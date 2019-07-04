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 СБУ затримала і вивезла з окупованої території екс-начальника ППО терористів, який може стати цінним свідком у справі катастрофи рейсу МН17

Служба безпеки затримала і суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Українським Новинам сказав його адвокат Роман Гонтарев.

"Він міститься у Києві під вартою в статусі підозрюваного", - повідомив захисник.

Цемаху обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб.

Адвокат зазначив, що буде зустрічатися з клієнтом і слідчим 5 липня.

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Детальну інформацію він повідомити відмовився, пославшись на таємницю слідства.

Раніше сепаратистські ЗМІ повідомили, що наприкінці червня українські спецназавцы затримали Цемаха в окупованому Сніжному (Донецької області), оглушили його і вивезли під виглядом паралізованого пенсіонера на підконтрольну Україні територію.

Наголошується, що Цемах як екс-начальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Блогер NecroMancer опублікував відповідну постанову суду:

СБУ затримала і вивезла з окупованої території екс-начальника ППО терористів, який може стати цінним свідком у справі катастрофи рейсу МН17 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135730
 
   
 Топ коментарі
 
Ебись ты конем.... наконец хоть что то сделали....
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я в акуе, Слава Украине!!!
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Вони роблять багато, тільки про це говорять мало, бо слугам народа і олігархам -це не потрібно. А, про дещо , і говорити не можна, бо ворог не спить.
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когда не будь ты и не только ты ,узнаешь хоть часть, того шо было - не на один сценарий, рейтингового боевика наберется))))
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Ты идиот, Сёма. Такую операцию готовят не месяц.
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Было, было. И министров, и главную танкистку, и прочую нечисть похищали. Погугли - поумнеешь, если дано
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Не исключено, что сам сбежал для дачи показаний в Гааге в обмен на защиту.
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Молодцы. Очень своевременная операция, учитывая, что на самой россии свидетели и участники этого терракта почему-то мрут как мухи. СБУ задержала и вывезла из оккупированной территории экс-начальника ПВО террористов, который может стать ценным свидетелем в деле катастрофы боинга МН17 - Цензор.НЕТ 9458
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Фашик гарно пише відбірним словом, але ні про що. Просто інформаційний шум як було і у Тимчука.
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Не чіпай Тимчука, він зробив в сотні разів більше, ніж всі,що тут висловлюються.
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Почитай на Цензорі повідомлення його Інформационного Сопротівления. Ніякої конкретики. Тільки загальні фрази.
Прості люди як то наприклад Некро Манкер інформують набагато краще.
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перестаньте - разные люди - по разному подают инфу - это нормально
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АХХАХА "Страна деревянных туалетов" Упал со стула! СБУ затримала і вивезла з окупованої території екс-начальника ППО терористів, який може стати цінним свідком у справі катастрофи рейсу МН17 - Цензор.НЕТ 5563
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И как это прокоментирует Президент Коломойский?
И, кстати, суд, наверно, выпустит его "под домашний арест"?

