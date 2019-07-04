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Все про:банкрутство (37) металургія (109)

 Дніпровський меткомбінат має всі можливості пройти через процедуру банкрутства без втрати обсягів виробництва, - Мінпром

У 2018 році ДМК збільшив виплавку сталі на 77%, до 2,413 млн тонн, а за підсумками першого півріччя поточного року на меткомбінаті виготовили 1,359 млн т металу.

Про це пише Мінпром у своїй статті "Пережити банкрутство".

Зарплата працівників ДМК за підсумками минулого року зросла на 58%, а з 1 квітня 2019 року була підвищена ще на 20%.

Крім того, на підприємстві тривають розпочаті раніше капітальні ремонти доменної печі №12 та агломераційної машини №7. Необхідно нагадати, що підприємство поточного року освоїло випуск трьох нових видів продукції - катанки діаметром 11,5 мм, круглого сортового прокату перетином 25 мм і періодичного профілю №18. Крім того, днями генеральний директор меткомбінату Олександр Подкоритов повідомив про початок проектування нової доменної печі, будівництво якої планується завершити у 2021 році.

Видання зазначає, що найбільша неприємність в розпочатій процедурі банкрутства полягає в тому, що в період розгляду справи підприємство обмежене у своєму праві надавати соціальну допомогу і фінансувати соціальну сферу, зокрема санаторії, дитячі табори і бази відпочинку - це пряма вимога Закону "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Однак цей захід є хоч і обов'язковим, але тимчасовим.

Як заявив раніше співзасновник корпорації ІСД, народний депутат Сергій Тарута, "у самій процедурі банкрутства нічого страшного немає". Справді, є чимало прикладів, коли підприємства продовжували успішну діяльність після проведення процедури банкрутства.

Нагадаємо, 31 травня Господарський суд Дніпропетровської області почав процедуру банкрутства ДМК за позовом компанії "Технобудмонтаж Груп". Варто зазначити, що в 2007 році суд уже відкривав справу про банкрутство Дніпровського металургійного комбінату за позовом британської компанії Eastern Distribution Ltd.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135693
 
 
 Топ коментарі
 
ну и нафига такой депутат тарута если он банкрот
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ну и нафига такой депутат тарута если он банкрот
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Так в том-то и дело, что Тарута не банкрот.))) Тарута знает что и как делать, чтоб свои бабки оставить неприкасаемыми, а банкротит предприятие, через которое свой капитал приумножил. Там не все так просто, как в заголовках пишут.)))
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В самой процедуре банкротства ничего страшного нет если имущество идёт с молотка, а не остаётся у жуликоватого собственника
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Після банкротства підприємство як мінімум змінює власника.
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На щастя, в Дніпрі зараз є достойний претендент, слава Зеленському.
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Та ну! Масси не можуть помилятися. А Зеленський отримав довіру 73% виборців.
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Маси проголосували за того, кого їм підсунули, не будь наївним. Достойний олігархів хіба.
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Хлопець з народу, простий актор, харчується перекусами шаурмою, не багатий, бореться з торгівлею на крові та офшорами- до чого тут олігархи?
Слава Великому ЗЕ, батькові українських народів!
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Вот вроде-бы все правильно пишите, но ощущается скрытый подвох.))) Не багатый это на сколько? Простой актер - это в сравнении с кем? Перекусывает шаурму - это каких размеров и вдоль или поперек? Борется... У нас все без исключения в стране борются, но вот поборот никто и ничего не может.)))
И главное, 73% избирателей - это от какого количества населения считать нужно. Порох в свое время выиграл выборы тоже с большим процентом, но количественно там и четверти населения не набиралось.)))
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Пишут выше пустозвоны. Банкротство - отличный зонтик от кредиторов, мораторий, приостановка исполнительных производств, красота... И 100% не дойдет до реальной ликвидации. Особенно если большинство кредиторы - дружественные, а это сделать нетрудно. То же ИСД не раз так делало. Продолжительное время проходила в свое время процедура банкротства Алчевского меткомбината, та и того же ДМК...
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А никто по поводу зонтика спорить и не собирается.))) Ну если попустозвонить только, тогда можно ваш зонтик оспорить и попытаться просунуть, например, мою вуаль.))) Или ту-же ширмочку - то-же звучит не плохо. В этом деле вся сложность заключается в том, кому нужна шумиха по поводу банкротства. Чьи интересы нечаянно затронули и от "пирога" отодвинули.)))
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Триндець місту... Більшість працює на комбінаті, та і місто живе, в основному, за рахунок податків з комбінату.
Але є й плюс. Повітря буде чистіше, менше графіту в легенях.
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Думаю что все опять же зависит от госорганов,которые эту процедуру будут проводить. А там еще те мрази сидят.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаДніпровський меткомбінат має всі можливості пройти через процедуру банкрутства без втрати обсягів виробництва, - Мінпром
 
 
 
 
 
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