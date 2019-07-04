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 Політика України
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Все про:Кучма (339) Мінськ (480) мінські угоди (1567) Разумков Дмитро (78)

 Ми бачимо реанімацію Мінського процесу завдяки поверненню Кучми, - Разумков

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає, що почалася "реанімація" Мінського процесу щодо врегулювання ситуації на Донбасі через повернення в процес другого президента України Леоніда Кучми.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Разумков сказав у коментарі журналістам у Києві.

"Я думаю, що з приводу карти ("Дорожньої карти" імплементації Мінських угод. - Ред.) - вона більш ніж чітко прописана в тих же Мінських домовленостях. Головне, щоб усі учасники процесу дійсно хотіли її реалізації. На жаль, ми сьогодні бачимо трошки іншу ситуацію, насамперед - з боку РФ", - зазначив він.

За словами Разумкова, щодо Донбасу реалізується політика "малих кроків".

"І нам, і вам хотілося б, щоб це була політика "широких мазків" і повернення цих територій, але реально, особливо на тлі того, що багато було упущено протягом останніх п'яти років, сьогодні це буде робити досить важко, і швидким цей процес буде назвати теж важко", - сказав Разумков.

За його словами, переговори між учасниками Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі "реанімуються" завдяки поверненню до складу української делегації Леоніда Кучми.

"Ми бачимо певні позитивні моменти вже. Ми бачимо реанімацію "Мінська" завдяки тому, що президент повернув у цей процес Кучму", - сказав Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна на Донбасі - це перша війна, у якій інформація стала основним видом озброєння, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135686
 
