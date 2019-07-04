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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:війна (1598) Донбас (12368) Разумков Дмитро (78) Станиця Луганська (1)

 "Сподіваюся, цей процес далі поширюватиметься на всю лінію розмежування", - Разумков про розведення військ

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков сподівається, що війська розведуть на всій території Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Так, не все гладко йде, і не так, як би нам хотілося, але ми бачимо вже виконання Мінських домовленостей, чого не вдалося нікому іншому, - це розведення військ. Відійшли наші війська, були відведені війська так званих "ДНР" і "ЛНР", - заявив він.

"Я сподіваюся, що цей процес буде далі поширюватися на всю лінію розмежування, і почнеться реалізація "Мінська" у тому форматі, в якому він прописаний, і таким чином ми зможемо прийти до реального миру на Донбасі", - додав Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Станиця Луганська - це українське місто і перебуває під контролем посилених підрозділів МВС, - Троян

На його думку, позиція президента України Володимира Зеленського про те, що на Донбасі "повинні перестати стріляти і перестати гинути люди" - "на певному старті".

Нагадаємо, що розведення сил з боку Збройних сил України і бойовиків російсько-окупаційних військ в районі Станиці Луганській почався 26 червня і завершився 30 червня. Розведення сил фіксували представники Моніторингової місії ОБСЄ.

2 липня в Міноборони повідомили, що в районі Станиці Луганської після заяви бойовиків про виведення своїх сил залишаються групи військовослужбовців російських окупаційних військ, які видають себе за місцевих жителів, переодягнувшись у цивільний одяг.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135746
 
 
 Топ коментарі
 
как меня бесит эта сепарская мразь Разумков!!!!!!!!!
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А потом. В друг откуда не возьмись, появятся гражданские с кацапским акцентом на териториях Украины, и опять начнутся захваты гос учреждений, россися введи, все как 2014 году.! Сцуки продажные из команды зеленых жаб, "Надеюсь, этот процесс будет дальше распространяться на всю линию разграничения", - Разумков о разведении войск - Цензор.НЕТ 1371
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Фиктивная просепарская партия во главе с "внепапочным" сыном Разумкова к воспитанию которого отец не имел ни малейшего отношения. Вот и выросло ЧМО. Второго сына Разумкова от второго брака воспитывал Гриценко и результат абсолютно противоположный. Первый эксплуатирует фамилию будучи бездарным ЧМОм, а второй будучи талантливым еще и много работает...
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Ну кто еще сомневается в "патриотизме" команды Зе? Даже наставник недопрезЕдента Беня и то слово в слово повторил высер еще одного .... Рабиновича. Этим иноверцам плевать на Украину, сейчас они отрабатывают кремлевское бабло
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відправте оте жабеня на фронт хоча би на тиждень, без охорони у вирите укріплення, хай виключно надію має на бронік, автомат і військову вдачу.
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НЕ ...! Зеля прав на 100500%!!! Войну надо кончать!!! А,вас, *********-вояк.... организовывайте диверсионные группы и ...вперёд! Воюйте хоть до укакения!
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Зрозуміти ти можеш тільки Свина, бо ви брати по крові!!!!
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О, кацап виліз, йди додому, бо тут не наливають
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Оцей "кацап" означає, "я всралася"!!!!!
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То до вас не доходить, ума не вистачає зрозуміть: Свин в багнюці!!!!!!
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Чому ви кацапи завжди піднімаєте тему анально-оральну, коли вас впізнають? Розум показуєте)))
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Пиринцейса, где ты увидела "тему анально-оральну"? "Свын в багнюцы" Це орал или анал??? Или озабоченная не на шутку?
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Кацапе, ти не розусієш сам що пишеш? Шо бояра закінчилася?
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Умом свьінарник не уразуметь... Живите с миром!
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Роскажи краще, коли війна закінчиться, "захисник"
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Войны не длятся вечно(Аксиома). Как только большая часть украинцев уразумеет создавшееся положение вещей и тот факт, что воевать за нас никто не будет, так сразу война и закончится. К этому дело уже и идёт. Я бы написал больше, но ...
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І не мрій, кацапе. Світ розуміє, які ви падлюки і що з вами треба робити. Іди краще пий бояру іншого ви собі дозволити не можете
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Ещё раз повторюся, ПЕЙ "НОВАПАСИТ", а то тебя порвёт!
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кацапе, не пишіть більше. Мені ні ви, ні ваші думки не цікаві
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Не буду більше знущатись в вашого слабенького розуму. Вибачайте!
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Лише після того, як ви кацапи звільнете Крим і Донбас
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Простіше придушити. Можна як жабеня - через соломинку в дупу компресором надути...
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В цього нєдоразумкова й пика якась ватна! Там ще мають бути бородавки по всій харі. То є сліди від поцілунків *уйла за гідно виконану роботу на фсб. Мерзенна рашофобська скотиняка! Тьфутакімбить!
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Соррі, рашофільська тупорила зєбільська потвора! Даун комсомольський,мля!
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дай им палец пососать, так они всю руку сожрут.
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А мне эти ребята нравятся и верю что они остановят войну любой ценой, и перестанут стрелять и отменят и люстрацию и декоммунизацию. И всем станет снова хорошо!
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Даже не мечтая ватный имперец. Снесут им башку раньше , чем твои федерасты в Марике будут. Заруби себе это на своем чухонском носу
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остановят войну любой ценой говоришь? ждешь братушек ватных? сапог оккупанта лизать хочешь? тьфу мерзость какая.
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Такое впечатление, что этот деятель вместе со своим Зюзиком проспали все пять лет войны. Были уже разведения войск, и не раз. Все КПВВ стоят там, где войска развели. Ни к каким прекращением обстрелов, а уж тем более военных действий это не привело. У них вообще нарушение причинно-следственных связей, видно, из-за природной тупости. Идут обстрелы каждый день, каждый день погибшие и раненые, а оно глаголет про какие-то подвижки в Минском процессе и другие благоглупости. Они вообще опасны для Украины, эти новые "властя".
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То есть Крым и Донбасс будут под российской оккупацией навсегда
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Та нє, скоро зебіла скинуть . Тоді все стане на свої місця.
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""""""Та нє, скоро зебіла скинуть . Тоді все стане на свої місця.""""

