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Все про:долар (47) курс (65) НБУ (454)

 Курс долара впав нижче 26 гривень вперше з квітня 2018 року

Офіційний курс долара до національної валюти України опустився нижче позначки 26 гривень за долар. Це сталося вперше з 13 квітня 2018 року.

Такі дані наводить Національний банк України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Так, на 5 липня 2019 року Нацбанк встановив курс долара на рівні 25,87 грн за долар. За день основна валюта подешевшала на 0,67% або на 17 копійок. Останній раз офіційний курс долара був нижче 26 грн за долар 13 квітня 2018 року.

Всього з початку року американська валюта подешевшала на 6,6% або на 1,81 гривні.

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Однією з причин зміцнення гривні в Україні є надходження валюти від продажу державою боргових облігацій іноземцям. Так, іноземні інвестори, купуючи гривневі облігації, продають свою валюту в Україні. Однак існує ризик того, що після закінчення терміну обігу цих облігацій ці інвестори захочуть вивести номінал і відсотки за ними у валюті за кордон, що спровокує падіння курсу гривні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135732
 
   
 Топ коментарі
 
Подожди до осени. Скоро будешь Мивину всухомятку грысть.
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Интересно, как эту новость порохоботы будут в зраду превращать? Курс доллара упал ниже 26 гривен впервые с апреля 2018-го - Цензор.НЕТ 3642
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зеленский, шо ты твориш
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хочу увидеть хари порохоботов, которые скупали баксы с криками - фсе пропало будет дефолт.
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бакс не гривня, його не купують щоби негайно витрачати. Прийде час скинуть.
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вот жеж дурачьё...
Игорёня,ты же в гривне сидишь ? скоро до 20-ти упадёт,во,погуляем
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Яку країну приймає Зеленський. Запам'ятайте основні цифри

Облікова ставка Нацбанку - 18%
Офіційний курс гривні - 26,77 грн за $1
Вартість бензину А-95: 26,7 - 31,5 грн за літр
Мінімальна зарплата - 4173 грн
Мінімальна пенсія - 1497 грн
Прожитковий мінімум - 1853 грн
Середня зарплата за 2018 рік - 8 713 грн
Ріст ВВП за 2018 рік - 3,2 %.
Чисельність населення на 1 лютого 2019 р. за даними Держстату - 42 млн. 122 тис. 657 осіб
Золотовалютні резерви - $20,6 млрд
Зовнішній борг - $50 млрд
Внутрішній борг - $28 млрд
Ціна на газ для населення - 8,38 - 8,55 грн за кубометр
Тариф на електроенергію - 90 коп. за 1 кВт год. (до 100 кВт год.), 1,68 грн за 1 кВт год. (більше 100 кВт год).
Сальдо платіжного балансу за 2018 рік - плюс $2,88 млрд
Сальдо торгового балансу за 2018 рік - мінус $9,5 млрд
Ставка єдиного податку - 3% (для платників ПДВ), 5% (для неплатників ПДВ)
Проїзд у столичному метро - 8 грн
Вартість квитка другого класу на потяг «Інтерсіті» Київ - Львів - 400 грн
Вартість «борщового набору» (плюс яблука) на березень 2018 року - 74,3 грн
Прямі іноземні інвестиції за 2018 рік - $2,35 млрд
Кредитний рейтинг В-/В (прогноз - стабільний)
Місце в рейтингу Doing Business-2019 - 71 (+5)
Місце в Глобальному рейтингу конкурентоспроможності - 83 (+6)

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А теперь сравним , через , где то , полгода- годик . Курс долара впав нижче 26 гривень вперше з квітня 2018 року - Цензор.НЕТ 5900 .
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Неплохо было бы сравнить с цифрами, при которых Свыня влезла на золотой унитаз Януковича
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При той которая все вкрала, ежемесячные инвестиции в экономику Украины были больше, чем за всю каденцию порошенка.
Всего за ее премьерства в Украину пришло 37 миллиардов долларов инвестиций. Об этом проболтался ее злейший враг иуда ющенко. При ней темпы роста экономики были не менее 7%, пенсия выросла с 50 до 500 гривен, ежегодно покупалось более 700 тысяч новых машин. Сокращалась офшоризация экономики…. а при барыге все наоборот.

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До лампочки. Через рік все буде в рублях.
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+ надо было добавить пункт
назва держави Україна
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Прихильники петі - вам радіти потрібно, а не біснуватися.. У вас - чергове свято.. Порадійте здобуткам сліпого трасту..
"..Кондитерська корпорація Roshen, яка контролюється колишнім президентом та лідером партії "Європейська солідарність" Петром Порошенком, запустила виробництво на бісквітному комплексі у Борисполі..."

https://www.epravda.com.ua/news/2019/07/4/649359/
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Нам? Це, жеброті слід радіти. Ми місце на фабриках простими робітниками не шукаємо...
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Мрієш про посаду бригадира кондитерського цеху?
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Навіщо? Начальник юридичного департаменту... і то, зарплата навряд влаштує...
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...Я слышал, как Перси спросил ван Хэя, что это значит (мне с трудом верилось, что он так мало знает, столь немногому научился за время пребывания в блоке Е). Ван Хэй тихим голосом объяснил. Сегодня «позиция один» ничего не значила, но завтра, услышав команду Зверюги, ван Хэй повернет рубильник, подключая тюремный генератор к блоку Е. Свидетели услышат низкое гудение, а лампы по всей тюрьме засветятся ярче. В других блоках заключенные, видя эти яркие фонари, думали, что экзекуция закончена, хотя на самом деле она только начиналась...

