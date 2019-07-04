 НКРЕКП планує найближчим часом знизити тариф Укренерго, - Плачков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, екс-міністр енергетики України Іван Плачков.
"У тарифі Укренерго закладений кошторис на експлуатацію мереж. Постійно НКРЕКП аналізує цей кошторис і корегує його. Сьогодні ясно, що НКРЕКП найближчим часом буде також його розглядати і аналізувати. Тому не виключено, що цей кошторис, цей тариф буде зменшений. І це, природно, позначиться на тарифах споживачів. І за тією інформацією, яка у мене є НКРЕ збираються це все робити (знизити тариф Укренерго, - ред.)".
За словами Плачкова, для зниження тарифу є технічні можливості, проте прогнозувати конкретний відсоток зниження екс-міністр не готовий. "Наскільки, мені важко сказати. Там досить серйозні цифри. Там, наскільки я пам'ятаю, декілька мільярдів, до 4,5 мільярдів закладено", - відзначив він.
Нагадаємо, на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, 24 червня 2019 схвалений проект постанови НКРЕКП "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 7 червня 2019 № 954" (відносно перегляду тарифу на послуги з передачі електричної енергії ГП "НЕК" Укренерго"). Відкрите обговорення цього питання пройде 5 липня.
повторюю НКРЭКУ призначає президент своїм указом
Зебилы, кто наживается на тарифах сейчас?
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила «зеленый» тариф для домашних солнечных электростанций мощностью до 30 кВт расположенных на земле с 1 января 2020 года.
Об этом свидетельствует материалы, опубликованные на сайте НКРЭКУ.
Согласно материалам к заседанию, НКРЭКУ внесла изменения в постановление от 29 марта 2019 года «Об установлении «зеленых» тарифов на электрическую энергию для частных домохозяйств» которым был установлен «зеленый тариф» для бытовых СЭС до 31 декабря 2029 года мощностью до 30 кВт. Это решение вступает в силу с 1 июля 2019 года, но не ранее дня, следующего за днем его опубликования в официальном печатном издании газете Урядовый кур'єр и действует до 1 января 2030 года
Проклятый Зеленский дискредитирует нашего Отца Нации . Петя вернись , умоляем тебя ! Если хочешь , то можешь сделать тарифы в 12 раз больше . Только вернись !
рнок эл энергии будет не эффективен.
ахметка скупит укр атомные станции с электрикой по 25 коп за 1 квт,
шоб гнать на запад,
а киевскому быдлу впарит электрику со своих солнечных станций по 5 грн киловатт??
или с тец на донецком угле??
ахахаха