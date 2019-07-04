 Кількість кандидатів у депутати до голосування може зменшитися, - секретар ЦВК Бернацька

Про це розповіла секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"До 8 липня кандидат має право добровільно знятися з виборів, тож, можливо, що будуть випадки, коли на бюлетенях в окремих одномандатних виборчих округах проставлятимуть штамп "Вибув" просто тому, що людина відмовилася від балотування", - зазначила вона.

Бернацька підкреслила, що є округи, де по мажоритарці балотується 50 кандидатів, і не виключила, що хтось із них вирішить знятися з передвиборчих перегонів.

Крім того, вона зауважила, що ЦВК також може до дня голосування скасувати реєстрацію кандидатів у народні депутати, якщо будуть встановлені нові факти про недотримання ними обов’язкових законодавчих вимог для реєстрації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Голос" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

"Від імені всієї комісії хотіла би звернутися до всіх громадян: продивіться переліки всіх політичних партій, списки всіх близько шести тисяч кандидатів і якщо у вас є обґрунтовані підстави вважати, що ці особи надали неправдиву інформацію - вони не проживали, наприклад, п’ять років в Україні, нехай правоохоронні органи це також зроблять, і надайте нам ці дані", - звернулася секретарка Центрвиборчкому до громадськості й правоохоронців.

Разом із тим Бернацька нагадала, що ключовими обов’язковими вимогами до кандидатів є віковий ценз у 21 рік, відсутність судимості та проживання на території України протягом останніх п’яти років, коли виїзди за кордон не можуть перевищувати більш ніж 90 днів безперервно або понад 180 днів сукупно на рік.