 
 Топ коментарі
 
Давайте Леонида Кучу на передок, пусть в окопе постоит!!!
И какая єто реанимация если каждій день погибают наши ребята, а "повстанці" стреляют в машину мед помощи с управляемого ПЗРК????
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разумков, ти брехливе ссучене чьмо.
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Він бачить не те, що відбувається, не обстріл санітарних машин, не загибель українських військових та медиків, в тому числі і жінок, не збільшення інтенсивності обстрілвґів, а те, що хоче бачити - Кучму і шаурму. Яка користь військовим і країні від ваших спроб активізувати Мінський процес? Якби він був життєздатним, він би розвивався. Цей процес помер, бо був народженим непристосованим до життя. А Зебенятка реанімують мертвяка. Кидайте цю гиблу справу.
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Давайте Леонида Кучу на передок, пусть в окопе постоит!!!
И какая єто реанимация если каждій день погибают наши ребята, а "повстанці" стреляют в машину мед помощи с управляемого ПЗРК????
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Позитив в реанимации умершего? Получим зомби.
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Просто Кучма раньше был "свадебным генералом" без права даже мысли...А тут получил карт-бланш на решение вопроса. У него есть хороший опыт "бегать между каплями" и многовекторности. Будем посмотреть.
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когда всмотришься, может быть уже слишком поздно. это тебе не новый сорт огурцов на грядке испытывать. кстати, полил помидоры?
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Да Ваще сплошная РЕАНИМАЦИЯ ПРЕТ!!! Мы тоже видим - не слепые!!
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Та дай то Бог! Бессмысленные смерти уж который год.
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можно ли назвать бессмысленными смерти людей, охраняющих нашу страну от вторжения орков??
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Вам самому не смешно называть это защитой от вторжения при огромной общей границе где идет огромная торговля и трудовая миграция при транзите газа и скандалами в укрооборонпроме по поводу контрабанды оружия с РФ?
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нет, мне не смешно, когда гибнут тысячи украинских воинов, сраженные снарядами, пулями, минами и ракетами россиян.
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Тоесть вы утверждаете что воюете с россиянами и погибаете при этом от их пуль и снарядов и при этом активно участвуете в усилении ее экономики и демографии? Вы уникальны!!!
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Бессмысленные?
А вали ка на русвесну.сру
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Я в шоке... У вас от антивоенного комментария истерика! Из всех соц опросов абсолютное большинство украинцев за мир. Быть может приятно наблюдать за чужим горем из далека? Из за океана.
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всі люди за мир...але яка ціна миру?!
мир може бути шляхом перемоги або поразки - повна імплементація "мінську"=демонтаж України як такої
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Не знаю. Вы же его сами зачем то подписали. Я думаю разумно сейчас хотя бы развести силы и перестать друг друга убивать. Потом решите сами вместе вам или порознь.
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підписували, бо обєктивно тоді особливих варіантів не було((( одичалі ж регулярною армією полізли ...
звичайно є раціональне зерно у Ваших словах, але "розвести сили можна аж до Ужгорода"...
є ще звичайно "простіший" варіант - миротворці на всьому кордоні з росією - стріляти перестануть зразу, навряд чи при такому розкладі "шахти знов народять необмежену кількість зброї")
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"отведение" сил с нашей стороны - это подведение их с противоположной стороны, стороны россии. по сути это сдача нашей территории. причем укрепленной территории, на которой наши силы окапывались уже не один год. такое разведение приведет только к бОльшим потерям с нашей стороны
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Я в шоке... У вас от антивоенного комментария истерика! /за мир надо воевать.Как воюют воины ВСУ.Сбежавшие в хренландии дезертиры этого не понимают.
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ключевое слово воевать.. вы же не воюете.. вернее тут немножечко воюете, а вот тут уже не воюете, а здесь уже торгуете, контрабанду толкаете, на зароботки ездите и тд..
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Кучма то повинен до цих пір сидіти в Тюрязі за розграбування УКраїни і безкоштовної роздачі її багатств олігархам. А в якій камері, зліва чи справа від рижого лиса повинен сидіти Разумков?
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БРЕХНЯ!
Минск мертворожденный с самого начала!
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В дипломатии необходимо договариваться на нескольких "площадках" переговорного процесса.
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С кем?
С террористами? С рашкой-гарантом? С гражданами Украины шахтерами-трактористами?
Кто стороны этих договоров?
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Т.е. ты признал мою правоту и хочешь всю ответственность свалить на меня гражданина?
Может тогда и президент с правительством не нужны, раз я буду эти проблемы решать? А?
Возьму дешевле!
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Пока наблюдаем обострение на передовой и обострение в головах политиков и их хозяина - бени.
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Кучма породив Януковича, а Разумков відродив Кучму.
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Никто так не возвысил Януковича, как Ющенко с Порошенко + самая большая ошибка Тимошенко в жизни, когда она в 2005 не ушла с разу в оппозицию, а продолжила пытаться что-то поменять в стране.
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Delusional...
Да... этого я и боялся, что Вове не хватит опыта... ему надо срочно двух менять, как минимум... Богдана и Разумкова... Бо беда будет..
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Ты конечно очень авторитетен и твои опасения будут учтены!
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Был бы я авторитетен, Петю бы не выбрали президентом в 2014. Так что не прикалывайся.
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А шо там с гонгадзе? Не на часi? Посадим кучму, когда кучма сдохнет?
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Отстал от поезда?...Уже всё и всем рассказали ...Спецоперация фсб....когда Кучма решил в Европу....вот так вот и сделали ублюдки. Европа конечно же сразу отвернулась.....Светлая память Георгию.
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Деньги закончились в ЛНР.
Скоро жрать начнут там друг друга колорады обдроченцев, обдроченцы колорадов, и без всякого соуса статуса.
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у вас там реально краще мовчати ніж шось казати
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да? а мы видим, как орки стали не стесняясь хренячить артиллерией...
(даже "санитарка" в клочья)
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Пусть говорит чем больше он говорит тем ниже падает рейтинг Слуги Народа, люди осознают что ЗЕ тот же ХУ только в профиль...
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, где первый законопроект о котором ***** после выборов, упорно молчит... как в прочем вся его команда изысканных гандонов ...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата. 5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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А я именно ради этого законопроекта голосовал за ЗЕ видать такой же пы#дун как и Педро и все остальные до них, которые как минимум обещали снять неприкосновенность...
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Мы видим реанимацию Минского процесса благодаря возвращению Кучмы, - Разумков

