 Ми бачимо реанімацію Мінського процесу завдяки поверненню Кучми, - Разумков

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Разумков сказав у коментарі журналістам у Києві.
"Я думаю, що з приводу карти ("Дорожньої карти" імплементації Мінських угод. - Ред.) - вона більш ніж чітко прописана в тих же Мінських домовленостях. Головне, щоб усі учасники процесу дійсно хотіли її реалізації. На жаль, ми сьогодні бачимо трошки іншу ситуацію, насамперед - з боку РФ", - зазначив він.
За словами Разумкова, щодо Донбасу реалізується політика "малих кроків".
"І нам, і вам хотілося б, щоб це була політика "широких мазків" і повернення цих територій, але реально, особливо на тлі того, що багато було упущено протягом останніх п'яти років, сьогодні це буде робити досить важко, і швидким цей процес буде назвати теж важко", - сказав Разумков.
За його словами, переговори між учасниками Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі "реанімуються" завдяки поверненню до складу української делегації Леоніда Кучми.
"Ми бачимо певні позитивні моменти вже. Ми бачимо реанімацію "Мінська" завдяки тому, що президент повернув у цей процес Кучму", - сказав Разумков.
И какая єто реанимация если каждій день погибают наши ребята, а "повстанці" стреляют в машину мед помощи с управляемого ПЗРК????
А вали ка на русвесну.сру
мир може бути шляхом перемоги або поразки - повна імплементація "мінську"=демонтаж України як такої
звичайно є раціональне зерно у Ваших словах, але "розвести сили можна аж до Ужгорода"...
є ще звичайно "простіший" варіант - миротворці на всьому кордоні з росією - стріляти перестануть зразу, навряд чи при такому розкладі "шахти знов народять необмежену кількість зброї")
Минск мертворожденный с самого начала!
С террористами? С рашкой-гарантом? С гражданами Украины шахтерами-трактористами?
Кто стороны этих договоров?
Может тогда и президент с правительством не нужны, раз я буду эти проблемы решать? А?
Возьму дешевле!
Да... этого я и боялся, что Вове не хватит опыта... ему надо срочно двух менять, как минимум... Богдана и Разумкова... Бо беда будет..
Скоро жрать начнут там друг друга колорады обдроченцев, обдроченцы колорадов, и без всякого
соусастатуса.
(даже "санитарка" в клочья)
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата. 5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
Не страшны дурные вести,
Начинаем бег на месте.. (с)
"Чиновники Зеленского проигнорировали вопросы ІА "Украиїнські новини", проводил ли и с кем именно встречи или телефонные переговоры по тематике газовых переговоров с Россией сам президент, давал ли он директивы на ведение таких переговоров уполномоченным лицам или организациям, а также получал ли Зеленский сообщения о ведении переговоров с РФ либо с российским газовым монополистом компанией "Газпром" и их результатах от третьих лиц и организаций.
Источники, близкие к ОПУ, утверждают, что его сотрудниками УЖЕ проводятся консультации с "делегацией" Бойко-Медведчука, которая посетила Санкт-Петербург для встречи с Миллером, где получила "выгодные предложения" от последнего по российско-украинскому сотрудничеству в газовой сфере. Напомню, что на встрече обсуждался вопрос отзыва Украиной своих исковых требований к Газпрому из международных судов с целью "нахождения двустороннего компромисса". Читай: возврату к старым контрактам, старым принципам ценообразования и старой газовой кабале.
Те же источники сообщают, что команда гаранта предпринимает усилия для того, чтобы (кнутом или пряником) принудить председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Коболева покинуть свой пост. Последний противится возврату Украины на старые переговорные позиции с Кремлём и настаивает на продолжении судебных процессов. Что не вписывается в планы новой власти. Кроме того, в данном кресле для своего человека кровно заинтересован тот "не патрон" нынешнего гаранта, который считает дефолт благом для Украины и всячески пытается изъять у неё крупнейший системный банк."
Helgi Sharp, блогер, https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048511.0
Річ у тім, що пленарні засідання ведуться виключно українською. І цей статус буде дуже тяжко зламати даже новій раді.
Хоче він того, чи ні, але йому доведеться вивчати українську, інакше пошлють його куди подалі.
