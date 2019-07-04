 Політв'язень Балух закликав не втручатися в діяльність його адвокатів

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний лист-звернення в консульство України в РФ оприлюднив адвокат Дмитро Дінзе на своїй сторінці в Facebook.

"Мені стало відомо, що ініціатором відвідування мене в колонії адвокатом Берманом Д.Б. стала Вікторія Івлєва без узгодження з моїми адвокатами Дінзе А.Н. і Дінзе Д.В. При цьому під час спілкування зі мною адвокат Берман Д.Б. не отримав мою згоду на поширення конфіденційної інформації, повідомленої мною, крім інформації про оголошення протестного голодування", - йдеться в листі.

Балух зазначив, що його інтереси, в тому числі в колонії, представляють адвокати Ольга і Дмитро Дінзе.

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"Прошу не втручатися у сферу діяльності адвокатів Дінзе, що діють у моїх інтересах і з моєї особистої згоди, інших адвокатів та інших осіб, зокрема Вікторії Івлєвої, і священнослужителів, крім мого духовного наставника, архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента", - заявив він.

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Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

25 січня підконтрольний Росії "Керченський міський суд" відмовив українському активісту Володимиру Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Український політв'язень Володимир Балух з 29 березня 2019 року перебуває в ІК-4 г.Торжок Тверської області (ФКУ ІК-4 УФСІН Росії у Тверській області). Володимир Балух своєї згоди на переведення в РФ не давав. Кримська правозахисна група заявила, що етапування Володимира Балуха в РФ порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.