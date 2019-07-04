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 Політика України
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Все про:протест (926) Сініцин Роман (22) Богдан Андрій (80) Офіс Президента (10)

 В Офісі Президента вірять тільки в проплачені протести, за якими хтось стоїть, - Синіцин

Волонтер Роман Синіцин, один з організаторів протестів на Майдані Незалежності проти реєстрації кандидатами в нардепи Андрія Клюєва і блогера Анатолія Шарія, стверджує, що за організацією акції не стоїть жодна політична сила.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Я хочу нагадати розвиток подій: я зробив повідомлення в Facebook, яке швидко поширилося в соцмережі, його підхопили інші. Жодних контактів із Порошенком ми не мали", - розповів активіст.

Синіцин розкритикував позицію глави Офісу Президента Богдана: "У їхній (команді Зеленського, - Ред.) світоглядній парадигмі не існує опції, що щось може відбуватися просто так: люди обурилися і самі вийшли на акцію. У них є опція тільки "хтось заплатив, хтось за цим стоїть", - додав він.

На думку волонтера, в участі політиків в акції нічого поганого немає. "Основною метою було, щоб Шарій і Клюєв не були в списках. Так само на цьому піариться і Вакарчук, і Садовий і "Свобода". Ми прекрасно розуміли, що там будуть політики, тому єдине, про що ми просили, - це щоб люди приходили без партійних прапорів, символіки", - нагадав він.

Читайте також: Ми приєднуємося до акції на Майдані проти реєстрації Клюєва і Шарія, - Порошенко

Волонтер також вважає, що Андрій Богдан виправдовує екс-главу Адміністрації президента Андрія Клюєва, як і його заступника Андрія Портнова. "Богдан сам визнав, що вони в дружніх стосунках. Це людина, яка нормально співіснувала з представниками тієї влади, я думаю, у нього з ними досі є контакт, з кимось навіть дружні стосунки", - зазначив Синіцин.

Нагадаємо, вчора глава Офісу Президента Андрій Богдан поклав на експрезидента Петра Порошенка відповідальність за організацію акції протесту проти реєстрації кандидатами в депутати проросійського блогера-пропагандиста Анатолія Шарія та Андрія Клюєва, який очолював АП за часів Януковича. За словами глави Богдана, Порошенко нібито намагається відвернути увагу від розслідувань, фігурантом яких він є.

Т

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135760
 
   
 Топ коментарі
 
Вони не можуть повірити в те, що не здатні облапошити своїми сватами та слугами уродів всі 100% виборців; а можуть лише 73%зебілів... І що 25% можуть просто так прийти на зустріч з Президентом та скандувати "Дякуємо, Петре!"
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Одне лише питання до прихильників петі - чому ви та петя не влаштовували протестних акцій проти медведчука? Жодної акції від вас протягом всієї петіної каденції, жодної акції проти реєстрації медведчука в ЦВК, жодної акції проти скупки медведчуком телеканалів? Невже для України медведчук несе зла менше , ніж клюєв і шарій? В чому причина такої вашої і вашого солодкого ідола поблажливості до медведчука?
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русский, ты уже даже не стесняешься постить с срусь.сру. Вот откуда это изображение

https://politikus.ru/uploads/posts/2017-05/1493631353_poroshenko.jpg
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Ничего удивительного, что эта зеленая гоп-компания не верит,что люди могут сами собираться. Так утверждает российская пропаганда еще в Майдана, вспомните "печеньки" Нуланд. У них же полностью пророссийское мировоззрение и свои взгляды они черпают из российской пропаганды. Послушайте речи этой команды, там ведь один в один повторяется то, что говорит российский телевизор. Они вообще опасны для Украины.
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почему 73% не хотят видеть и признавать такие очевидные вещи? вот - загадка...
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А им пока не пообещают заплатить - пофиг. А когда не заплатят - утруться.
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То по цій лозіці треба запитати у Слуги, скільки заплатили вони ЦИК, щоб набрати такий нездоровий рейтинг? Зрозуміло, що у Гри престолів рейтинг зашкалює, але ж ніхто не голосує за Джона Сноу чи Деєнеріс. А Слуга Народу серіал відстійний, щоб на нього хтось запав - це хіба канабісу обнюхатись. І тут такезний рейтинг. Або рогаста нечиста сила, або баблиста олігарха з ЦИКом, що, загалом, одне й теж - тут одне з двох.
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Та не, то просто таким дуракам, как ты, Петя не платит! Тем более к бюджету больше доступа нет, а свои Петя вообще не любит отдавать.
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Петя, между прочим, отдал кучу своего бабла на нужды армии, ПВО Киева, квартиры военным и т.п., его состояние УМЕНЬШИЛОСЬ пока он был Презом. Но таким тупым как ты и остальные 73% хоть сцы в глаза, у вас понималка давно атрофировалась.
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Начинайте конспектировать труды Люси Янукович со свов "...и наколотые апельсины"
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та ніхто їм там не платить, просто якийсь мордатий кучерявий мужик барбариски роздає )))
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Беларусь надо слушать - она предаст Украину,
но она скажет когда предаст-
Беларусь надо слушать ....!
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Вовремя предать - это не предать, а предвидеть (с).
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А Майдан "фінансувала" Америка. Знайома риторика, запоребрикова
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Так зеленский - это янукович лайт. Уровень IQ примерно тот же.
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да, только у Януковича IQ был в разы выше, чем у Зели.
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в годы "пятилетки застоя" такого небыло! )
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Сколько пасёшься на Цензоре, а до сих пор не знаешь. Талантище!!!
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Вчись, салага. В Офісі Президента вірять тільки в проплачені протести за якими хтось стоїть, - Синіцин - Цензор.НЕТ 3191 Мене дивує що сервер не знає про дематюкацію. Бгггг
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Дак "салага", по ходу, ты. Да еще плюс и имбецил. В Офісі Президента вірять тільки в проплачені протести за якими хтось стоїть, - Синіцин - Цензор.НЕТ 4295 Бггг
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если звезды загораются, значит это кому то нужно.
украинская власть ВСЕГДА считала ВСЕ народные собрания ПРОПЛАЧЕННЫМИ.
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Ну, скажем, не все протесты, а многие. К примеру, последний. "Протестующие" против Зеленского не пошли ни к зданию ВС, ни к зданию ЦВК, где сидят барыгины рожи и принимают решения. Они на Майдане требовали ОТ ЗЕЛЕНСКОГО (!!!) снять с регистрации Клюева и Шария! И "призвал" их к этому- кто бы вы думали??? БАРЫГА!!! Логики- НОЛЬ.
Так как можно поверить в то, что этот "сходняк" был не за соевые бабки?
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Сейчас в стране затишье пред бурей.
Гордо реет буревестник ЗеБенятко. Входит во вкус власти.

