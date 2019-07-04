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Все про:Корбан (57) Європейський суд з пр... (208)

 Корбан виграв справу проти України в ЄСПЛ і планує домагатися компенсації морального і матеріального збитку

Європейський суд з прав людини визнав порушення прав члена партії "Укроп" Геннадія Корбана, якого звинувачували в декількох кримінальних злочинах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рішеннясуду.

Так, ЄСПЛ визнав примусове перебування політика на судових слуханнях після перенесеної операції порушенням статті 3 Конвенції. Суд визнав порушенням статті 3 перебування заявника за ґратами під час слухань у січні 2016 року. Як вважає суд, затримання політика в жовтні 2015 року без ордера на арешт і повторне затримання в залі суду були незаконними і порушили положення статті 5 Конвенції.

На думку суду, дії офіційних осіб України, які стверджували про доведену провину Корбана, не зважаючи на тривання суду, порушили положення статті 6 Конвенції. Водночас ЄСПЛ не побачив політичної мотивації в переслідуваннях заявника.

Тепер захист Корбана має намір у судовому порядку домагатися компенсації морального і матеріального збитку, які були заподіяні клієнту.

"Йдеться про мільйонні суми, - розповів "Обозревателю" адвокат Корбана Олексій Шевчук. - Були визнані порушення Конвенції з прав людини відразу за декількома пунктами, зокрема участь Корбана в затяжному нічному засіданні після операції, в праві на справедливий суд та інше. Це рішення в першу чергу свідчить про те, що все переслідування Корбана було незаконним".

Говорячи про подальші кроки захисту, адвокат заявив, що в рамках цієї справи вже підготовлено заяви про притягнення до кримінальної відповідальності п'ятого президента України Петра Порошенка, екс-генерального прокурора України Віктора Шокіна, народних депутатів України Ігоря Кононенка та Олександра Грановського, а також "інших осіб , причетних до цього злочину".

Нагадаємо, в серпні 2014 року Корбан, який був тоді одним із лідерів партії, став підозрюваним у справі про захоплення свого політичного опонента як заручника.

У лютому 2015 року він став підозрюваним у другій схожій справі. Пізніше, в серпні того ж року, його звинуватили в розкраданні коштів благодійного фонду. У жовтні 2015 року Корбан став обвинувачуваним у справі про телефонні погрози члену виборчої комісії.

Тоді ж, у жовтні 2015 року, представники поліції увірвалися в його квартиру і затримали заявника без ордера на арешт, що було законним заходом у виняткових випадках. Корбан постав перед судом 3 листопада, був відпущений і знову негайно затриманий. До червня 2016 року він перебував під арештом.

Особливу увагу ЄСПЛ привернула серія інцидентів у грудні 2015 року. Під час медичного обстеження 25 грудня лікарі діагностували у Корбана ішемічну хворобу серця, гіпертонічний криз, гострий коронарний синдром і нестабільну стенокардію. Була проведена негайна операція, і хворому встановили два артеріальні стенти.

Тим не менше 26 грудня під час слухань у справі Корбана, суддя відкинув протести адвокатів і ухвалив рішення про примусовий привід заявника до суду, незважаючи на стан обвинуваченого після перенесеної операції. Заявника доставили до зали суду, де лікарі відзначили значне погіршення його стану та необхідність тривалого відновлення під наглядом у лікарні.

У березні 2016 року Корбан пішов на угоду зі слідством і визнав провину в першому викраденні. Він був засуджений до умовного терміну.

Заявник був відпущений на свободу під підписку про невиїзд у червні того ж року, а у вересні 2017 року кримінальне переслідування політика в інших справах було припинено.

Корбан звернувся в ЄСПЛ в квітні 2016 року. На його думку, влада України порушила положення статті 3 (заборона на тортури і жорстоке поводження), статті 5 (право на свободу та особисту недоторканність), статті 6 (право на справедливий суд), статті 18 (межі використання обмежень щодо прав) в поєднанні зі статтею 5 Європейської Конвенції з прав людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135753
 
   
 Топ коментарі
 
Пусть теперь Петя с Луценко возмещают ущерб из своего кармана.
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Очередное новое лицо в команде ЗеБениной.......
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Даже большие деньги не спасают от умышленной травли.Корбан в 2014 очень много сделал для защиты Украины.Пораженко это не понравилось и погнала.Беню тоже .А по сути их активное участие их деньги их люди сломали хребет Руцькому миру в Днепре и области.Днепр больше всего делал для спасения Украины в самые тяжёлые дни 2014 -15.Больше всего погибших -из этой области..Мой низкий поклон днепрянам.
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Пусть теперь Петя с Луценко возмещают ущерб из своего кармана.
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Там іще грицак замучений.
Бо Корбана тримали в Управі СБУ по Києву.
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а в статье написано, что

