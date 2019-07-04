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 Політика України, Суспільство
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Все про:КС (348) люстрація (144) відміна, скасування (49)

 Понад 900 люстрованих чиновників можуть повернутися на посади, якщо КС скасує закон про очищення влади, - Мін'юст

Якщо Конституційний суд України визнає закон про очищення влади неконституційним, на свої посади зможуть повернутися більш як 900 люстрованих держчиновників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо", про це повідомила директорка департаменту люстрації Мін'юсту Анастасія Задорожна.

"У той час, коли закон про очищення влади почав діяти більшість топових чиновників звільнилися за власним бажанням. Ще приблизно 1000 осіб були люстровані. Нині в Єдиному державному реєстрі осіб щодо яких застосований закон про очищення влади перебувають більше ніж 900 таких людей. Якщо ж закон України про очищення влади буде відмінений, то всі ці особи матимуть можливість повернутися на державні посади", — зазначила Задорожна.

За словами Задорожної, загалом під закон про люстрацію підпадають близько 5 тисяч держпосадовців часів Януковича.

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Вона додала, що йдеться про суддів, прокурорів, керівні посади в міністерствах та центральних органах виконавчої влади і осіб, які були причетні до подій на Майдані.

Як повідомлялося раніше, сьогодні в КС відбувається закрите засідання у справі про відповідність Конституції закону "Про очищення влади". Під будівлею КС тривають політичні акції різних політсил та громадських організацій.

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Нагадаємо, закон "Про очищення влади" набув чинності в жовтні 2014 року. Документ передбачає, що особи, які обіймають посади, що підпадають під люстраційну перевірку, повинні не пізніше ніж на десятий день з початку проведення перевірки в установі, подати своєму керівникові власноруч написану заяву про згоду на проведення перевірки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135674
 
