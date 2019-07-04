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Все про:ГПУ (3053) Седлецька (49) Богдан Андрій (80)

 Нового заступника генпрокурора Кізя призначено за згодою Банкової. До цього він керував департаментом, зірвав операцію НАБУ в Держміграції, - Седлецька

Новий заступник генпрокурора Юрія Луценка Сергій Кізь до призначення на посаду працював начальником одного з департаментів ГПУ, який зірвав операцію НАБУ в Держміграції, а також вів справу нардепа Мосійчука.

Про це повідомила журналістка програми "Схеми: корупція в деталях" Наталія Седлецька, передає Цензор.НЕТ.

"Саме його департамент зірвав спецоперацію НАБУ, затримавши детектива, коли той працював під прикриттям, щоб задокументувати, як Міграційна служба продає українське громадянство. Детективи проводили негласні слідчі дії щодо першого заступника голови Державної міграційної служби Діни Пімахової, яка, як заявляли в Бюро, "неодноразово озвучувала вимоги щодо отримання "заохочення" в сумі $30 тис." за таку "послугу". Але в результаті зриву спецоперації, вона уникнула відповідальності", - написала Седлецька.

Також відомо, що Кізь вів справу щодо дачі хабара нардепу Мосійчуку.

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"Саме Кізь на брифінгу показував відео, де Мосійчук дає зізнавальні покази. Згодом Верховний суд визнав незаконним зняття недоторканності з Мосійчука. Після цього клопотання про його арешт Генпрокуратура відкликала", - уточнює журналістка.

Крім того, як зазначає Седлецька, департамент Кізя розслідував "ухилення від сплати податків" "Новою поштою".

Ідея підвищити Кізя до посади заступника, за даними "Схем", належить главі офісу президента Андрію Богдану – після проведення з ним низки зустрічей в ГПУ та АП.

Хоча джерела в прокурорському середовищі розповідають, що вони вони були знайомі і раніше. Сергій Кізь керував підрозділом, який вів провадження в тому числі пов’язані з "Приватом" (аудит Kroll, виведення грошей напередодні націоналізації) – а Богдан на той час як юрист працював в інтересах Коломойського.

Нового заступника генпрокурора Кізя призначено за згодою Банкової. До цього він керував департаментом, зірвав операцію НАБУ в Держміграції, - Седлецька 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135747
 
   
 Топ коментарі
 
Ivan Simochkin 25% 🇺🇦‏ @IvanSim 4 ч.4 часа назад

Как сообщают, Администрация Зеленского начала через Медведчука негласные переговоры с Газпромом о возобновлении закупок российского газа.
Одним из условий станет отзыв Украиной исков в адрес Газпрома.
Вы же помните, что главный враг - это Коболев, да?


Новый замгенпрокурора Кизь назначен с согласия Банковой. До этого он руководил департаментом, сорвавшим операцию НАБУ в Госмиграции, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 7977
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еще одно говно прибило к борту зеко-мандьі
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Ivan Simochkin 25% 🇺🇦‏ @IvanSim 4 ч.4 часа назад

Как сообщают, Администрация Зеленского начала через Медведчука негласные переговоры с Газпромом о возобновлении закупок российского газа.
Одним из условий станет отзыв Украиной исков в адрес Газпрома.
Вы же помните, что главный враг - это Коболев, да?


Новый замгенпрокурора Кизь назначен с согласия Банковой. До этого он руководил департаментом, сорвавшим операцию НАБУ в Госмиграции, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 7977
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хахаха вброс со сылкой на порохобота со славами дякую
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Автор вброса про Зеленского какое честное ип...лицо,

