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 У липні планується чергове переміщення ув'язнених з окупованої Луганщини, - Денісова

Українська омбудсвумен Людмила Денісова обговорила з координатором ОБСЄ у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Тоні Фрішем питання моніторингу дотримання прав ув’язнених по обидва боки лінії розмежування, а також перспективи обміну полоненими та передачі ув’язнених з окупованих територій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Денісової в Фейсбуці.

"Я повідомила, що з 12 грудня 2018 до 24 травня цього року відбулося 6 переміщень громадян України, які відбували покарання на окупованій території Луганської області. Загалом, за цей період було переміщено 268 громадян України, 49 з який вже звільнені. В липні планується чергове переміщення", - написала Денісова.

Звернула увагу Тоні Фріша на те, що подібне переміщення з тимчасово окупованої території Донецької області відбувалося востаннє в грудні минулого року.

"Зазначила, що є ще одна категорія наших громадян, які були засуджені до 2014 року та відбувають покарання на території України. Але матеріали їхніх кримінальних справ залишилися на тимчасово окупованих територіях. Це унеможливлює перегляд їхніх справ за нововиявленими обставинами. Я попросила Тоні Фріша посприяти у передачі українській стороні цих кримінальних справ. Зі свого боку координатор СММ ОБСЄ пообіцяв мені звернутися до представників ОРДЛО щодо вирішення цього питання", - повідомила Уповноважена з прав людини.

У липні планується чергове переміщення увязнених з окупованої Луганщини, - Денісова 01
У липні планується чергове переміщення увязнених з окупованої Луганщини, - Денісова 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135773
 
 
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Нормальных людей не перемещают и не решают их проблемы, а зеков да, это прямо Украине жизненно необходимо - содержать зеков.Тьфу!
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Я тут посмотрела одно видео,как ************ свора в компании с сепарскими сми из одной шлюхи у которой братец днэровец,сделали сенсацию.Днрасты рассказали,что она мол взорвала двух ВСУшников,когда они её насиловали,а наша Геращенко и такой же дебил Геращенко(по ходу в фамилии и кроется корень дебилизма,а может у них один пращур)тут же подхватили и растрепали,что она целенаправлено убила двух ВСУшников(но уже без изнасилования).И эту курвятину отдали в Донецк бо Порошенко подписал бумажки на обмен.
А реальность такова.Пьяная шалава взяла дома гранату,оставшуюся в схроне её братца сепаратиста,который отступил со своими в Донецк и отправилась решать свои обиды со своим бывшим.По пути встретила малолетку на велике 14 лет отроду,которому угрожала этой гранатой,потом в ларьке угрожая гранатой набрала бухла и сигарет и приперлась с ней к бывшему,где продолжила угрожать.Презжавшая мимо машина в которой находились два гражданских из другого села(один сын фермера переехавший из Донецка и работавший на ферме отца,а другой его друг по 22 года)остановилась,чтобы спросить где ларёк и клуб.Эта пьяная шалава вызвалась им показать и залезла к ним в машину на заднее сидение.А когда машина подъехала и притормозила около клуба,эта бухая шлюха якобы выронила гранату,которая упала между двумя пацанами сидящими впереди и взорвалась(а она на заднем сидении,это к тому,что её якобы насиловали),потому,что эта мразота ещё за долго до того вырвала из неё чеку и ходила с ней несколько часов угрожая всем подряд.Парни погибли,а этой отсоске оторвало руку и повредило ногу.Наш суд присудил ей 14 лет.Но,так как дура Геращенко со своим дебильным однофамильцем раздули в этой истории патриотический смысл и рассказали,что тварюка убила всушников,то её обменяли на других зеков со стороны донецка,а её помиловали и передали братишке сепару,который убивал наших в реале!!!Так шо,не верю не в одно благое и"частное" проявление от этих ************ пропагандосов и свиней!
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Опять зеков завезут?Для Петиной поддержки.Шо маловато говноротых на выездах по городам,где полоумный диабетик Петя Порошенко местных жителей за то,что они его ненавидят обзывает свиньями,дебилами и откровенно им угрожает,натравливая свою свору титушек на них!Пусть Денисова их у себя селит.Очень интересно посмотреть по каким статьям эти возвращаемые там так долго сидели.
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Двоякое у меня мнение. С одной стороны зная наше правосудие всякие там могут быть. С другой стороны всё-таки граждане... ХЗ. Были среди знакомых из 90х отступившиеся и впоследствии стали нормальными, но жто меньшиство. В большинстве- тюрьма только доканывает.
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