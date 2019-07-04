 Політичний ефект буде величезний - по російських агресорах застосовуватиметься зброя НАТО, - Бутусов про поставки канадської бронетехніки

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав у своєму блозі.
"Дуже резонансною є інформація про можливу закупівлю бронетехніки в Канаді, озвучена під час переговорів між Зеленським і Трюдо. Найімовірніше, йдеться про закупівлю бронеавтомобілів типу AVGP, розробки 70-х років, які зняті з озброєння канадської армії в 2005-му, і зараз поставляються за невеликі гроші з баз зберігання ЗС Канади. AVGP канадці випускали в трьох варіантах - гарматний, транспортний - з кулеметним озброєнням, і ремонтно-евакуаційний", - повідомив журналіст.
"У разі продажу за залишковою вартістю найбільший інтерес для нас становлять поставки гарматної модифікації "Кугар" із 76-мм гарматою. Калібр, дозволений за Мінськими угодами, на відмінній мобільній платформі, точна й ефективна зброя для ураження цілей на 1000-1500 метрів. До того ж на відміну від 23-30-мм гармат, що застосовуються нашою піхотою, точність 76-мм гармати поєднується з великим осколково-фугасним впливом на ціль, і повністю відповідає завданням ураження дерево-земляних вогневих та наглядових точок ЗС РФ. Те, чого найбільше потребує піхота на Донбасі. Ну не можна ж по кожній вогневій точці ПТКР кидати. Баштова 76-мм гармата дозволяє швидко уражати цілі, що здійснюють маневри. Для реалій локальної війни на Донбасі - це оптимально", - зазначив головний редактор. "Цензор.НЕТ".
"Думаю, закупівля може бути дуже цікавою в тому разі, якщо ціна поставки невелика. Закуповувати треба із запчастинами, щоб техніку не довелося канібалізувати, і не було простоїв, як це сталося у випадку з поставкою американських "хамерів". Але закупівлі потрібно здійснювати разом зі снарядами, під нову гармату потрібні боєприпаси. Якщо це станеться, армія отримає важливий засіб посилення, мобільні 76-мм гармати зараз необхідні всім нашим частинам. Ну і політичний ефект буде величезний - "Кугари" будуть максимально задіяні в бойових операція ЗСУ, по російських агресорах застосовуватиметься натівська зброя. Зрозуміло, не можна забувати, що "Кугари" - це не танки, це бронеавтомобілі з легким бронезахистом, машини розвідки, транспортери малих груп піхоти, вогнева підтримка піхоти", - резюмував Бутусов.
Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо домовився про постачання Україні бронетехніки.
https://www.obozrevatel.com/society/eto-normalno-kolomojskij-opyat-nazval-vojnu-s-rossiej-vnutrennim-konfliktom-i-obvinil-ssha.htm
Это не переездом в новое здание заниматься за пол лярда!
смотрел вчера про ицконна руцкаю катюшу))))
Так же пи..ная разработка....
Как и пельмени...самовар...матрешка...калаш...кокошник...и многое другое))))
ТОЛЬКО ДЫВКА В ПОЛУ...ОНА ЖЕ ПАРАША)))
https://telesyk.livejournal.com/1773927.html
"закупки надо производить вместе со снарядами, под новую пушку нужны боеприпасы. Если это произойдет, армия получит важное средство усиления, мобильные 76 мм пушки сейчас необходимы всем нашим частям.Источник: https://censor.net.ua/n3135705"
Очевидно что на БТР поставят отечественный модуль, - "Шквал" или "Парус".
Будет офигительный политический эффект!! Обыватель в ЕС увидит, что на Донбассе РФ убивает их натовских солдат.
Понятно что Европа и командование НАТО начнет требовать от руководства Украины убрать флаги НАТО, но наши могут отморозится, говоря ,что они приказали убрать флаги НАТО, то солдаты все равно их поднимают!! Потому что считают что защищают страны ЕС от агрессии РФ.
Но увы, наше руководство сцыкливое и продажное и на это не пойдет.
Завод построить это пару лет. Наладить производство еще годик. Наштамповать и протестировать новые боевые образцы - еще годик...
А воевать надо прямо СЕЙЧАС! А бабла нет даже чтобы свои же танки оплатить нашему заводу. Завод наш зарабатывает лишь продавая наши танки на экспорт. Если Украина будет покупать у своих же заводов танки, то лишится валюты от продажи наших танков за рубеж. Нет валюты - упадет гривна (инфляция!!).
Это только ОЧЕНЬ богатые страны типа США, Арабские эмираты, РФ, ЕС и пр. - могут финансировать госзаказы сотнями миллиардов.
финансировать -
новейшие разработки Украинских инженеров и производственников .
!0 танков " Оплот" собрано в концерне Морозова в Харькове за 5 лет . А в старые времена -
по 100 (СТО) ед. в м е с я ц .
Враги на Урал вагон заводе выпускают по 120 машин в месяц . Один только завод !
Перспективная разработка Украинского КБ Морозова бтр " Буцефал" отлично показал себя в боевых условиях .Выпуск прекращен свинарчуками . Украсть не с чего .Все свое !
не стали варить бронекорпуса из стали переплавленной с металлолома .В условиях зимы не прогревая броне листов . И сварщики из -за недофинансирования проекта были дрековые с улицы.Естественно при То 45 - 60 градусов швы и лопались на жаре .
Контракт с Ираком был провален , но свинарчуки уже получили свое в оффшорах .
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=Qei9v52FhiY
Испытания украинского БТР-4 "Буцефал" на воде.
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https://www.youtube.com/watch?v=xRWaDE9_7o8
https://www.youtube.com/watch?v=xRWaDE9_7o8