А с этого места поподробней пожалуйста!!!!
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Я свои инсайды не выдаю. Тем более - зебилам. Скоро сам всьо узнаешь.)
Достаточно подробно?)
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Твои инсайдьі МЕТОДИЧКА Свьінова!
Или тьі и в самом деле собрался победить паРашу?
Тада лечись!
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Параша здохла. Хвост облез. А если алкс заговорит, то он труп парашкин с'ест!)))
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Мноооого лет слышу этот бред свидонутых! А воз и ныне там!!!!
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А все, кто много лет слушают бред на г+г и смотрят "скотов" и "рассмеши гомика-гномика", валяются в морге истории с высосаным мозгом (если он у них был). А то, что г+г - свиданутые, то ваще открытие века, типо порвали эпоху! Алкс, я от тебя ху(д)ею!)))
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Все, кто слушал(независимо где) Свьіна не включая моЦК, сегодня считают себя надеждой страньі. Только вьі не надежда, а дерьмо. Вьі разжигаете вражду и при єтом думаете, что патриотьі. Идиотьі!
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ты предлагаешь стать рабами? зато без вражды... по братски..)))
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Не, давай "все как один умрём в борьбе за это"!
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я выберу войну вместо рабства. это само собой.... даже не обсуждается..)))
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Ты и обсерешься и обосцышься не дай Бог война!!!!
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Хз.
Выступал один крендель и сказал шо это разведение выгодно сепарам.
Бо у них там господствуящая высота. И они могут вернуться без проблем.
Зато если наши захотят вернуться, то им придётся понести немалые потери.
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Лично я считаю что эту войну пора закончить давным давно. Кто там прав кто там не прав один Бог знает. Лично я так и не понял как в головах здешних *боевых диванных патриотов* одновременно уживается вялотекущая война с агрессором при активной торговле? По моему это больше бизнес на войне чем что то настоящее.
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бизнес большой когда нету войн, деньги любят тишину
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Легальный да, но есть же и нелегальный за которым кто то стоит. хотя и легальным не брезгуют. Россия лидер по инвистициям в украинскую экономику в 2018м году.
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всё таки информационный снаряд, дал свою инфоконтузию или же спецом мне впариваешь манипуляционную чушь - читай https://www.dw.com/ru/
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тсн тоже много раз перепечатывала бред, в погоне за хайпом вместо того, что бы разобраться в этой манипуляции цифер. Немцы популярно и на русском тебе описали ситуацию и что на самом деле за ней стоит - приток в экономику или погашение долгов за санкции. Да и потому что ВОТ
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Ты не внимателен. ТСН писало сссылаясь на Державную службу статистику Украины! Если у вас и там агенты кремля засели то я не знаю на что еще ссылаться.. вам сцы в глаза-говорите Божья роса.
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Убить дебила зелю и на том эту войну закончить! Хоть на что-нибудь эта убогая шмаркля сгодится!
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война гибридная, почему бы не попользовать цапов в своих интересах.
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Так это обоюдовыгодное пользования) я же о том как и пишу, здесь воюем- здесь торгуем и тд.. лохи идут на мясо, олигархат обогащается.
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ага, ватные лохи едут с "фожиздами воевать" и кредиты погасить.
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Основная масса воюющих в рядах ЛДНР-ОРДЛО местные.. а так есть любители войны со всех стран, вчера в Италии нескольких судили.
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ну да, где-то уже такое слышал, мол шахтеры выкопали танки в шахтах и все такое.. кацапы, идите нах с Крыма и Донбасса, возможно сбережете свою срану от развала.
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Ага только влен к ВСУ почему то попадают исключительно граждане Украины почти всегда.
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попадают все подряд, может не все выживают? оккупанты как всегда прикрываясь местными ведут обстрелы из далека, а местных пускают в качестве мяса.
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Ну на памяти 10 костромских десантников в 2014м которые хз воевали или нет их с извинениями отпустили через пару дней. Два ГРУшника в 2015м . Все вродь... за больше чем пять лет ужаснейшей агрессии. Кстати слышал как 500 ваших из Извавринского котла спаслись в России в 2014м? Их накормили, подлечили - отпустили домой. Вот такая вот война малята..
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Наплевать, наплевать,
Надоело воевать.
Были мы солдаты
А теперь - до хаты!
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оставить позиции ума много не нужно, а вот занять их обратно - прийдется платить кровью.
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Даже если случится просто невероятное ЧУДО(!!!) и такое разведение случится, то ЧЕГО мы этим добьемся?
А "добьемся" мы этим только одного:
ЗАМОРОЖЕННОГО конфликта на ДЕСЯТИЛЕТИЯ с постоянными ДРГ, шпионами и КОНТРАБАНДОЙ!
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И никто этому мерзкому предателю лоб зеленкой не намажет. У нас,внезапно, Конституция указывает ВСЕМ защищать территориальную целостность. Так поменяйте Конституцию, потом занимайтесь своим гейством, а пока это разведение - уголовщина.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Сподіваюся, цей процес далі поширюватиметься на всю лінію розмежування", - Разумков про розведення військ
 
 
 
 
 
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