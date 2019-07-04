EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Політика України, За кордоном
  1134  32
Все про:ОБСЄ (2164) Гремінгер (26)

 Генсек ОБСЄ Гремінгер обіцяє прокидатися і засинати з думкою про Україну, - поспред Цимбалюк

Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер обіцяє щодня прокидатися та лягати спати з думкою про ситуацію в Україні.

Про це повідомив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Через агресію РФ наша держава залишається у фокусі ОБСЄ і потребує ще більшої уваги та зусиль з боку Організації. Генсекретар Томас Гремінгер обіцяє щодня прокидатися та лягати спати з думкою про Україну", - йдеться у повідомленні.

Дипломат пообіцяв, що українська сторона забезпечить інтенсивний порядок денний на засіданнях керівних органів ОБСЄ.

Новий глава української дипмісії прибув до Відня 1 липня 2019 року. У середу постпред провів зустріч із генсекретарем ОБСЄ, в ході якої вручив акредитаційний лист Постійного представника України при Організації з безпеки і співробітництва в Європі. В ході зустрічі також було обговорено низку робочих питань у сфері взаємодії України з ОБСЄ та її структурами, зокрема польовими присутностями в Україні.

"Томас Гремінгер запевнив Євгенія Цимбалюка в тому, що Україна залишатиметься пріоритетним питанням на порядку денному ОБСЄ. Постійний представник України наголосив на важливості якомога ширшого залучення потенціалу Організації для протидії безпековим і гуманітарним викликам, пов’язаним із триваючою російською агресією проти України", - розповіли в представництві України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ виступає за відправлення на Донбас спільного миротворчого контингенту ООН та ОБСЄ, - Гремінгер

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135721
 
 
 Топ коментарі
 
Утром мажу бутерброд - сразу мысль: "А как народ ?" (с)
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
и днём и ночью не спят, и всё думают: "а чьо там у хахлов"
 показати весь коментар
 
 
Евро шлюхи в своем зоо борделе проплаченом раб сосией будут думать...ОБ УКРАИНЕ!!!)))
НУ НЕ АНЕКДОТ!?))))))
 показати весь коментар
 
 
А Климкин трепался о провале внешне дипломатической деятельности. А тут даже у человека бессонница из-за Украины. )))
 показати весь коментар
 
 
Тобі відомо, що він думати буде? А може у нього думки, як Україну кацапам віддати? От лежить і думаю, як це красиво зробити? А щодо провалу дипломатичної діяльності, то провалу нема. Бо як можна провалити те, чого немає? Ти шоп-тури і екскурсії з пізнавальною метою важко назвати дипломатичною діяльністю.
 показати весь коментар
 
Утром мажу бутерброд - сразу мысль: "А как народ ?" (с)
 показати весь коментар
 
 
От просто "з мови зняли" ( Генсек ОБСЕ Гремингер обещает просыпаться и засыпать с мыслью об Украине, - поспред Цимбалюк - Цензор.НЕТ 1557 ) - хотів вже копіпастити цей фрагмент з "Федота-стрільця".
 показати весь коментар
 
 
ой, нам не надо так много...
нам надо чтоб видел и слышал... и понимал ситуацию
 показати весь коментар
 
 
> чтоб видел и слышал <
...
А от із очима та вухами в них якраз серйозні impairments.
 показати весь коментар
 
 
"Утром мажу бутерброд - думаю, а как народ" (Филатов, сказка про Фёдора-стрельца)
 показати весь коментар
 
 
охотно верю, кацапы по этой тематике столько заносов делают, что он не может об Украине не думать с благодарностью
 показати весь коментар
 
 
Был уже такой деятель с подобными обещаниями. Борис Ельцин назывался.
 показати весь коментар
 
 
ещё один озабоченый дебил "чё там у хахлов". ****...чтоб ты уже уснул и не проснулся никогда
 показати весь коментар
 
 
Хватит этого чеса! Он уже не работает! Нам нужно верить только делам и фактам!

Перефразируя скажу я жене много чего обещаю уже в течении 25 лет, но мягко говоря не все выполнил!
 показати весь коментар
 
 
Тьфу... мля... За кого вони взагалі людей тримають?...
 показати весь коментар
 
 
Ще минулого року напейсав саркастичну мініатюру про ОБСЄ:

...Оторвавшись от колоссальной ноги, шляпа грибовидного облака уползла куда-то по направлению ветра, проливаясь на землю смертоносно радиоактивным чёрным дождём. Руины города уже не бушевали огненным штормом, а трескуче догорали.
- Радиация... так, ну уже почти в норме. Почти, - прошамкал представитель ОБСЕ, подслеповато посмотрев на заливисто верещащий счётчик Гейгера, и всё-таки поспешил ретироваться в освинцованный кунг спецмашины, ненароком раздавив чей-то обугленный череп.
Уже в машине он снял респиратор, достал из кармана носовой платок и оглушительно высморкался. Во все стороны, несмотря на платок, полетели вязкие фрагменты зелёной слизи. Высморкавшись, наблюдатель уже намного более уверенно, даже высокомерно вынес вердикт:
- Обстановка нормализовалась. Перемещений военных, а также гражданских, не наблюдается. Пожары умеренные. Значит так, джентльмены - резолюция: в городе всё спокойно!

Генсек ОБСЄ Гремінгер обіцяє прокидатися і засинати з думкою про Україну, - поспред Цимбалюк - Цензор.НЕТ 1610
 показати весь коментар
 
 
"хароший генсек гремингерер
давно в vienna city живёт
он с имям Ukraine ложится
и с именем этим встаёт"
 показати весь коментар
 
 
Подражание Я. Смелякову
...
Воюет с дебильной Россией,
По жизни идет не спеша
Единая Украина.
Да чем же она хороша?

Спросите об этом генсека,
Который в Европе живет.
Он с именем этим ложится
И с именем этим встает...
 показати весь коментар
 
 
Зря ты, Федя!.. Для меня
Мой народ - моя родня.
Я без мыслей об народе
Не могу прожить и дня!..
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Ночью стану у окна -
И стою всю ночь без сна.
Все волнуюсь об .........е:
Как там бедная она?..
 показати весь коментар
 
 
Гремінгер не оригінальний...Ще Єльцин говорив - "праснулся - і сразу думай - шо ти сдєлал для Украіни?"...Ну так вони просипались,думали і таки "сдєлалі"...А тепер ті вже думають...і ні фіга хорошого від тих думок не чекати...
 показати весь коментар
 
Был один уже такой деятель, земля ему стекловатой. Тоже каждый день об Украине думал Генсек ОБСЄ Гремінгер обіцяє прокидатися і засинати з думкою про Україну, - поспред Цимбалюк - Цензор.НЕТ 2216

 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГенсек ОБСЄ Гремінгер обіцяє прокидатися і засинати з думкою про Україну, - поспред Цимбалюк
 
 
 
 
 
 вгору