 
 Топ коментарі
 
А ЗЕ боба Коломойшу садить собирается?))))
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И да...шо там великом Голобородьки?)))
Кортеж ЗЕ сраку не давит?)))
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выборы закончились - иди накол...
порохососхеров...
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Зелебобики поддерживают мироточащую поклонскую
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"Утопия" - нынче популярная литература в Украине. Работать надо!
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К сожалению по оценкам ЕС за 5 лет уровень коррупции в Украине вырос и закон об очищении власти актуальней к чиновникам при президенте Порошенко.
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То есть при овоще её почти не было ? что значит оценки ЕС
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А как же беня коломойский твой работодатель, не хочет сесть за воровство, корупцию????
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Портнову и Лукаш это х.. показывал?))))
Ты против ЗЕни?)))
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Вообще то всякие люстрации и прочая баланда это оказался просто разводняк что б одних убрать и посадить на их место таких же сук но с другими рожами.В цивилизованном обществе просто сажают на 30 или больше годков и это самая доходчивая и действенная "люстрация" НАЗЫВАЕТСЯ ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ,ЗАКОН ДЛЯ ВСЕХ,НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ кому как нравится.А так эти крысы нас будут разводить постоянно доводя до революций и убивая страну
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"В цивилизованном обществе"??? а в каких цивилизованных странах ты был, дядя? ))) у тебя кроме паспорта на телевизор никакого другого нет! во всех бывших соцстранах была люстрация, жесткая и необратимая, а не так как у нас-растянули на 30 лет, уничтожили архивы агентов КГБ, что бы не будоражить общество, и рубят хвост собаки по кусочку, жалко. когда ты лично голосовал за Януковича, думал к чему это может привести? нет! а когда за ВАЗ-06. нет! а надо было!
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Вопрос не в том ЕСЛИ?
вопрос КОГДА?
ЗЕ команда ощущает КАДРОВЫЙ ГОЛОД....
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Седни КС должен отменить клятый порохоботский закон о люстраии.
Теперь рыгы смогут помочь зеле строить щастячко уже официально.
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Реванш рыгигонов состоялся. С чем я вас, зебилов, поздравляю!!!
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А сенс вітати? Товарищи Даннінг-Крюгер все одно не дадуть зрозуміти...
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витай свого свинопороха,это он,с рейтингом 0 в ноябре 2013 влез по трупам на посаду и благополучно просрал её,оказавшись простым мародёром-барыгой))) Как и кум его витёк ющерко)))
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Сейчас зеленский президент. И реванш регионалов происходит при нем. При Порошенко рыги и пернуть боялись. А тепер, при зебиле, такие маргиналы как петуШарий создают свои партии в Украине...
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зачем обьяснять зебилу что Земля круглая. Он то видит ее плоскую
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это как сектантам хряка обьяснять,что моча это моча,а не божья роса)))
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У Зебилов все, что не помещается в их тупую голову - ересь, деза и зрада. Мысли должны короткими и прямыми, как команды дресировщиков.
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Правильно, соя - виноват не чей БУК, а на чьей территории Боинг упал.
Получишь сосательную цукерку.
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а чего рыги и вся злочинна влада,против которой был Майдан и погибли люди не сидит по тюрьмах или не имеет заочных приговоров,при том,что прокурор кум Югик? Порешал ПЕТух видать за долю малую,теперь зеля виноват?)))))
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Так они поубегали в росисю и другие страны. Федрыч, весь его кабмин, даже беркут в крум свалил. Как ты их посадишь?
А теперь с приходом к власти новопредставленного они вернулись, чувствуют себя комфортно и на пороге успешного реванша!!!
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Задашь этот вопрос когда уЗеленский их посадит..., т.е. никогда
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мародёром-барыгой? а что смародерили, что продали, уточни? про 6, 5 млрд $ Привата знаю, что еще?
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Ну хоть в 2019 у людей наконец глаза открылись...
В 2005 Петя занимал должность Свинарчука, занимаясь тем же самым и разосрал тогда НСНУ и БЮТ и Вр ушла в отставку - похоронив надежды 1 Майдана.
С 2007 по 2014 год глава совета НБУ. Угадай из-за кого улетела гривны в 2007 И потом тоже самое повторилось в 2014
Кто в 2010 собирал Кровосисе кабинет министров и был в нем министром финансов И почему-то не попал пол закон о люстрации
Так что из-за последнего пункта я вынужден согласиться с отменой закона о люстрации. Надо отменить старый закон о люстрации и принять новый, куда более расширеный. Чтобы не было всяких Петь, Бойко и прочей швали...
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Реванш регионалов у тебя в голове состоялся, придурок.
1. В Раду сейчас народ выберет большинство людей, которые там вообще никогда не были. За некоторыми исключениями. И лишь меньшинство старой швали, аля Порошенко твой любимый и Регионалы аля опоблок. И будут твои любимчики регионалы, с регионалом Петей( регионалы бывшими не бывают ) тихонечко сидеть в оппозиции пока не посадят.
2. КСУ полностью набирал Петя. Все судьи сидящие там сейчас назначены им лично( Петины поправки в закон ). Так что ты как обычно сел в лужу.
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Сразу узнаю кацапа. Только кацап, когда у него нету аргументов переходит на личности и оскорбления и несет полную чушь сопоставимую с бредом сумасшедшего Понад 900 люстрованих чиновників можуть повернутися на посади, якщо КС скасує закон про очищення влади, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 922
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Бредишь на этом форуме только ты и твои собратья-порохоботы. И так же как ваши собратья москали ищите теории заговора и т.д.
Я тебе уже много раз говорил, дятел, прежде чем кого-то обвинять в том, что он москаль, начни хотя бы писать на "рідній мові".
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О, а еще говорят, что в Украине не запрещают гаварить па руске!!!
Вот и Владимир Концевич, фамилия, то какая забавная, рассказывает мне на какой мове писать. Ты зебил пишешь по-руски, я тебе по-руски отвечаю, может ты соловйину не понимаешь нифига, откуда мне знать?. И опять же я прав. Когда у кацапа нету аргументов он переходит к крайностям Понад 900 люстрованих чиновників можуть повернутися на посади, якщо КС скасує закон про очищення влади, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 2616
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Поменяй лучше ник на "Подстилка Пети", вместо своих "афигительных" умозаключений и рассуждений. А чтобы видеть аргументы, нужен мозг, у тебя его нету. Так что не парься.
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Господин, зебил, из 18 судей петя "лично" назначил аж 4-х.
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Ну раз ты решил показать свои "знания" с помощью неуместных оскорблений...
1. Президент назначает 6 судей из 18. Ещё 6 судей ВР( которая на данный момент до сих пор полностью подконтрольна Пете и его шобле ). Уже 12. Ещё 6 судей назначает "съезд судей" Которых кто назначает по новому закону? Не подскажешь, дебилушка? Итого 18.
2. Первые 5 лет, без подписи президента никто не может быть назначен на должность судьи. И не важно какак конкурсная комиссия их отбирала или по чьей квоте они прошли. Не подскажешь чья это поправка была, дебилушка?
P.S. Лучше молчи нахрен... По одному твоему комментарию с тобой уже все понятно...
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Шо ж ти лживое такое. Зебил, вот тебе линк прочти и не позорься.
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И? Ты сам только что подтвердил то, что я тебе написал...
Справа колонка есть по твоей ссылке, "квота" называется. Посчитай внимательно. Калькулятор возьми, если с арифметикой туго.
Потом открой закон новый с судебной реформой. И почитай его, что ли.
А потом можешь смело называть людей лжецами.
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Vitaliy Shabunin
36 мин. ·

