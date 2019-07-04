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Все про:Польща (1836) Волинська трагедія (61)

 Польща розшукує свідків "геноциду, вчиненого в період 1939-1945 рр. членами ОУН-УПА"

Комісія з розслідування злочинів проти польського народу Інституту Національної Пам'яті Польщі оголосила про пошуки постраждалих осіб і свідків "геноциду з боку ОУН-УПА".

Відповідне оголошення розміщено на сайті посольства Польщі в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Комісія з розслідування злочинів проти польського народу (КРЗпПН), відділення в Любліні, розшукує постраждалих осіб і свідків злочинів геноциду, вчиненого в період 1939-1945 рр. членами ОУН-УПА та іншими особами-співучасниками проти населення польської національності, яке проживало у Волинському воєводстві", - сказано в повідомленні.

Інститут нацпам'яті Польщі стверджує, що в цей період на Волині було вбито кілька десятків тисяч чоловіків, жінок і дітей польської національності. Крім цього, йдеться про "фізичне, психічне знущання над представниками вказаної вище національної групи, знищення або викрадення їхнього майна, а також застосуванні інших репресій і нелюдських вчинків для створення умов життя, які несли загрозу їхього біологічного винищення, або змушувало залишати свої будинки і втікати з території Волинського воєводства", - вважають в установі.

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Польський інститут національної пам'яті закликає надсилати "фотографії замордованих, списки жертв або іншу документацію, яка може стати в нагоді в розслідуванні", сказано в оголошенні.

Нагадаємо, у 2013 році польський Сейм ухвалив стриману версію "Волинської резолюції", з формулюванням "етнічна чистка з ознаками геноциду".

22 липня 2016 року Сейм Польщі прийняв постанову, якою визнав події, що розгорнулися на Волині в 1943-45 роках, "геноцидом, здійсненим українськими націоналістами проти жителів ІІ Речі Посполитої". Також Сейм проголосив 11 липня національним днем ​​пам'яті жертв цього "геноциду". Багато українських політиків, а також Президент Петро Порошенко висловили глибоке розчарування цим рішенням польського Сейму.

У 2018 р. тема Волинської трагедії знову актуальна після прийняття в Польщі закону про Інститут національної пам'яті, що дозволяє порушити кримінальну справу за заперечення "злочинів українських націоналістів в 1925-1950 роках" (в тому числі тих злочинів українських формувань, які співпрацювали з Третім Рейхом) . Злочином в документі називається також "Волинська різанина" (термін, використовуваний у Польщі для оцінки події на Волині), за заперечення "Волинської різанини" також вводиться покарання.

Нагадаємо, 27 червня польська парламент змінив, а президент Дуда підписав нову версію закону про ІНП країни.

У ній змінено положення, яке найбільше критикував Ізраїль і США. Зокрема, скасовано пункт про кримінальне переслідування осіб, зокрема і іноземців, за "публічні і такі що суперечать фактам" звинувачення Польщі і польського народу в злочинах нацистів у роки Другої світової війни. Разом з тим у законі поки залишається "українська" поправка, яка передбачає пам'ять про "злочини українських націоналістів і членів українських формацій, які були колабораціоністами німецького Третього рейху", а також визначення, що є "злочинами українських націоналістів".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135742
 
