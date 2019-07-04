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Все про:Австрія (188) культура (145) міжнародна співпраця (17) Щерба (33)

 Парламент Австрії ратифікував угоду про культурне співробітництво з Україною

Національна рада Австрії підтримала угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Австрія про співробітництво у галузях освіти, науки і культури.

За відповідне рішення депутати проголосували одноголосно, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Україна є вагомою складовою частиною нашої політики щодо стабільності та добросусідства. Ми займаємося цим не лише на Західних Балканах, але також в рамках Східного партнерства. І саме тут є дуже важливою співпраця з Україною як найбільшою країною. При цьому, вагомим інструментом є не лише економічна співпраця, але також співробітництво у сфері освіти, науки та культури - сферах, де можна застосувати так звану м'яку силу. І запропонована угода вперше визначає правові рамки для цієї співпраці в цих сферах", - заявив перед голосування у парламенті федеральний міністр з питань Європи, інтеграції та закордонних справ Александер Шалленберг.

Посол України в Австрії Олександр Ще

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рба в коментарі кореспонденту агентства вказав на те, що угода надасть можливість значно інтенсифікувати українсько-австрійську культурну співпрацю, задіяти нові інструменти та можливості.

"Ця угода була необхідною для активізації роботи на напрямку, який є принципово важливим для українсько-австрійських відносин, а саме - освіта, наука та культура. І саме ці напрямки в останній час найбільш активно розвиваються", - сказав Щерба.

Верховна Рада України ратифікувала угоду у грудні 2018 року. Вона набуде чинності після того, як австрійська сторона повідомить про завершення усіх юридичних процедур з ратифікації.

Угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Австрія про співробітництво у галузях освіти, науки і культури було підписано у Києві 14 березня 2018 р. очільниками МЗС - Павлом Клімкіним та Карін Кнайссль в присутності Президентів України та Австрії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135757
 
   
 Топ коментарі
 
Славяне....
И значит контуженные на голову по умолчанию....

Парламент Австрии ратифицировал соглашение о культурном сотрудничестве с Украиной - Цензор.НЕТ 836 Krychek‏ @Krychek5 8 ч.8 часов назад
Блядь! Вы только не смейтесь громко. Это вчерашний парад по случаю Дня Независимости в беларусском городе Лида.
Это уже какая-то шизофрения.

Парламент Австрии ратифицировал соглашение о культурном сотрудничестве с Украиной - Цензор.НЕТ 4181
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Рюзькія утилізують просрочені боєприпаси ще з часів
ссСРаки... дешевше війнушка...
😎
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а я люблю природу страны. из которой страна вобщем то и складається. "государство - машина подавления" - классика.
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Славяне....
И значит контуженные на голову по умолчанию....

Парламент Австрии ратифицировал соглашение о культурном сотрудничестве с Украиной - Цензор.НЕТ 836 Krychek‏ @Krychek5 8 ч.8 часов назад
*****! Вы только не смейтесь громко. Это вчерашний парад по случаю Дня Независимости в беларусском городе Лида.
Это уже какая-то шизофрения.

Парламент Австрии ратифицировал соглашение о культурном сотрудничестве с Украиной - Цензор.НЕТ 4181
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но зато салют удалсо. руцкими боеприпасами. ну хоть обошлось только одной убитой.
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Рюзькія утилізують просрочені ********** ще з часів
ссСРаки... дешевше війнушка...
😎
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Вау! З денацифікацією США та совєти таки перестаралися...
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Лицеміри. Однією рукою тобі руку тиснуть, а іншою у кишені дулю крутять. Саме у такому лицемірному суспільстві і міг народитися біснуватий Адольф.
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При 🐷 такого не було!
ПЕСцики-ГавХрю!
😁
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реванш царит в Украине! ранее переименованному по закону о декоммунизации "свынарчук" в "гладковский", киевский суд обязал вернуть старое название! ))
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ЧЕКАЄМО 21-го!
І кизда свинарчукам!
Нюю, маю надію..
😁
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я данте вспомнил. "оставь надежду,...". чесно, - поки не бачу різниці, хоча й часу багато ще не пройшло ((. а практика показує правильність - "йа власть ненавижу которая есть, но трижды которая будет" ((.
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Люблю страну...но ненавижу государство..?
теж такий..
😁
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а я люблю природу страны. из которой страна вобщем то и складається. "государство - машина подавления" - классика.
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при всей моей бесконечной любви к беларусам - думаю Украине нужно подумать о северном фронте... - там кацапня.....
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и о чем там можно "соглашаться"? Не об обмене же Фирташа за картину Адольфа Алоисовича Шикльгрубера? Фирташа уже американцам пообещали, что Беня как уж на сковороде завертелся, поет дифирамбы *****, знает, что бежать только на ростов, если дядя сэм потребует его голову!
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