Не страшны дурные вести,
Начинаем бег на месте.. (с)
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Тільки от чогось кожен день на східному фронті наші герої гинуть... може,завдяки вашим грьобаним мінським реаніматорам...
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ані відят, бо смотрят чєрєз бєніну ...опу.
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хто це такий ?!? .... він обраний посадовець ? ... чи його вже кудись обрали ? ... Чи несе він відповідальність за його слова ?
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Реанімація не тільки мінського, а й газпукового процесу...
"Чиновники Зеленского проигнорировали вопросы ІА "Украиїнські новини", проводил ли и с кем именно встречи или телефонные переговоры по тематике газовых переговоров с Россией сам президент, давал ли он директивы на ведение таких переговоров уполномоченным лицам или организациям, а также получал ли Зеленский сообщения о ведении переговоров с РФ либо с российским газовым монополистом компанией "Газпром" и их результатах от третьих лиц и организаций.
Источники, близкие к ОПУ, утверждают, что его сотрудниками УЖЕ проводятся консультации с "делегацией" Бойко-Медведчука, которая посетила Санкт-Петербург для встречи с Миллером, где получила "выгодные предложения" от последнего по российско-украинскому сотрудничеству в газовой сфере. Напомню, что на встрече обсуждался вопрос отзыва Украиной своих исковых требований к Газпрому из международных судов с целью "нахождения двустороннего компромисса". Читай: возврату к старым контрактам, старым принципам ценообразования и старой газовой кабале.
Те же источники сообщают, что команда гаранта предпринимает усилия для того, чтобы (кнутом или пряником) принудить председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Коболева покинуть свой пост. Последний противится возврату Украины на старые переговорные позиции с Кремлём и настаивает на продолжении судебных процессов. Что не вписывается в планы новой власти. Кроме того, в данном кресле для своего человека кровно заинтересован тот "не патрон" нынешнего гаранта, который считает дефолт благом для Украины и всячески пытается изъять у неё крупнейший системный банк."
Helgi Sharp, блогер, https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048511.0
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чем быстрей идет минский процесс, тем быстрей с рашки снимут санкции, тем быстрей она будет развиваться экономически, и снова душить Украину с новыми силами! это элементарно, это понимает даже ребенок! тактика затягивания, и ходьба вокруг да около, так было 3 года. но видимо у тварей другие планы. где нибудь на маленьком острове уже ждет кругленькая сумма с девятью нулями, и домой, в Израиль.
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" Болезнь принимает здоровые формы ". (с)
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Такие же новые лица времен Кучмы и Яныка будут "реанимировать" все остальное в стране.
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Кучма вже один раз здав і поділив Донбас. То йому звично.
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"Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что началась "реанимация" Минского процесса по урегулированию ситуации на Донбассе из-за возвращения в процесс второго президента Украины Леонида Кучмы.", а если туда добавить Медведчука, Бойко и Шуфрича, то минский процесс воскреснет и побежит.
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Гарно було б бачити в реанімацію і кучму і роземкова до повного виносу вперед ногами .
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Вата ! Из команды Зе просто лезет вата !
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Этот "Разумков" по-украински умеет разговаривать?
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Слава Богу , что не умеет . Ещё этого не хватало . Хватит одного зели . Говорить по-украински и думать по-украински - разные понятия . Я не говорю по-украински , но это не мешает мне быть патриотом Украины и ненавидеть вату .
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Ніхто й ніколи не чув. Кажуть, ЗЄломойський хоче його зробити спікером Ради. Задля такого цінного кадра можна, мабуть, і статус української мови скасувати.
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Я чула. Він знає мову, але не розмовляє принципово. Така вона падлюча жаба.
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Яка весела вийде потворка, накшталт пана Азірова.

Річ у тім, що пленарні засідання ведуться виключно українською. І цей статус буде дуже тяжко зламати даже новій раді.

Хоче він того, чи ні, але йому доведеться вивчати українську, інакше пошлють його куди подалі.
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Ого, зелебобики, а где же крики и возмущения про "Минский мЫролюбный план в интересах расии"?
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торговля на крови/Снятие экономической блокады ОРДЛО: Пинчук приезжал к Зеленскому, чтобы снова продавать трубы на Россию через новую должность Кучмы 6.06.2019 /Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ. 22-06-2019.
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да, таки прав был виталик кличко,-"а сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее могут не только лишь все, мало кто может это делать".
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шо мы видим, так это реанимацию рыгов. Отэто видно збс!
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Вот вопрос! Я понимаю, методички. зарплата ...но что у вас порохоботов странная Маничка??? Если будет плохо у Зе и жизнь станет хуже в Украине, так вам и вашим родственникам станет лучше???
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Нужно открыть Конституцию и тыкнуть их мордочку туда. А потом с невинной миной - ждём вас в парламенте, будете менять Конституцию, если наберёте 300 голосов и проведёте всеукраинский референдум.
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"Реанимацияминского процесса" -- это когда пресс-секретарь презЕдента заявляет: "ВСУ стреляет по гражданским объектам" ?

Пендель для Мендель
У ГПУ просять ОПУ погодитися або спростувати заяви Мендель про обстріли ЗСУ мирних жителів Донбасу
Генпрокуратура направила в Офіс президента України Володимира Зеленського запит стосовно джерел інформації, якими користувалась його прес-секретарка Юлія Мендель, коли заявила, що Збройні Сили України обстрілюють мирних жителів Донбасу.
Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Слідчим прокуратури до Офісу Президента України скеровано запит про надання інформації щодо спростовування чи підтвердження публічних висловлювань прес-секретаря президента України про те, що військовослужбовці Збройних Сил України допускають випадки обстрілів цивільних об'єктів на сході України.

