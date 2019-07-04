 Від початку війни на Донбасі через бойові дії загинуло 9 працівників системи водопостачання, 26 дістали поранення, - ЮНІСЕФ

"Від початку конфлікту загинуло дев'ять і дістали поранення 26 працівників системи водопостачання, зокрема троє - нинішнього року. Всі вони загинули або постраждали, намагаючись забезпечити безперебійне водопостачання для дітей і сімей, що живуть у районах, уражених конфліктом", - йдеться в повідомленні ЮНІСЕФ, поширеному в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з інформацією, від початку 2019 року через бойові дії тимчасово припинялося або повністю перекривалося водопостачання для 3,2 млн осіб у середньому на 29 днів. Також було зафіксовано 58 випадків пошкодження об'єктів системи водопостачання та водовідведення.

"Ескалація бойових дій створює загрози для доступу до питної води і підтримання належної санітарії для 3,2 млн осіб, зокрема 500 тис. дітей, а також безпеки працівників, які ризикують життям для відновлення пошкодженої інфраструктури на сході України", - зазначають у ЮНІСЕФ .

При цьому в Дитячому фонді ООН вказують на ризик поширення захворювань.

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"Коли доступ до води перерваний або обмежений, у дітей і їхніх сімей не лишається іншого вибору, як використовувати забруднену воду з природних водойм і жити в небезпечних санітарних умовах. Це особливо небезпечно під час літньої спеки, яку ми зараз спостерігаємо", - наводяться слова заступника голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Лори Білл.

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