   
 Топ коментарі
 
а свидетелей операции Висла не ищет?
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А дидов тех уродов что 20 тыщ польских офицеров расстреляли в Катыни уже нашли? или это так..Не обьязательно...
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А тех, кто ганял бронепоезда по западной Украине и расстреливал с них украинские села не хотят найти?
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75 лет прошло... нет никаких свидетелей уже! это всё потуги удержать на плаву тему, что "украинцы - убийцы", которую регулярно спонсируют кацапы
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может надо искать тех кто спровоцировал "геноцид"?
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А дидов тех уродов что 20 тыщ польских офицеров расстреляли в Катыни уже нашли? или это так..Не обьязательно...
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А заодно, и всю верхушку в одном самолете в землю вогнал.
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А тех, кто ганял бронепоезда по западной Украине и расстреливал с них украинские села не хотят найти?
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а видеохроника тех собвтий не интересует ...от деда осталась
Польша разыскивает свидетелей "геноцида, совершенного в период 1939-1945 гг. членами ОУН-УПА" - Цензор.НЕТ 551
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а чтo там искатъ,
oн на параде кoлoрадoв в мoскве пoлнo найдется желающих
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А тих, хто провадив пацифікацію та операцію "Вісла" пшеки не розшукують?
писи. Тут пару днів тому серед поцреотіа лунали голоси "шо добре було б з Польщею об'єднатися. Родова ознака справжнього хахла - комусь під когось лягти, неважливо - на сході чи заході.
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Украина разыскивает свидетелей геноцида и зверств армии краёвой И что дальше ? Задолбали эти поляки Только раны затянулись а они давай в них ковыряться
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Тоже не понимаю зачем СЕЙЧАС это делать? 75 лет прошло, уже не воюет никто и не убивает, за 75 лет не удосужились найти что искали, а сейчас надо аж запекло?
Или когда коту делать нечего он яйца лижет?
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Не надо далеко ходить...достаточно позвонить в посольство российской федерации и буквально через пару часов и в Варшаву отправится целый поезд жерт махровой бендеровщины, а так же для поддержки приедут несколько тысяч узников освенцима с товарным вагоном пепла из тремблинки... Польша разыскивает свидетелей "геноцида, совершенного в период 1939-1945 гг. членами ОУН-УПА" - Цензор.НЕТ 9282
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а еще поляки не хотят поискать тех тварей что Польшу три раза хотели поделить и стереть само государство...Не? Не надо искать? Конечно..Лучше к ОУН-УПА *********...
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Декоммунизация хорошо, да? Так почему всё остальное плохо. Не копайте чужие могилы и никто не раскопает ваши.
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"Коммунизация" была совсем недавно, и до сих пор очень сильно влияет на сегодняшние события. Поэтому, декоммунизация актуальна. На что могут влиять сейчас акции ОУН-УПА, прошедшие 80 лет назад? Кроме, конечно, желания снова разжечь межнациональную рознь?
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запросить ФСБ - вбивали поляків пеодягнені НКВДшники
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Пушилин с пасечником готовы дать показания )) Со слов дидов ))
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а свідків знищення тисяч польських офіцерів під Смоленськом не шукають?
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Тут вопрос зачем Польше это нужно? Оуновцы убили тысячи поляков но немцы то миллионы, почему Германии не предьявляют? Что Польша может хотеть от Украины вспоминая те события?
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Наверно правильно. Вот и выяснится и масштаб, и кто именно был, не переодетые ли нквдшники. Только от Украины представитель должен быть, чтобы отсекать явную ложь.
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В ютубе есть видео визита президента Израиля в ВР Украины в 2015 году где он перед 300ми депутатими обвинил ОУНовцев в убийстве евреев в Бабьем Яру, все тихонечко молчали , никто не сказал что это были переодетые бойцы нквд.
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Ніхто там не мовчав. Депутати дуже не сприйняли його виступ і був нехилий скандал.
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Вот видео его выступления.. https://youtu.be/OxOQlgJoNww где возмущения? повозмущались СМИ после его отьезда символически для внутреннего потребления.
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откуда украинцам глаза открываешь? Из какой страны?
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В ютубе есть видео визита президента Израиля /Для украинцев стало неожиданностью выступление президента Ривлина в Верховной раде, в котором он обвинил ОУН в уничтожении евреев в Бабьем Яру. /В Израиле (украинофобы) были шокированы открытием на территории заповедника "Бабий Яр" памятника украинской поэтессе Елене Телиге, участнице ОУН, расстрелянной нацистами в Бабьем Яру/ Ривлину, нагадившему на украинцев , пора соорудить в Израиле памятник жертвам Голодомора. За свой счёт. Как покаяние. Героям ОУН-УПА слава.
