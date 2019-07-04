 Генсек ОБСЄ Гремінгер обіцяє прокидатися і засинати з думкою про Україну, - поспред Цимбалюк

Про це повідомив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Через агресію РФ наша держава залишається у фокусі ОБСЄ і потребує ще більшої уваги та зусиль з боку Організації. Генсекретар Томас Гремінгер обіцяє щодня прокидатися та лягати спати з думкою про Україну", - йдеться у повідомленні.

Дипломат пообіцяв, що українська сторона забезпечить інтенсивний порядок денний на засіданнях керівних органів ОБСЄ.

Новий глава української дипмісії прибув до Відня 1 липня 2019 року. У середу постпред провів зустріч із генсекретарем ОБСЄ, в ході якої вручив акредитаційний лист Постійного представника України при Організації з безпеки і співробітництва в Європі. В ході зустрічі також було обговорено низку робочих питань у сфері взаємодії України з ОБСЄ та її структурами, зокрема польовими присутностями в Україні.

"Томас Гремінгер запевнив Євгенія Цимбалюка в тому, що Україна залишатиметься пріоритетним питанням на порядку денному ОБСЄ. Постійний представник України наголосив на важливості якомога ширшого залучення потенціалу Організації для протидії безпековим і гуманітарним викликам, пов’язаним із триваючою російською агресією проти України", - розповіли в представництві України.

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