 "Відповідальність невідворотна": Генштаб відреагував на розстріл медавтомобіля під Водяним і невиконання РФ рішення трибуналу ООН

Відповідне звернення було опубліковано пресслужбою Генштабу в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Цей цинічний та ганебний факт порушення міжнародного гуманітарного права та Мінських домовленостей збройними формуваннями РФ, керованими та підтримуваними з Кремля, відбувся після 29 червня, коли Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні надала звіт для ЗМІ та широкого загалу про ноту від Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine, у якій повідомляється про те, що розведення сил і засобів Збройними силами України на узгодженій ділянці розведення в районі Станиці Луганської завершено", - прокоментували в ЗСУ обстріли їв ворогом машини українських медиків.

Особлива увага звертається на те, що Росія всупереч рішенню Міжнародного трибуналу продовжує незаконно утримувати захоплених в Керченській протоці моряків.

"Цим Російська Федерація вкотре продемонструвала всьому світові нехтування основоположними принципами міжнародного права, грубо порушуючи його норми, руйнування підвалин світового правопорядку, зухвале невиконання взятих на себе зобов’язань, так само як це відбулось під час незаконної окупації АР Крим та м. міста Севастополя і продовжується на Донбасі", - відзначили в Генштабі.

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У ЗСУ заявили, що слова Путіна на саміті в японській Осаці про обставини захоплення українських моряків, які нібито раніше сказав начальник Генерального штабу Руслан Хомчак, - чергова провокація.

"Заява президента РФ не відповідає дійсності і є відвертою брехнею з метою дискредитації вищого військового керівництва України в дусі російських інформаційно-психологічних операцій", - сказано в заяві.

У Генштабі ЗСУ попередили Росію, що відповідальність за всі злочини, вчинені нею, невідворотна.

"Адже вчинені збройними формуваннями РФ і її терористами-найманцями військові злочини і злочини проти людства не мають термінів давності", - резюмували в заяві.

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