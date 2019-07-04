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Все про:Ківалов (50) Одеса (1959) Національний корпус (207)

 Націоналісти викрили незаконно організований у будівлі одеського вишу штаб кандидата в депутати Ківалова

Кандидат у народні депутати Сергій Ківалов, який балотується як самовисуванець по округу №135 в Одесі, організував виборчий штаб у приміщенні одеського Міжнародного гуманітарного університету та використовує студентів як агітаторів.

Про це повідомили представники політичної партії "Національний Корпус", які навідалися в незаконно організований штаб.

У політичній партії пояснюють, що напередодні до них звернулися студенти приватного Міжнародного гуманітарного університету та поскаржилися на те, що адміністрація вишу змушує їх агітувати за Сергія Ківалова та розповсюджувати агітаційні матеріали. Повідомляється, що до цієї роботи також примусово залучають викладачів університету. Щоб переконатися в достовірності цієї інформації, представники одеського відділення "Національного Корпусу" особисто відвідали одіозний штаб.

Співробітники Ківалова, що перебували в штабі, звинувачення в незаконному використанні адмінресурсу і примусі до політичної агітації студентів намагалися заперечувати. Водночас, вони відмовилися пояснити, чому штаб розташовано саме в будівлі університету. З іншого боку, причина - очевидна, адже саме Сергій Ківалов значиться керівником згаданого вишу.

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В "Національному Корпусі" заявляють, що дії адміністрації Міжнародного гуманітарного університету мають очевидні ознаки порушення ст. 364 Кримінального кодексу України - зловживання владою або службовим становищем. На підставі цього представники політичної партії викликали в штаб Сергія Ківалова поліцію і склали відповідну заяву, а також направили звернення в НАБУ.

Нагадаємо, Сергій Ківалов - діючий народний депутат України. У 2014 році він також балотувався до Верховної Ради по 135-му округу як самовисуванець, однак потім вступив до "Опозиційного блоку". Зазначимо, що політика вже не вперше звинувачують у використанні студентів і адмінресурсу як "безкоштовної робочої сили" для політичної агітації. Однак правоохоронні органи скарги студентів та викладачів ігнорують.

Націоналісти викрили незаконно організований у будівлі одеського вишу штаб кандидата в депутати Ківалова 01
Націоналісти викрили незаконно організований у будівлі одеського вишу штаб кандидата в депутати Ківалова 02
Націоналісти викрили незаконно організований у будівлі одеського вишу штаб кандидата в депутати Ківалова 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135759
 
 
 Топ коментарі
 
Підрахуя на коляку!
😇
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тільки в Україні таке може бути---хто проти України та українців йдуть у ВР..вчать у ВУЗах..займають високі чини..ЗДЕЦ
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Отэц большинства юрЫстов Украины без суда не сдастся Националисты разоблачили незаконно организованный в здании одесского вуза штаб кандидата в депутаты Кивалова - Цензор.НЕТ 9226. А судьи, прокуроры, адвокаты - многие выпускники его школы. Не дай бог расскажет как они зачеты и экзамены за бабки сдавали Националисты разоблачили незаконно организованный в здании одесского вуза штаб кандидата в депутаты Кивалова - Цензор.НЕТ 7065
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Нююю, за горлянку його потримати -величезна черга...
Може клонувати, щоб всім вистачило?
😁
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Отэц большинства юрЫстов Украины без суда не сдастся . А судьи, прокуроры, адвокаты - многие выпускники его школы. Не дай бог расскажет как они зачеты и экзамены за бабки сдавали
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Отож, однояйцеві..
Нюю, коляк то вистачить,нє?
😁
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Серьога Підра***...ти диви...тільки вчора про нього згадував..
--де закони від 16 січня...о а де друган по законах Вадик Калісніченко.. в Криму?...мож теж балотуватись буде у ВР?...а чо ні..?
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Я буду хорошої думки тепер про націоналістів, хоча це робили зовсім інші люди.
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А що робили інші люди? Може це робили пацята вальцмана?
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Гугліть- "палац ківалова"...
Життя покращено!
😎
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Отличная новость. Еще бы не бросили это дело и ходили бы так к прокурорам, следователям, судьям, которые 100% будут тормозить и заминать дело кивалова...
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Сашко - герой. Уверен, среди националистов немало героев.
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тільки в Україні таке може бути---хто проти України та українців йдуть у ВР..вчать у ВУЗах..займають високі чини..ЗДЕЦ
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Знов Кидалов сплив на поверхню. Лайно не тоне.
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Ну самі подумайте, як може свердловський кацап на держслужбі стати мільйонером. Стати головою ЦИК і "підрараховувати" голоси за гроші. Бізнесмен - торговець вашими голосами. На тому й розбагатів - замки побудував. Які ще вибори? Стількох президентів і депутатів ще жоден українець не обрав, скільки Ківалов напродавав.
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Скільки їх бігало за Порошенком, а скільки прийшло до штабу підрахуj. Можливо, кількість - пропорційно до кошторису акції?
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я розумію, що дурики міряють по собі. Тільки на таких не варто й звертати уваги.
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********- враг Украины !!! А врагов надо уничтожать.
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а кто пляжи крышует в одессе? нацкорпус тоже ?
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Когда этого патентованного бандюка уже укоротят?
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Ті люди які позиціонують себе як "українських націоналістів" де факто такими не є і знаходяться на утриманні олігархічних структур. Це Білецький, Ярош і Тягнибок. Просто дивіться на їх реалізовані справи. Їм подобається бути "страшилками" на кацапському Кисельов ТВ і хомячити під ковдрою "нацарьовані 100 рублів"... Саме існування Ківалова, Труханова, Бойко, Рабіновича, Мураєва, Медведчука є живим і яскравим свідоцтвом відсутності націоналізму як такого в Україні, а вибір Президентом воюючої країни жидоблазня Зе свідчить про повну розумову і національну деградацію електорату.
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