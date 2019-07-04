 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Голос" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 29 червня – 3 липня 2019 року, 62% опитаних висловили однозначну готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року. Ще 23% зазначили, що скоріше готові брати участь, 12% – не голосуватимуть, 3% – не визначилися. Вищу готовність брати участь у голосуванні демонструють старші виборці, передає Цензор.НЕТ.

Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 42,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. Також, поки, долають прохідний бар'єр партія "Опозиційна платформа - За життя" (13,4%), партія "Європейська Солідарність" (8,3%), партія "Голос" (7,2%) і "Батьківщина" (7 , 2%). Партію "Сила і честь" готові підтримати 3,8%, "Опозиційний блок" - 3,1%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 2,8%, партії "Громадянська позиція" і Радикальна партія - по 2,4%, партію ВО "Свобода" - 2,3%. Рейтинг інших політичних сил - менше 2%.

Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 42,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. Також, наразі, долають прохідний бар’єр партія "Опозиційна платформа – За життя" (13,4%), партія "Європейська Солідарність" (8,3%), партія "Голос" (7,2%) та "Батьківщина" (7,2%). Партію "Сила і честь" готові підтримати 3,8%, "Опозиційний блок" – 3,1%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 2,8%, партії "Громадянська позиція" та Радикальну партію – по 2,4%, партію ВО "Свобода" – 2,3%. Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

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Лідерами т.зв "другого вибору" є партії "Слуга народу" (10,0%) та партія "Голос" (7,4%). Партію "Опозиційна платформа – За життя" як альтернативу основному вибору готові підтримати 4,6% опитаних, партію "Сила і честь" - 4,4%, партію "Батьківщина" – 4,2%, партію "Опозиційний блок" – 3,4%, Радикальну партію – 2,6%, партію "Європейська Солідарність" – 2,2%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 2,0%.











Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%. Терміни проведення дослідження: 29 червня - 3 липня 2019 р.