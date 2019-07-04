 Кандидати в нардепи можуть відмовитися від участі у виборах до 8 липня, - ЦВК

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіла секретарка Центральної виборчої комісії України Наталія Бернацька в інтерв’ю Укринформу 4 липня.

"До 8 липня кандидат має право добровільно знятися з виборів, тож, можливо, що будуть випадки, коли на бюлетенях в окремих одномандатних виборчих округах проставлятимуть штамп "Вибув" просто тому, що людина відмовилася від балотування", - зазначила вона.

Бернацька підкреслила, що є округи, де по мажоритарці балотується 50 кандидатів, і не виключила, що хтось із них вирішить знятися з передвиборчих перегонів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами в народні депутати

Секретарка не виключила, що ЦВК може скасувати реєстрацію деяких кандидатів, якщо будуть встановлені факти про недотримання вимог для реєстрації.

"Від імені всієї комісії хотіла би звернутися до всіх громадян: продивіться переліки всіх політичних партій, списки всіх близько шести тисяч кандидатів і якщо у вас є обґрунтовані підстави вважати, що ці особи надали неправдиву інформацію - вони не проживали, наприклад, п’ять років в Україні, нехай правоохоронні органи це також зроблять, і надайте нам ці дані", - заявила Бернацька.