И не чирикает и не каркает, а лепит картинки в фейбуке
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Сміх Порошенко під час молитви по Небеснiй Сотнi.

В Офісі Президента вірять тільки в проплачені протести за якими хтось стоїть, - Синіцин - Цензор.НЕТ 9024
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этот Богдан пытается копировать методы работы Пуйла в рф... Не удивлюсь если Пуйло для него кумир и образец для подражания....
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Стерненко тоже думаю не за бабки туда ходил
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в этом вопросе доверяю больше Синицыну.
если ЗЭ не поддержит волонтеров(только не прикормленых ПЭ),говно президент.занесем другого.
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Так и есть. Нацженам не платят, они и не вылазят. В Офісі Президента вірять тільки в проплачені протести за якими хтось стоїть, - Синіцин - Цензор.НЕТ 3791
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Янукович тоже так думал...и где теперь Янукович? )
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Вот у порохоботов роботенка переобулись в прыжке и теперь им нужно впаривать то что они недавно называли "план шатун" и проплаченые мацквой митинги против сывочолого безальтернативца!
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если я тебе скажу, я должен буду тебя убить, такие правила
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Они привыкли на антимайданах тусоваться за деньги по разнарядке и искренне не понимают, как можно бесплатно протестовать против чего-то. У меня знакомая есть, она не верила, что мы на майдан бесплатно ходили. Говорила: "Вам делать нечего?"
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То не офіс президента, то контора зелебенських!
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ЄСолідарність, Свобода чи там Нацкорпус та Автомайдан. Є настрій один: якщо відмінять закони про декомунізацію та очищення влади (люстрацію), то для декомунізації та люстрації потрібна буде гарна оптика.
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Знакомая песня. Казламордые и рыги говорили, что на Майдане за деньги и печеньки стояли. Моя семья помогала Майдану и армии на тысячи долларов, на акции в Праге ходили не за деньги, а за Украину. Ну не могут некоторые это понять, они сами без бабла шагу не сделают.
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Да, это мы уже слышали, от одного ростовского паренька.
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По мне,ця ширма из Шария и Клюева,лише отвлекает увагу от справжнiх тварей Медведчука,Бойко,та других справжнiх агентов кремля.Ця ширма була створена рукотворно,щоб Медвечук с подельниками незаметно и без боя прошмыгнули в Раду.Короче напёрстки.Или як казав ныне покойный:Развели як котят В Офісі Президента вірять тільки в проплачені протести, за якими хтось стоїть, - Синіцин - Цензор.НЕТ 8479
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А можна подумати що там хтось "майданує" безкоштовно........... Ню-ню......... В Офісі Президента вірять тільки в проплачені протести, за якими хтось стоїть, - Синіцин - Цензор.НЕТ 4781
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Синицы топил против Пороха последние 4 года, то еще зрадофил.

Но он зрадофил - патриот, типа Касьянова. Так что в данном случае я ему верю.
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Хорошая символика на фото - гайка треснула! Или резьбу сорвало!
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В 2005 году, весной, я попал на акции под АП
кармазинские лены, социалисты, батькивщина и хер его знает кто
по неопытности думал тут все за идею
через неделю дошло, что из всех, только я один.
Такой умный.)))))
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Достатньо подивитися на рожу Богдана й сліпому зрозуміло,що,то - харя покидька з народження В Офісі Президента вірять тільки в проплачені протести, за якими хтось стоїть, - Синіцин - Цензор.НЕТ 4347 Скажи,хто твій Богдан,й я знатиму, хто - ти В Офісі Президента вірять тільки в проплачені протести, за якими хтось стоїть, - Синіцин - Цензор.НЕТ 3387
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порохососы! не раскачивайте лодку, а то путин нападет!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВ Офісі Президента вірять тільки в проплачені протести, за якими хтось стоїть, - Синіцин
 
 
 
 
 
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