в октябре 2015 года, представители полиции ворвались в его квартиру и задержали заявителя без ордера на арест,

Источник: https://censor.net.ua/n3135753

прикинь, не Петя и не Луценко, а представители полиции )))
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"Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский о войне на Донбассе
https://censor.net.ua/news/3135640/********************************************************************************************************
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а зачем тройки - в соответствии с действующим законодательством Украина будет потихоньку восстанавливаться после потужных рехворм казнокрадов...
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мародёр очень боялся атошников поэтому пересажал их почти 10 000.
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Капец. В квітні було 4 000. В травні 6 000. Зараз 10 000. до 21 липня буде 50 000?
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Пиши уже миллион,как учил Геббельс,чем чудовищнее ложь,тем быстрей в нее поверят.
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те ты предлагаешь возмещать из авакова?
это его быки исполняли его приказ
тебя начальник накажет..)))
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ЕСПЧ это последнее средство заставить
олигархов Украины разрешить вести бизнес на территории Украины гражданам Украины
- путем присуждения надлежащих сатисфакций и понуждения олигархическую власть принять
закон - проекта
Закона №5438, дата реєстрації: від 22.11.2016 «Про внесення змін
до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду
з прав людини» (щодо вдосконалення процедури виконання рішень та пропозицій Європейського
суду з прав людини)



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Очередное новое лицо в команде ЗеБениной.......
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и какую должность ему дали ??? или ты просто высрал ниочем ?
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Самое интересное, что не то что должность не дали, а ещё и дистанцируются.
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ну боту ж нужно шото наваять, смысл побоку, денех хочет врунишка)
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Предлагаю компенсацию выплатить Рошеном !!! какого народ должен расчитываться за рукожопых аленей ???
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Смешно! Суд, а не Порошенко и вел заседания и принимал решения ...пусть обратное идиЁт докажет)
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Так суддя пальцем покаже, хто наполягав на арешті і вироку обвинуваченому.
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аваков наполягав.

точно суддя покаже пальцем чи забздить ?
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Значить, Корбану можна утримувати у своїй власній тюрмі народного депутата і виконуючого обовязки голови Держземагентства Сергія Рудика; а його самого в державному СІЗО - ні?
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Они не знали, что он народний депутата і виконуючий обовязки голови Держземагентства, он представился как "смотрящий от Кличко".
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Шутки шутками - але саме тоді Корбан (читай: особисто беня) поклав початок розколу "жидобандерівського союзу" Коломойського-Яценюка... Я просто нагадаю фабулу з лінком:

