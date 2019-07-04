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 Політика України, Економіка
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Все про:донор (21) фінанси (48) Яценюк (1399)

 Потрібно створити єдиний орган, який відповідає за співпрацю з міжнародними фінансовими донорами, - Яценюк

Прем'єр-міністр України в 2014-2016 рр., лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк рекомендує створити єдиний орган, відповідальний за співпрацю з донорами України, щоб не розпорошувати ресурси і сконцентруватися на ключових реформах.

Про це він сказав під час Третьої конференції з підтримки реформ в Україні 3 липня в Торонто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "Народного фронту".

Арсеній Яценюк підкреслив, що Україна дуже цінує підтримку Канади за останні п'ять років.

Він наголосив на необхідності створити єдиний орган, відповідальний за співпрацю донорів. Це важливо і для України, і для міжнародних партнерів, щоб "не розпорошувати ресурси, концентрувати їх на ключових реформах і ключових державних установах, а не витрачати час і кошти".

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"Це моя рекомендація", - додав він.

Конференція з підтримки реформ в Україні (Ukraine Reform Conference) - ключова щорічна міжнародна подія, присвячена експертному обговоренню прогресу реформ в Україні.

Цього року подія в Торонто - вже третя конференція з підтримки реформ в Україні - попередні відбулися Лондоні в 2017 році і в Копенгагені у 2018 році.

Потрібно створити єдиний орган, який відповідає за співпрацю з міжнародними фінансовими донорами, - Яценюк 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135772
 
 
 Топ коментарі
 
Сьогоднішній інформаційний шторм на Цензорі навколо сєні є джинса..
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Да а. Сєня був віце король українських злодюг.
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Гроші в одному місці легше красти. З досвіду Сєні реформатора.
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Сєня, зекомандІ до тебе як до Місяця рачки.
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У всякому разі він витіг країну з дефолту після юзівської влади.
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Головне створити орган, щоб їв більше, ніж Україна.
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Сьогоднішній інформаційний шторм на Цензорі навколо сєні є джинса..
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как и все на Цензоре, в последнее время.
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Насоздавали уже- НАБУ, НАЕ..У, ОБЬЕ..У, ЗАЕ..У- толк есть? Давай еще насоздаем финансовых структур - тогда уж точно будут соответствовать выше сказанным..
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может закрепить за "народным фронтом" единый орган-реципиент, имеющий право на вливание ему донорских финансов?
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Главное, чтоб потом этот "орган" не сбежал вместе с ресурсами всех этих международных партнёров.
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ЕНТОМУ ГАДУ-губозакатывающую машинку!
😁
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Напевно тобі більше вона треба,жадьониш?
😁
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Сеня, твой комитет рассует деньги по карманам - и в Ялту. Эту схему уже проходили.
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))))))) "рассую деньги по карманах, куплю костюм с отливом на штанах, - и в ялту!!"
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в оригинале :
Автомашину куплю себе с магнитофоном, пошью костюм с отливом и в Ялту! ))))))
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)))) чорт. по памяти писал и ошибся в одном слове, не "куплю", а "пошью" ))))))))
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Именно. С Днем Независимости!🇺🇸🎈🇺🇸🎈🇺🇸🎈😀
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)))) точно!!! с днюхой! и мой второй день рождения, междупрочим )))
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Наша Канада:
Проложить глубоководный кабель Россия не может. А повредить может! Построить боинг не может. А сбить может. Сделать качественный сыр не может. А раздавить этот сыр трактором может! Эта страна ничего не может, кроме как убивать, взрывать, давить и уничтожать.
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в сети появилось видео короткого замыкания, приведшего к пожару на "лошарике" і вчадінні 14 героев, слесарей-подводников со средним образованием ).
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Посмотрите, что эти черти в 2013 году говорили будучи в оппозиции к банде Януковича.
Какие же эти «жити по-новому» циничные ****@болы (ВИДЕО)
http://elise.com.ua/?p=209116

🤗
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Украинская политика - это не только коррупция, но и плагиат. Например, Яценюк - он успел побывать не только на всех должностях, но и стал кандидатом экономических наук. Модно, престижно, круто? Только его работа - это 70 страниц текстов без ссылок на первоисточники, как установила Татьяна Пархоменко и движение «Дисергейт».
https://goo.gl/aSxQ5Z

🤗
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Я обещаю, чтобы, потому что,
Уже наверно, вроде, навсегда.
Зачем народ ропочешь непослушно?
Я супермен, оракул и звезда!
Мне регулярно пули в лоб летели.
Для камикадзе это не вопрос.
Пускай в башке свинцовые метели,
Но хвост трубой и пО ветру мой нос.
Сияет над коррупцией победа,
Реформы обустроили свой быт.
Пускай народ остался без обеда,
Но завтраками по уши он сыт.
Блистательные завтраки по моде
И обещаний модных наворот…
Обычно люди кроликов разводят,
Ну почему у нас наоборот?🤗
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Арсений Яценюк признается в любви Николаю Азарову.
[Арсений Яценюк признается в любви Николаю Азарову - YouTube]: Посмотри! https://www.youtube.com/watch?v=IOjnBoj5OBI&app=desktopНЕ ОРГАН ..А ОРГАЗМ!
🤣🤣🤣
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Хрен тебе Яйцеголовый. Только адресно, и только закрытием актом выполненых работ.
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Пока работы принимаются, прораб стоит на табурете с петлёй на шее.🎈😀🎈
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Это точно, но так больше шансов. Практика покпзала, что централизация хрень полная
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Патриот из Майами !!!! Великий строитель огромных стен и просто кулявлоб !!!!
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"Яценюки" - это нарицательное название хуцповатых (нагло лгущих) коррупционеров еврейского разлива. Точка.
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НО МЫ НЕ ЗАБЫВАЕМ НАСТОЯЩИХ УКРАИНСКИХ ЕВРЕЕВ-.сорри щза капс.
из группы К2+54Б.
отличные парни!кладут куда надо.
респект и маззлтоф!
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В Украине 0,1% населения жиды. Сколько % в армии? Уверен на все 100% что значительно меньше 0,1% личного состава. ... Зато в 2018 в Израиле 9000 евреев из Украины требовали предоставить им статус "беженца" со всеми вытекающими пожизненно-халявными последствиями...
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ну вот так и идем по опыту Израиля!войсковому опыту.
ПС- и не пытайтесь оскорбить жидов-жидами.как и хохолов-хохлами.
мы уже 2 столетия вас ******!
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уточняю по сути-К2 это жидовско-разведосское пд ЗСУ.
54Б-это бригада богов войны ЗСУ.
шо не понятно?
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тут даже пете-расты соглсны с тем шо-куля-в-лоб-должна таки пробить СТЕНУ.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПотрібно створити єдиний орган, який відповідає за співпрацю з міжнародними фінансовими донорами, - Яценюк
 
 
 
 
 
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