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 Політика України
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 Кількість кандидатів у депутати до голосування може зменшитися, - секретар ЦВК Бернацька

Кандидати в народні депутати до 8 липня мають право відмовитися від участі в позачергових парламентських виборах і тоді навпроти їхніх прізвищ у бюлетені буде проставлено штамп "Вибув".

Про це розповіла секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"До 8 липня кандидат має право добровільно знятися з виборів, тож, можливо, що будуть випадки, коли на бюлетенях в окремих одномандатних виборчих округах проставлятимуть штамп "Вибув" просто тому, що людина відмовилася від балотування", - зазначила вона.

Бернацька підкреслила, що є округи, де по мажоритарці балотується 50 кандидатів, і не виключила, що хтось із них вирішить знятися з передвиборчих перегонів.

Крім того, вона зауважила, що ЦВК також може до дня голосування скасувати реєстрацію кандидатів у народні депутати, якщо будуть встановлені нові факти про недотримання ними обов’язкових законодавчих вимог для реєстрації.

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"Від імені всієї комісії хотіла би звернутися до всіх громадян: продивіться переліки всіх політичних партій, списки всіх близько шести тисяч кандидатів і якщо у вас є обґрунтовані підстави вважати, що ці особи надали неправдиву інформацію - вони не проживали, наприклад, п’ять років в Україні, нехай правоохоронні органи це також зроблять, і надайте нам ці дані", - звернулася секретарка Центрвиборчкому до громадськості й правоохоронців.

Разом із тим Бернацька нагадала, що ключовими обов’язковими вимогами до кандидатів є віковий ценз у 21 рік, відсутність судимості та проживання на території України протягом останніх п’яти років, коли виїзди за кордон не можуть перевищувати більш ніж 90 днів безперервно або понад 180 днів сукупно на рік.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135709
 
 
 Топ коментарі
 
Прикольно. Бернацкая....была "гола боса" Севасттьянова !......Стала зам мин юст Петренко и вдруг! О Чудо! У её сожителя , теперь уже и мужа попёрло.....все юр дела, документы , странным образом пошли через конторку Бернацкого....Теперь после 5 лет....смотри в ИНЕТЕ недвижимолсть и движимость...."простого" секретаря ЦИК..........Новые лица, в старых схемах!
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И вы, зебилы, наверное щасливы, что сбросили Петра Алексеевича, а в стране теперь будет рулить Мертвячук?)
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отсутствие судимости и проживание на территории Украины в течение последних пяти лет Источник: https://censor.net.ua/n3135709
так че там с саакой, кузьминим, петушарием?
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Одному Дубiнскому на округе прилепили 3-ех однофамильцев для запутывания избирателей, чтобы схематозный порошила Кононенко просочился в Раду, как Порошенко просочился во второй тур:

https://www.youtube.com/watch?v=wB8QvkxOq70
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Тогда будет рыгоанальное За Життя, потому что неорыговское Порохло в пролёте.
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И вы, зебилы, наверное щасливы, что сбросили Петра Алексеевича, а в стране теперь будет рулить Мертвячук?)
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Будет и мертвечук, если народ поддастся на истерики и инсинуации порохоботов.
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Прикольно. Бернацкая....была "гола боса" Севасттьянова !......Стала зам мин юст Петренко и вдруг! О Чудо! У её сожителя , теперь уже и мужа попёрло.....все юр дела, документы , странным образом пошли через конторку Бернацкого....Теперь после 5 лет....смотри в ИНЕТЕ недвижимолсть и движимость...."простого" секретаря ЦИК..........Новые лица, в старых схемах!
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Золушка, обрезала ступню и ..туфелька налезла!
Инфузория в туфельке!
🤣
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Если была голой и босой часто и где нужно, то могут и попереть!
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Шотакоє -совєсть??! Нє павєрю!
Шото заразноє, навєрна,нє?
😁
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Как я понимаю, Украиной продолжает керувать парашенка.
Его сателлиты (читай холуи, которым богатый буратино может оплачивать такие акции) давят на суды, запугивают и избивают людей других взглядов, а президент Зеленский это всё наблюдает и терпит?!!
У него или нервы железные, или он этот пороховнявый шабаш не воспринимает всерьёз. (Второе - очень плохо)
Я не понимаю такой страусинной его позиции, если честно.
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Дайте Зеленскому провести в Раду свою Партию или какую иную приличную партию,
кроме зажиття, ПЕСиков и дурного Голоса, а потом спрашивайте. Один в поле не воин.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКількість кандидатів у депутати до голосування може зменшитися, - секретар ЦВК Бернацька
 
 
 
 
 
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