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 Економіка
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Все про:банкрутство (38) Дніпропетровськ (1060) металургія (109)

 Проблеми Дніпровського металургійного комбінату можуть призвести до його зупинки

Проблеми ДМК можуть призвести до його зупинки. Боргове навантаження, що "висить" над ДМК дорівнює 83 млрд грн, з яких 35,2 млрд грн припадає на кредиторську заборгованість, 43,7 млрд грн - на інші поточні зобов'язання і 4,3 млрд грн короткострокових кредитів.

 Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання МінПром.

Величезні борги були накопичені підприємством як у результаті застосування "сірих" схем з боку акціонерів ІСД, а також цілою низкою допущених ними стратегічних помилок у попередні роки.

Зокрема, ІСД не змогла вибудувати ланцюжок вертикальної інтеграції в період "великої приватизації" в Україні і залишилася без власної сировини. Потім величезні кошти - близько 3 млрд дол. - були вкладені в модернізацію Алчевського меткомбінату, який в 2014 році опинився на непідконтрольних територіях. І нарешті витрати на зовнішню експансію - в 2003 році корпорація придбала угорський завод Dunaferr, у 2005 році - польський комбінат Huta Częstochowa, а в 2007 році ще і Ґданську судноверф.

При цьому європейський напрямок бізнесу ІСД навряд чи можна назвати успішним. Dunaferr останні роки регулярно відчуває проблеми і ще в 2017 році міністр національного розвитку Угорщини Міклош Шестак озвучив ідею про викуп заводу, який на той час накопичив 700 млн євро боргів. Меткомбінат Huta Częstochowa зупинився в червні цього року - з 1235 співробітників підприємства працюють тільки 159, і, за даними польських ЗМІ, незважаючи на наявність замовлень, підприємство, що накопичило величезні борги перед постачальниками і банками, сьогодні відчуває гострий дефіцит оборотних коштів. Що ж стосується Ґданської судноверфі, то акціонери ІСД так і не змогли налагодити її роботу, і в 2018 році вона була викуплена державним Агентством розвитку промисловості Польщі.

Причому на європейському ринку власні проблеми ІСД наклалися на кризу, пережиту місцевою сталеливарною промисловістю. Причини кризи - високі екологічні витрати в країнах Євросоюзу, подорожчання сировини, а також падіння попиту на сталь. У результаті низка європейських підприємств вже повідомили про скорочення обсягів виробництва. Зокрема, на європейських заводах ArcelorMittal виробництво буде знижено на 3,3 млн тонн, і 1400 робочих входить до складу корпорації найбільшого меткомбінату в ЄС Ilva будуть відправлені на 13 тижнів в неоплачувану відпустку. А американська U.S. Steel зупиняє домну на своєму словацькому комбінаті в Кошице.

Нагадаємо, 31 травня Господарський суд Дніпропетровської області почав процедуру банкрутства ДМК за позовом компанії "Технобудмонтаж Груп".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135756
 
 
 Топ коментарі
 
Совладелец корпорации "ИСД" Сергей Тарута стал вторым номером в списке "Батькивщины" на досрочных выборах в Верховную Раду..А вы тут трендите что ДМК и он он банкроты ? Как же ведь $ миллиончик за попадание в проходную часть списка "Батькивщины" он не напрягаясь нашёл. А экономить бабло будут на социальной помощи и социальный сфере, в том числе на санатории, детские лагеря и базы отдыха....на которые ему глубоко наплевать этому новому члену "Батькивщины " которая бескомпромиссно жёстко борется с бандитами олигархами ....
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Теперь очередь других показывать высокий класс
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На кого только Матькивщина не ставила ставки, кому только не кланялась и не обещала сытную сиську???))) И не доходит до "матери" что время течет, нравы меняются, а сиськи дряхлеют и обвисают. Правда Тарута видимо тоже этого не понимает и все помнит Юленьку лазаренковской красоткой, а годы ушли.)))
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Будут жители приезжать подышать на ночь, в перерывах между трудовыми буднями в Днепре, да и поисками пропитания. А если учесть и социальный уровень, то новая партия эмигрантов считай готова к походу в Чехию и Литву, ведь Польша уже не взлетает, судя по отзывам возвращающихся.)))
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у таруты единственная удачная инвестиция - ювт
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Писец Каменскому!Розбегайся кто куда может!
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Не надо смыкаться! Это в руках жуликов комбинат банкрот. После честной продажи всё будет хорошо. Пример - Криворожсталь
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Криворіжсталь перепродала юлька-вароффка за реальну ціну.
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Теперь очередь других показывать высокий класс
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Та с европейскими предприятиями хай Тарута сам разбирается, а здесь надо сделать всё, чтобы завод работал!
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так пусть рабочие рвут таруту, ахмета и всякую меньшую шелупонь. Или потом опять Украина кармильцев открармливать обязана.
Кстати, если заметили, то эта пуитень началась при кудряшке пью и никакая тварь дамбаская и не заикалась о проблемах, а всплывает вот сейчас,ипри ЗЕ и перед выборами. Блин, какое тварье сейчас у корыта
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тебе какое дело до имущества чужих людей ? )))
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Всплыло это мутное дер...мо еще при Порохе, но что к выборам приурочено, так это точно. У корыта всегда тварье собиралось, что раньше, что сейчас, что в будущем. Так что иллюзий питать на перемены не стоит. Традиции в Украине не рушимы.)))
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Совладелец корпорации "ИСД" Сергей Тарута стал вторым номером в списке "Батькивщины" на досрочных выборах в Верховную Раду..А вы тут трендите что ДМК и он он банкроты ? Как же ведь $ миллиончик за попадание в проходную часть списка "Батькивщины" он не напрягаясь нашёл. А экономить бабло будут на социальной помощи и социальный сфере, в том числе на санатории, детские лагеря и базы отдыха....на которые ему глубоко наплевать этому новому члену "Батькивщины " которая бескомпромиссно жёстко борется с бандитами олигархами ....
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в какой нормальной стране у заводов есть детские лагеря ?
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На кого только Матькивщина не ставила ставки, кому только не кланялась и не обещала сытную сиську???))) И не доходит до "матери" что время течет, нравы меняются, а сиськи дряхлеют и обвисают. Правда Тарута видимо тоже этого не понимает и все помнит Юленьку лазаренковской красоткой, а годы ушли.)))
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Щасс Зеля ка-аак возмёт ситуацию , под свой контроль Проблемы Днепровского металлургического комбината могут привести к его остановке - Цензор.НЕТ 8944 ,, и всё вмиг решится .
- Завод ,равняйсь - смирно ,, остановку отложить ,, ать- два . Проблемы Днепровского металлургического комбината могут привести к его остановке - Цензор.НЕТ 9136 .
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завод принадлежит ************ подданным.
оргвыводы.
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Видимо Тарута отдает завод на откуп за какие-то свои долги не иначе, а шумиху поднимает кто-то, кого к лакомому кусочку не пускают. Но пройдут выборы, шумиха стихнет, а многие даже и не заметят каких-то перемен. Так что не будем вестись и все будет в порядке.)))
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Да кому это интересно. Украинцы живут сердцем, а не колбасой.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаПроблеми Дніпровського металургійного комбінату можуть призвести до його зупинки
 
 
 
 
 
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