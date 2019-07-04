 НКРЕКП планує найближчим часом знизити тариф Укренерго, - Плачков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, екс-міністр енергетики України Іван Плачков.

"У тарифі Укренерго закладений кошторис на експлуатацію мереж. Постійно НКРЕКП аналізує цей кошторис і корегує його. Сьогодні ясно, що НКРЕКП найближчим часом буде також його розглядати і аналізувати. Тому не виключено, що цей кошторис, цей тариф буде зменшений. І це, природно, позначиться на тарифах споживачів. І за тією інформацією, яка у мене є НКРЕ збираються це все робити (знизити тариф Укренерго, - ред.)".

За словами Плачкова, для зниження тарифу є технічні можливості, проте прогнозувати конкретний відсоток зниження екс-міністр не готовий. "Наскільки, мені важко сказати. Там досить серйозні цифри. Там, наскільки я пам'ятаю, декілька мільярдів, до 4,5 мільярдів закладено", - відзначив він.

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Нагадаємо, на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, 24 червня 2019 схвалений проект постанови НКРЕКП "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 7 червня 2019 № 954" (відносно перегляду тарифу на послуги з передачі електричної енергії ГП "НЕК" Укренерго"). Відкрите обговорення цього питання пройде 5 липня.



