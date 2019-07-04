 Труба програв суд у справі про конкурс у Раду громадського контролю, - Романенко

Про це він повідомив "Українським Новинам", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що суд 3 липня розглянув апеляційні скарги Кабінету Міністрів та Державного бюро розслідувань на предмет скасування постанови Окружного адміністративного суду від 12 квітня по справі № 640/6311/19 про вжиття заходів забезпечення позову, яким було зупинено проведення конкурсу в Раду громадського контролю при ДБР до розгляду справи по суті.

Романенко звернувся в суд з позовом про визнання недійсним постанови Кабміну №218 від 13 березня, якою була затверджена нова редакція порядку формування складу Ради громадського контролю при ДБР, яка передбачала інтернет-голосування за кандидатури.

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За словами Романенка, прийнятий порядок допускав участь у такому голосуванні іноземців, які перебували на території України, в тому числі - громадян держави-агресора. Разом з позовною заявою він подав заяву про вжиття заходів забезпечення позову.

"Мною був поданий до адмінсуду позов, оскільки постанова Кабміну (про конкурс в РГК) була незаконною. Оскільки в той час був наказ ДБР про оголошення конкурсу в РГК, я подав заяву з проханням призупинити дію постанови і заборонити ДБР проводити конкурс РГК (Інтернет-голосування). Була подана апеляція Кабміном і ДБР та суд залишив в силі рішення. На сьогоднішній день провести конкурс в РГК ДБР можливо і законно за старою процедурою, чого не хоче керівник ДБР", - заявив Романенко.

Також він додав, що 26 квітня Труба своїм наказом припинив повноваження усього складу РГК, оскільки "він вважає, що річний термін повноважень закінчився, хоча члени РГК вважають, що він закінчується 26 листопада".

"З цього приводу також подано позов в суд з проханням скасувати цей наказ", - додав Романенко.