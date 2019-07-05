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Все про:Папа Римський (52) Путін (9731) Франциск (24)

 Путін запізнився на зустріч із Папою Римським Франциском

Президент Росії Володимир Путін, який раніше висунув Зеленському умови для початку діалогу з Києвом, знову запізнився на зустріч із Папою Римським Франциском у Ватикані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

Сайт Ватикану анонсував, що зустріч запланована на 13:00. Президентський літак Путіна приземлився в аеропорту Фьюмічіно в Римі о 12:58, після чого російський президент відразу вирушив до Ватикану.

З першої години дня біля Апостольського палацу (резиденції Папи) Путіна чекали особистий секретар Франциска, журналісти і почесна гвардія. Президент РФ прибув о 14:07.

В італійській столиці через приїзд Путіна посилили заходи безпеки, рух транспорту заблоковано в "зеленій зоні", що включає 50 вулиць, заборонено акції протесту, контролюється повітряний простір над Римом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Putin go home", - українці в Римі протестували проти зустрічі папи Римського з Путіним. ФОТО

Російський президент пересувається в Римі на власному броньованому лімузині Aurus Senat.

По маршруту кортежу розміщено велику кількість співробітників правоохоронних органів, снайперів і патрулів з підтримкою антитерористичних підрозділів.

Безпека також була посилена на площі Святого Петра і на вулицях, прилеглих до Ватикану. Паломникам і туристам заборонено доступ до площі.

Відкрито тільки бічні доріжки для входу в базиліку.

Візит Путіна в Рим триватиме близько десяти годин. Після зустрічі з Франциском він поїде до президента Італії Серджо Маттарелла, а потім проведе переговори з прем'єр-міністром Джузеппе Конте і дасть спільну прес-конференцію.

Близько 19:30 за Києвом Путін виступить на італо-російському форумі діалогу для громадянського суспільства.

Це друга зустріч Путіна з Папою Римським за останні чотири роки, попередня була 10 червня 2015 року. На неї Путін запізнився на годину, пояснивши затримку пробками в Мілані та Римі і "довгими переговорами" з прем'єром Італії.

Путін запізнився на зустріч із Папою Римським Франциском 01
Путін запізнився на зустріч із Папою Римським Франциском 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135738
 
 
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Зря Папа этого педофила-окурка ждал.
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По-моему, он опаздывает на свидание со смертью.
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О наконец-таки контекстная реклама часов которую мне ЦН уже неделю под каждой статьей показывает, пришлась в тему
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Нынешний Папа Римский Франциск с удовольствием примет в Ватикане иуду или даже дьявола, выслушает его и помоет ему ноги... В лучших традициях лицемеров.
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Путлер мог бы и под дверь его резиденции насрать, ради российского бабла европейцы закрыли бы глаза на безобидную выходку
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говорят, в Ватиканском банке лежат около 100 млрд баксов, личных средств Пукина..
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Скорее всего. Их банк самая закрытая и самая недоступная властям какой либо страны финансовая структура в мире, то есть, по настоящему анонимная для того кто имеет вагоны денег. Так что, не сложно угадать что в Ватиканском банке лежит столько денег, что мало не показалось бы и всем банкам Швейцарии вместе взятым в самые лучшие их годы. Ватикан очень крутые банкиры.
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путін домовився з Папою Римським, що Філарет очолить ПЦУ.
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Хороша спроба. А чого не з Далай-ламою про це домовлявся?
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"Около 19:30 по Киеву Путин выступит на итало-российском форуме диалога для гражданского общества"

То есть завтра или что?
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Уверена что Папа с пользой провёл этот час. ***** так свою важность пытается показать, но это не тот случай, где это может сработать
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***** похоже тупо мечется. пообещал всех в рай, а сам теперь не знает в какой, то ли в католический, то ли в ортодоксальный ))))
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Встречают как будто приехал сам Папа Римский. Так говорят когда слишком много помпы.
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Путін запізнився на зустріч із Папою Римським Франциском - Цензор.НЕТ 9311

@_Fashington

Россия и Ватикан подписали соглашение о сотрудничестве в здравоохранении. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь

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Нет у западных лидеров стержня нет 15 минут отмена досвидос он на них срет а они глотают молча
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«АвтоВАЗ» заявил о возобновлении производства



Путін запізнився на зустріч із Папою Римським Франциском - Цензор.НЕТ 8510 РИА Новости»
Лахта, забухаете?

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Этот завод, принадлежащий Рено-Нисан, выпускает больше авто в месяц, чем вся автопромышленность Украины в год. Есть с чего забухать
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«АвтоВАЗ» заявил о возобновлении производства»
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Несколько дней? АвтоТаз? Это какая-то колоссальная новость?
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О це так новина для українців.В нас самі роблять з ***** культ,через змі.
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***** ! ОБИЖЕНОЕ В ДЕТСТВЕ И ЮНОСТИ МСТИТ ВСЕМУ МИРУ ..
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К встрече с Богом не бывает опозданий
О чем та Ангелы поюют такими злыми голосами..
В.ВЫСОЦКИЙ
😇
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И дальше: "Чуть помедленнее кони. Чуть помедленнее!"
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НЕПРАВИЛЬНО. Треба так:
Путін запізнився на зустріч із начальником Папи Римського Франциска.
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Отменил бы встречу , похоже они с одной яблони , два пидофила .
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПутін запізнився на зустріч із Папою Римським Франциском
 
 
 
 
 
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