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под залог Коломойского...
бо ж гражданин гражданского конфликта...
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То есть, Лошарик, бьіл отвлекающей операцией ?!
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По результатам операции "Лошарик" агенту Короткое Замыкание присвоено звание Героя Украины.
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ТА ТО ЇМ НАМЄКНУЛІ, ШО НЄФУЙ ТЕРТИСЯ КОЛО МІЖКОНТИНЕНТАЛЬНИХ ОПТОВОЛОКОННИХ КАБЕЛІВ...
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"...под видом парализованного пенсионера" СБУ задержала и вывезла из оккупированной территории экс-начальника ПВО террористов, который может стать ценным свидетелем в деле катастрофы боинга МН17 - Цензор.НЕТ 2836 СБУ начинает вызывать уважение!
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Хорошенько, видать, его по башке шарахнули, если его от парализованого пенсионера отличить не смогли!... Он то хоть показания давать сможет?
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Знайшло офіційного підтвердження те що три дні тому було оприлюднено у пабліках.
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Ну а теперь самый гуманный суд в Мире скажет - "простить и отпустить"!
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На жаль, в нашій судовій системі, може бути все,що завгодно.
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Я не сторонник радикальных мер, но как реформировать наших судей, которые впитывают коррупцию ещё с учебного заведения я не знаю.
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Порохнявые, а где ваше знаменитое "При Пете такого не было"?
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Зелепутина, это прото туда еще карапет своего парихмахера не поставил рулить
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вот жеж можете "остроумно" ответить, а спамить тогда зачем?
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рошеноботяра, вот как раз ПОСТАВИЛ Зе своего человека рулить СБУ, фамилию подсказать ??? короче сернул ты мимо унитаза этот раз, снять зарплату !!!
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А при чем тут поп ? Или вы думаете , что такие операции планируются за неделю , а не несколько месяцев ? Вот пройдет с годик и вы расскажете какие операции при зе спланированы
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Во...это ж только международная политика с кандачка делается - вот стал Зе президентом, поехал в Германию и Францию - и тут же они решили - все, возвращаем РФ в ПАСЕ - и тут же бац и вернули. А такие операции - да, разрабатываются только лично Порошенкой.
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Не совсем так. Своё мнение они изменили, когда по опросам, ещё задолго до выборов, стало ясно, что президент ом Украины станет клоун. Они люди умные, и планируют всё наперёд. Это мы здесь любим выдавать желаемое за действительное, не взирая на реальность.
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Конечно-конечно. Вы главное - продолжайте верить наемным черным пиарщикам - они вам и не то расскажут.
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Збс.
Понял, какую контрразведку Порох создал?
Они скоро Зєлєнскому ***** приволокут!
От шо он будет делать?
«-Ой, отвезите ето туда гдє взяли?»

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Это ту контрразведку где Семочка на бизнесе марадерил и на закупках лекарств...сколько там украинцев он на тот свет отправил?
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Зеленое СБУ под руководством свежеиспеченного летехи из 95-го квартала будет гораздо мААгучее. СБУ затримала і вивезла з окупованої території екс-начальника ППО терористів, який може стати цінним свідком у справі катастрофи рейсу МН17 - Цензор.НЕТ 2158
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Та у вас везде так - если где успех - Петя молодец, создал, если где провал - Зеля, поц, слил. СБУ затримала і вивезла з окупованої території екс-начальника ППО терористів, який може стати цінним свідком у справі катастрофи рейсу МН17 - Цензор.НЕТ 8370
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"Зеля, поц, слил" - заметь, ты сказал, не я....
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Разумеется, а вырывать 3 слова из фразы - это кто сделал?
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убери хомосячий смайлик, мужчина...кумарит...
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Було при Петро затримання на пункту перетину трупа прикрученого до сидіння.
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ага дочка охфицераф
"поверЪте там не все так АдназначнА"
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Дідусь хлопчика в трусіках, приїхав дізнатися що з його онуком, а його бідолашеньку схопили. Ось така драматична історія.
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Ранее СМИ террористов сообщили, что в конце июня украинские спецназавцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном (Донецкой области), оглушили его и вывезли под видом парализованного пенсионера на подконтрольную Украине ..."
Найбільше в цій фразі мені подобається " оглушили его..."👍
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Пропагандони, окрім героїчного викрадення, нічого більше написати не можуть. Або ж вони будуть змушені визнати що пропаганда не діє на вату, і та "стройнимі рядамі" чеше в цивілізацію давати свідчення проти )(.йла.
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Путина сложно, но есть всякие Лавровы и прочие его шестерки , которые к тому же по Европе разъезжают, а знают не меньше Пуйла....
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вот этот черт уже в кабинетах СБУ дает показания..
СБУ затримала і вивезла з окупованої території екс-начальника ППО терористів, який може стати цінним свідком у справі катастрофи рейсу МН17 - Цензор.НЕТ 4549
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Херасе "оглушили"! Да у него дырень в башке!
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Да зараз пензіонєри, оні **** живучіє.
Нє то шо молОдьож....

