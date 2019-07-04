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 Політика України, За кордоном
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Все про:озброєння (1114) Канада (678) бронювання (9) Бутусов Юрій (973)

 Політичний ефект буде величезний - по російських агресорах застосовуватиметься зброя НАТО, - Бутусов про поставки канадської бронетехніки

У разі продажу за залишковою вартістю найбільший інтерес для України становлять поставки гарматної модифікації бронеавтомобілів типу AVGP із 76-мм гарматою.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав у своєму блозі.

"Дуже резонансною є інформація про можливу закупівлю бронетехніки в Канаді, озвучена під час переговорів між Зеленським і Трюдо. Найімовірніше, йдеться про закупівлю бронеавтомобілів типу AVGP, розробки 70-х років, які зняті з озброєння канадської армії в 2005-му, і зараз поставляються за невеликі гроші з баз зберігання ЗС Канади. AVGP канадці випускали в трьох варіантах - гарматний, транспортний - з кулеметним озброєнням, і ремонтно-евакуаційний", - повідомив журналіст.

"У разі продажу за залишковою вартістю найбільший інтерес для нас становлять поставки гарматної модифікації "Кугар" із 76-мм гарматою. Калібр, дозволений за Мінськими угодами, на відмінній мобільній платформі, точна й ефективна зброя для ураження цілей на 1000-1500 метрів. До того ж на відміну від 23-30-мм гармат, що застосовуються нашою піхотою, точність 76-мм гармати поєднується з великим осколково-фугасним впливом на ціль, і повністю відповідає завданням ураження дерево-земляних вогневих та наглядових точок ЗС РФ. Те, чого найбільше потребує піхота на Донбасі. Ну не можна ж по кожній вогневій точці ПТКР кидати. Баштова 76-мм гармата дозволяє швидко уражати цілі, що здійснюють маневри. Для реалій локальної війни на Донбасі - це оптимально", - зазначив головний редактор. "Цензор.НЕТ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада поставлятиме в Україну бронетехніку, - Зеленський за підсумками зустрічі з Трюдо

"Думаю, закупівля може бути дуже цікавою в тому разі, якщо ціна поставки невелика. Закуповувати треба із запчастинами, щоб техніку не довелося канібалізувати, і не було простоїв, як це сталося у випадку з поставкою американських "хамерів". Але закупівлі потрібно здійснювати разом зі снарядами, під нову гармату потрібні боєприпаси. Якщо це станеться, армія отримає важливий засіб посилення, мобільні 76-мм гармати зараз необхідні всім нашим частинам. Ну і політичний ефект буде величезний - "Кугари" будуть максимально задіяні в бойових операція ЗСУ, по російських агресорах застосовуватиметься натівська зброя. Зрозуміло, не можна забувати, що "Кугари" - це не танки, це бронеавтомобілі з легким бронезахистом, машини розвідки, транспортери малих груп піхоти, вогнева підтримка піхоти", - резюмував Бутусов.

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо домовився про постачання Україні бронетехніки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135705
 
   
 Топ коментарі
 
ватные пердаки - потрепает)))
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Терзают меня смутные сомнения . У главы войска яйца должны быть железными . Пусть маленькие , но железные !
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это по интернационалистам что ли товарищ Бутусов?
Думайте что пишите в следующий раз... Политический эффект будет огромный - по российским агрессорам будет применяться оружие НАТО, - Бутусов о поставках канадской бронетехники - Цензор.НЕТ 9654

Политический эффект будет огромный - по российским агрессорам будет применяться оружие НАТО, - Бутусов о поставках канадской бронетехники - Цензор.НЕТ 4316
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Разрешенл минскими соглашениями? Идиотизм зашкаливает, оказывается у нас нет я Констиьуции - у нас есть минские соглашения, которые выполняет только Украина
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петя нервно курит . что теперь делать с барсами ? такие бабки пролетают мимо.
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"Это нормально": Коломойский опять назвал войну с Россией "внутренним конфликтом" и обвинил США
https://www.obozrevatel.com/society/eto-normalno-kolomojskij-opyat-nazval-vojnu-s-rossiej-vnutrennim-konfliktom-i-obvinil-ssha.htm
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а причем тут коломойский? я смотрю что делает президент мне коломойский по .....
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Правильно, главное побольше в дивизию "200" русни отправлять.

