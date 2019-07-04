 "Росія спробує втрутитися в парламентські вибори", - Клімкін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Клімкіна в фейсбуці.
"Я багато разів казав, що спроби втручання Росії в наш виборчий процес будуть потужнішими напередодні парламентських та місцевих виборів, а не президентських. Чи у когось є сумнів, що означає прагнення Російської Федерації скликати Раду Безпеки ООН щодо нашого закону про мову буквально за кілька днів до виборів? Або ж тільки-но оприлюднене рішення щодо збільшення масштабів роздачі російських паспортів у нас, в Україні?" - пише Клімкін.
Також він додав, що президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю італійським ЗМІ заявив, що в Україні "розгул неонацизму".
"Чекаємо спроб обговорення цих питань на міжнародних майданчиках або ж "тематичних" провокацій", - резюмував глава МЗС.
Нагадаємо, що раніше Міністр закордонних справ Павло Клімкін підписав листи до своїх колег з країн ЄС та G20 із закликом застосувати всі можливі механізми впливу на Росію для звільнення українських моряків.
Этот звиздеж от него, пэти, и прочих гройсманов-яйценюков забебал просто.
Тебе нравится этот треп бесполезный, вернее понятно, шо ***** будет лезть в выборы, но паша просто констатирует и все, "я в отпуске"？
Ты канабиса пыхнул？
-Торонто
-Как выиграть войну?
-Отвести войска
-Когда началась 2я мировая?
-В 1941м
-Как поднять экономику?
-Переехать из ап в офис
-Как убедить ПАСЕ и Г20 нас поддержать?
-Не ехать туда
-Как отмазать моряков?
-Призн.виновными
-Вы точно президент?
-Я преЗЕдент
Этих порохнявых говорунов ничем не заткнёшь. И после своей "смерти" продолжают фонтанировать своими мыслями, от которых большинсто украинцев уже тошнит.
ваша служба и опасна и гнила...)))
Родился 22 сентября 1965 года во Львовской области. Окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко (1989), Альбертский университет (Эдмонтон, Канада) (1995), магистр гуманитарных наук. Кандидат политических наук (1995). Владеет английским, русским и польским языками.
С 1996 по 1999 год - пресс-секретарь, первый секретарь посольства Украины в Республике Польша.
С 1999 по 2001 год - старший координатор Программы ПАУСИ (Польско-украинско-американская Инициатива о сотрудничестве) на Украине.
С 2001 по 2004 год - советник посольства Украины в Финляндской Республике.
С сентября 2004-го по август 2006 года - советник-посланник посольства Украины в Республике Польша.
С августа 2006-го по декабрь 2007 года - пресс-секретарь МИД Украины.
С 4 декабря 2007 года[2] по 9 октября 2012 года - Чрезвычайный и Полномочный ПосолУкраины в Финляндии.
-------- Срок президентства ОВОЩА -----------------------
С 3 октября 2008 года[3] по 9 октября 2012 года[4] - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Исландии по совместительству.
С 2012 года - посол по особым поручениям. Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по урегулированию конфликтов[5].
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С 27 февраля[6] по 19 июня 2014 года[7] - исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины
16 июня указом президента Украины утверждён членом Совета национальной безопасности и обороны Украины[8].
С 13 октября 2014 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше
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Павел Климкин родился 25 декабря 1967 года в Курске. В 1991 году окончил Московский физико-технический институт, факультет аэрофизики и космических исследований по специальности - прикладная математика и физика[1].
В 1991-1993 годах - научный сотрудникИнститута электросварки им. Патона НАН Украины.
В 1993-1997 годах - атташе, третий, второй секретарь Департамента военного контроля и разоружения МИД Украины.
В 1997-2000 годах - третий, второй секретарь посольства Украины в Германии по научно-техническим и политическим вопросам.
В 2000-2002 годах - первый секретарь, советник Департамента экономического сотрудничества МИД Украины по вопросам ядерной и энергетической безопасности.
В 2002-2004 годах - начальник отдела экономического и секторального сотрудничества с ЕС Департамента европейской интеграции МИД Украины.
В 2004-2008 годах - советник-посланник Посольства Украины в Великобритании.
С марта 2008 года по апрель 2010 года - директор Департамента Европейского Союза МИД Украины.
-------- Срок президентства ОВОЩА -----------------------
С апреля 2010 года по 29 апреля 2011 года - заместитель министра иностранных дел Украины.
С 29 апреля 2011 года по 22 июня 2012 года - заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата.
С 22 июня 2012 года по 19 июня 2014 года[2] - Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Федеративной Республике Германия.