https://www.radiosvoboda.org/a/26532844.html
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Коломойский к ситуации не при чём, Корбан не такой "всемогущий" и самостоятельный, как многим кажется. Не напомните, там кажется с Корбаном ещё кого-то арестовали...? Корбан выиграл дело против Украины в ЕСПЧ и планирует добиваться компенсации морального и материального ущерба - Цензор.НЕТ 7746
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"непричем"??? А головою ОДА тоді хто був? А кого разом з Корбаном брали за жабри - не пригадаю. Але я розумію, що, окрім організаторів бені та Корбана були і виконавці їх злочиних наказів.
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И опять пиар перед выборами. Беня + корбан = друзья)
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Нельзя забывать, что Корбан - создатель добровольческих батальонов, не позволивших захватить Днепр, Харьков, Одессу ...
Он был награжден Порошенко орденом Мужества ... , однако власть его начала бояться ...
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Ага! БЕНЯ тоже *патриот* Украины. Ну и Корбан такой же патриотический, что прям судятся с УКРАИНОЙ!
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По последним заявлениям команды Зе, это все тянет на Гаагу.
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Даже большие деньги не спасают от умышленной травли.Корбан в 2014 очень много сделал для защиты Украины.Пораженко это не понравилось и погнала.Беню тоже .А по сути их активное участие их деньги их люди сломали хребет Руцькому миру в Днепре и области.Днепр больше всего делал для спасения Украины в самые тяжёлые дни 2014 -15.Больше всего погибших -из этой области..Мой низкий поклон днепрянам.
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Ага! На просвящайся про патриотизм Бени, ну и за горючее так же поинтересуйся по какой цене он продавал в АТО!
"Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский о войне на Донбассе
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Благодаря Бене армию заправляли,а не благодаря Бойко и Мертвечуку с Рабиновичем.И Уж тем более не Пораженко!Он Солдатам вооружение продаётв десять раз дороже.Пораженко абсолютный мальдивский бессеребряник!Роттердам+,Газ по 10. Корбан выиграл дело против Украины в ЕСПЧ и планирует добиваться компенсации морального и материального ущерба - Цензор.НЕТ 4941
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Поцікався про "нафту Курченко". Беня добре заробив на заправці української армїї. Так що він не в накладі.
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Беня не соблюдал формальности,когда надо армию заправлять.А на курченко нагрелись те же,кто и на Бене руки нагрел.
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а можно ещё раз про то, как Порошенко газ по схеме Роттердам+ продавал втридорога бойцам в окопах ?
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Перечитай еще раз, что я тебе написала про * ПАТРИОТА *беню. Он такой же патриот Украины, как например новинский или медведчук.
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Воспитание заканчивается в 5 лет. Дальше только приспособление. Беня не скурвился - с 5 лет всегда был еще той курвой.
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Агга, енто када вертальоты-самольты задействовали с
охххеррреным пшиком?!
🤔
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Пора прийняти закон, за яким гроші в таких випадках стягувати за рахунок майна тупоголових слідчих, прокурворів і суддів, готових, як шалави, виконувати будь-які забаганки високопоставлених клієнтів.
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смешной и трусливый корбан пытался показать силу, а когда ему показали, пожаловался в суд.
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Ну вот Порошенко прислал 500 альфовцев, чтобы арестовать маленького Корбана, вроде он украл деньги из благотворительного фонда, которые сам туда жертвовал. Началась операция по беспредельному отжиму Приватбанка.
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у тебя сразу 4 брехни в трёх строчках
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Слава Великому ЗЕ! Слава Коломойському! Слава Богдану! Слава Портнову!
Славімо їх!
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Говоря о дальнейших шагах защиты, адвокат заявил, что в рамках этого дела уже подготовлены заявления о привлечении к уголовной ответственности пятого президента Украины Петра Порошенко, экс-генерального прокурора Украины Виктора Шокина, народных депутатов Украины Игоря Кононенко и Александра Грановского, а также "других лиц, причастных к данному преступлению". Источник: https://censor.net.ua/n3135753
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Портнову пораженкина мафия не смогла даже претензии предъявить,как и Фирташу,юре Енакиевскому,Ахметову,Клюеву и всем абсолютно азаровцам..Нехай теперь пожинают плоды своей алчности.Рада пораженко не спасёт.Вор должен сидеть в тюрьме!
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А была ли операция вообще, а то многие наши политики, чиновники, если их клюет петух, очень резко болеют, да так, что пор удивляешься как он еще живет. Ни для кого не секрет какая продажная наша медецина, нарисуют тебе любую операцию
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А що, Корбан не схожий на людину після інфаркту шість годин тому?
Ви що, порохобот?
Корбан виграв справу проти України в ЄСПЛ і планує домагатися компенсації морального і матеріального збитку - Цензор.НЕТ 2867
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Синайские запорожцы пишут письмо московскому султану. Картина неизвестного художника.
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в нейрохірургії я була свідком, як бабці у 81 рік поставили 2 шунти і через 2 дні вона поїхала у Тернопіль потягом
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помню как Маршал Гречки издевался в Чернигове устраивая очереди раздавая гречку- это было знатно

https://www.youtube.com/watch?v=m40duSQoisM

Корбан выиграл дело против Украины в ЕСПЧ и планирует добиваться компенсации морального и материального ущерба - Цензор.НЕТ 5267
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Поздоровляю пана Генадія.. До речі, у пана Генадія вже є досить пристойний юридичний досвід - не менший ніж в кума югка при призначенні на посаду.. А якщо пана Корбана та в Генеральні Прокурори України? По 2014 році знаю - є в пана Корбана методи, котрі примусять прокуратуру працювати, а злочинців - боятися прокуратури..
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Бандюк зарабатывал рейдерством, бандитизмом, а теперь ему ещё за счёт налогоплательщиков миллионы подкинут. Жид, одним словом.
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Все просто: кацапам - *********, жидам Израиль, украинцам -Украина. Что не ясно?!
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Зебилы, этот тип вас два раза купит, и четыре раза продаст.
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Пострадал человек больше чем на войне!
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"... Но пригласил я пару ушлых адвокатов - за деньги черта даже могут оправдать и вышел чистым и ни в чем не виноватым..."
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Корбан выиграл дело против Украины в ЕСПЧ и планирует добиваться компенсации морального и материального ущерба

еще доказал, шо енто не он посылал добровольцев в илловайск вместе с хомчаком

ахахаха
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКорбан виграв справу проти України в ЄСПЛ і планує домагатися компенсації морального і матеріального збитку
 
 
 
 
 
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