Президент Порошенко призначає на посади люстрованих генералів і чиновників:
- Олега Валендюка головою Служби безпеки України в Києві та Київській:
- генерал-майора міліції Олександра Терещука головою Київської ОДА
- екс-чиновника часів президенства Януковича Олексія Дніпрова замом голови своєї АП

Вже екс-президент Порошенко приходить з прапорами своїх партій під КСУ боротись проти скасування закону про люстрацію.
Пекрасний кейс шизофренії та політичного цинізму.
(Взяв у Azad Safarov). Понад 900 люстрованих чиновників можуть повернутися на посади, якщо КС скасує закон про очищення влади, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 9117
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То что старое вернётся Алесандр Иванович Корейко знал наверняка и берёг себя для капитализма (с)
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Тут уже "новых" папередников пора списки на люстрацию составлять...пособники Режиму коррупционеров-мародёров Порошенко!
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кому шо, а Калашников заводит свою шарманку "про мародеров-порошенко" иди проспись, ольгинский троль!))))
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Один даже никуда и не уходил,ещё и 5 лет страну обворовывал.И опять лезит во власть.
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Возможно что-то пропустила, но без стеба(!!!): кто в курсе - почему могут признать неконституционным закон о люстрации?
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Тому що ТАК ХОЧЕ НОВА ВЛАДА. Інших причин не треба. Вони дадуть команду - і все.
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потому что в стране 73% зебилов. Без стеба.
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Ну если багдане можно...и зебобик это подтвердил...то почему другим нельзя..?? Все логично...при зебобике так все и должно было быть....
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мультимиллиардеры тратят миллионы долл на предвыборную агитацию,что б трудоустроиться в Раде на 1 тыс.долл в месяц)))
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Что творит Зеленский с рыго-порошеновским КС - да, порохоботы!?
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Ой! А мы тут глядзім апошнія навіны - і перажываем, ці ня кантузіла пана Віктара салютам...
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И ты, лишенец, на этой теме решил в Задорного поиграть?
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Ты пра што? Наадварот, хвалюемся - таму што ўдарная хваля мае непрадказальнае ўздзеянне на кару (і драўніну) разумовага мозгу галавы.
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Можа пажартуеш i пра украiнскiх загiблых - пра ударную хвалю.
Ты навогул - адэкватны, цi вырадак чалавечага роду?
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Новими членами ЦВК стали:Алла Басалаєва, "Відродження" (підтримали 280 нардепів),Наталія Бернацька (до заміжжя Севастьянова), НФ (307 "за");Михайло Вербенський, БПП (286 "за"),Андрій Євстігнєєв, "Батьківщина" (309 "за"),Ірина Єфремова, "Народний фронт"(307 "за"),Ольга Желтова, БПП (305 "за"),Олег Конопольський, БПП (288 "за"),Світлана Кустова, БПП (306 "за"),Ольга Лотюк, БПП (296 "за"),Віталій Плукар, БПП (302 "за"),Євген Радченко, "Самопоміч"(289 "за"),Тетяна Сліпачук, "Воля народу" (317 "за"),Леонтій Шипілов, НФ (308 "за"),Тетяна Юзькова, "Радикальна партія Ляшка" (307 "за"),На своїх посадах залишились обрана у квітні 2014 за квотою "Свободи" Катерина Махніцька (термін повноважень закінчується у 2021 році),і Олег Діденко, що обирався за квотою партії "УДАР" (термін повноважень закінчується у 2021 році),
Вакантне місце після оновлення складу ЦВК, буде квотою "Опоблоку".
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У Порошенка там 4 судді, решта призначена ригами ще до Майдану, а риги 100%-но проголосували на виборах за Зе. То ваші єноти, не ліпіть горбатого. Понад 900 люстрованих чиновників можуть повернутися на посади, якщо КС скасує закон про очищення влади, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 188
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Нет, соя - там все Петины.
Рыговские - так Петя основатель.
НФ - Петина коалиция.
БПП - и говорить нечего.
"горбатого" это ты по Фрейду вспомнил.
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Бразильские сериалы отдыхают!!!! ЗЁ шоу продолжается!
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Главный люстрированный (Богдан) уже вернулся, и причем до возможного решения суда...
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Так один из люстрированных уже во власти - БОГДАН
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чтоб довести до абсурда признайте его неконституционным до выборов: пусть зебилы воют что это опять изза порошенко
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Люстрировали тех кто работал при Януковиче, теперь нужно люстрировать всех тех кто при Пете...
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потому как для серого кардинала Богдана это жизненно важное
