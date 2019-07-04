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 Політика України, Здоров'я
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Все про:медицина (745) Мінздоров'я (894) Супрун Уляна (475)

 "Нове обладнання в медзакладах не використовується через недбале ставлення керівництва", - Супрун

Дві одиниці медобладнання вартістю 9 млн грн, закупленого в рамках програми "Забезпечення рентгенодіагностичним обладнанням лікувально-профілактичних закладів міст та районів Луганської області на 2016-2017 рр." наприкінці 2017 року, не використовувалися лікарнями більше року.

Повідомила в Facebook в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун із посиланням на експертну організацію StateWatch, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Супрун, обладнання не використовувалося через невчасні і неефективні рішення керівництва Новоайдарівського районного територіального медичного об'єднання та Попаснянської центральної районної лікарні.

Днями експертна організація StateWatch оприлюднила результати чергового аудиту - щодо виконання програми із забезпечення медичних закладів рентгенівським обладнанням.

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"За підсумком аудиту стало відомо, що дві одиниці медичного обладнання, вартістю 9 млн грн, більше року простоювали — через бюрократію. Це обладнання було призначене Новоайдарівському районному територіальному медичному об’єднанню та Попаснянській центральній районній лікарні. Тобто більше року пацієнти не мали можливості користуватися обладнанням, придбаним за кошти платників податків. Вони були позбавлені якісних та доступних послуг із рентгенологічних досліджень. У медзакладах пояснили цей випадок відсутністю ліцензії чи браком комплекту документів. Але зрештою, ця історія — про несвоєчасні та неефективні рішення керівництва медичних установ. Часто ми стикаємось із випадками, коли наявне в медзакладах обладнання не використовується чи не вводиться в експлуатацію через халатне ставлення управлінців", - написала вона.

Нове обладнання в медзакладах не використовується через недбале ставлення керівництва, - Супрун 01

За цією програмою наприкінці 2017 було закуплено 14 одиниць рентгенодіагностичного обладнання на загальну суму майже 63 мільйони гривень. Ця закупівля була необхідна у зв'язку з недостатньою матеріально-технічною базою закладів охорони здоров'я в Луганській області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Системи охорони здоров'я майже не було - пацієнти платили за все. Ми створюємо щось нове, - Супрун про медреформу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135725
 
 
 Топ коментарі
 
Откуда халатность？ ведь улька такие рэформы забабахала же
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просто на місцях, як сиділи, так і сидять старі ригівські жирні сраки, їм реформи не потрібні, там відкатів немає, тут матюкай не матюкай їх треба гнати коліном під зад)
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В конце поста она должна была матюгнуться согласно своей же рекомендации.
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Тогда оборудование ващще не нужно, приехала, обматерила область и все ОК.
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просто на місцях, як сиділи, так і сидять старі ригівські жирні сраки, їм реформи не потрібні, там відкатів немає, тут матюкай не матюкай їх треба гнати коліном під зад)
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Откуда халатность？ ведь улька такие рэформы забабахала же
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Та че там моск ,поражєнний 🍫, панімаєт!?
😁
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э, а за какие бабки новый президентский офис строить?
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―Не скажите, Филипп Филиппович все утверждают, что новая очень приличная, 30 градусов.
А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30, это во-первых. А во-вторых, Бог знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придёт в голову?
―Всё что угодно. (с)
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Так ти довболоб))Техніка повинна планово поступати на фронт,а не накопичуватись десь на складах Рошен,та чекати коли приїде Порося з ножицями.
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-У вас лечение платное?
-Лечение бесплатное-вылечивание платное!
Дайте ей 🐟🐟🐟!
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прастой нарид в виде дохторов боится всех этих непонятных западных штучек... "Новое оборудование в медучреждениях не используется из-за халатного отношения руководства", - Супрун - Цензор.НЕТ 5992
Чем их заставил пользоваться под угрозой расстрела уважаемый палач товарищ Сталин..., то они и юзают...
А после 1953-го.....фсе...
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Скандальные «консультации» Уляны Супрун укладываются в четкий пиар-сценарий. Гражданка США использует любой повод, чтобы СМИ и эксперты, а вслед за ними и простые украинцы обсуждали любые вопросы - но только не работу МОЗ.
http://ua24ua.net/lyudoedskie-soveti-ulyani-suprun/
Впрочем, если по-честному, то Уляна Супрун ничего и не должна украинцам. Она до сих пор является гражданкой США, которая защищает интересы своей страны - и поэтому за все эти годы даже не удосужилась получить паспорт Украины. Несколько лет подряд иностранная гражданка в нарушение законов Украины имеет доступ к государственной тайне и влияет на государственные решения. Но рано или поздно украинским политикам и чиновникам, которые покрывали незаконную деятельность Супрун, придется отвечать перед законом. А сама гражданка США к тому времени, уверен, будет уже в недосягаемости для украинского правосудия - где-нибудь в родном Детройте, штат Мичиган (США).
http://ua24ua.net/lyudoedskie-soveti-ulyani-suprun/
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Да мы в курсе. Как там у вас на параше говорят - "это все проклятые пиндосы"
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ну да халатность ...а то что врачам у которых из приборов до этого только градусники и клизмы были , всунули оборудование на миллионы , и ни кто при этом не научил ...то то не забота супрун , то проблемы индейцев ...
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Ларчик просто открывалси-кувалдой!
Почему наши люди стали редко ходить к врачу? Потомучто у наших людей только две болезни:- х...ня сама пройдет и п...ец не лечится, а в больницу обращаются только когда сомневаются в варианте...

Народ сам винний, логіка безграмотної супрунши!
🤗
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Наивная лошара !!!!!!
Новое оборудование сдается в аренду "близким и родственникам" по символической цене, а потом через эту прокладку (которая еще и помещение арендует и за свет не платит) проводятся все пациенты!
СТАРАЯ СХЕМА еще с 90х!
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Є речі які неможливо подолати. Так звані системні помилки.
НІКОЛИ у колгоспі до техніки та землі не відносились так як це робить фермер до власної!!!
Тому може вона боротись, може ні, але в"державній" медицині ЗАВЖДИ буде скоріше псуватись обладнання, неефективно використовуватись кошти і т.п. Це просто складова такої медицини!
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та отберите у руководства халаты и переоденьте их в робы! сразу робочее отношение появиться!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Нове обладнання в медзакладах не використовується через недбале ставлення керівництва", - Супрун
 
 
 
 
 
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