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был бы мозг у дамбасянена было бы сотрясение.
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это у него паралич на тряпочке????????
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этот так просто не сдастся. Этот себя на кабаеву еще при похищении обменяет...
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Если так пойдет, под новогоднюю елочку ***** в мешке притащат.
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У СБУ працюють ввічливі люди - наступного дня його жінки на ел.пошту виші де вона працює прийшло повідомлення: Не хвилюйтесь, він у нас.
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ну да...счас....счас его наш самый гуманный суд выпустит под залог в 300 грн.....и он спокойно укатит обратно к лугандонию или Крым...
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Молодцы! Теперь надо, чтобы суд под залог не выпустил.
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Как то судья себя не правильно повел...по идее должна была быть подписка о невыезде и максимум ночной домашний арест.... Хотя если СИЗО будет мусорским, а не СБУшным то возможно все
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А не варто вже нам починати збір коштів на відновлення тюрми Шпандау?
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Школа Моссада! Но израильский суд Эйхмана под залог не выпускал.
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Ну шо сказать? Просто шикарна операція. Достойна орденів. І вкрай ризикована, на грані...
Тепер паскуда має все розповісти. ВСЕ АБСОЛЮТНО.
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Это если его наш самый гуманный суд в мире не отпустит под домашний арест.
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Вот это уже что-то Надо эту тему раскручивать А ему на допросе яйца прижать и пусть на весь мир расскажет как рашисты сбили Боинг А то получится как с танкисткой днр которая перешла на нашу сторону В новостях раз сообщили и заглохли Вот кацапы на этой теме полгода бы минимум топтались А наши клуши -журношлюши только причитать и кудахтать умеют И ещё про дытячи малюночки рассказывать
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ой! А догадайтесь кого ***** попросит освободить, чтоб "разблокировать мирный процесс"? А ещё догадайтесь кто на это пойдёт, чтоб остановить и удержать падение рейтинга бениной партии?
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А вот путина с шаманом его -СМОЖЕТЕ?
И прям с сортира чертей вместе с их кружками - и Прямо в Киев!!
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Навіщо його красти? Послати запрошення - сам приїде з усім почтом. Красти потрібно буде коли вже вирок Гаазького суду буде.
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Да, кстати, а что там с "ополченочкой"? Что-то ни фига не слышно.
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мемуары пишет, во многих томах или история одной оккупация по дням )))
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"СБУ задержала и вывезла из оккупированной территории..."

как это понимать, акция в тылу врага?
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А що, його не відпустять під домашній арешт з заставою - відповідно до останнього рішення КС?
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Пачиму Зиленский не рассказал об этом сразу!!!??? СБУ затримала і вивезла з окупованої території екс-начальника ППО терористів, який може стати цінним свідком у справі катастрофи рейсу МН17 - Цензор.НЕТ 8398 Пачиму несаабщил о планирующеся апирацыи!!!??? СБУ затримала і вивезла з окупованої території екс-начальника ППО терористів, який може стати цінним свідком у справі катастрофи рейсу МН17 - Цензор.НЕТ 8398 Пачиму малчит Зиленский: што с этим цемахам будит дальше!!!??? СБУ затримала і вивезла з окупованої території екс-начальника ППО терористів, який може стати цінним свідком у справі катастрофи рейсу МН17 - Цензор.НЕТ 8398
Гыыыы...У Зиленскава жина Ленка - бидло криварожскае!!!
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Не об этом ли свидетеле Премьер Нидерландов на днях беседовал с Пуйлом ?
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Жаль что кое-кто в инете не читает. Так бы можно было ему постить кадаффи с лопатой в ж.
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Б#лядский суд, блогер и Цензор. В выложенном на всеобщий обзор документе террорист именуется ОСОБА-1, зато должность, фамилия и.о работника СБУ даны полностью.
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Операцию планировали при Петре Алексеевиче. Надеюсь Пётр Алексеевич на этот раз не будет как всегда скромным и разошлёт письма всем главам стран НАТО об успешно проведённой операции!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСБУ затримала і вивезла з окупованої території екс-начальника ППО терористів, який може стати цінним свідком у справі катастрофи рейсу МН17
 
 
 
 
 
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