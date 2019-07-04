 794 громадяни України померли в Польщі від початку 2018 року, - консул

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомила керівник консульського відділу посольства України в Польщі Світлана Криса, передає Цензор.НЕТ.

"По всій території РП у першому півріччі 2019 року померли 255 громадян України, в 2018 році - 539 громадян", - повідомила Криса.

За її словами, найбільше смертей українців у Польщі пов'язано зі станом здоров'я, зокрема серцевими та онкологічними захворюваннями. Нерідкими є випадки загибелі в ДТП, трапляються також смертельні випадки на виробництві.

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