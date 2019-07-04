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 Політика України
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 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Голос" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Прохідний бар'єр в 5% на позачергових виборах до Верховної Ради, запланованих на 21 липня, можуть подолати п'ять політичних сил.

Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 29 червня – 3 липня 2019 року, 62% опитаних висловили однозначну готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року. Ще 23% зазначили, що скоріше готові брати участь, 12% – не голосуватимуть, 3% – не визначилися. Вищу готовність брати участь у голосуванні демонструють старші виборці, передає Цензор.НЕТ.

Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 42,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. Також, поки, долають прохідний бар'єр партія "Опозиційна платформа - За життя" (13,4%), партія "Європейська Солідарність" (8,3%), партія "Голос" (7,2%) і "Батьківщина" (7 , 2%). Партію "Сила і честь" готові підтримати 3,8%, "Опозиційний блок" - 3,1%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 2,8%, партії "Громадянська позиція" і Радикальна партія - по 2,4%, партію ВО "Свобода" - 2,3%. Рейтинг інших політичних сил - менше 2%.

Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 42,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. Також, наразі, долають прохідний бар’єр партія "Опозиційна платформа – За життя" (13,4%), партія "Європейська Солідарність" (8,3%), партія "Голос" (7,2%) та "Батьківщина" (7,2%). Партію "Сила і честь" готові підтримати 3,8%, "Опозиційний блок" – 3,1%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 2,8%, партії "Громадянська позиція" та Радикальну партію – по 2,4%, партію ВО "Свобода" – 2,3%. Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

Читайте також: "Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність", "Голос" та "Сила і честь" долають 5% бар'єр, - опитування "Демініціатив" і Центру Разумкова

Лідерами т.зв "другого вибору" є партії "Слуга народу" (10,0%) та партія "Голос" (7,4%). Партію "Опозиційна платформа – За життя" як альтернативу основному вибору готові підтримати 4,6% опитаних, партію "Сила і честь" - 4,4%, партію "Батьківщина" – 4,2%, партію "Опозиційний блок" – 3,4%, Радикальну партію – 2,6%, партію "Європейська Солідарність" – 2,2%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 2,0%.

Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Голос і Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 01
Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Голос і Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 02
Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Голос і Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 03
Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Голос і Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 04

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%. Терміни проведення дослідження: 29 червня - 3 липня 2019 р.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135696
 
   
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Псиную партию нельзя допустить до парламента...
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Я про партии ПЁС... не прикидывайся дурачком.
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А кто голосует за ПоПу - все сплошь профессоры, да?
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Да, мы думающие люди. В большинстве своем - успешные. Позитивные. Образованные и с работающей головой. А еще мы любим свою страну, а не совок, как вы. Среди тех добровольцев, кто пошел в 2014 году воевать с Мордором не было совковых тварей. Это цвет нации. А вы - паразиты.
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Это все мантры для самоуспокоения и своей якобы "элитарности". В реальности вы всего лишь агрессивное хрюкающее меньшинство, которое возомнило себя цветом нации.

