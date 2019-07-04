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 Запуск нового ринку електроенергії сприятиме розвитку "Енергоатому", - депутат Бандуров

1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії".

Додатковий прибуток, який НАЕК "Енергоатом" отримуватиме завдяки продажу електроенергії за ринковими цінами, дозволить інвестувати в розвиток компанії. Про це заявив народний депутат України Володимир Бандуров, коментуючи запровадження нового ринку електроенергії з 1 липня, пише УНІАН.

"Важливо, що "НАЕК "Енергоатом", як генеруюча компанія, що генерує понад 55% електроенергії всієї, яка виробляється в країні, на сьогодні отримає можливість отримувати кошти, які вищі ніж той тариф, який він мав до цього. Тобто ці кошти будуть спрямовані на інвестиційну діяльність, на розвиток, в решті-решт, зарплату атомників", - заявив Бандуров.

Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії". Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.



Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135697
 
 
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