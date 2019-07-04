 Нового заступника генпрокурора Кізя призначено за згодою Банкової. До цього він керував департаментом, зірвав операцію НАБУ в Держміграції, - Седлецька

Про це повідомила журналістка програми "Схеми: корупція в деталях" Наталія Седлецька, передає Цензор.НЕТ.
"Саме його департамент зірвав спецоперацію НАБУ, затримавши детектива, коли той працював під прикриттям, щоб задокументувати, як Міграційна служба продає українське громадянство. Детективи проводили негласні слідчі дії щодо першого заступника голови Державної міграційної служби Діни Пімахової, яка, як заявляли в Бюро, "неодноразово озвучувала вимоги щодо отримання "заохочення" в сумі $30 тис." за таку "послугу". Але в результаті зриву спецоперації, вона уникнула відповідальності", - написала Седлецька.
Також відомо, що Кізь вів справу щодо дачі хабара нардепу Мосійчуку.
"Саме Кізь на брифінгу показував відео, де Мосійчук дає зізнавальні покази. Згодом Верховний суд визнав незаконним зняття недоторканності з Мосійчука. Після цього клопотання про його арешт Генпрокуратура відкликала", - уточнює журналістка.
Крім того, як зазначає Седлецька, департамент Кізя розслідував "ухилення від сплати податків" "Новою поштою".
Ідея підвищити Кізя до посади заступника, за даними "Схем", належить главі офісу президента Андрію Богдану – після проведення з ним низки зустрічей в ГПУ та АП.
Хоча джерела в прокурорському середовищі розповідають, що вони вони були знайомі і раніше. Сергій Кізь керував підрозділом, який вів провадження в тому числі пов’язані з "Приватом" (аудит Kroll, виведення грошей напередодні націоналізації) – а Богдан на той час як юрист працював в інтересах Коломойського.
Как сообщают, Администрация Зеленского начала через Медведчука негласные переговоры с Газпромом о возобновлении закупок российского газа.
Одним из условий станет отзыв Украиной исков в адрес Газпрома.
Вы же помните, что главный враг - это Коболев, да?
Если бы велись переговоры через мертвечука то Бойко и Ко подняли бы тааакой вой - мол как это так у них отобрали первенство на такие переговоры. Это же их гордость!!!
Такие переговоры не обязательно вести через кума ху йла. Это очень опасно и дискредитирует перед самыми выборами. Вот для этого и нужен этот вброс.
Небольшая, но очень показательная история. 26 июня в Киев пытался вернуться российский политтехнолог, советник Медведчука и Януковича и бывший руководитель так называемой "фабрики темников" Игорь Шувалов. Помним такого? После того, как СБУ заблокировала его въезд в Украину, Зеля уволил начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Даниила Доценко, заменив его на очередного недолюстрированного. Кто не знает - Доценко действительно был товарищем и другом Кати Гандзюк. Это во-первых. Во-вторых, он помогал ей в противодействии всей "рашоколонне ", которая сейчас в Херсонской области. Именно он действительно помогал ей противодействовать рашкам, которые имели враждебные намерения в отношении Украины. Вот така х*рня малята
Если кто забыл или пропустил.
Действующий президент хорошо знаком и даже дружен с Шуваловым. Вместе они руководили телеканалом «Интер» в 2010-2012 годах. Шувалов - как неофициальный куратор информационной политики канала, а Зеля - во вполне формальной роли генерального продюсера телеканала. Кстати тогда Медведчук еще был в числе крупнейших акционеров Интера наряду с братьями Суркисами.
Сделаем коллективное самоубийство вместе....
Зе-черви... - вы тоже умрете...
В среду, 3 июля, приказом генерального прокурора Украины Юрия Луценко в соответствии с рекомендацией Совета прокуроров Украины на должность заместителя генерального прокурора назначен государственный советник юстиции 3-го класса Сергей Кизь
Пиз-ц.....
Есть же нормальные хорошо зарекомендовавшие себя организации!
Посоветуйтесь с ними, Шабуниным и Ко, общ совет доброчестности при ВККС. Они всю подноготную ваших кандидатов найдут. И большинство уродов с коррупционными шлейфами не пройдет.
Но окончательные выводы я сделаю после выборов в ВР, создания нов правительства и первых шагов.
Но это видео меня напрягло
https://www.youtube.com/watch?v=XDHjcoFfcSY
К власти действительно лезут чайники, которые вообще не соображают что там делать!
И началось это не сейчас!
Луценко, Кива, Кличко, Волк......
Сейчас Вакарчук опозорился по полной ....(а я его уважал как певца).
Куча новых лиц в новых партиях - которые вообще не разбираются в политике, структуре государства, дипломатии.....
А партии Гриценко, Самопомощь, Батькивщина - которые хоть как то себя нормально зарекомендовали (кроме Юли) - или не проходят, или еле еле.....
Хотя петюня себе позволил избивать и сажать добробатов, сносить палатки. Луцик вообще с топором бросался!
Не забуду фото, где титушня яныка, которая засветилась избивая майлановцев, охраняла дом пороха от автомайдана!
Выводы делаются автоматом!
Супрун вообще с яйцами!
Не понимаю чего Соболев ушел!