Ну и как ты воюешь с Мордором на самом деле, очень хорошо видно по твоему флагу.
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Наоборот, дурачки зоофилы извращенцы голосующие за псов, хотя чего еще ожидать от зоофилов.
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Про Вальцмана.
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Та он просто про своих братьев и сестер, кацапсинами их еще называют. "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Голос" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1517
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ПЕСики будуть гадити Україні до останньої рошенки
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Дякуючи панамському свинарнику вона вже там.
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Если опрос не липовый. это означает (в очередной раз за тридцать лет), что украинские граждане - просто умственно неполноценное стадо. Сразу вспоминается балашов с его генетическим мусором.
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Слуги голосуют за слуг . Они хотят остаться слугами .
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Вони вірять, що кухарка може керувати Державою. Головне - вчитися не треба, працювати - теж. Грабуй награбоване, забирай і діли, бариг - у тюрму!. Тільки керувати потрібно не струменем з пісюна, а хоча б якимись цінностями. А їх потрібно заробити важкою працею. І щоб було що ділити, те щось спочатку потрібно створити. А найкраще це виходить у так званих "бариґ". От який казус для ваших мізків, Зебенятка! 😁
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А в нього що теж спільний бізнес з мертіечуком як у панамця?
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Я ще не дочитав книгу "Як спілкуватись з мудаками". Зайдіть пізніше.
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Михо в Аркадии (Одесса) шашлыками торгует.. это прибыльнее ,чем в Раде сидеть!
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Ищи там где 1-2 процента....больше карлсону не светит...
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Ай яй яй .. "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6754 . ! Что то у слуг Бени пошло не так ,, ещё неделю назад доходило до 47% , а теперь уже 42 . "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 698 .
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Нічого - вони собі намалюють стільки скільки треба. Лохторат підтримує!
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они решили не открывать участки для воинов ООС. Наверно потому, что все военные голосовали за зелибобу на выборах и сейчас все дружно проголосуют за слугу урода. Скромные ребята. Хомяк сказал "Нечего солдатам голосовать! Они ещё стрелять не прекратили!"
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У свинарнику було 25% зараз 7 до 21липня догонять зрадофронт буде 0.7% "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Голос" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3457
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Плебеи голосуют за пса, видимо еще не потеряли надежду получить бесплатно собственную собачью будку от мародера. )))
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И чтобы эту будку побудував лично Питро Поросёнкман!
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за слугу кацапни еще кто-то голосует!
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"Украинская стратегия Гройсмана" - поржал), у нас всего 2,8% еврейского населения???
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А Слуга народа і жопіки із Рабіновичем? Євреї України роз'єднані
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Зебенятка, чому у "Слуги" рейтинг падає? 😋 Ви не цього чекали? А чого можна було чекати від цієї братви, якщо просто вміти думати і аналізувати? Хлопці рвалися до лади не для того, щоб вас нагодувати, а щоб самим досхочу наїстися. Щоб це зрозуміти, достатньо подивитись у відносно чесні, але завжди голодні очі "нового обличчя" партії Стефанчука. Ви справді повірили, що він відстале вам зі своєї тарілки? ☺ Тепер ви розумієте, навіщо їм були вибори у липні? Бо вони точно знали, що до жовтня ви їх будете проклинати. Ви - лохи, Зебенятка.
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Це твій кумир? 😁 Переживаєш? За нього не переживай, йому непогано живеться, мабудь. Десь у Ростові.😊
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так он об этом и сказал, что у мародёра бабломойского падает рейтинг
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Ростислав, якщо в Петра в першому турі було 16%, а зараз стало 8% і відповідно в Зе 30% і 42%, то в кого рейтинг росте, а в кого падає?
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за слугу урода только полные дауны будут голосовать!
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Полные дауны голосуют за псиную партию свинорылых мародеров. Уже последних дураков 5 предыдущих лет убедили, что голосовать за свинобанду это нонсенс.
Однако остается еще целых 8% упоротых.
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Тобто 13% за мертвечука - це "отличные ребята", майбутні друзі у парламенті?
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Но и не увеличивается....а это хорошо...самостоятельно создать коалицию зебобики не смогут....
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РСН-у...более 1-2 процентов не светит.... так что помаши Мишеке ручкой....
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петін ПЄС, медведчук-рабіновіч-бойко, вілкул-гєпа-труханов та грося зі своєю Стратегією - однаковісіньке лайно , чим менше буде в ВР цього лайна, тим краще буде Україні.. Вони одного поля ягоди, всі спекулюють - хто на мирі з кацапами, хто на європейсько-атлантичних цінностях, хто на своєму реформаторстві - всі вішають локшину на вуха виборцеві.
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нужно голосовать за ЗЕбилов которые ничего не обещают и ничего делать не будут?
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песики у дупі
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БеПеПешной нечисти в Раде и духу быть не должно ,всю эту шваль на НАРЫ !! "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Голос" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2958
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так что там по закону об импичменте?
твой ЗЕбил его будет подписывать или где?
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У слуги лайна вже достатньо, щоб втопити в лайні будь-яке лайно. Хай би Зеленський виступив і розказав, як головний шеф-повар (а може й не головний, а рядовий), що можна зварити, набравши повний баняк лайна.
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Все партии есть, кроме партии Саакашвили!!! Рух нових сил
Как же все олигархи, его бояться!
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56 % готові голосувати за за антиукраїнські утворення . Капець. І як таке може бути що в Україні 80 % , вважаютьсебе українцями , при цьому голосують за своїх ворогів.
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Псинам что то слишком много рисуют,потрох видать денег не жалеет,боится тюрьмы и конфискации.
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Петушарий может получить госфинансирование... мда
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Вот уж странно - на Цензоре свиноботов последнее время раслодилось даже в разы больше, чем до выборов. А в реальности за Хряка готовы голосовать всего лишь 8%, то есть, даже в 3 раза меньше чем на президентских.
Из чего можно сделать вывод, что не прохождение барьера на парламентских для Хряка - смерти подобно и финансирование свиноботов увеличилось в разы, в результате чего они имеют тут по десятку аккаунтов для создания иллюзии массовости.
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Готовьть аваторку-один биомусор из 8,3% )))
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Да-да, за "Квартал-95" ! Скоморохов, шутов, клоунов, певцов, картёжных шулеров - всех в Раду !
Куда там старикам; Ляшко на фоне этого балагана - серьёзный политик.
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Вай! Какой маладэц цензор! Нашоль опрос, где ПЕС на третим место. Па тиливизар они кругом пятый
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порохососы забавные,себя и свинопетю ассоциируют с Украиной,а остальные предатели. Только у свинопороха есть настоящая родина-Панама и Кипр + вилла в Испании,вот он туда и дрыснет. Переживут ли псевдопатриоты-порохоботы такой подсрачник от патрона?не факт)))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Голос" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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