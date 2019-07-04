 Парламент Австрії ратифікував угоду про культурне співробітництво з Україною

За відповідне рішення депутати проголосували одноголосно, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Україна є вагомою складовою частиною нашої політики щодо стабільності та добросусідства. Ми займаємося цим не лише на Західних Балканах, але також в рамках Східного партнерства. І саме тут є дуже важливою співпраця з Україною як найбільшою країною. При цьому, вагомим інструментом є не лише економічна співпраця, але також співробітництво у сфері освіти, науки та культури - сферах, де можна застосувати так звану м'яку силу. І запропонована угода вперше визначає правові рамки для цієї співпраці в цих сферах", - заявив перед голосування у парламенті федеральний міністр з питань Європи, інтеграції та закордонних справ Александер Шалленберг.

Посол України в Австрії Олександр Ще

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рба в коментарі кореспонденту агентства вказав на те, що угода надасть можливість значно інтенсифікувати українсько-австрійську культурну співпрацю, задіяти нові інструменти та можливості.

"Ця угода була необхідною для активізації роботи на напрямку, який є принципово важливим для українсько-австрійських відносин, а саме - освіта, наука та культура. І саме ці напрямки в останній час найбільш активно розвиваються", - сказав Щерба.

Верховна Рада України ратифікувала угоду у грудні 2018 року. Вона набуде чинності після того, як австрійська сторона повідомить про завершення усіх юридичних процедур з ратифікації.

Угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Австрія про співробітництво у галузях освіти, науки і культури було підписано у Києві 14 березня 2018 р. очільниками МЗС - Павлом Клімкіним та Карін Кнайссль в присутності Президентів України та Австрії.