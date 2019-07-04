EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Суспільство
  1978  25
Все про:Одеса (1959) митниця (512)

 Експедитори звинувачують одеських митників у хабарництві і перешкоджанні роботі "білого" бізнесу

Від "білого" бізнесу вимагають хабарі, штучно створюють перешкоди та блокують роботу українських підприємств. Про це заявляють експедитори, що працюють на Одеській митниці. Вони звинувачують митників в участі у конкурентних війнах та корупційних схемах.

На Одеській митниці завдяки штучним перешкодам заблокована робота легального українського бізнесу. Підприємці і державний бюджет України несуть суттєві збитки. Про це заявила представник ТОВ "Макотрейдінг", компанії, що надає митно-брокерські і експедиторські послуги, під час прес-конференції, що відбулася у національному інформаційному агентстві "Укрінформ", від імені експедиторських компаній на Одеській митниці.

Експедитори звинувачують митників в участі у конкурентних війнах та корупційних схемах. Підприємці заявляють, що їх змушують платити хабарі, хоча жодних порушень у митному оформлені товарів митники не виявляють, та створюють штучні перешкоди в роботі на користь монополіста, повідомляє "Обозреватель".

Як заявляє Вікторія Пікшрєнє, на сьогоднішній день кожен 10-й контейнер, який виїжджає з одеської митниці, підлягає відбору зразків, повного розвантаження товару з контейнера на склад і назад. "Команди, кого саме "кошмарити" з метою отримати фінансову винагороду від експедитора за прискорення оформлення, надходять рядовим інспекторам від керівництва митниці в телефонному режимі. Як стверджують експедитори, сума хабара за один контейнер з товаром, щодо якого все одно не виявлять ніяких митних порушень, складає 200 - 300 доларів. Збитки від псування товару і простоїв для експедиторів є суттєво більшими.

Експедиторські компанії вважають, що за схемами на Одеській митниці стоять дві групи посадових осіб. Одна з них - Олександр Домнич, в.о. директора Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії, разом з своїми колегами Сергієм Недоренком і Олегом Павлишиним. Вони почали операцію "Бастіон", яка є приводом для вивантаження ще більшої кількості контейнерів. "Схема дуже проста: штучно створити проблему для бізнесу, а потім вимагати заплатити за її вирішення. Якщо ж "винагорода" не платиться, контейнери свідомо затримуються, товар вивантажується на рампу, псується і розкрадається", - розповіла Вікторія Пікшрєнє.

Друге угруповання, за словами Вікторії Пікшрєнє, очолює одеський бізнесмен, який пролобіював призначення свого партнера по бізнесу на посаду начальника Одеської митниці, Володимира Передерія. Тут штучні проблеми створюються для усіх контейнерів з тканинами. Ця схема була легалізована спеціальним листом, що запроваджує процедуру, відсутню на жодній митниці жодної країни світу: повторно вивантажувати з контейнерів фактично на землю та описувати усі окремі рулони тканини, брати зразки з кожного шматка товару і направляти на дослідження в лабораторію. Через це пошкоджується товар, який втрачає товарний вигляд, та стає неможливою його реалізація за повною вартістю. Таким чином легальний український бізнес усувають з ринку на користь монополіста, який вже контролює 90-95% цього ринку.

Представник експедиторського бізнесу запевнила: якщо ситуація не зміниться, через тиждень на повторній прес-конференції її заяви підтвердять і інші експедитори, що працюють на Одеській митниці. Наразі вони очікують відповіді на своє звернення, надіслані до Міністерства фінансів України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135749
 
 
 Топ коментарі
 
Не длятого Петя убирал с Одессы Саака, что бы Труханов не крышевал таможню.
 показати весь коментар
 
На сколько я знаю данная проблема для бизнеса в Одессе оформилась несколько лет назад, после отставки Саакашвили. И сейчас хороший момент для президента посадить коррумпированных таможенников, и дать бизнесу работать.
 показати весь коментар
 
После того как порохоботы выгнали Марушанскую с таможни.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Анатолик - так старики и построили такую страну, вместе с середниками и молодежью...

Сейчас вот тупого сепара клоуна над собой поставили главным...
Так кто им доктор?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Эту страну построил Порошенко,украинские продавший телеканалы куму путина за миллиард долларов и тебе перепало в миску под столом
 показати весь коментар
 
 
В Одессе как и в Харькове бандитская власть, которая была при Порошенко,с этой властью хотел разобраться Саакашвили и Порох его снял. Теперь посмотрим .что слуга народа с этим всем будет делать и с бандитской насировской таможней в том числе. Насиров до сих пор не в тюрьме.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Это только начало. Времена Януковича покажутся сказкой, по сравнению с тем ворьем которое пришло к власти☹️
 показати весь коментар
 
 
Заметь 100% этих воров пришло при Порошенко
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не заметил. Беня, Портнов и прочая шушерам появилась при кловуне. Мало того, они его и привели к власти при помощи денег и агитации. Кстати, вы прикладывали и прикладываете к этому посильное участие😄
 показати весь коментар
 
 
Нет, не 100%. Большая часть их грабила страну и до Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
а когда их пытались снять они восстанавливались по решению суда
 показати весь коментар
 
Серьезно? А мне казалось,что Кернесы,Добкины,Трухановы,Киваловы и другой разный мусор харьковско-одесский еще со времен Януковича непотопляем.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
все так - но к этому уже все привыкли - новый призЕдент - новые правила и так далее
 показати весь коментар
 
Таможня брала взятки всегда. При Кучме, при Ющенко, при Януковиче, при Порошенко и даже тогда когда премьером была Юля. Начали брать в 1993 г
 показати весь коментар
 
 
Ты не думал продавать свои шутки 95 кварталу?
 показати весь коментар
 
 
Свежо питание, да серется с трудом... или ты с сарказмом? Шобы посмешить смешного???
 показати весь коментар
 
 
Не длятого Петя убирал с Одессы Саака, что бы Труханов не крышевал таможню.
 показати весь коментар
 
 
На сколько я знаю данная проблема для бизнеса в Одессе оформилась несколько лет назад, после отставки Саакашвили. И сейчас хороший момент для президента посадить коррумпированных таможенников, и дать бизнесу работать.
 показати весь коментар
 
 
После того как порохоботы выгнали Марушанскую с таможни.
 показати весь коментар
 
 
Контрабанду уже победили, так они к честным людям стали приставать... Экспедиторы обвиняют одесских таможенников во взяточничестве и препятствовании работе "белого" бизнеса - Цензор.НЕТ 9532
 показати весь коментар
 
 
"Экспедиторы обвиняют одесских таможенников во взяточничестве и препятствовании работе "белого" бизнеса" - вот за что украинские совки, шоколадный Пахан вместе с членом паханата, Трухой, убрал из Одессы Саакашвили, теперь посмотрим, что будет делать избранный населением Зе, это лакмусовая бумажка, проверка на вшивость этой рускоговорящей власти, возможно их уже пора выносить.
 показати весь коментар
 
 
Там гадючник покруче чем в верховной раде!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЕкспедитори звинувачують одеських митників у хабарництві і перешкоджанні роботі "білого" бізнесу
 
 
 
 
 
 вгору