.баришевський.
2.окружний київський.
3.шостий апеляційний
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1.Перший Верховний Суд- Баришевський.
2.Другий Верховний Суд - Окружний київський.
3.Третій Верховний Суд- Шостий апеляційний

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можна коротше.
1.Беня. 2.Портнов. 3.Богдан.
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Dorian , звиняй , - пока писал , твой комент не видел . Но мысли одинаковые Суд принял решение о новой жеребьевке номеров партий в избирательном бюллетене. ЦИК будет это обжаловать, - Слипачук - Цензор.НЕТ 45
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Кручу верчу вас запутать хочу . ( Слоган профессиональных напёрсточников )
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Шо перше , шо друге- ратиці Свина!
Пінг-понг..
😁
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Цікаво, що за вумнік в суд подав??? От чесно, яка різниця у кого який номер? На президентських виборах от взагалі по алфавіту і нічого...
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разрушение Украины в режиме он-лайн...

И довольно быстро..
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157425902963007&id=561163006


Соревнование за звание самый Барышевский суд Украины продолжается 🙂 Окружной Админ суд г. Киева принял решение отменить стратегию развития Укрпочты а также уволить начальников отделений по 8000 и набрать обратно по 1000 гривен 😉 Иск был подан от члена Партии БЮТ Сергея Коровченко. От той самой партии, члены которой голосуют за то, чтобы отобрать отделения у Укрпошты в г. Киеве. Так что как говорят больше треша в нашу жизнь 😉 Мы конечно этот разгул здравого смысла оспорим 😉 Olena Doroshenko Julia Vasylenko Leonid Bortnichuk, но когда идёте голосовать помните о нем - о здравом смысле 😉 Konstantin Mishustin Oleksandr Pertsovskyi Valentyna Dudko
Update: Это тот самый судья, который запрещал Супрун исполнять обязанности Министра, восстанавливал Насирова в должности 🙂 чисто совпало
Суд принял решение о новой жеребьевке номеров партий в избирательном бюллетене. ЦИК будет это обжаловать, - Слипачук - Цензор.НЕТ 2724
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чим далі вибори - тим більше рейтинг слуг уродів віддаляється від екстремуму. А рейтинги ЄС, ЮТів та Голосів - ростуть.
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Ан Мур - останутся там чистые сепары...

Более менее про-украинские уйдут...
Уже уходят активно...
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нє, ну, те, що новий склад парламенту буде просепарський - очевидно. Але - наскільки критично просепарський? - оце нині є питанням...
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очень сепарским - смотрите рейтинги...
Такая же ВР была при Яныке...- когда обращались к полякам осудить УПА за якобы ее преступления..
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они сделали это вместе...
Простой нарид и Клоун...
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Вуйку, нормальний й демократичний процес. То у твоїй раші ніби міцно тримається, але мертве.
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выборы пройдут а продажные суды останутся со своим произволом((((((((((
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класс!чуть больше двух недель до выборов...
списки меняются...кандидаты всовываются-высовываются...номера путаются...бюллетени не печатаются
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У тебе все через Петю,, тупа п.? А в борщ твій теж Петя наплював?
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Почему среди зебилов количество тупого агрессивного быдла просто запредельное?
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Ответ прост...потому что они зебилы....
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сам же и ответил...
Потому что они тупое агрессивное быдло
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Потому что порохоботы не могут зебилам адекватно объяснить, зачем Зеленскому срывать выборы, после которых у него в парламенте будет большинство депутатов а сейчас ни одного ?
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гуляем все - ПЕС хочет быть первым - хотя бы в списке
зарядил много Суд ухвалив рішення про нове жеребкування номерів партій у виборчому бюлетені. ЦВК це оскаржуватиме, - Сліпачук - Цензор.НЕТ 6808
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ходи осторожно по квартире,там сейчас тебе где то насрал,не наступи
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Изюминка-енто усохшая виноградинка?
🤗
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Шоу от ************ судий и реформированного педроидами суда продолжается!А где педроиды,почему не под судами?Это же похоже на срыв ееревыборов в Раду.Как же они все надоели.
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если суд оплатит перепечтку бюлетеней...
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Чета показалось, шо у 🐷песциків менопоуза ?
Шо, 🐷 харчеванийо 🍫🍬 не підкинув! Кидалово?!
🤣🤣
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А судді не бояться,що до них скоро завітаєв гості mr.Lynch? І це буде виявом істиного народного судочинства... Суд ухвалив рішення про нове жеребкування номерів партій у виборчому бюлетені. ЦВК це оскаржуватиме, - Сліпачук - Цензор.НЕТ 3855
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСуд ухвалив рішення про нове жеребкування номерів партій у виборчому бюлетені. ЦВК це оскаржуватиме, - Сліпачук
 
 
 
 
 
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