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Тоесть президент Израиля идиот?)) вот только ( еще раз на видео) никто ему и слова не возразил из всей элиты депутатов. факт!)) а гневные комменты на цензоре писать любой дурак гаразд.
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Тоесть президент Израиля идиот?)/ конечно, идиот.Премьер Израиля Шарон-каратель, президент Кацав-насильник ,премьер Ольмерт-вор, премьер Нетаньяха-офшорный путина холуй. Начато уголовное производство по факту незаконного въезда в оккупированный Крым депутатов Кнессета.Т.н.элита Израиля прогнила полностью./Откуда украинцам глаза открываешь? Из какой страны? А то строчащие из-под прокси эфэсбэшники достали.
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Мда.. не зря вас опустили так на днях в ПАСЕ. Президент Израиля идиот, поляки идиоты, кацапы, венгры- кто еще??? Вы белые пушистые, все вас бедных обижают.
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Мда.. не зря вас опустили так на днях в ПАСЕ. /да хрен с ним, ПАСЕ.Ты то почему не называешься, хренландии своей стыдишься. Чем она перед Украиной то провинилась?
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Я к Украине и украинцам нормально отношусь в целом. Мне ничего плохого никто из вас не сделал и ничего плохого я про Украину не сказал. Я говорю что дыма без огня не бывает.. Такого не бывает что кто то один хороший а все кругом г*вно. у вас уже почти назрела такая ситуация.
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Ну, я могу им подкинуть фото человека, который докуя поляков спас от геноцида ОУН-УПА. Особенно много он спас польских офицеров. Бегите, несите цветы к его памятнику.
Польша разыскивает свидетелей "геноцида, совершенного в период 1939-1945 гг. членами ОУН-УПА" - Цензор.НЕТ 6451
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Хм, а чего не задумываются, откуда вообще взялись поляки на этнических украинских землях. Заселяли специально - из расчета 10 к 1
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"Свидетели преступлений ОУН" - звучит как хорошее название для секты!
пускай под Барнаулом поищут или под Вязьмой - там и пострадавших найдут, и тех кого оун в зад синхрофазотроном насиловало, и мальчика в трусиках распятого лично Биндерой опросить смогут. Там миллионов 10-ть от оун пострадало, и еще 60-т были варварски ослеплены паленой водкой, которую Шухевич выгнал в подполье
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То ми, українці, в такому разі, відшукаємо набагато більше жертв геноциду вчиненого ляхами. І набагато швише. Починаючи з часів Пацифікації людожера Пілсудського
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Хорошо, что Западная Украина Польше принадлежала, а не ссср. А то и туда Голодомор дошел бы. Правда из-за этого она в войну в 1939 году вступила.
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Ляхи хочуть створити щось подібне єврейським "праведникам миру".
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В Волынском лесу, мальчика, как Исусика бандеровцы распяли...
Польща розшукує свідків "геноциду, вчиненого в період 1939-1945 рр. членами ОУН-УПА" - Цензор.НЕТ 3363
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Якщо усе що говорять Пшеки правда, то свідків слід шукати із лопатами у руках, а якщо є живі, то тоді Пшеки брешуть.
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Разделяй и властвуй, Кремль всё это спонсирует.
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пфф, что окрысить поляков на хохлов никакого спонсорства не надо, у них это исторический императив
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А Германии теперь что, по этой же логике, искать свидетелей зверств поляков в Гляйвице в 1939?
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Істина полягає у тому, що нас, українців, на своїй Богом даній землі впродовж століть західні кацапи-ляхи знищували, як націю, загарбували нашу землю і ще й хотіли мати нас за мовчазне і безправне бидло. А коли ми ( селяни-повстанці, козаки, гайдамаки, оунівці-упівці) повставали, то нас одразу нарікали вбивцями, паліями і різниками ! От чим лях відрізняється від дикого ординця-московита ?
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Геноцид пшеків на українській етнічній землі ? Пшеки навіть не розуміють цього, називаючи Волинь якоюсь дурнуватою Малопшекією
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Польша рассекретила документьі по операции Висла?
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поляков, как и кацапов, в этом плане не понять, за Освенцим , Бухенвальд, они с Германией сошлись на мировой... А нас видят своим врагом... Смахивает на опару в одном замесе...
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Вы должны понимать, что в отношении Украины не в бабле проблема, бо есть встречные претензии... Здесь более смахивает на игру поляков и нарабсеи в одну дуду... Быстрее всего поляки боятся сильной Украины и не дают ей в зародыше встать на ноги, А в унисон и ****** подпевают...
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Українській ІНП мав би те саме давно вже робити, але ж ми боїмося провокувати... Та й комплекс меншовартості нікуди не дівся...