Это не переездом в новое здание заниматься за пол лярда!
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Какой нах политический эффект бутусик,ты тут из мухи слона не раздувай,политический эффект будет тогда,когда Украина объявит миру о наличие у неё ядерного оружия,а бтр из Канады - это кукиш к кармане и не более.
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а як же пецiни броневички, що з ними робити
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Похоже на ...ПУКАНО-КАТЮШУ))))
смотрел вчера про ицконна руцкаю катюшу))))
Так же пи..ная разработка....
Как и пельмени...самовар...матрешка...калаш...кокошник...и многое другое))))
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Из своего...у руцни
ТОЛЬКО ДЫВКА В ПОЛУ...ОНА ЖЕ ПАРАША)))
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Послушать беню русские солдаты и итехника просто так в лугандоне появилась, короче старик просто тронулся умом
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А ну Юра..когда ты уже возглавишь ООС?Пороха пора уже перестать флршмачить,давай вместе с новым главкомом,порядок ВСУ наводить,и громить врага
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Э-э нет . Если перестать Пороха " поливать " это ж придётся новым палководцам самим за всё держать ответ .?? Цап -видбувайло повинен буты обовязково . Політичний ефект буде величезний - по російських агресорах застосовуватиметься зброя НАТО, - Бутусов про поставки канадської бронетехніки - Цензор.НЕТ 426 .
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Нужны Танки с хорошей радиационной Зашитой....
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Московиты вообще оборзели - стрелять торпедой из-за перехвата в чужих водах.
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Металобрухт по суті. Ще й двигуни треба буде міняти, це окрім снарядів та запчастин. Будемо розвивати британський ВПК.
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А в нас багато на озброєнні новішого?? Танчики і БТР в основному 60-х, 70-х років... І нічо. Аналогів цієї техніки ЗСУ не мають. Треба брати якщо це допоможе ефктивніше бити ворога.
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Eti neploxyje tam u nix zacyta raznaja ix nepodbios tak legko jest izraelskaja APS, unictozyt raketu v nego zapucenu ,tam mnogo sto interesnogo
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Прочитай спочатку нормально.

