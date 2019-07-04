 Польща розшукує свідків "геноциду, вчиненого в період 1939-1945 рр. членами ОУН-УПА"

Відповідне оголошення розміщено на сайті посольства Польщі в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Комісія з розслідування злочинів проти польського народу (КРЗпПН), відділення в Любліні, розшукує постраждалих осіб і свідків злочинів геноциду, вчиненого в період 1939-1945 рр. членами ОУН-УПА та іншими особами-співучасниками проти населення польської національності, яке проживало у Волинському воєводстві", - сказано в повідомленні.
Інститут нацпам'яті Польщі стверджує, що в цей період на Волині було вбито кілька десятків тисяч чоловіків, жінок і дітей польської національності. Крім цього, йдеться про "фізичне, психічне знущання над представниками вказаної вище національної групи, знищення або викрадення їхнього майна, а також застосуванні інших репресій і нелюдських вчинків для створення умов життя, які несли загрозу їхього біологічного винищення, або змушувало залишати свої будинки і втікати з території Волинського воєводства", - вважають в установі.
Польський інститут національної пам'яті закликає надсилати "фотографії замордованих, списки жертв або іншу документацію, яка може стати в нагоді в розслідуванні", сказано в оголошенні.
Нагадаємо, у 2013 році польський Сейм ухвалив стриману версію "Волинської резолюції", з формулюванням "етнічна чистка з ознаками геноциду".
22 липня 2016 року Сейм Польщі прийняв постанову, якою визнав події, що розгорнулися на Волині в 1943-45 роках, "геноцидом, здійсненим українськими націоналістами проти жителів ІІ Речі Посполитої". Також Сейм проголосив 11 липня національним днем пам'яті жертв цього "геноциду". Багато українських політиків, а також Президент Петро Порошенко висловили глибоке розчарування цим рішенням польського Сейму.
У 2018 р. тема Волинської трагедії знову актуальна після прийняття в Польщі закону про Інститут національної пам'яті, що дозволяє порушити кримінальну справу за заперечення "злочинів українських націоналістів в 1925-1950 роках" (в тому числі тих злочинів українських формувань, які співпрацювали з Третім Рейхом) . Злочином в документі називається також "Волинська різанина" (термін, використовуваний у Польщі для оцінки події на Волині), за заперечення "Волинської різанини" також вводиться покарання.
Нагадаємо, 27 червня польська парламент змінив, а президент Дуда підписав нову версію закону про ІНП країни.
У ній змінено положення, яке найбільше критикував Ізраїль і США. Зокрема, скасовано пункт про кримінальне переслідування осіб, зокрема і іноземців, за "публічні і такі що суперечать фактам" звинувачення Польщі і польського народу в злочинах нацистів у роки Другої світової війни. Разом з тим у законі поки залишається "українська" поправка, яка передбачає пам'ять про "злочини українських націоналістів і членів українських формацій, які були колабораціоністами німецького Третього рейху", а також визначення, що є "злочинами українських націоналістів".
oн на параде кoлoрадoв в мoскве пoлнo найдется желающих
писи. Тут пару днів тому серед поцреотіа лунали голоси "шо добре було б з Польщею об'єднатися. Родова ознака справжнього хахла - комусь під когось лягти, неважливо - на сході чи заході.
Или когда коту делать нечего он яйца лижет?
пускай под Барнаулом поищут или под Вязьмой - там и пострадавших найдут, и тех кого оун в зад синхрофазотроном насиловало, и мальчика в трусиках распятого лично Биндерой опросить смогут. Там миллионов 10-ть от оун пострадало, и еще 60-т были варварски ослеплены паленой водкой, которую Шухевич выгнал в подполье
https://www.radiosvoboda.org/a/25130296.html
Загострення польсько-українського конфлікту в першій половині XX ст. було пов'язане із національною ситуацією в Другій Польській Республіці. Паризька мирна конференція1919 року дозволила Польщі окупувати Галичину, а Ризький мирний договір 1921 року закріпив приєднання Галичини до Польщі всупереч волі українського визвольного руху, який прагнув незалежності". ЗАтем Перацкий на протяжении20-30-ых годов , пока его не замочили националисты совершал насильственную пацификацию(военно-полицейское "умиротворение" украинцев)... В-третьих, почему к УВО нет претензий, ведь когда они начали противиться насилию со стороны официальных властей Польши в отношении украинцев, ОУН, а тем более УПА еще не существовало. В-четвертых: нужно различать УПА(Боровца)-довоенная на услужении фашистов... и УПА(бандеровская), вновь созданная в конце 42-го - начале 43-го бандеровцами, Бандеровская УПА разбила наголову отряды Боровца , который примкнул к мельниковцам(ОУНм)-фашистским приспешникам. НАПОМНЮ: УПА бандеровская воевала ипротив всех врагов Украины(коммуно-фашистов, польских геноцидников украинства, армиикраевцев. Ведь событиям волынской резни предшествовали события уничтожения украинцев армией краевой... Я В ШОКЕ, что поляки, неразобравшись, возвели проблему на уровень государственной, а наши неразобравшись компетентно даже не муркнут в этом направлении, чтобы грамотно защититься и найти с поляками порозумiння в этом вопросе... БЫстрее всего от зебелей этих действий не дождешься (возьму свои слова обратно, если окажется что я ошибся).
кууурва мать!