Стивен Кинг "Зеленая миля"
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чтоб пацаны ровные купить смогли перед взлетом в стратосферу
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100 пудов... что-то мне это уж очень напоминает лето 2008... когда курс бакса йуля прибила с 5,05 до 4,6 грн/долл... и стали со всех зомбоящиков трещать, что по индексу бигмака, он вообще должен стоить 2,65... олени побежали скидывать зелень, и вкидывать грн в депо...а к ноябрю умылись горькими слезами, конвертируя свои депо по курсу за 9 грн/долл, а часть своих депо похоронила вместе с ликвидированными банками....
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а еще набрали кредитов в $ Курс долара впав нижче 26 гривень вперше з квітня 2018 року - Цензор.НЕТ 7580

в 2008 там был мировой кризис, так что не думаю что прям так.
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- В деньги бумажные - не верю. Нет, беру конечно, но не верю. Вот в золото верю. (с)
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Аналогично...
Всегда можно взять чемодос...и сдрыснуть с этого цырка...с его 73% клоунов ив бенином шапито...
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а раньше тебя все устраивало с 14 по 19 год?
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14 та 15 було важкувато... з кінця 16 все нормалізувалось. У 2018 відчув значний ріст прибутків, в першу чергу по клієнтурі.
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раньше барыги зеленью свои офшоры пополняли а сейчас им начинают перекрывать кислород.
вот они и звереют.
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)))))
Не говори это гражданину Израиля власнику ТуЗИ)))
Он рассмеется тебе в лицо...
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Це все вчителя винні, як понесли свої зарплати по 4к зелені до обмінників, так відразу і обвалили бакс!
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Ой що робиться,треба Гонтареву повертати
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- Видите вон те бесполезные кусты. За ними дорога. Раньше был почтовый тракт. Может по нему проезжал Грибоедов или Радищев. Мы же не знаем. Откуда мы можем знать.
- Да, народу много ездят. Разве все узнаешь. (с)
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Не сомневайтесь что зрадо-порохоботы найдут 100 и 1 причину почему Зеленский сейчас ни при чем к этому падению доллара, а потом еще столько же причин почему конкретно Зеленский будет в ответе за повышение курса.
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Ви ж знайдете 100 причин у чому його заслуга?
Тільки Гройсману про це не кажіть, бо він здивується...
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Берримор, а кто это там воет на болотах?

Зебилы сэр...
А почему они так страшно воют?
Это старинное родовое проклятье, сэр...
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Выгнали барыгу коррупционную,инвесторы все секут,началась укрепляться гривна
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вон оно как, и какие крупные инвесторы зашли за последние 3 месяца?))
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мировой еврейский капитал(Сорос, мировое правительство, верховная масонская ложа и т.д. ) , озабоченный снижением денежных потоков из РФ и Украины в еврейский общак из-за войны , поставил смотрящим по Украине Зеленского. Вполне вероятно, что он субсидировал на раскрутку Зеленским бизнес-проекта Украина какую то сумму. Кто то из узеленских взялся повышать зарплату учителям, не на пустом же месте.Что узеленский не умеет пользоваться калькулятором это уже другое дело.
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При мудром Порошенко я мог получить за свои 100 баксов 2800грн, а при вашем Зе 2600 грн. - зебилы, вы понимаете, что нас ограбили!? А скоро будут только 2500 давать - все на Майдан, зовите Бирюкова, с ним зрадофилить веселее!
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Зебіли не мають 100 баксів, тому вони що при Пеці, що зараз смокчуть... смаколики від "Рошен"
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Да что ж такое, снова поросятам хером по морде провели!
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я вважаю що провели тому, хто зараз бакси здає, або не має можливості їх придбати.
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как просили порохоботы, зарпалту по 4000 баксов. Когда гривна будет как до Пети по 8, то зарплата будет такой.
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ааа...
є підозра, що коли гривня буде по 8, у вас знову будуть зарплати по 1500 гривень. Як при Янику.
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я не собираюсь опускатьстьа до его уровня и обзываться никами - яж не президент..,
меня вполне устроит идиот - бакс 13
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Что за снижение курса доллара сейчас не знаю и судить не берусь,но,я думаю,многие помнят,как в 2008 перед падением гривны с 5 до 8 за бакс было кратковременное падение курса доллара до 4,7 и ниже.Так вот,как раз в это время открывалась охота на утку и к нам поохотиться приехали два представительных мужика из Киева,ездили они постоянно,на хорошей машине,с дорогими ружьями,о том,кем и где работают рассказывать не любили,с местными охотниками держались на равных,на угощение не скупились,короче всеми считались компанейским мужиками.Так вот,однажды после охоты за столом один из них разоткровенничался и посоветовал продать что можно,влезть в кредиты и закупить баксов.Ему,естественно не поверили,мол доллар дешевеет,какой смысл в него вкладываться,на что мужик ответил - дело ваше,после будете жалеть.Прошел год,доллар по восемь,снова встретились на охоте,спрашивает,что неверующие,пролетели,а я стал вдвое богаче.
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Вата кричить "усьо прапало, верніть сивачолого гаранта, шоб доллар стабілізіровався!"))
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаКурс долара впав нижче 26 гривень вперше з квітня 2018 року
 
 
 
 
 
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