и Администрацию Президента переименовали под него... в Офис...
а если еще и сам люстрационный Закон зарубать, то юридически оно неприкосновенно...да?
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У свинофермьі жизнь такая-пожрать и поднас...ать!
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Що, хочеш відзначити День Незалежності США, але не вистачає на Jack Daniels на глоді?
Fuck-up case, містере.
Тримай 11.80 (в центи переведеш самотужки).
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Вельт - если когда надумаешь - маякни, помогу чем смогу...
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Героям України Слава!
Glory to Heroes of American War for Independence!
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давайте не будем сами себя обманывать, та и никого...
в Украине к власти пришли люди, которым дела нет до войны...
******** кацапы короче пришли - и после етого уже все становится бессмыссленным...
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ну от обьясни - кацдвоешникам шо Торонто,
не столица Канады, та и вообще ничья не столица!
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У ЗекоманЫ жизнь такая - пожрать и поднас...ать Украине и украинцам!
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Охренеть.
Народ требовал очищения власти, может быть тогда легче КС признать народу неконституционным?
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когда ты начнешь выходить на акции протеста, все изменится. а пока что только телдевизор....
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Кстати только что под КС анальные жоны билецкого напали на протестующих против отмены закона об люстрации.
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За роки люстрації в Україні звільнили мізер тільки до 900 чиновників злодіїв-бандитів, сепаратистів з оточення запеклого ЗЕКА в бігах продажного кацапського холуя януковича, і це по всій країні. І найчастіше звільняли злочинців з прокурорів і міліціонерів. Їх прізвища тепер в спеціальному реєстрі. Тому звільнені по ідеї не зможуть піти на держслужбу наступні 10 років. Але вони майже всі лиходії повернулися за рішенням таких же бандитських продажних суддів і далі продовжують безкарно красти і нищити державність України.
І зовсім не потрапили під люстрацію продажні судді - перевертні поставлені ще продажним ЗЕКом. Навіть неясно коли Українська держава і Український народ повинні впритул взятися і за цю бандитську зграю замаскувану під суддівськими мантіями, за продажних суддів злочинців. Це вони самі напрошуються на суди Лінча, якщо не будуть люстрірованні цивілізованим способом, їх чекає страшне майбутнє. Про це вже багато разів попереджав народний депутат Єгор Соболєв. Але видно такі судді -законопреступніки суддi- злочинці які віддано прислужували кривавому ЗЕКу Іуді Януковичу і його зграї -банді ригоАнальних спільників, судді - перевертні, сепаратисти, колабораціоністи, хабарники ... вони видно також підходили для корупціонера Порхатого. І тепер добре підходять і для нашої вже нової антиукраїнської корупційної влади ЗЕбілів з "слуг неясно якого народа але не українського" і також в основному: злодіїв, полусепаратістів, українофобів .. ...І які через такий як і вони продажний антиукраїнський КС зовсім заборонити люстрацію для себе і таких як і вони злодіїв по всій Украиїні.
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А хіба новообраний гідрант і колишній , не з однієї синагоги ? . Якась дурня їх розділяти .
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А можно послать вас на букву Х? По старо-славянскому алфавиту. Она называется хер. По кириллице тоже. Типа перечеркнуть. Это вам, пэботики. Сюрпрайз.Ваш порошенко, одиннадцати месячный, подписал Закон о люстрации быстро. Точно, он не причем,и тогда, когда работал на шоблу януковича. А если кто на два дня больше, то все-капец. Такое вот-очищение Власти. Чиновники ля, люстрированные, все, кто хотел, восстановились по суду. Девятьсот? Да конечно. Много больше.
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прохосрань а зачем принимался этот закон ? кого люстрировали и самое главное что поменялось после принятия этого закона? ничего ровным счетом ничего. самый принципиальный и справедливый закон это закон о незаконном обогащении . там все просто декларация и докажи что деньги честные . но вот этот закон петя через кс отменил . все что еще надо доказывать? президент разработал новый такой закон там предусмотрено наказание и конфискация наворованного . прекрасный закон и люстрация и наказание проворовавшихся . после выборов в вр его должны принять . примут отлично не примут ну будем давить на власть . только вот этот закон уже президент подавал в парламент но вр не проголосовала . почему не блокируете вр а? идиоты тут вам не россия . тут люди умеют думать .
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПонад 900 люстрованих чиновників можуть повернутися на посади, якщо КС скасує закон про очищення влади, - Мін'юст
 
 
 
 
 
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