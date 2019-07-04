 "Як мінімум одна москальська пика ляже": футболіст Габовда заявляє, що його Instagram зламали для погроз росіянам

На Instagram-сторінці українського футболіста угорського "Халадаша" Юрія Габовди в розділі Stories з'явився запис, який був присвячений майбутньому товариському поєдинку проти російського "Краснодара". Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

"Завтра граємо проти "Краснодара". Як мінімум одна москальська пика ляже, коефіцієнт на червону картку 1.01. Слава Україні!", - свідчив напис у соцмережі.

Пізніше запис зник, а Габовда заявив, що його акаунт було зламано.

"Мені та моїй родині почали серйозно погрожувати. Це огидно, тому що я цього не писав. Мою сторінку зламали", - заявив українець.

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30-річний півзахисник виступає в Угорщині з 2017 року. У минулому він також захищав кольори львівських "Карпат", сімферопольської "Таврії" та інших клубів.