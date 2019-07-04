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 Політика України
  2011  18
Все про:війна (1598) Генштаб ЗС (391) моряки (635) обстріл (5281) Росія (18431) операція Об'єднаних сил (1343)

 "Відповідальність невідворотна": Генштаб відреагував на розстріл медавтомобіля під Водяним і невиконання РФ рішення трибуналу ООН

У Генеральному штабі ЗСУ відреагували на цинічний обстріл російськими найманцями українських медиків на Донбасі та інші неприпустимі порушення Кремлем міжнародного права.

Відповідне звернення було опубліковано пресслужбою Генштабу в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Цей цинічний та ганебний факт порушення міжнародного гуманітарного права та Мінських домовленостей збройними формуваннями РФ, керованими та підтримуваними з Кремля, відбувся після 29 червня, коли Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні надала звіт для ЗМІ та широкого загалу про ноту від Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine, у якій повідомляється про те, що розведення сил і засобів Збройними силами України на узгодженій ділянці розведення в районі Станиці Луганської завершено", - прокоментували в ЗСУ обстріли їв ворогом машини українських медиків.

Особлива увага звертається на те, що Росія всупереч рішенню Міжнародного трибуналу продовжує незаконно утримувати захоплених в Керченській протоці моряків.

"Цим Російська Федерація вкотре продемонструвала всьому світові нехтування основоположними принципами міжнародного права, грубо порушуючи його норми, руйнування підвалин світового правопорядку, зухвале невиконання взятих на себе зобов’язань, так само як це відбулось під час незаконної окупації АР Крим та м. міста Севастополя і продовжується на Донбасі", - відзначили в Генштабі.

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У ЗСУ заявили, що слова Путіна на саміті в японській Осаці про обставини захоплення українських моряків, які нібито раніше сказав начальник Генерального штабу Руслан Хомчак, - чергова провокація.

"Заява президента РФ не відповідає дійсності і є відвертою брехнею з метою дискредитації вищого військового керівництва України в дусі російських інформаційно-психологічних операцій", - сказано в заяві.

У Генштабі ЗСУ попередили Росію, що відповідальність за всі злочини, вчинені нею, невідворотна.

"Адже вчинені збройними формуваннями РФ і її терористами-найманцями військові злочини і злочини проти людства не мають термінів давності", - резюмували в заяві.

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Відповідальність невідворотна: Генштаб відреагував на розстріл медавтомобіля під Водяним і невиконання РФ рішення трибуналу ООН 01
Відповідальність невідворотна: Генштаб відреагував на розстріл медавтомобіля під Водяним і невиконання РФ рішення трибуналу ООН 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135692
 
 
 Топ коментарі
 
То есть сопля ещё раз попросит отпустить детей?
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Так вже заявиви Бос президента, що нема ніякої РФ! Про що мова?
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Ответственность неотвратима": Генштаб отреагировал на расстрел медавтомобиля под Водяным и невыполнение РФ решения трибунала ООН

Да-да, слышали.. Добро победит..., все люди доброй воли..., сгинуть вороженьки..., прогрессивное человечество..., не имеют срока давности... "Ответственность неотвратима": Генштаб отреагировал на расстрел медавтомобиля под Водяным и невыполнение РФ решения трибунала ООН - Цензор.НЕТ 8124
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То есть сопля ещё раз попросит отпустить детей?
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нет! Он сам амнистирует кого-то из сепаров в "знак жеста доброй воли"
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нее. .в следующий раз Сопля устроит детский утренник, встанет на стульчик и расскажет Пукину стишок!. и так грозно, грозно ножкой топнет.. и брови так.. у-у-у сдвинет!
всем сразу страшно станет!
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Так вже заявиви Бос президента, що нема ніякої РФ! Про що мова?
 показати весь коментар
 
 
Ответственность неотвратима": Генштаб отреагировал на расстрел медавтомобиля под Водяным и невыполнение РФ решения трибунала ООН

Да-да, слышали.. Добро победит..., все люди доброй воли..., сгинуть вороженьки..., прогрессивное человечество..., не имеют срока давности... "Ответственность неотвратима": Генштаб отреагировал на расстрел медавтомобиля под Водяным и невыполнение РФ решения трибунала ООН - Цензор.НЕТ 8124
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Ты уже в камуфляж и в бронике, берцы шнуруешь? Возьми полный боекомплект...и не забуд харю намазать как Шварцнегер....вперёд. Иди мсти....властелин дивана и клавиатуры.
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Це сильний крок ГШ , пообіцяти покарання в невизначеному майбутньому , але на жаль не висловили глибокої стурбованості . А без цього воно якось не те .
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слова Путина на саммите в японской Осаке об обстоятельствах захвата украинских моряков, которые якобы ранее сказал начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, - очередная провокация.

мдя...
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офф топ

Несколько десятков человек проводят акцию протеста у резиденции американского посла в москве, где сегодня пройдет прием по случаю Дня независимости. Как сообщили участники митинга, они представляют рабочий совет компании ГАЗ, которая находится под американскими санкциями. В частности, они держат плакат «Санкции США против ГАЗа - нарушение прав простых людей»
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так уничтожьте все военные сепарские части вокруг и внутри Горловки.. пусть тысяча сепаров сдохнет в огне, например, завтра!
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Говорили что создали подразделение по проведению спецопераций? 2...3 ...года назад...Не? В СМИ потом сообщать не надо. сами люди догадаются . если кто в лифте покатается, отобедает в сепаре, попьёт кофе на Рублёвке в Ветерке, со Шмелём познакомится..........Для шутки,........Зоряна и Шкиряка пора отправлять!
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Быстро отреагировал ГШ....оперативненько так.... "Наказание неотвратимо": Генштаб отреагировал на расстрел медавтомобиля под Водяным и невыполнение РФ решения трибунала ООН - Цензор.НЕТ 4614
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пафос речей замените на Javelin или Стугны...
(и мы вам поверим)
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если начальник ГШ на 5 год войны надевает броник задом на перед, а его зам сообщает что обстрел ведется из миномета 122 калибра, то комментарии излишни. конечно "наказание неотвратимо", но для этой цирковой труппы, кто на Ростов, кто на Тель-Авив....
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Вже хомчак не говорив того що сказав раніше , очевидно за вказівкою коломоя , який грається з Україною як з кошеням . Бо за ним сила Хабад .
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дык, Вильха, токо ролики на ютубе постить???....
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Д-о с-р-а-к-и енти заявы,

идите везитне макароны им ахметовские,
вчера 200 тонн повезли.

обратно 2 трупа с медмашины.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Відповідальність невідворотна": Генштаб відреагував на розстріл медавтомобіля під Водяним і невиконання РФ рішення трибуналу ООН
 
 
 
 
 
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