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І всі вони пенсіонери союзного значення...
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Белиберда какая-то... почему мы видим однобокий подход в разрешении проблемы? Ведь как повествует Вики были "обопільні етнічнi чистки конфліктуючого українського і польського населення, здійснені Українською Повстанською Армією та польською Армією Крайовою за участю польських батальйонів шуцманшафту (107, 202)[1], та радянських партизанів[2] у 1943 році під час Другої світової війни на Волині"... Это во-первых... Во-вторых: почему так случилось : " Загострення стосунків у 1920-их - 1930-их
Загострення польсько-українського конфлікту в першій половині XX ст. було пов'язане із національною ситуацією в Другій Польській Республіці. Паризька мирна конференція1919 року дозволила Польщі окупувати Галичину, а Ризький мирний договір 1921 року закріпив приєднання Галичини до Польщі всупереч волі українського визвольного руху, який прагнув незалежності". ЗАтем Перацкий на протяжении20-30-ых годов , пока его не замочили националисты совершал насильственную пацификацию(военно-полицейское "умиротворение" украинцев)... В-третьих, почему к УВО нет претензий, ведь когда они начали противиться насилию со стороны официальных властей Польши в отношении украинцев, ОУН, а тем более УПА еще не существовало. В-четвертых: нужно различать УПА(Боровца)-довоенная на услужении фашистов... и УПА(бандеровская), вновь созданная в конце 42-го - начале 43-го бандеровцами, Бандеровская УПА разбила наголову отряды Боровца , который примкнул к мельниковцам(ОУНм)-фашистским приспешникам. НАПОМНЮ: УПА бандеровская воевала ипротив всех врагов Украины(коммуно-фашистов, польских геноцидников украинства, армиикраевцев. Ведь событиям волынской резни предшествовали события уничтожения украинцев армией краевой... Я В ШОКЕ, что поляки, неразобравшись, возвели проблему на уровень государственной, а наши неразобравшись компетентно даже не муркнут в этом направлении, чтобы грамотно защититься и найти с поляками порозумiння в этом вопросе... БЫстрее всего от зебелей этих действий не дождешься (возьму свои слова обратно, если окажется что я ошибся).
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ГлавСвын далеко продвинулся в этом вопросе... А зела всё развалил, вот гад!
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Видать,зовсім ніякого чорта ляхам робити...
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Зебилы виноваты!!!! А Свынарник?
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До подібних провокацій потрібно ставитись як до добре проплаченої ****** запобіжної ініціативи і памятати що страшний сон ***** і всього ********** це союз Польші, Литви (Латвії, Єстонії) та України (Білорусії) в Міжморї. Таке утворення матиме населення більше за кацапське і повністю відрізатиме ********* від Європи ізолюючи його в Азії. Азія швиденько розбереться з *********ом і розтягне залишки ресурсів. Тому ***** діє в режимі "розділяй і владарюй". Конфлікти між сусідами були, є і будуть, але ми повинні дивитися в майбутнє, а не в минуле. В *********і майбутнього немає. Це світова помийна яма з менталітетом 14 століття.
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Слава Богу я можу судити про ці подіі не з москальських мемуарів чи з оповідей різмаїтих експертів з "Пам"яті"...Величезна родина зі сторони бабці майже вся була знищена у ці роки...У тринадцять років вона з братом втікла до Львова і тим спаслась...Турійський район,Волинь...Якусь частину вбили поляки,значно більше повбивали оунівці,причому катували жорстоко,живцем потім в криницю,тих що лишились і здалися (були такі що і в партизанці) вислали в Сибір...За що вбивали оунівці?..За те що совіти призначили в сільрадівський актив,за те що взяв квартиранткою вчительку зі сходу,не дав провіанту,запідозрили в співпраці з совітами тощо...Там була бійня справжня на Волині,і як полякам цікаво то хай пройдуться по сільським цвинтарям і розпитають про людей з датами смерті у ті роки...Що стосується "переодітих енкеведешників" - фейк для ідіотів...Як москаля не переодівай - все одно видно що москаль...Вони і не перевдівались...Але були так зв. "стребки" (істрєбітєльниє батальони)...Ті вже з наших,теж стріляли не згірш за москалів і теж не перевдівались...Так що найкраще то все забути,і полякам і нам,надто все перемішалось...Майже кожен галичанин чи волиняк серед предків має і бандерівців-мельниківців,і енкеведистів,і москалів,і жидів і навіть українців...Ну і поляків,звісно...
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А рапортами НКВС-івців з таємних архівів КДБ про їх переодягання у однострої УПА і знищення українців що, підтертися? Так, далеко не все було як у книзі, але не треба згортати все у один мішок, і АК ПОВИННА своє отримати!
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а Качинського и верхушку Ржечи Посполитой кто сбил на трауре по убиенным офицерам той-же Ржечи уже нашли?
кууурва мать!
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Рука кремля хочет поссорить братские народы.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПольща розшукує свідків "геноциду, вчиненого в період 1939-1945 рр. членами ОУН-УПА"
 
 
 
 
 
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