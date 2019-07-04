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 Події, Фоторепортаж
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Все про:хабар (2657) КМДА (655) чиновник, урядовець (481) Військова прокуратура (541)

 Начальник Управління у справах національностей та релігій КМДА упіймався на хабарі 2 тис. дол. за реєстрацію релігійної організації. ФОТО

Військова прокуратура Дарницького гарнізону на хабарі затримала заступника директора Департаменту культури - начальника Управління у справах національностей та релігій Київської міської державної адміністрації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону.

Начальник Управління у справах національностей та релігій КМДА упіймався на хабарі 2 тис. дол. за реєстрацію релігійної організації 01

Встановлено, що чиновник у квітні 2019 р висунув громадянину України вимогу про передачу 2000 доларів за узгодження документації та подальшу реєстрацію релігійної організації в Києві.

4 липня чиновник через посередника отримав згадану суму хабара від заявника, що задокументовано негласними слідчими діями. Після цього хабарника затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Начальник Управління у справах національностей та релігій КМДА упіймався на хабарі 2 тис. дол. за реєстрацію релігійної організації 02

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"Сприяння розслідуванню корупційних дій столичного чиновника здійснював особисто Київський міський голова", - йдеться в повідомленні.

Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Також готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення фігуранта від займаної посади.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135778
 
   
 Топ коментарі
 
Чиновник Пороха требовал взятку! Зрада Начальник Управления по делам национальностей и религий КГГА попался на взятке 2 тыс. долл. за регистрацию религиозной организации - Цензор.НЕТ 8321
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Чиновник Пороха требовал взятку! Зрада Начальник Управления по делам национальностей и религий КГГА попался на взятке 2 тыс. долл. за регистрацию религиозной организации - Цензор.НЕТ 8321
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Секта свидетелей Сивочёлого? И чего военная прокуратура?
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А что тебе не нравится? Какая разница тебе кто хлопнул этого негодяя? МВД Авакова нет доверия вообще,эти обязательно продадут дело. Прокуратуре обычной тоже нет никакого доверия,вор на воре и взяточником погоняет,там вообще всё прогнило. Эти подонки даже справками торгуют разрешающими забрать покойника из морга для похорон. Спасибо вилоносному Ляшку который за миллионы взяток протянул закон сделавший похорона человека хождением по кругам ада несчастных родственников и многотысячных взяток. От всей души желаю этому Ляшку самому кого то похоронить как хоронят простые люди. Что то я сам съехал с темы. Так вот у нас зарегистрированы сотни всяких сект вплоть до сатанистов при том что вера у нас как будто одна,христианская и узаканивают это всё *****тво вот такие вот подонки всего лишь за пара тысяч баксов а потом туда попадают наши дети которым в этих сектах ломают жизнь ,насилуют, оббирают до нитки и принуждают к суициду.
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Вот почему каждая падаль и оказывается у нас начальником?
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Потому что 300 лет кацапской оккупации источником богатства был не честный труд, а власть. Именно этим ********* и мы вместе с ним радикально отличаемся от цивилизованного человечества. Люди стремящиеся "к успеху" играют по правилам устоявшимся в даном обществе. Мы - это гнилье. А вот надолго ли? это вопрос личного выбора тех у кого кроме желудка есть мозги...
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Хабар дрібний тому і взяли. Було б хоча 20 тисяч - можна було б поділитися з прокурорськими молодчиками та лишитися на волі.
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Релігіозна оррганізація-секта Свина,нє?
😇
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Начальник Управления по делам национальностей и религий КГГА попался на взятке 2 тыс. долл. за регистрацию религиозной организации.

томос продал??

опять филарета зарегистил в начальники патриархата??

что еще??
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назовите пожалуйста сферу, где у вас не даёт и не требует взятку.
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ни в одной сфере лично я взяток не давал и не дам.
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Все беды отсюда- "Каждый суслик в огороде агрономом себя мнит.."
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А яким хером там військова прокуратура?! Підбарижний матівоська рамси переплутав, чи військових злочинів вже нема і в Криму та сході України рашисти перевелись?!
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Исчо любят в Киеве бутики трясти насчет соблюдения законов,на то она и военная прокуратура
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Содействие коррупционных действий чиновника осуществлял лично Голова "Груша"
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я напоминаю всем говнящим-шо за ЗЄ проголосвало 50% бойцов на передке(0).
как и за ПЭ....
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНачальник Управління у справах національностей та релігій КМДА упіймався на хабарі 2 тис. дол. за реєстрацію релігійної організації. ФОТО
 
 
 
 
 
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