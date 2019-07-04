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 "Як мінімум одна москальська пика ляже": футболіст Габовда заявляє, що його Instagram зламали для погроз росіянам

Півзахисник Юрій Габовда, який грає за угорський "Халадаш", стверджує, що його акаунт у соцмережі зламали і використовували для погроз футболістам з РФ.

На Instagram-сторінці українського футболіста угорського "Халадаша" Юрія Габовди в розділі Stories з'явився запис, який був присвячений майбутньому товариському поєдинку проти російського "Краснодара". Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

"Завтра граємо проти "Краснодара". Як мінімум одна москальська пика ляже, коефіцієнт на червону картку 1.01. Слава Україні!", - свідчив напис у соцмережі.

Як мінімум одна москальська пика ляже: футболіст Габовда заявляє, що його Instagram зламали для погроз росіянам 01

Пізніше запис зник, а Габовда заявив, що його акаунт було зламано.

"Мені та моїй родині почали серйозно погрожувати. Це огидно, тому що я цього не писав. Мою сторінку зламали", - заявив українець.

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30-річний півзахисник виступає в Угорщині з 2017 року. У минулому він також захищав кольори львівських "Карпат", сімферопольської "Таврії" та інших клубів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135718
 
   
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А может и нет. Хорошая идея написать подобное и заявить, мол меня взломали "Як мінімум одна москальська пика ляже": футболіст Габовда заявляє, що його Instagram зламали для погроз росіянам - Цензор.НЕТ 3546
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правильно сделал,кацов в дамбасе тоже ихтамнету
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Верю, о взломе! Меня переделали под выпускника какой-то кацапской школы, какого-то каца-района, мне неизвестного, при этом сохранив номер школы. А ещё подкорректировали, на 10 лет выпуск. Оказывается, я её закончил в 1968 году. Почти как Senator. Кстати, а где он??? Я его уже месяца 3 не вижу...
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Та дай Бог. Дело в том, что у него возраст "веселый", всяко возможно...
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А шо, добре написав, чого тут стидатися. Може за сім'ю злякався?
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Чувак явно труханул и дал заднюю. Если бы хотели взломать, взломали бы кого поинтереснее этого ноунейма.
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Я- никто. То есть- вовсе никто. На кой хрен и кому надо было так коверкать мой профиль, аккаунте? Я туда просто перестал заглядывать. Кстати, приблизительно раз в полторы-две недели, от ФБ приходит уведомление, что от меня "зафиксирован подозрительный трафик"(с). От кого??? От того, кто- никто.
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Никогда не понимал, почему россиян называют москалями? Даже Т. Шевченко писал, что его "постригли в москали", то есть, забрали в солдаты. Называйте вещи своими именами: кацапы.
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Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати.

Це не про солдат, а про московитів.
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Не пора, не пора, не пора

Москалеві й ляхові служить;

Довершилась України кривда стара-

Нам пора для України жить!
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Давно без батьківської слави

Ми, як воли, в ярмі жили,

У підданстві або Варшави,

Або великої Москви.

Возиться годі з москалями

Украйні царством буть пора.
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Будет прикольно,если таки завтра одна москальская рожа ляжет))
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будет прикольно что не одна, а несколько.
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Габовда опровергает угрозы про "одну кацапську пику", в своем оригинальном твите он говорил, как минимум о пяти "кацапурських пиках"
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Мда... Гадаю, скоро багато українців заявлять що їхні акаунти зламали. ссср-2.0 все ближче і ближче, дяка 73%.
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А всё очень просто: клуб осудил, карьера- под угрозой.

30-летний украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда не сыграет против «Краснодара-2» в товарищеском матче. В клубе осудили высказывания футболиста.
Ранее в Instagram Габовды, появилась запись, что «как минимум одна москальская рожа ляжет» во время игры.
«Наш клуб осуждает действия игрока, так как в футболе нет места политике. Габовда не выйдет завтра на поле в матче с «Краснодаром-2», - сообщили в пресс-службе «Халадаша».(с)
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Колись в львівських Карпатах грав Габовда...Класний був нападаючий,голи забивав виключно головою...Але тупість його теж стала легендарною...За все життя дав одне інтерв"ю,сказав - я Габовда,я граю головов...А це,мабуть,його син...Вже мудріший,в акаунтах розбирається...Головов не лишень грає,але і думає...
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Даже странно отчего такой грозный и патриотичный украинский полузащитник в сложное для страны время работает футболистом у мадьяр.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Як мінімум одна москальська пика ляже": футболіст Габовда заявляє, що його Instagram зламали для погроз росіянам
 
 
 
 
 
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