Новый замгенпрокурора Кизь назначен с согласия Банковой. До этого он руководил департаментом, сорвавшим операцию НАБУ в Госмиграции, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 9174
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В @APUkraine Зеленского не намерены раскрывать информацию, кто именно, когда и в каком формате вел и ведет от имени либо по поручению президента переговоры о поставках природного газа с представителями РФ. https://ukranews.com/news/640055-u-zelenskogo-otkazalis-soobshhit-kto-vedet-ot-nego-peregovory-po-gazu-s-rossiej …Новый замгенпрокурора Кизь назначен с согласия Банковой. До этого он руководил департаментом, сорвавшим операцию НАБУ в Госмиграции, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 3818
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Вы ваще понимаете какую херню пишете? Это вброс чистой воды.
Если бы велись переговоры через мертвечука то Бойко и Ко подняли бы тааакой вой - мол как это так у них отобрали первенство на такие переговоры. Это же их гордость!!!
Такие переговоры не обязательно вести через кума ху йла. Это очень опасно и дискредитирует перед самыми выборами. Вот для этого и нужен этот вброс.
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Узеленского засекретили газовые переговоры с Мацковией. Основное требование рузьге, это отозвать все иски. Обычная практика в таких случаях была за откат. Мы вам 25% на руки,вы отзываете иски,а дальше порешаем. Что будет потом, легко догадаться
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ты знаешь главные требования россиян на секретных переговорах?Ты реально тупорылый
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Про Зелю и его назначения в СБУ для особо упоротых:

Небольшая, но очень показательная история. 26 июня в Киев пытался вернуться российский политтехнолог, советник Медведчука и Януковича и бывший руководитель так называемой "фабрики темников" Игорь Шувалов. Помним такого? После того, как СБУ заблокировала его въезд в Украину, Зеля уволил начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Даниила Доценко, заменив его на очередного недолюстрированного. Кто не знает - Доценко действительно был товарищем и другом Кати Гандзюк. Это во-первых. Во-вторых, он помогал ей в противодействии всей "рашоколонне ", которая сейчас в Херсонской области. Именно он действительно помогал ей противодействовать рашкам, которые имели враждебные намерения в отношении Украины. Вот така х*рня малята

Если кто забыл или пропустил.