Пендель для Мендель
У ГПУ просять ОПУ погодитися або спростувати заяви Мендель про обстріли ЗСУ мирних жителів Донбасу
Генпрокуратура направила в Офіс президента України Володимира Зеленського запит стосовно джерел інформації, якими користувалась його прес-секретарка Юлія Мендель, коли заявила, що Збройні Сили України обстрілюють мирних жителів Донбасу.
Про це повідомляє прес-служба ГПУ.
Слідчим прокуратури до Офісу Президента України скеровано запит про надання інформації щодо спростовування чи підтвердження публічних висловлювань прес-секретаря президента України про те, що військовослужбовці Збройних Сил України допускають випадки обстрілів цивільних об'єктів на сході України.
Прес-секретарку президента Мендель викликали на допит через її заяву 6 червня 2019 року в ефірі телеканалу "1+1" про те, що нібито існують випадки, коли українські військові, відповідаючи на провокації бойовиків, обстрілюють цивільні об'єкти, в результаті чого гинуть мирні жителі.
В ГПУ нагадали, що цей виступ відразу був розповсюджений у засобах масової інформації та проросійських інтернет-виданнях із твердженням про те, що Збройні Сили України обстрілюють мирних жителів Донбасу і такі факти, як убачають автори відповідних повідомлень, визнали в Адміністрації Президента України.
Також цю інформацію Росія передала до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду як доказ нібито порушення законів та звичаїв війни з боку України.
Мендель викликали на допит як свідка для роз'яснення її заяви, проте під час допиту вона відмовилась свідчити, заявивши, що він є політизованим.
У прокуратурі пояснили, що з огляду на це вони звернулись за роз'ясненнями до Офісу президента щодо джерела інформації, яку від імені глави держави озвучила Мендель.
"Наразі кримінальні провадження за заявами прес-секретаря президента не розпочиналися", - підкреслили в ГПУ.
Йдеться про кримінальну справу від 29 вересня 2014 року, в якій прокуратура зокрема розслідує сприяння Слідчим комітетом Росії діяльності так званих "ДНР" і "ЛНР" шляхом притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинних українських військових.
В ГПУ зазначили, що наразі Слідчий комітет Російської Федерації відкрив понад 230 кримінальних справ стосовно осіб, які брали участь в проведенні антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей та беруть участь у проведенні операції об'єднаних сил на теперішній час.
У цих справах незаконно заочно пред'явлено обвинувачення близько 70 українським військовослужбовцям керівної ланки за нібито вчинені злочини, пов'язані із обстрілами об'єктів цивільної інфраструктури.
***
"Йєта палітічіскіє утіскі!" - волає Мєндель. Але яким чином можна утискати владу, вона не пояснила.
https://auburn-daddy.livejournal.com/503622.html?utm_source=embed_post
Зеленский начал откусывать рейтинги "за жыддя" и "жоппоблока"?
Страстные любители Кучмы и покрещення-2000-х уже чешут репу.
Многие помнят что при Кучме жилось достаточно не плохо. Ностальгируют и онанируют на те времена.
Знакомые хотели голосовать "за жыддя" или "жоппоблок", нравился им Мураев и агент Жёлудь, и тут Зеленский поднял из нафталина Кучму. Теперь собираются отдавать голоса за Зе. Просто при Кучме их папаня каким то высокопоставленным ментом работал.
Баканов в США. Паника и ошибки. Мысли вслух
22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки. Візит відбувається на запрошення американської сторони і має на меті ознайомити керманича СБУ з результатами україно-американського безпекового співробітництва. "
Само это сообщение выглядит достаточно странно. Ни СБУ, ни г-н Баканов не есть структурами или лицами на которые законодательно возложены функции внешнеполитический деятельности.
Так как ни Государственный департамент США, ни министерство иностранных дел Украины о данном визите ничего не сообщали и не согласовывали, данный визит можно считать неофициальным.
С 2012 года Иван Баканов присоединился к бизнесу Зеленского сначала в качестве юриста, а затем стал руководителем ООО "Квартал-95" и ООО "Студия Квартал-95". Обе компании зарегистрированы на его имя.
Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу
Истинная причина всех этих кажущихся несуразностей и нестыковок оказалась банально проста. Все это информационный шум, дымовая завеса, спецслужбистская операция прикрытия скрывающая основную цель визита Ивана Баканова в США. Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу. Есть вещи намного важнее чем Трамп
Основной целью визита Баканова в США была попытка начать процедуру отзыва иска "Приват-Банка" к группе Коломойского и К.
