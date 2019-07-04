EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 За кордоном
  974  17
Все про:Польща (1836) українці (989) консул (89)

 794 громадяни України померли в Польщі від початку 2018 року, - консул

Протягом 2018 року і в першому півріччі 2019 року на території Польщі померли своєю смертю або загинули 794 громадяни України.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомила керівник консульського відділу посольства України в Польщі Світлана Криса, передає Цензор.НЕТ.

"По всій території РП у першому півріччі 2019 року померли 255 громадян України, в 2018 році - 539 громадян", - повідомила Криса.

За її словами, найбільше смертей українців у Польщі пов'язано зі станом здоров'я, зокрема серцевими та онкологічними захворюваннями. Нерідкими є випадки загибелі в ДТП, трапляються також смертельні випадки на виробництві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 2014 року кількість українських заробітчан у Польщі збільшилася вп’ятеро, - консул

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135688
 
 
 Топ коментарі
 
Говорят в Шегненях расширяют ворота.
Не справляются с потоком родостных зебилов едущих обратно в Украину.
 показати весь коментар
 
Если мама или папа не поляк - нихто там не рожает, дорого и геморой с документами шокапец.
А если мама или папа поляк - то це вже в них не українець получився.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Если мама или папа не поляк - нихто там не рожает, дорого и геморой с документами шокапец.
А если мама или папа поляк - то це вже в них не українець получився.
 показати весь коментар
 
 
Більше, ніж в зоні АТО. Не тим героїв дають.
 показати весь коментар
 
 
Жаль людей. Больной - не больной, а пахать надо, иначе на выживешь...
 показати весь коментар
 
)) совсем не так. если канешно работал на законных основаниях и оплачивал все страховки. хотя в польше может и по другому.
 показати весь коментар
 
 
794 гражданина Украины умерли в Польше с начала 2018 года, - консул

А вот не надо было. В украине, например, все живы..
 показати весь коментар
 
Да в Украине - болеть нельзя если денег нет!!!
Даже бинт и пастель в больнице платное удовольствие!!
Не болеем!!! Украина - это сказка- курорт!!!
 показати весь коментар
 
 
формальные граждане, которым пофиг было на то что дома всё плохо, поехали туда где хорошо
 показати весь коментар
 
Это нормально, если вот тут вот плохо - надо уезжать.
Знаю одного чувака, который если б не уехал из своего города - работал бы щас на Криворожстали замначальника отдела юридического сопровождения, получал бы 6 с половиной тыщ гривен плюс премия 950, играл бы в танки по вечерам и собирал бы на газовую установку для своего Ланоса.
А так - в Киев уехал - и стал президентом.
 показати весь коментар
 
За 2018 год в Украине умерли своей смертью или погибли около 431 000 граждан...
 показати весь коментар
 
 
Говорят в Шегненях расширяют ворота.
Не справляются с потоком родостных зебилов едущих обратно в Украину.
 показати весь коментар
 
 
"если бы они не умерли в польше, то на месте польши могла бы быть Украина"
 показати весь коментар
 
 
Там страховка если официально работаешь, медобслуживание и лекарства бесплатно. А Шо на это баба Яга скажет? Страшилки писать для дураков научились, а лучше бы под свой нос смотрели и написали как тут люди умирают потому что не могут лечиться, потому что медицина стала недоступной, лекарства дорогущие и не качественные. Тут народ просто вымирает!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном794 громадяни України померли в Польщі від початку 2018 року, - консул
 
 
 
 
 
 вгору