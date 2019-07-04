 СБУ затримала і вивезла з окупованої території екс-начальника ППО терористів, який може стати цінним свідком у справі катастрофи рейсу МН17

Як передає Цензор.НЕТ, про це Українським Новинам сказав його адвокат Роман Гонтарев.
"Він міститься у Києві під вартою в статусі підозрюваного", - повідомив захисник.
Цемаху обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб.
Адвокат зазначив, що буде зустрічатися з клієнтом і слідчим 5 липня.
Детальну інформацію він повідомити відмовився, пославшись на таємницю слідства.
Раніше сепаратистські ЗМІ повідомили, що наприкінці червня українські спецназавцы затримали Цемаха в окупованому Сніжному (Донецької області), оглушили його і вивезли під виглядом паралізованого пенсіонера на підконтрольну Україні територію.
Наголошується, що Цемах як екс-начальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.
Блогер NecroMancer опублікував відповідну постанову суду:
https://patrioty.org.ua/blogs/bizhy-hirkin-bizhy-iak-rf-prybyraie-svidkiv-znyshchennia-na-donbasi-mn17--fashyk-donetskyi-285700.html
Прості люди як то наприклад Некро Манкер інформують набагато краще.
И, кстати, суд, наверно, выпустит его "под домашний арест"?
бо ж гражданин гражданского конфликта...
Понял, какую контрразведку Порох создал?
Они скоро Зєлєнскому ***** приволокут!
От шо он будет делать?
«-Ой, отвезите ето туда гдє взяли?»
"поверЪте там не все так АдназначнА"
Найбільше в цій фразі мені подобається " оглушили его..."👍
Нє то шо молОдьож....
Тепер паскуда має все розповісти. ВСЕ АБСОЛЮТНО.
И прям с сортира чертей вместе с их кружками - и Прямо в Киев!!
как это понимать, акция в тылу врага?
Гыыыы...У Зиленскава жина Ленка - бидло криварожскае!!!