Естественно все это осуществлялось вовсе не в интересах Коломойского и К. Речь идет о жизненных, ключевых интересах двух фигурантов этого рассмотрения фигурирующих в делах предварительного слушания суда под аббревиатурами "RZ11" и "RB21" по которым на специальном заседании суда от 18 июня 2019 года судом принято решение о проведении расследования "в режиме специальной процедуры расширенного рассмотрения".
Этим же решением суд признал "...действительное наличие у фигурантов предварительного слушания дела "RZ11" и "RB21" признаков государственного и служебного иммунитета международного и локального характера..."
Фактически суд просто ткнул пальцем в абсолютно конкретных и легко узнаваемых украинских официальных лиц (Z и B), фигурально прикрыв их аббревиатурами. Естественную реакцию этих лиц легко понять. Иного объяснения такой поспешности Баканова просто нет. Это паника. И как следствие - цепь ошибок и накладок...
Баканова просто отправили "решать вопросы" как принято и как понимают эти слова в этой среде. Посылать или не посылать Баканова - этого вопроса перед Зеленским не стояло вообще. Нужно быть полным идиотом, чтобы доверить постороннему лицу такую информацию. Нужен человек лично в это замазанный.
Скорее всего прибыв в США Баканов попробовал установить контакты с адвокатской группой обслуживающей этот процесс. Через кого то или лично. Возможно им передали какой то "месседж". Сразу же оговоримся. Мы абсолютно уверены, что г-н Баканов ни коим образом не мог угрожать представителям американской адвокатуры, или предлагать им что то противозаконное. Он для этого недостаточно глуп.
Но он оказался недостаточно умен, чтобы просчитать все варианты реакции представителей американской адвокатуры на свои "месседжы".
Это Соединенные Штаты Америки. Здесь закон обязателен для всех, а адвокатура не является умением занести нужную сумму в нужные двери.
Позвонили бы Лазаренко, он бы вам разъяснил разницу.
Судя по молниеносной реакции адвокатской группы вопрос с передачей "меседжей" ими был давно просчитан, или их просто предупредили о такой возможности.
22 июня 2019 года в рамках рассмотрения Канцлерским судом (Court of Chancery) штата Делавер иска "Приват-Банка" (2019-0377) ... адвокатская группа юристов Abrams Bayliss LLP (Делавэр, США) и ***** Emanuel Urquhart&Sullivan LLP(международная), представляющая в данном суде интересы "Приват-Банка" подала в Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер ходатайство о неотложном созыве специального заседания суда в рамках требования защиты свободы судебного рассмотрения. "
Ходатайство судом было принято и специальное заседание назначено на 25 июня 2019 года. Скорее всего суд будет рассматривать варианты недопущения обнуления судебного рассмотрения через мировое соглашение.
Баканову не оставалось ничего другого как быстро ретироваться.
Вообще, в среднесрочной перспективе (2-3 года) этот судебный процес способен с грохотом похоронить не только веселых клоунов из "Квартала", но всех причастных к этому веселью. "Специальная процедура" уже запущенная решением суда предполагает мониторинг ВСЕХ финансовых взаимодействий с подозреваемыми структурами и включение этих лиц и структур непосредственно в судебное рассмотрение.
Одно дело быть членом партии победившей на парламентских выборах, внеся посильный материальный взнос в эту победу. И совсем другое финансово поддерживать структуры связанные с организованной преступной группировкой, занимающейся отмыванием денег на территории США.
Кстати говоря - запросы суда уже привели в возбуждению уголовных дел в Испании, Канаде, Литве и Панаме. И это только начало.
Так что вопрос "быть или не быть" встанет достаточно скоро...
***
И вот почему это не вызывает хайпа? Ровно потому же, что и у зелебобиков. Мы знали, что зеко-***** - поголовно зелемойские сявки с надежно-налаженными давнишними связями с кремлядями, а зелебобикам не это нужно. Тень на Зелю - фсё, авыфсёврети, и это всё клятые порохоботы норовят нашего мальчика облыжно забидеть. Зеле-пусечка старается побороть карубцыю и алигархов, а выфсёврети.
https://auburn-daddy.livejournal.com/503139.html?utm_source=embed_post