Действующий президент хорошо знаком и даже дружен с Шуваловым. Вместе они руководили телеканалом «Интер» в 2010-2012 годах. Шувалов - как неофициальный куратор информационной политики канала, а Зеля - во вполне формальной роли генерального продюсера телеканала. Кстати тогда Медведчук еще был в числе крупнейших акционеров Интера наряду с братьями Суркисами.
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все подонки в Зе-команду.... Новый замгенпрокурора Кизь назначен с согласия Банковой. До этого он руководил департаментом, сорвавшим операцию НАБУ в Госмиграции, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 6362
Сделаем коллективное самоубийство вместе....
Зе-черви... - вы тоже умрете...
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Зебенятка надіються, що це все - для них, у їхніх інтересах. Що у Богдана, Разумкова, Стефанчука немає сімей, жінок, дітей, батьків, коханок. Вони вважають, що відібраного від міфічних "бариґ" вистачить поділити на всі 42 мільйони...Зебенятка, знаєте, чому всього на всіх не вистачить? Тут дуже просто - всіх надто багато, а всього надто мало. Проблема вирішується просто - ділиться не на всіх, а лише на своїх. Тому, якщо ви Богдану - чужа людина, то вам залишиться лише побажання ретельніше підбирати друзів і вибирати кумирів.
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команда гаранта предпринимает усилия для того, чтобы принудить председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Коболева покинуть свой пост. Последний противится возврату Украины на старые переговорные позиции с Кремлём и настаивает на продолжении судебных процессов с Газпромом.Новый замгенпрокурора Кизь назначен с согласия Банковой. До этого он руководил департаментом, сорвавшим операцию НАБУ в Госмиграции, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 8740
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еще одно говно прибило к борту зеко-мандьі
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Назначен Банковой...А когда назначен?Кем назначен?Неужели ещё при Юре и Пете?Надо же,какая новость...Как вы задолбали.
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Правильно вчера. И генпрокуратура - вотчина президента, а президент у нас кто? И согласно закона и конституции - генерального прокурора Зеля может назначать и освобождать только через решения с согласия Верховной Рады, как и главу СБУ и министра обороны. А вот для назначения замов согласия Рады не требуется, только приказ Генпрокурора и согласие прехидента. И все.
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Чей чей приказ? Таки алкана и первого номера БПП в одном флаконе?
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Чукча читать не умеет? "согласие президента" не увидел или букв сильно много?
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Алконавт, прислушиваясь к сходке подчинённых ему плакугогов, назначает (своим приказом!!!) себе нового зама и отправляет Кловану запрос - вы там не против? Из этого следует вывод порохоботвы - Клован назначил замгенпрокурора
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Ты хоть само поняло, тело, что тут пролаяло? Научись писать внятно членораздельно. Не в пивнушке перед корешами изрыгаешь свои перлы
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Луценко назначил,а виноват Богдан.Через пару месяцев югика не будет и зама тоже.Смысл в чем? В том что выборы это как на войне. А там все методы хороши.Не звертайте уваги панове на их мышиную возню.Одно хорошо.Благодоря их усилиям лохов все меньше становится.
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Я смотрю что у порохни что у зеленского кадровый голод!
Пиз-ц.....
Есть же нормальные хорошо зарекомендовавшие себя организации!
Посоветуйтесь с ними, Шабуниным и Ко, общ совет доброчестности при ВККС. Они всю подноготную ваших кандидатов найдут. И большинство уродов с коррупционными шлейфами не пройдет.
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Да нет у них просто цели одинаковые - обогащение (((
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Вот ЭТО и страшно если правда!
Но окончательные выводы я сделаю после выборов в ВР, создания нов правительства и первых шагов.
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Ну это будут уже явные выводы Я же вывод о зе команде сделал , когда они изо всех сил скрывали до выбора Богдана У меня создаётся впечатление , что мы увидим , как пацанва пришла доворовать , то что все остальные гидранты не успели Это будет такой симбиоз юща и яныка Зе ввиде юща и его команды ввиде коллективного яныка
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Не знаю!
Но это видео меня напрягло
https://www.youtube.com/watch?v=XDHjcoFfcSY

К власти действительно лезут чайники, которые вообще не соображают что там делать!
И началось это не сейчас!
Луценко, Кива, Кличко, Волк......
Сейчас Вакарчук опозорился по полной ....(а я его уважал как певца).
Куча новых лиц в новых партиях - которые вообще не разбираются в политике, структуре государства, дипломатии.....
А партии Гриценко, Самопомощь, Батькивщина - которые хоть как то себя нормально зарекомендовали (кроме Юли) - или не проходят, или еле еле.....
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Скорее нас ждёт третий майдан , если его уже можно будет так назвать - с огромным количеством оружия (
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Надеюсь Зеленский не совсем урод конч-й!
Хотя петюня себе позволил избивать и сажать добробатов, сносить палатки. Луцик вообще с топором бросался!
Не забуду фото, где титушня яныка, которая засветилась избивая майлановцев, охраняла дом пороха от автомайдана!
Выводы делаются автоматом!
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Кстати самопомощь тоже в этом парламенте была новой партией и по результатам мониторинга руха честно оказалась самой ответственной в нынешней Раде Так что мне за свой выбор не стыдно
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Я тоже их уважаю!
Супрун вообще с яйцами!
Не понимаю чего Соболев ушел!
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Вот бы Супрун в президенты - жопа бы была ворам и сепарам 😀
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Шо за бредятина???, Луцик, который идет на вылет, сунет какого-то урода, который вылетит туда же куда луцик сразу после выборов, но виноват в этом Зе, эта сова на глобус не налазит, завязуйте....
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Ну это те кто Пете до выборов спокойно спать не давали
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНового заступника генпрокурора Кізя призначено за згодою Банкової. До цього він керував департаментом, зірвав операцію НАБУ в Держміграції, - Седлецька
 
 
 
 
 
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