 "Ви щодня маєте виправдовувати довіру українського суспільства", - Зеленський привітав поліцейських із професійним святом

Вітання опублікував Офіс президента на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Чотири роки тому на Софійській площі у Києві перші патрульні поліцейські склали присягу, а разом з нею взяли на себе й високу відповідальність перед українським народом. Будь-який шлях до справжніх змін завжди тернистий, і на ньому неодмінно є й успіхи, і помилки", - зазначив Зеленський.

Президент вважає роботу поліцейських нелегкою, адже, крім гарантування громадської безпеки, підтримання правопорядку та протидії злочинності, вони щодня мають виправдовувати довіру українського суспільства.

"А його сподівання та вимоги – надвисокі. Тому бажаю вам витримки, сили та мудрості у вашій щоденній нелегкій і небезпечній праці", - додав глава держави.

"Дякую всім поліцейським, які мужньо та чесно виконують свої обов’язки, для яких "Служити та захищати" – не просто слова, а сенс життя. З Днем Національної поліції України!" - підсумував Зеленський.

День Національної поліції України відзначається щороку 4 липня згідно з Указом Президента України від 4 квітня 2018 № 97. До 2018 року зазначене свято відзначали 4 серпня - в день підписання Президентом України закону "Про Національну поліцію".

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