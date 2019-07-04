 У липні планується чергове переміщення ув'язнених з окупованої Луганщини, - Денісова

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Денісової в Фейсбуці.
"Я повідомила, що з 12 грудня 2018 до 24 травня цього року відбулося 6 переміщень громадян України, які відбували покарання на окупованій території Луганської області. Загалом, за цей період було переміщено 268 громадян України, 49 з який вже звільнені. В липні планується чергове переміщення", - написала Денісова.
Звернула увагу Тоні Фріша на те, що подібне переміщення з тимчасово окупованої території Донецької області відбувалося востаннє в грудні минулого року.
"Зазначила, що є ще одна категорія наших громадян, які були засуджені до 2014 року та відбувають покарання на території України. Але матеріали їхніх кримінальних справ залишилися на тимчасово окупованих територіях. Це унеможливлює перегляд їхніх справ за нововиявленими обставинами. Я попросила Тоні Фріша посприяти у передачі українській стороні цих кримінальних справ. Зі свого боку координатор СММ ОБСЄ пообіцяв мені звернутися до представників ОРДЛО щодо вирішення цього питання", - повідомила Уповноважена з прав людини.
А реальность такова.Пьяная шалава взяла дома гранату,оставшуюся в схроне её братца сепаратиста,который отступил со своими в Донецк и отправилась решать свои обиды со своим бывшим.По пути встретила малолетку на велике 14 лет отроду,которому угрожала этой гранатой,потом в ларьке угрожая гранатой набрала бухла и сигарет и приперлась с ней к бывшему,где продолжила угрожать.Презжавшая мимо машина в которой находились два гражданских из другого села(один сын фермера переехавший из Донецка и работавший на ферме отца,а другой его друг по 22 года)остановилась,чтобы спросить где ларёк и клуб.Эта пьяная шалава вызвалась им показать и залезла к ним в машину на заднее сидение.А когда машина подъехала и притормозила около клуба,эта бухая шлюха якобы выронила гранату,которая упала между двумя пацанами сидящими впереди и взорвалась(а она на заднем сидении,это к тому,что её якобы насиловали),потому,что эта мразота ещё за долго до того вырвала из неё чеку и ходила с ней несколько часов угрожая всем подряд.Парни погибли,а этой отсоске оторвало руку и повредило ногу.Наш суд присудил ей 14 лет.Но,так как дура Геращенко со своим дебильным однофамильцем раздули в этой истории патриотический смысл и рассказали,что тварюка убила всушников,то её обменяли на других зеков со стороны донецка,а её помиловали и передали братишке сепару,который убивал наших в реале!!!Так шо,не верю не в одно благое и"частное" проявление от этих ************ пропагандосов и свиней!