Прес-секретарку президента Мендель викликали на допит через її заяву 6 червня 2019 року в ефірі телеканалу "1+1" про те, що нібито існують випадки, коли українські військові, відповідаючи на провокації бойовиків, обстрілюють цивільні об'єкти, в результаті чого гинуть мирні жителі.

В ГПУ нагадали, що цей виступ відразу був розповсюджений у засобах масової інформації та проросійських інтернет-виданнях із твердженням про те, що Збройні Сили України обстрілюють мирних жителів Донбасу і такі факти, як убачають автори відповідних повідомлень, визнали в Адміністрації Президента України.

Також цю інформацію Росія передала до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду як доказ нібито порушення законів та звичаїв війни з боку України.

Мендель викликали на допит як свідка для роз'яснення її заяви, проте під час допиту вона відмовилась свідчити, заявивши, що він є політизованим.

У прокуратурі пояснили, що з огляду на це вони звернулись за роз'ясненнями до Офісу президента щодо джерела інформації, яку від імені глави держави озвучила Мендель.

"Наразі кримінальні провадження за заявами прес-секретаря президента не розпочиналися", - підкреслили в ГПУ.

Йдеться про кримінальну справу від 29 вересня 2014 року, в якій прокуратура зокрема розслідує сприяння Слідчим комітетом Росії діяльності так званих "ДНР" і "ЛНР" шляхом притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинних українських військових.

В ГПУ зазначили, що наразі Слідчий комітет Російської Федерації відкрив понад 230 кримінальних справ стосовно осіб, які брали участь в проведенні антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей та беруть участь у проведенні операції об'єднаних сил на теперішній час.

У цих справах незаконно заочно пред'явлено обвинувачення близько 70 українським військовослужбовцям керівної ланки за нібито вчинені злочини, пов'язані із обстрілами об'єктів цивільної інфраструктури.
***
"Йєта палітічіскіє утіскі!" - волає Мєндель. Але яким чином можна утискати владу, вона не пояснила.
https://auburn-daddy.livejournal.com/503622.html?utm_source=embed_post
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Сепарье мельтешит с умным видом лица, интересно сколько ещё будут окучивать перед тем как снять финально лицемерные маски
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)))))))))))) значит ли это, шо реанимация кучмы удалась?
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Зе-клоуни вже починають бісити мене більше,ніж фанати Овоща
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Пора реанімувати всю банду Януковича
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А мы видим реанимацию рыговской банды....
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Ха-ха-ха...
Зеленский начал откусывать рейтинги "за жыддя" и "жоппоблока"?
Страстные любители Кучмы и покрещення-2000-х уже чешут репу.
Многие помнят что при Кучме жилось достаточно не плохо. Ностальгируют и онанируют на те времена.
Знакомые хотели голосовать "за жыддя" или "жоппоблок", нравился им Мураев и агент Жёлудь, и тут Зеленский поднял из нафталина Кучму. Теперь собираются отдавать голоса за Зе. Просто при Кучме их папаня каким то высокопоставленным ментом работал.
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Дмитрий Чекалкин ©
Баканов в США. Паника и ошибки. Мысли вслух

22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки. Візит відбувається на запрошення американської сторони і має на меті ознайомити керманича СБУ з результатами україно-американського безпекового співробітництва. "

Само это сообщение выглядит достаточно странно. Ни СБУ, ни г-н Баканов не есть структурами или лицами на которые законодательно возложены функции внешнеполитический деятельности.

Так как ни Государственный департамент США, ни министерство иностранных дел Украины о данном визите ничего не сообщали и не согласовывали, данный визит можно считать неофициальным.

С 2012 года Иван Баканов присоединился к бизнесу Зеленского сначала в качестве юриста, а затем стал руководителем ООО "Квартал-95" и ООО "Студия Квартал-95". Обе компании зарегистрированы на его имя.
Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу

Истинная причина всех этих кажущихся несуразностей и нестыковок оказалась банально проста. Все это информационный шум, дымовая завеса, спецслужбистская операция прикрытия скрывающая основную цель визита Ивана Баканова в США. Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу. Есть вещи намного важнее чем Трамп

Основной целью визита Баканова в США была попытка начать процедуру отзыва иска "Приват-Банка" к группе Коломойского и К.

