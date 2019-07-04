 "Як мінімум одна москальська пика ляже": футболіст Габовда заявляє, що його Instagram зламали для погроз росіянам

На Instagram-сторінці українського футболіста угорського "Халадаша" Юрія Габовди в розділі Stories з'явився запис, який був присвячений майбутньому товариському поєдинку проти російського "Краснодара". Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.
"Завтра граємо проти "Краснодара". Як мінімум одна москальська пика ляже, коефіцієнт на червону картку 1.01. Слава Україні!", - свідчив напис у соцмережі.
Пізніше запис зник, а Габовда заявив, що його акаунт було зламано.
"Мені та моїй родині почали серйозно погрожувати. Це огидно, тому що я цього не писав. Мою сторінку зламали", - заявив українець.
30-річний півзахисник виступає в Угорщині з 2017 року. У минулому він також захищав кольори львівських "Карпат", сімферопольської "Таврії" та інших клубів.
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати.
Це не про солдат, а про московитів.
Москалеві й ляхові служить;
Довершилась України кривда стара-
Нам пора для України жить!
Ми, як воли, в ярмі жили,
У підданстві або Варшави,
Або великої Москви.
Возиться годі з москалями
Украйні царством буть пора.
30-летний украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда не сыграет против «Краснодара-2» в товарищеском матче. В клубе осудили высказывания футболиста.
Ранее в Instagram Габовды, появилась запись, что «как минимум одна москальская рожа ляжет» во время игры.
«Наш клуб осуждает действия игрока, так как в футболе нет места политике. Габовда не выйдет завтра на поле в матче с «Краснодаром-2», - сообщили в пресс-службе «Халадаша».(с)