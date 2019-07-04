 В Офісі Президента вірять тільки в проплачені протести, за якими хтось стоїть, - Синіцин

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Я хочу нагадати розвиток подій: я зробив повідомлення в Facebook, яке швидко поширилося в соцмережі, його підхопили інші. Жодних контактів із Порошенком ми не мали", - розповів активіст.

Синіцин розкритикував позицію глави Офісу Президента Богдана: "У їхній (команді Зеленського, - Ред.) світоглядній парадигмі не існує опції, що щось може відбуватися просто так: люди обурилися і самі вийшли на акцію. У них є опція тільки "хтось заплатив, хтось за цим стоїть", - додав він.

На думку волонтера, в участі політиків в акції нічого поганого немає. "Основною метою було, щоб Шарій і Клюєв не були в списках. Так само на цьому піариться і Вакарчук, і Садовий і "Свобода". Ми прекрасно розуміли, що там будуть політики, тому єдине, про що ми просили, - це щоб люди приходили без партійних прапорів, символіки", - нагадав він.

Читайте також: Ми приєднуємося до акції на Майдані проти реєстрації Клюєва і Шарія, - Порошенко

Волонтер також вважає, що Андрій Богдан виправдовує екс-главу Адміністрації президента Андрія Клюєва, як і його заступника Андрія Портнова. "Богдан сам визнав, що вони в дружніх стосунках. Це людина, яка нормально співіснувала з представниками тієї влади, я думаю, у нього з ними досі є контакт, з кимось навіть дружні стосунки", - зазначив Синіцин.

Нагадаємо, вчора глава Офісу Президента Андрій Богдан поклав на експрезидента Петра Порошенка відповідальність за організацію акції протесту проти реєстрації кандидатами в депутати проросійського блогера-пропагандиста Анатолія Шарія та Андрія Клюєва, який очолював АП за часів Януковича. За словами глави Богдана, Порошенко нібито намагається відвернути увагу від розслідувань, фігурантом яких він є.

Т