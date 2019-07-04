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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Політика України
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Все про:вибори (4109) Росія (18431) Клімкін (1460)

 "Росія спробує втрутитися в парламентські вибори", - Клімкін

Глава МЗС вважає, що Росія вирішила збільшити масштаб видачі українцям паспортів РФ, щоб вплинути на вибори в Раду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Клімкіна в фейсбуці.

"Я багато разів казав, що спроби втручання Росії в наш виборчий процес будуть потужнішими напередодні парламентських та місцевих виборів, а не президентських. Чи у когось є сумнів, що означає прагнення Російської Федерації скликати Раду Безпеки ООН щодо нашого закону про мову буквально за кілька днів до виборів? Або ж тільки-но оприлюднене рішення щодо збільшення масштабів роздачі російських паспортів у нас, в Україні?" - пише Клімкін.

Також він додав, що президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю італійським ЗМІ заявив, що в Україні "розгул неонацизму".

"Чекаємо спроб обговорення цих питань на міжнародних майданчиках або ж "тематичних" провокацій", - резюмував глава МЗС.

Нагадаємо, що раніше Міністр закордонних справ Павло Клімкін підписав листи до своїх колег з країн ЄС та G20 із закликом застосувати всі можливі механізми впливу на Росію для звільнення українських моряків.

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Росія спробує втрутитися в парламентські вибори, - Клімкін 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135752
 
 
 Топ коментарі
 
Кацапія вже втрутилась у вибори.
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-Столица Канады?
-Торонто
-Как выиграть войну?
-Отвести войска
-Когда началась 2я мировая?
-В 1941м
-Как поднять экономику?
-Переехать из ап в офис
-Как убедить ПАСЕ и Г20 нас поддержать?
-Не ехать туда
-Как отмазать моряков?
-Призн.виновными
-Вы точно президент?
-Я преЗЕдент
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А шо по этому поводу говорят у ваЗЕлина?
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Раньше кацапы своих физиков в украинскую дипломатию пропихивали, теперь - в выборы вмешиваются
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А Україна їм міністрів культури і губернаторів Санктпідєрбурка.

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Климкин давно продался,не зря его родственник служи в РФ,настоящий порошенковец
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Ты уже в отпуске? 3,14здуй в Кирилловку!!! "Россия попытается вмешаться в парламентские выборы", - Климкин - Цензор.НЕТ 6316
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Климкин к тестю в подмосковье поедет,Украине нагадил,можно и отдохнуть
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отдай свой голос за Саакашвили и Рачку больше никогда не увидим.
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Пшел вон, скотина саботажная. Мразина картавая
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Не нравится, шо он озвучил помощь твоих братух из-за поребрика?
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Он подобное несет все время. А, что он сделал для предотвращения？
Этот звиздеж от него, пэти, и прочих гройсманов-яйценюков забебал просто.
Тебе нравится этот треп бесполезный, вернее понятно, шо ***** будет лезть в выборы, но паша просто констатирует и все, "я в отпуске"？
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А шо по этому поводу говорят у ваЗЕлина?
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Кто там должен сказать, если все диабетные на местах. Ты шо, с урала？
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В штабе клоуна - все агенты Пэдры? А сам клоун - тоже тайный порохобот?
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Штаб ЗЕ в МИД Украины？ надо же, я не знал.
Ты канабиса пыхнул？
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Погоди. Климкин озвучивает помощь ваших братух из-за поребрика потому шо он порохобот. А МИД молчит по этому поводу потому шо там....одни порохоботы. Я правильно твою логику понял? А почему по этому поводу молчит цирк клоуна?
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Так заканчивается любой диалог с зебилом. "Росія спробує втрутитися в парламентські вибори", - Клімкін - Цензор.НЕТ 4788
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а хто претензії висуває, лохторат дружбанки х-ла перезагрузчиці?
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Не нравится - подай петицию ваЗЕлину о присоединении Украины к суверенному чебурнету. И никто никаких претензий выдвигать не будет. "Росія спробує втрутитися в парламентські вибори", - Клімкін - Цензор.НЕТ 3857
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Або тому що кетайці вам інет відключать "Росія спробує втрутитися в парламентські вибори", - Клімкін - Цензор.НЕТ 8445
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Петя - один из лучших дипломатов на планете. На фоне ЗеГовна, жалкого, трусливого, тупого и беспомощного паяца, позорящего Украину, Порох - глыба, которой гордилась страна.
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Страна, только вопрос - какая ? Если то Панама или Мальдивы, то да
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ну тебе то прячущегося под британским флажком боту конечно виднее )))
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говорили сегодня, шо каннабис не разрешат, но по ходу разрешили и ты перебрал
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Порошенко лучший дипломат во вселенной,глубже надо,не стесняйся **********
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єтаваніможетбить, вифсеврете,авидокажите...
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Это он к тому, шо если Пеца и его команда панамских патриотов не пройдёт в Раду - то это значит рашка вмешалась в выборы ? Хотя по факту просто вся эта соевая шобла уже никому не всралась в самой Украине
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Это он о том, шо треть зепропагандонов на цензоре - русня из-за поребрика.
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ты и есть русня,под прокси,только за мародеров топишь ,за Порошенко и кума путина
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Желзный аргумент русни - "сам дурак". "Россия попытается вмешаться в парламентские выборы", - Климкин - Цензор.НЕТ 8934 А шо такое "путин"?
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Порохобот-диверсант Клімкін знову підсунув презеденту бумажку із неправельним текстом, де написано, що столиця Канади - це Торонто,- джерело."Россия попытается вмешаться в парламентские выборы", - Климкин - Цензор.НЕТ 1078
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Баришівський районний суд Київської області призначив нову столицю Канади - Торонто. Відповідні документи та рішення суду були відправлені Новою поштою в стару столицю Оттаву,- джерело.
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Да, Зеленский и Гройсманом это разгул неонацизма.
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-Столица Канады?
-Торонто
-Как выиграть войну?
-Отвести войска
-Когда началась 2я мировая?
-В 1941м
-Как поднять экономику?
-Переехать из ап в офис
-Как убедить ПАСЕ и Г20 нас поддержать?
-Не ехать туда
-Как отмазать моряков?
-Призн.виновными
-Вы точно президент?
-Я преЗЕдент
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Только круглый идиот поедет в орду.Там ждут с битами,кастетами.Это на бытовом уровне.А на властном -и подавно!.На данный момент 90% лапотников считают себя нищими и готовы ограбить ближнего. Никогда такого не было и вот -опять!Что делают санкции !Нищета кругом за Мкад.
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Уже вмешалась в президентские, это руцкие хакеры понизили рейтинг Пеци с настоящих 146% до ничтожных 24%. А теперь и рейтинг партии ПСА упал до потужных 7%.
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После того как Климкин публично заявил что будет мешать работать Правительству и Президенту Украины, ни одно его слово не может быть принято как правда. Все делается с целью саботажа государственной власти и это сказал сам Климкин.
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Когда это он такое сказал? Ссылочку, будь ласка.
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не видишь? кацапский ватник под нашим прокси. Не слова правды
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Он же в отпуск вроде сдрыснул. Это он из отпуска "мыслями" булькает?
Этих порохнявых говорунов ничем не заткнёшь. И после своей "смерти" продолжают фонтанировать своими мыслями, от которых большинсто украинцев уже тошнит.
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Она уже активно вмешивается. И ее агенты сидят в ЦИК . Иначе как объяснить попытки регистрации Клюева, Шария во преки всем Законам. А еще на выборы дружно марширует пятая колонна сепаров и недобитых рыгов. Одна Неля Штепа из команды Рабиновича чего стоит
"Россия попытается вмешаться в парламентские выборы", - Климкин - Цензор.НЕТ 9994
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головне шоб Клімкін вже нікуди не вмішувався )))
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мешает работать? твой прапор нервничает?? подзатыльники раздает?7
ваша служба и опасна и гнила...)))
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полозов тоже порохобот и Огент хремля))))))))))))))
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При чем российские паспорта до выборов в Украине?
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Параша по договоренности с барыгой назначила вместо толкового и независимого патриота Украины (А.Дещицы) своего "министра иностранных дел" в Украине (кацапа Климкина), агента КГБ/ФСБ завербованного еще в учебном заведении под прикрытием легенды о его "русофобстве"!
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Сравните БИОГРАФИИ:

Родился 22 сентября 1965 года во Львовской области. Окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко (1989), Альбертский университет (Эдмонтон, Канада) (1995), магистр гуманитарных наук. Кандидат политических наук (1995). Владеет английским, русским и польским языками.
С 1996 по 1999 год - пресс-секретарь, первый секретарь посольства Украины в Республике Польша.
С 1999 по 2001 год - старший координатор Программы ПАУСИ (Польско-украинско-американская Инициатива о сотрудничестве) на Украине.
С 2001 по 2004 год - советник посольства Украины в Финляндской Республике.
С сентября 2004-го по август 2006 года - советник-посланник посольства Украины в Республике Польша.
С августа 2006-го по декабрь 2007 года - пресс-секретарь МИД Украины.
С 4 декабря 2007 года[2] по 9 октября 2012 года - Чрезвычайный и Полномочный ПосолУкраины в Финляндии.

-------- Срок президентства ОВОЩА -----------------------
С 3 октября 2008 года[3] по 9 октября 2012 года[4] - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Исландии по совместительству.
С 2012 года - посол по особым поручениям. Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по урегулированию конфликтов[5].
------------------------------------------------------------------------------
С 27 февраля[6] по 19 июня 2014 года[7] - исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины
16 июня указом президента Украины утверждён членом Совета национальной безопасности и обороны Украины[8].
С 13 октября 2014 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше

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Павел Климкин родился 25 декабря 1967 года в Курске. В 1991 году окончил Московский физико-технический институт, факультет аэрофизики и космических исследований по специальности - прикладная математика и физика[1].
В 1991-1993 годах - научный сотрудникИнститута электросварки им. Патона НАН Украины.
В 1993-1997 годах - атташе, третий, второй секретарь Департамента военного контроля и разоружения МИД Украины.
В 1997-2000 годах - третий, второй секретарь посольства Украины в Германии по научно-техническим и политическим вопросам.
В 2000-2002 годах - первый секретарь, советник Департамента экономического сотрудничества МИД Украины по вопросам ядерной и энергетической безопасности.
В 2002-2004 годах - начальник отдела экономического и секторального сотрудничества с ЕС Департамента европейской интеграции МИД Украины.
В 2004-2008 годах - советник-посланник Посольства Украины в Великобритании.
С марта 2008 года по апрель 2010 года - директор Департамента Европейского Союза МИД Украины.

-------- Срок президентства ОВОЩА -----------------------

С апреля 2010 года по 29 апреля 2011 года - заместитель министра иностранных дел Украины.
С 29 апреля 2011 года по 22 июня 2012 года - заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата.

"Росія спробує втрутитися в парламентські вибори", - Клімкін - Цензор.НЕТ 2780С 22 июня 2012 года по 19 июня 2014 года[2] - Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Федеративной Республике Германия.
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Дурник чугунків затягнув стару піндоську мантру. "Росія спробує втрутитися в парламентські вибори", - Клімкін - Цензор.НЕТ 6921
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Росія спробує втрутитися в парламентські вибори", - Клімкін
 
 
 
 
 
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