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Все про:Дніпропетровськ (1060) поранення (1460) Авдіївка (1316) Риженко Сергій (19) операція Об'єднаних сил (1343)

 Двоє бійців зазнали мінно-вибухових поранень під Авдіївкою: за їхні життя борються в лікарні Мечникова в Дніпрі

У Дніпрі в лікарні імені Мечникова рятують двох поранених під Авдіївкою бійців.

Інформацію про це "Радіо Свобода" підтвердив головний лікар Сергій Риженко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його даними, обидва були доставлені напередодні санавіацією. Вони дістали мінно-вибухові поранення під час обстрілу в районі шахти Бутівка.

Як повідомив лікар, стан одного з них, 22-річного Івана з Чернігівщини, важкий, зокрема, у нього уражені очі. Стан другого, 23-річного Альберта з Кропивницького, оцінюють як середньої тяжкості з ознаками поліпшення.

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За словами Риженка, в лікарні чекали прибуття борту з тяжкопораненим бійцем з-під Мар'їнки. Лікарі залишалися на своїх робочих місцях і були готові до порятунку, однак згодом отримали інформацію, що цей військовий помер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135727
 
 
 Топ коментарі
 
Выздоравления нашим бойцам а послать бы на передовую Говнокомандувача вместе с его фаворитом Богданом!
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Выздоравления нашим бойцам а послать бы на передовую Говнокомандувача вместе с его фаворитом Богданом!
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Хай Порошенко своїх дітей пошле, до чого тут Зеленський і Богдан?
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А кто у нас сейчас президент Порошенко? Кстати сын Порошенко воевал!
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часто над моим домом летают вертолеты с востока на Днепр...
Сегодня тоже был с утра...
И так уже 6-й год... Двое бойцов получили минно-взрывные ранения под Авдеевкой: за их жизни борются в больнице Мечникова в Днепре - Цензор.НЕТ 9956
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скорбно... и конца этому не видно... Порошня с рыгами так и заняты дерибаном, а не прекращением войны, а пoрохоботы - пиаром порохла и визгами против Зеленского. Двоє бійців зазнали мінно-вибухових поранень під Авдіївкою: за їхні життя борються в лікарні Мечникова в Дніпрі - Цензор.НЕТ 562
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Хочешь и умеешь - стреляй, но целься лучше, а то в среди порохоботов - одни мазилы.
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мысли у тебя какие-то дыровские, захарченко тоже всё на запад метил, пока не улетел к моторыле.
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I Ka 538a282a - тут такое дело...

Зе хочет что бы моторолы и гивы жили в моем городе, а я не хочу...
В пи*ду его мир...
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чекистский руссо-фашизм - преемник красных и коричневых фашистов ХХ-го века.
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Много погибших и раненных в последнее время от взрывов на минах и растяжках Какого хера наши лазят по серой зоне Вас что командиры за языком как во вторую мировую посылают Что вы бродите по этой зелёнке Сидите в окопах Сейчас дроны лучший способ добычи информации Каждую неделю пишу такой комментарий Должен же быть инстинкт самосохранения Я понимаю риск оправданный А так Нам сейчас штаб АТО расскажет что они предотвращали прорыв дрг или попали под обстрел А что на самом деле??????
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На самом деле, несмотря на всю политическую болтовню и обещания, окопно-позиционная война идёт своим ходом. Сообщения подобные этому появляются вслед за радующими душу кадрами уничтожения огневых точек и позиций противника, и наоборот. Потом все клянутся отомстить и снова поехали.
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держитесь, хлопчики! боритесь...
найскорішого одужання пораненим Героям!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїДвоє бійців зазнали мінно-вибухових поранень під Авдіївкою: за їхні життя борються в лікарні Мечникова в Дніпрі
 
 
 
 
 
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