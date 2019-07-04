EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Політика України
  1193  32
Все про:Зеленський (1923) привітання (411) Нацполіція (7786)

 "Ви щодня маєте виправдовувати довіру українського суспільства", - Зеленський привітав поліцейських із професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав поліцейських з Днем Національної поліції.

Вітання опублікував Офіс президента на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Чотири роки тому на Софійській площі у Києві перші патрульні поліцейські склали присягу, а разом з нею взяли на себе й високу відповідальність перед українським народом. Будь-який шлях до справжніх змін завжди тернистий, і на ньому неодмінно є й успіхи, і помилки", - зазначив Зеленський.

Президент вважає роботу поліцейських нелегкою, адже, крім гарантування громадської безпеки, підтримання правопорядку та протидії злочинності, вони щодня мають виправдовувати довіру українського суспільства.

"А його сподівання та вимоги – надвисокі. Тому бажаю вам витримки, сили та мудрості у вашій щоденній нелегкій і небезпечній праці", - додав глава держави.

"Дякую всім поліцейським, які мужньо та чесно виконують свої обов’язки, для яких "Служити та захищати" – не просто слова, а сенс життя. З Днем Національної поліції України!" - підсумував Зеленський.

Ви щодня маєте виправдовувати довіру українського суспільства, - Зеленський привітав поліцейських із професійним святом 01

День Національної поліції України відзначається щороку 4 липня згідно з Указом Президента України від 4 квітня 2018 № 97. До 2018 року зазначене свято відзначали 4 серпня - в день підписання Президентом України закону "Про Національну поліцію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні відзначають День Національної поліції

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135695
 
 
 Топ коментарі
 
вы должны.. должны вы.. дайте мне шаурмы.. Шухер полиция!!!
"Вы ежедневно должны оправдывать доверие украинского общества", - Зеленский поздравил полицейских с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 9815
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Если бы каждый день отправлять оправдывать доверие лет на 5 хотя бы одного мента, то через месяц у нас будет самая лучшая полиция.
 показати весь коментар
 
зеленский жопу авакаова лезнул языком
 показати весь коментар
 
рбкзАков уже оправдал доверие вкладчиков банка Базис, когда кинул их на 800 млн грн. (100 млн$)
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А тебя никто и не заставляет. Верь своему ГУндяеву, который назвал славян варварами.
 показати весь коментар
 
ані тєбє, кловун, нічєго нє должни. только мамє с папой.
 показати весь коментар
 
 
вы должны.. должны вы.. дайте мне шаурмы.. Шухер полиция!!!
"Вы ежедневно должны оправдывать доверие украинского общества", - Зеленский поздравил полицейских с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 9815
 показати весь коментар
 
 
Зеля,родной,из них палками нужно дурь коррупционную выбивать каждый день,а ты про какое то доверие вякаешь.
 показати весь коментар
 
Так шо ти тут серед порхоботів сидиш, мозоль на сраці натираєш? Бєгі доЗєлі, открой єму глаза !
 показати весь коментар
 
 
Мнение потрохобота меня не интересует,инах.
 показати весь коментар
 
По тим місцям не ходжу. Так що гуляй без мене.
 показати весь коментар
 
Он вышел из Квартала , а Квартал из него никак .
 показати весь коментар
 
 
так вони не знають як. Навчи їх, Зеленський.
 показати весь коментар
 
Какое ещё доверие? У нас тут много настолько оторванных от реальности людей, чтобы доверять пилиции? Смешно.
 показати весь коментар
 
Про рєальность?
Реальний ти наш, а коли тобі виламують у три години ночі двері, ти у першу чергу кидаєшся у фейсбук? чи у твіттер?
 показати весь коментар
 
 
Хватаюсь за что то потяжелее. Но по твоему заходу я уже понял, что реальных отношений с мусорами тебе посчастливилось не иметь, но мнение, насраное тебе в голову пропагандой, ты сформировал.
Тем не менее всё же желаю тебе никогда не столкнуться с перекрашеными пилиционерами или по крайней мере, чтобы твои наивные розовые очки как можно дольше не сбивали с тебя ударом сапога.
 показати весь коментар
 
Всвязи с празднованием вышеупомянутого праздника, советую детей ближе 20 метров к дороге не подпускать. Да и взрослым быть предельно внимательными три дня. Бухие полицейские будут летать по дорогам Украины.
 показати весь коментар
 
 
"Вы ежедневно должны оправдывать доверие украинского общества"-интересно,он понимает смысл им прочитанного?А к себе как то относит эту необычную фразу?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Ви щодня маєте виправдовувати довіру українського суспільства", - Зеленський привітав поліцейських із професійним святом
 
 
 
 
 
 вгору