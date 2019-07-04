 Корбан виграв справу проти України в ЄСПЛ і планує домагатися компенсації морального і матеріального збитку

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рішеннясуду.

Так, ЄСПЛ визнав примусове перебування політика на судових слуханнях після перенесеної операції порушенням статті 3 Конвенції. Суд визнав порушенням статті 3 перебування заявника за ґратами під час слухань у січні 2016 року. Як вважає суд, затримання політика в жовтні 2015 року без ордера на арешт і повторне затримання в залі суду були незаконними і порушили положення статті 5 Конвенції.

На думку суду, дії офіційних осіб України, які стверджували про доведену провину Корбана, не зважаючи на тривання суду, порушили положення статті 6 Конвенції. Водночас ЄСПЛ не побачив політичної мотивації в переслідуваннях заявника.

Тепер захист Корбана має намір у судовому порядку домагатися компенсації морального і матеріального збитку, які були заподіяні клієнту.

"Йдеться про мільйонні суми, - розповів "Обозревателю" адвокат Корбана Олексій Шевчук. - Були визнані порушення Конвенції з прав людини відразу за декількома пунктами, зокрема участь Корбана в затяжному нічному засіданні після операції, в праві на справедливий суд та інше. Це рішення в першу чергу свідчить про те, що все переслідування Корбана було незаконним".

Говорячи про подальші кроки захисту, адвокат заявив, що в рамках цієї справи вже підготовлено заяви про притягнення до кримінальної відповідальності п'ятого президента України Петра Порошенка, екс-генерального прокурора України Віктора Шокіна, народних депутатів України Ігоря Кононенка та Олександра Грановського, а також "інших осіб , причетних до цього злочину".

Нагадаємо, в серпні 2014 року Корбан, який був тоді одним із лідерів партії, став підозрюваним у справі про захоплення свого політичного опонента як заручника.

У лютому 2015 року він став підозрюваним у другій схожій справі. Пізніше, в серпні того ж року, його звинуватили в розкраданні коштів благодійного фонду. У жовтні 2015 року Корбан став обвинувачуваним у справі про телефонні погрози члену виборчої комісії.

Тоді ж, у жовтні 2015 року, представники поліції увірвалися в його квартиру і затримали заявника без ордера на арешт, що було законним заходом у виняткових випадках. Корбан постав перед судом 3 листопада, був відпущений і знову негайно затриманий. До червня 2016 року він перебував під арештом.

Особливу увагу ЄСПЛ привернула серія інцидентів у грудні 2015 року. Під час медичного обстеження 25 грудня лікарі діагностували у Корбана ішемічну хворобу серця, гіпертонічний криз, гострий коронарний синдром і нестабільну стенокардію. Була проведена негайна операція, і хворому встановили два артеріальні стенти.

Тим не менше 26 грудня під час слухань у справі Корбана, суддя відкинув протести адвокатів і ухвалив рішення про примусовий привід заявника до суду, незважаючи на стан обвинуваченого після перенесеної операції. Заявника доставили до зали суду, де лікарі відзначили значне погіршення його стану та необхідність тривалого відновлення під наглядом у лікарні.

У березні 2016 року Корбан пішов на угоду зі слідством і визнав провину в першому викраденні. Він був засуджений до умовного терміну.

Заявник був відпущений на свободу під підписку про невиїзд у червні того ж року, а у вересні 2017 року кримінальне переслідування політика в інших справах було припинено.

Корбан звернувся в ЄСПЛ в квітні 2016 року. На його думку, влада України порушила положення статті 3 (заборона на тортури і жорстоке поводження), статті 5 (право на свободу та особисту недоторканність), статті 6 (право на справедливий суд), статті 18 (межі використання обмежень щодо прав) в поєднанні зі статтею 5 Європейської Конвенції з прав людини.