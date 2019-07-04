 "Нове обладнання в медзакладах не використовується через недбале ставлення керівництва", - Супрун

Повідомила в Facebook в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун із посиланням на експертну організацію StateWatch, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Супрун, обладнання не використовувалося через невчасні і неефективні рішення керівництва Новоайдарівського районного територіального медичного об'єднання та Попаснянської центральної районної лікарні.
Днями експертна організація StateWatch оприлюднила результати чергового аудиту - щодо виконання програми із забезпечення медичних закладів рентгенівським обладнанням.
"За підсумком аудиту стало відомо, що дві одиниці медичного обладнання, вартістю 9 млн грн, більше року простоювали — через бюрократію. Це обладнання було призначене Новоайдарівському районному територіальному медичному об’єднанню та Попаснянській центральній районній лікарні. Тобто більше року пацієнти не мали можливості користуватися обладнанням, придбаним за кошти платників податків. Вони були позбавлені якісних та доступних послуг із рентгенологічних досліджень. У медзакладах пояснили цей випадок відсутністю ліцензії чи браком комплекту документів. Але зрештою, ця історія — про несвоєчасні та неефективні рішення керівництва медичних установ. Часто ми стикаємось із випадками, коли наявне в медзакладах обладнання не використовується чи не вводиться в експлуатацію через халатне ставлення управлінців", - написала вона.
За цією програмою наприкінці 2017 було закуплено 14 одиниць рентгенодіагностичного обладнання на загальну суму майже 63 мільйони гривень. Ця закупівля була необхідна у зв'язку з недостатньою матеріально-технічною базою закладів охорони здоров'я в Луганській області.
😁
―А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30, это во-первых. А во-вторых, Бог знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придёт в голову?
―Всё что угодно. (с)
-Лечение бесплатное-вылечивание платное!
Дайте ей 🐟🐟🐟!
Чем их заставил пользоваться под угрозой расстрела уважаемый палач товарищ Сталин..., то они и юзают...
А после 1953-го.....фсе...
http://ua24ua.net/lyudoedskie-soveti-ulyani-suprun/
Впрочем, если по-честному, то Уляна Супрун ничего и не должна украинцам. Она до сих пор является гражданкой США, которая защищает интересы своей страны - и поэтому за все эти годы даже не удосужилась получить паспорт Украины. Несколько лет подряд иностранная гражданка в нарушение законов Украины имеет доступ к государственной тайне и влияет на государственные решения. Но рано или поздно украинским политикам и чиновникам, которые покрывали незаконную деятельность Супрун, придется отвечать перед законом. А сама гражданка США к тому времени, уверен, будет уже в недосягаемости для украинского правосудия - где-нибудь в родном Детройте, штат Мичиган (США).
http://ua24ua.net/lyudoedskie-soveti-ulyani-suprun/
Почему наши люди стали редко ходить к врачу? Потомучто у наших людей только две болезни:- х...ня сама пройдет и п...ец не лечится, а в больницу обращаются только когда сомневаются в варианте...
Народ сам винний, логіка безграмотної супрунши!
🤗
Новое оборудование сдается в аренду "близким и родственникам" по символической цене, а потом через эту прокладку (которая еще и помещение арендует и за свет не платит) проводятся все пациенты!
СТАРАЯ СХЕМА еще с 90х!
НІКОЛИ у колгоспі до техніки та землі не відносились так як це робить фермер до власної!!!
Тому може вона боротись, може ні, але в"державній" медицині ЗАВЖДИ буде скоріше псуватись обладнання, неефективно використовуватись кошти і т.п. Це просто складова такої медицини!