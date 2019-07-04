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Все про:аеропорт (377) Київ (6244) МЗС (1805) перейменування (276) Швейцарія (87) Женева (10)

 Аеропорт у Женеві поміняв назву української столиці з Kiev на Kyiv

Міжнародний аеропорт в Женеві - другий за величиною у Швейцарії. Минулого року ним скористалися майже 18 млн осіб.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Міністерство закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

"Міжнародний аеропорт в місті Женева виправив назву української столиці латиницею на коректне #Kyiv. Genève Aéroport є другим за величиною у Швейцарії, його послугами за 2018 рік скористалися майже 18 млн осіб", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року МЗС України та Центр стратегічних комунікацій StratCom Ukraine організували онлайн-кампанію #CorrectUA, яка передбачає звернення до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви столиці - #KyivNotKiev.

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Зокрема, змінили написання аеропорти Таллінна, Варшави і Будапешта. Також Рада США з географічних назв змінив Kiev на Kyiv в своїх базах.

Всього назви поміняли в більш ніж 50 аеропортах по всьому світу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135726
 
   
 Топ коментарі
 
мне как то все равно,в стране бардак и коррупция,они названия Киева меняют
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Головне щоб кияни самі правельно казали.А то таке враження,що Київ це московитське місто.
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Всьому своє місце. Фронт не один, а має багато напрямків. Тому мокші і противилися, бо самі потужно використовують гібридні атаки по всім фронтам. А для нас - це дійсно принциповий поступ.
Але чи Бориспіль коломойських і Ко поміняв в себе вдома написання? Хто знає?
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мне как то все равно,в стране бардак и коррупция,они названия Киева меняют
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Подними свои сливы на несколько сантиметров вверх и почитай ссылки цензора на подобные новости времён поросячего правления
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Тепер у мокші писок перекосить декларувати "КИЇВ - мать гарадов русскіх".
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Ну это однозначно перемога. Спасибо тебе зеленский за это!!!
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это гугл, классические сложности с тонкостями перевода. консультируются с ведущими лингистами и йонистами. сильно озабачиваются возможностью очередного смыслового облома )
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Набери навпаки Kyiv англійською, переклад буде Київ.
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Растёт счёт зелиным перемогам! Предлагаю сделать этот день выходным
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Це перемога!
Для мене , наприклад, назва нашої столиці в аеропортах Женеви, Лондона, Барселони та Варшави набагато важніше за високі тарифи на комуналку, корупцію, війну на Сході та багато інших проблем! ДАЁШЬ смены названия еще в десяти аэропортах за неделю!!!
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Головне щоб кияни самі правельно казали.А то таке враження,що Київ це московитське місто.
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Підлога Маккартні В такому випадку,Україна буде завжди в московському лайні перебувати.
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Всьому своє місце. Фронт не один, а має багато напрямків. Тому мокші і противилися, бо самі потужно використовують гібридні атаки по всім фронтам. А для нас - це дійсно принциповий поступ.
Але чи Бориспіль коломойських і Ко поміняв в себе вдома написання? Хто знає?
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скажи 400 раз «наукраінє»...
мож полєгчаєт....
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономАеропорт у Женеві поміняв назву української столиці з Kiev на Kyiv
 
 
 
 
 
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