"закупки надо производить вместе со снарядами, под новую пушку нужны боеприпасы. Если это произойдет, армия получит важное средство усиления, мобильные 76 мм пушки сейчас необходимы всем нашим частям.Источник: https://censor.net.ua/n3135705"
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Такое понятие как "логистическое плечо" тебе знакомо?!
Очевидно что на БТР поставят отечественный модуль, - "Шквал" или "Парус".
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Наши на передовой должны рядом с украинским флагом поднять и флаг НАТО. А когда ранят или не дай бог убьют нашего солдата то хоронить накрыв гроб и украинским и флагом НАТО. И выкладывать это видео в Ютуб и показывать по всем каналам ЕС и США.
Будет офигительный политический эффект!! Обыватель в ЕС увидит, что на Донбассе РФ убивает их натовских солдат.
Понятно что Европа и командование НАТО начнет требовать от руководства Украины убрать флаги НАТО, но наши могут отморозится, говоря ,что они приказали убрать флаги НАТО, то солдаты все равно их поднимают!! Потому что считают что защищают страны ЕС от агрессии РФ.
Но увы, наше руководство сцыкливое и продажное и на это не пойдет.
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Пан редактор в курсі,що йде підготовка до прямих перемовин з донбаськими терористами ? Яка,нафіг,техніка,будуть мотороли в нашому парламенті ходити й закони ветувати-відміняти.
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я так понимаю вы лично готовите эти переговоры? про них никто больше не знает)
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гм. БТР с обитаемой башней как-то не очень для нынешних реалий войны. проще и дешевле на свои БТР-60 новые БМ поставить.
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даже союзники разводят зелю как лоха - впарили древний хлам, я вообще не понимаю: для его успеха чувства быдлоюмора чтоли достаточно? где интеллект вообще
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Вова клепает полным ходом тактическое ЯО,а не пукалки.
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Военные разберутся-не лохи.БТР надо тоже беречь .Птуров и у орды навалом,они не стоят на месте, новые виды вооружений испытывают на нас.Нужен завод боеприпасов под стандарты НАТО и свои надо новьё тоже под стандарты НАТО .Работа начинается только. 5 лет по ушам ездили.Нужны самолёты,вертолёты. Всё нужно! Нужно курсантов посылать осваивать новые вооружения по всем видам войск.Новые методы войны.Если орда будет нести ощутимые потери,размежевание пойдёт намного быстрее.На каждый их выстрел -наших 100 .Нужны москитные беспилотники чтобы бить точно по целям глубоко в тылу Или планеры.Палестинцы используют банальные воздушные шары и попутный ветер.
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Нам все надо... вот только бабла нет и времени.
Завод построить это пару лет. Наладить производство еще годик. Наштамповать и протестировать новые боевые образцы - еще годик...
А воевать надо прямо СЕЙЧАС! А бабла нет даже чтобы свои же танки оплатить нашему заводу. Завод наш зарабатывает лишь продавая наши танки на экспорт. Если Украина будет покупать у своих же заводов танки, то лишится валюты от продажи наших танков за рубеж. Нет валюты - упадет гривна (инфляция!!).
Это только ОЧЕНЬ богатые страны типа США, Арабские эмираты, РФ, ЕС и пр. - могут финансировать госзаказы сотнями миллиардов.
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Свою Ю.Бутусов тяжелую технику для Восточного фронта надо выпускать и

финансировать -

новейшие разработки Украинских инженеров и производственников .
!0 танков " Оплот" собрано в концерне Морозова в Харькове за 5 лет . А в старые времена -
по 100 (СТО) ед. в м е с я ц .
Враги на Урал вагон заводе выпускают по 120 машин в месяц . Один только завод !
Перспективная разработка Украинского КБ Морозова бтр " Буцефал" отлично показал себя в боевых условиях .Выпуск прекращен свинарчуками . Украсть не с чего .Все свое !
Політичний ефект буде величезний - по російських агресорах застосовуватиметься зброя НАТО, - Бутусов про поставки канадської бронетехніки - Цензор.НЕТ 2475
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БТР 4 Е. " Буцефал" прекрасно показал себя в Ираке - пока свинарчуки

не стали варить бронекорпуса из стали переплавленной с металлолома .В условиях зимы не прогревая броне листов . И сварщики из -за недофинансирования проекта были дрековые с улицы.Естественно при То 45 - 60 градусов швы и лопались на жаре .
Контракт с Ираком был провален , но свинарчуки уже получили свое в оффшорах .

Політичний ефект буде величезний - по російських агресорах застосовуватиметься зброя НАТО, - Бутусов про поставки канадської бронетехніки - Цензор.НЕТ 3628
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Давай про свинарчуков жосче, ато так тебе, кацапье, ни кто не поверит))
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Советское (российское) и натовское оружие давно воюет между собой во многих войнах. С учетом минских соглашений Украина не сможет разместить эти бронемашины у линии разграничения, а значит не сможет применить их в бою, если только не начнется широкомасштабный процесс, как в 14-15 гг.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПолітичний ефект буде величезний - по російських агресорах застосовуватиметься зброя НАТО, - Бутусов про поставки канадської бронетехніки
 
 
 
 
 
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