 Польща розшукує свідків "геноциду, вчиненого в період 1939-1945 рр. членами ОУН-УПА"

Відповідне оголошення розміщено на сайті посольства Польщі в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Комісія з розслідування злочинів проти польського народу (КРЗпПН), відділення в Любліні, розшукує постраждалих осіб і свідків злочинів геноциду, вчиненого в період 1939-1945 рр. членами ОУН-УПА та іншими особами-співучасниками проти населення польської національності, яке проживало у Волинському воєводстві", - сказано в повідомленні.

Інститут нацпам'яті Польщі стверджує, що в цей період на Волині було вбито кілька десятків тисяч чоловіків, жінок і дітей польської національності. Крім цього, йдеться про "фізичне, психічне знущання над представниками вказаної вище національної групи, знищення або викрадення їхнього майна, а також застосуванні інших репресій і нелюдських вчинків для створення умов життя, які несли загрозу їхього біологічного винищення, або змушувало залишати свої будинки і втікати з території Волинського воєводства", - вважають в установі.

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Польський інститут національної пам'яті закликає надсилати "фотографії замордованих, списки жертв або іншу документацію, яка може стати в нагоді в розслідуванні", сказано в оголошенні.

Нагадаємо, у 2013 році польський Сейм ухвалив стриману версію "Волинської резолюції", з формулюванням "етнічна чистка з ознаками геноциду".

22 липня 2016 року Сейм Польщі прийняв постанову, якою визнав події, що розгорнулися на Волині в 1943-45 роках, "геноцидом, здійсненим українськими націоналістами проти жителів ІІ Речі Посполитої". Також Сейм проголосив 11 липня національним днем ​​пам'яті жертв цього "геноциду". Багато українських політиків, а також Президент Петро Порошенко висловили глибоке розчарування цим рішенням польського Сейму.

У 2018 р. тема Волинської трагедії знову актуальна після прийняття в Польщі закону про Інститут національної пам'яті, що дозволяє порушити кримінальну справу за заперечення "злочинів українських націоналістів в 1925-1950 роках" (в тому числі тих злочинів українських формувань, які співпрацювали з Третім Рейхом) . Злочином в документі називається також "Волинська різанина" (термін, використовуваний у Польщі для оцінки події на Волині), за заперечення "Волинської різанини" також вводиться покарання.

Нагадаємо, 27 червня польська парламент змінив, а президент Дуда підписав нову версію закону про ІНП країни.

У ній змінено положення, яке найбільше критикував Ізраїль і США. Зокрема, скасовано пункт про кримінальне переслідування осіб, зокрема і іноземців, за "публічні і такі що суперечать фактам" звинувачення Польщі і польського народу в злочинах нацистів у роки Другої світової війни. Разом з тим у законі поки залишається "українська" поправка, яка передбачає пам'ять про "злочини українських націоналістів і членів українських формацій, які були колабораціоністами німецького Третього рейху", а також визначення, що є "злочинами українських націоналістів".