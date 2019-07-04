 Потрібно створити єдиний орган, який відповідає за співпрацю з міжнародними фінансовими донорами, - Яценюк

Про це він сказав під час Третьої конференції з підтримки реформ в Україні 3 липня в Торонто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "Народного фронту".
Арсеній Яценюк підкреслив, що Україна дуже цінує підтримку Канади за останні п'ять років.
Він наголосив на необхідності створити єдиний орган, відповідальний за співпрацю донорів. Це важливо і для України, і для міжнародних партнерів, щоб "не розпорошувати ресурси, концентрувати їх на ключових реформах і ключових державних установах, а не витрачати час і кошти".
"Це моя рекомендація", - додав він.
Конференція з підтримки реформ в Україні (Ukraine Reform Conference) - ключова щорічна міжнародна подія, присвячена експертному обговоренню прогресу реформ в Україні.
Цього року подія в Торонто - вже третя конференція з підтримки реформ в Україні - попередні відбулися Лондоні в 2017 році і в Копенгагені у 2018 році.
😁
😁
Ти ретроград!
😁
Автомашину куплю себе с магнитофоном, пошью костюм с отливом и в Ялту! ))))))
Проложить глубоководный кабель Россия не может. А повредить может! Построить боинг не может. А сбить может. Сделать качественный сыр не может. А раздавить этот сыр трактором может! Эта страна ничего не может, кроме как убивать, взрывать, давить и уничтожать.
Какие же эти «жити по-новому» циничные ****@болы (ВИДЕО)
http://elise.com.ua/?p=209116
🤗
https://goo.gl/aSxQ5Z
🤗
Уже наверно, вроде, навсегда.
Зачем народ ропочешь непослушно?
Я супермен, оракул и звезда!
Мне регулярно пули в лоб летели.
Для камикадзе это не вопрос.
Пускай в башке свинцовые метели,
Но хвост трубой и пО ветру мой нос.
Сияет над коррупцией победа,
Реформы обустроили свой быт.
Пускай народ остался без обеда,
Но завтраками по уши он сыт.
Блистательные завтраки по моде
И обещаний модных наворот…
Обычно люди кроликов разводят,
Ну почему у нас наоборот?🤗
[Арсений Яценюк признается в любви Николаю Азарову - YouTube]: Посмотри! https://www.youtube.com/watch?v=IOjnBoj5OBI&app=desktopНЕ ОРГАН ..А ОРГАЗМ!
🤣🤣🤣
из группы К2+54Б.
отличные парни!кладут куда надо.
респект и маззлтоф!
ПС- и не пытайтесь оскорбить жидов-жидами.как и хохолов-хохлами.
мы уже 2 столетия вас ******!
54Б-это бригада богов войны ЗСУ.
шо не понятно?