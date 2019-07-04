 794 громадяни України померли в Польщі від початку 2018 року, - консул

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомила керівник консульського відділу посольства України в Польщі Світлана Криса, передає Цензор.НЕТ.
"По всій території РП у першому півріччі 2019 року померли 255 громадян України, в 2018 році - 539 громадян", - повідомила Криса.
За її словами, найбільше смертей українців у Польщі пов'язано зі станом здоров'я, зокрема серцевими та онкологічними захворюваннями. Нерідкими є випадки загибелі в ДТП, трапляються також смертельні випадки на виробництві.
А если мама или папа поляк - то це вже в них не українець получився.
А вот не надо было. В украине, например, все живы..
Даже бинт и пастель в больнице платное удовольствие!!
Не болеем!!! Украина - это сказка- курорт!!!
Знаю одного чувака, который если б не уехал из своего города - работал бы щас на Криворожстали замначальника отдела юридического сопровождения, получал бы 6 с половиной тыщ гривен плюс премия 950, играл бы в танки по вечерам и собирал бы на газовую установку для своего Ланоса.
А так - в Киев уехал - и стал президентом.
Не справляются с потоком родостных зебилов едущих обратно в Украину.