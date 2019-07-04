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 Кандидати в нардепи можуть відмовитися від участі у виборах до 8 липня, - ЦВК

До 8 липня кандидати у народні депутати мають право відмовитися від участі у виборах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіла секретарка Центральної виборчої комісії України Наталія Бернацька в інтерв’ю Укринформу  4 липня.

"До 8 липня кандидат має право добровільно знятися з виборів, тож, можливо, що будуть випадки, коли на бюлетенях в окремих одномандатних виборчих округах проставлятимуть штамп "Вибув" просто тому, що людина відмовилася від балотування", - зазначила вона.

Бернацька підкреслила, що є округи, де по мажоритарці балотується 50 кандидатів, і не виключила, що хтось із них вирішить знятися з передвиборчих перегонів.

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Секретарка не виключила, що ЦВК може скасувати реєстрацію деяких кандидатів, якщо будуть встановлені факти про недотримання вимог для реєстрації.

"Від імені всієї комісії хотіла би звернутися до всіх громадян: продивіться переліки всіх політичних партій, списки всіх близько шести тисяч кандидатів і якщо у вас є обґрунтовані підстави вважати, що ці особи надали неправдиву інформацію - вони не проживали, наприклад, п’ять років в Україні, нехай правоохоронні органи це також зроблять, і надайте нам ці дані", - заявила Бернацька.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135770
 
 
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Ну очень хоцца...
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Нікого не цікавлять ваші сексуальні збочення. Хочете, щоб пуйло ввело, це за поребрик
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