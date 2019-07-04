 Генсек ОБСЄ Гремінгер обіцяє прокидатися і засинати з думкою про Україну, - поспред Цимбалюк

Про це повідомив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Через агресію РФ наша держава залишається у фокусі ОБСЄ і потребує ще більшої уваги та зусиль з боку Організації. Генсекретар Томас Гремінгер обіцяє щодня прокидатися та лягати спати з думкою про Україну", - йдеться у повідомленні.
Дипломат пообіцяв, що українська сторона забезпечить інтенсивний порядок денний на засіданнях керівних органів ОБСЄ.
Новий глава української дипмісії прибув до Відня 1 липня 2019 року. У середу постпред провів зустріч із генсекретарем ОБСЄ, в ході якої вручив акредитаційний лист Постійного представника України при Організації з безпеки і співробітництва в Європі. В ході зустрічі також було обговорено низку робочих питань у сфері взаємодії України з ОБСЄ та її структурами, зокрема польовими присутностями в Україні.
"Томас Гремінгер запевнив Євгенія Цимбалюка в тому, що Україна залишатиметься пріоритетним питанням на порядку денному ОБСЄ. Постійний представник України наголосив на важливості якомога ширшого залучення потенціалу Організації для протидії безпековим і гуманітарним викликам, пов’язаним із триваючою російською агресією проти України", - розповіли в представництві України.
Под столом...
НУ НЕ АНЕКДОТ!?))))))
нам надо чтоб видел и слышал... и понимал ситуацию
...
А от із очима та вухами в них якраз серйозні impairments.
Перефразируя скажу я жене много чего обещаю уже в течении 25 лет, но мягко говоря не все выполнил!
...Оторвавшись от колоссальной ноги, шляпа грибовидного облака уползла куда-то по направлению ветра, проливаясь на землю смертоносно радиоактивным чёрным дождём. Руины города уже не бушевали огненным штормом, а трескуче догорали.
- Радиация... так, ну уже почти в норме. Почти, - прошамкал представитель ОБСЕ, подслеповато посмотрев на заливисто верещащий счётчик Гейгера, и всё-таки поспешил ретироваться в освинцованный кунг спецмашины, ненароком раздавив чей-то обугленный череп.
Уже в машине он снял респиратор, достал из кармана носовой платок и оглушительно высморкался. Во все стороны, несмотря на платок, полетели вязкие фрагменты зелёной слизи. Высморкавшись, наблюдатель уже намного более уверенно, даже высокомерно вынес вердикт:
- Обстановка нормализовалась. Перемещений военных, а также гражданских, не наблюдается. Пожары умеренные. Значит так, джентльмены - резолюция: в городе всё спокойно!
давно в vienna city живёт
он с имям Ukraine ложится
и с именем этим встаёт"
...
Воюет с дебильной Россией,
По жизни идет не спеша
Единая Украина.
Да чем же она хороша?
Спросите об этом генсека,
Который в Европе живет.
Он с именем этим ложится
И с именем этим встает...
Мой народ - моя родня.
Я без мыслей об народе
Не могу прожить и дня!..
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Ночью стану у окна -
И стою всю ночь без сна.
Все волнуюсь об .........е:
Как там бедная она?..