Естественно все это осуществлялось вовсе не в интересах Коломойского и К. Речь идет о жизненных, ключевых интересах двух фигурантов этого рассмотрения фигурирующих в делах предварительного слушания суда под аббревиатурами "RZ11" и "RB21" по которым на специальном заседании суда от 18 июня 2019 года судом принято решение о проведении расследования "в режиме специальной процедуры расширенного рассмотрения".

Этим же решением суд признал "...действительное наличие у фигурантов предварительного слушания дела "RZ11" и "RB21" признаков государственного и служебного иммунитета международного и локального характера..."

Фактически суд просто ткнул пальцем в абсолютно конкретных и легко узнаваемых украинских официальных лиц (Z и B), фигурально прикрыв их аббревиатурами. Естественную реакцию этих лиц легко понять. Иного объяснения такой поспешности Баканова просто нет. Это паника. И как следствие - цепь ошибок и накладок...

Баканова просто отправили "решать вопросы" как принято и как понимают эти слова в этой среде. Посылать или не посылать Баканова - этого вопроса перед Зеленским не стояло вообще. Нужно быть полным идиотом, чтобы доверить постороннему лицу такую информацию. Нужен человек лично в это замазанный.

Скорее всего прибыв в США Баканов попробовал установить контакты с адвокатской группой обслуживающей этот процесс. Через кого то или лично. Возможно им передали какой то "месседж". Сразу же оговоримся. Мы абсолютно уверены, что г-н Баканов ни коим образом не мог угрожать представителям американской адвокатуры, или предлагать им что то противозаконное. Он для этого недостаточно глуп.
Но он оказался недостаточно умен, чтобы просчитать все варианты реакции представителей американской адвокатуры на свои "месседжы".
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Господа "квартальные" - это вам не Украина, где купив пяток "судей " вы можете ногами открывать двери Конституционного Суда.
Это Соединенные Штаты Америки. Здесь закон обязателен для всех, а адвокатура не является умением занести нужную сумму в нужные двери.
Позвонили бы Лазаренко, он бы вам разъяснил разницу.

Судя по молниеносной реакции адвокатской группы вопрос с передачей "меседжей" ими был давно просчитан, или их просто предупредили о такой возможности.
22 июня 2019 года в рамках рассмотрения Канцлерским судом (Court of Chancery) штата Делавер иска "Приват-Банка" (2019-0377) ... адвокатская группа юристов Abrams Bayliss LLP (Делавэр, США) и ***** Emanuel Urquhart&Sullivan LLP(международная), представляющая в данном суде интересы "Приват-Банка" подала в Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер ходатайство о неотложном созыве специального заседания суда в рамках требования защиты свободы судебного рассмотрения. "
Ходатайство судом было принято и специальное заседание назначено на 25 июня 2019 года. Скорее всего суд будет рассматривать варианты недопущения обнуления судебного рассмотрения через мировое соглашение.

Баканову не оставалось ничего другого как быстро ретироваться.

Вообще, в среднесрочной перспективе (2-3 года) этот судебный процес способен с грохотом похоронить не только веселых клоунов из "Квартала", но всех причастных к этому веселью. "Специальная процедура" уже запущенная решением суда предполагает мониторинг ВСЕХ финансовых взаимодействий с подозреваемыми структурами и включение этих лиц и структур непосредственно в судебное рассмотрение.

Одно дело быть членом партии победившей на парламентских выборах, внеся посильный материальный взнос в эту победу. И совсем другое финансово поддерживать структуры связанные с организованной преступной группировкой, занимающейся отмыванием денег на территории США.
Кстати говоря - запросы суда уже привели в возбуждению уголовных дел в Испании, Канаде, Литве и Панаме. И это только начало.
Так что вопрос "быть или не быть" встанет достаточно скоро...
***
И вот почему это не вызывает хайпа? Ровно потому же, что и у зелебобиков. Мы знали, что зеко-***** - поголовно зелемойские сявки с надежно-налаженными давнишними связями с кремлядями, а зелебобикам не это нужно. Тень на Зелю - фсё, авыфсёврети, и это всё клятые порохоботы норовят нашего мальчика облыжно забидеть. Зеле-пусечка старается побороть карубцыю и алигархов, а выфсёврети.

https://auburn-daddy.livejournal.com/503139.html?utm_source=embed_post
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМи бачимо реанімацію Мінського процесу завдяки поверненню Кучми, - Разумков
 
 
 
 
 
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