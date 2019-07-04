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 Київські новини
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Все про:сміттєпереробка (66) Береза Борислав (103)

 У КМДА передано підписи проти будівництва сміттєпереробного заводу на Троєщині, - нардеп Береза

Політик наголошує, що в Деснянському районі біля ТЕЦ-6, міською владою відведено дві земельні ділянки кадастровий № 8000000000:62:076:0029 та № 8000000000:62:076:0022 для будівництва сміттєспалювального заводу. Друга ділянка відведена для сміттєвого полігону.

"Сьогодні подали до КМДА 10 тис. підписів мешканців Троєщини, щодо вимоги заборони будівництва сміттєпереробного/сміттєспалювального комплексу в Деснянському районі!", - написав народний депутат Борислав Береза на своїй сторінці в Facebook, передають Українські новини.

"Після петиції 2016 року, яку подали кияни щодо вимоги заборони будівництва заводу в Деснянському районі була створена робоча група при КМДА, яка мала вирішити питання - будувати чи не будувати завод на Троєщині. Питання було відтерміноване, але не вирішене. При цьому наміри були очевидні - в бюджеті м. Києва на проектну документацію сміттєпереробного комплексу в Деснянському районі було виділено в 2017 - 3,6 млн грн, в 2018 році - 1 млн грн. Навесні 2019 року кожна київська родина в поштову скриньку отримала карту Плану перспективного розвитку Києва на 2019-2021роки в якому зазначено будівництво сміттєпереробного комплексу біля ТЕЦ-6. Мер Кличко Віталій розпорядженням № 454 від 18.03.2019 року цей План затвердив. Потенційна загроза стала реальною", - наголошує він.

На думку народного депутата, Деснянський район потерпає від транспортної проблеми - метро відсутнє, а єдиний Північний міст не здатен забезпечити нормальне сполучення з центральною частиною міста. Але замість вирішення цих проблем міська влада вирішила будувати сміттєпереробний комплекс.

"Волонтери зібрали понад 10 тис. підписів проти будівництва сміттєпереробного/сміттєспалювального комплексу в Деснянському районі! І тільки після цього чиновники КМДА через ЗМІ та своїх представників в районі, почали спростовувати свої наміри щодо будівництва сміттєвого заводу. Мовляв, це все політичні інсинуації. Але нам не потрібні публічні заяви. Історія з незаконними забудовами показує, що вони нічого не вартують, а робляться тільки перед виборами, щоб заспокоїти громадськість. Нам потрібні документальні підтвердження! А підтвердженням зміни намірів КМДА - є рішення Київради щодо заборони будівництва сміттєвого заводу та зміна цільового призначення земельних ділянок в Деснянському районі", - стверджує Береза.

Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури на 2016-2020 роки передбачала будівництво комплексу із сортування / переробки ТПВ, які утворюються на Лівому березі Києва за рахунок інвестиційних коштів. За даними КМДА, зсідання конкурсної комісії по визначенню виконавця послуг з переробки (обробки) та захоронення побутових відходів, які утворюються на території Києва, пройшло 28 вересня 2018 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135670
 
   
 Топ коментарі
 
Зе живет на Оболоне, вот там и стройте!!!
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не надо нам завода! мы в кучи будем складывать и в окресных селах зарывать! как диды!
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Зе живет на Оболоне, вот там и стройте!!!
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борец за/против мусора береза зарабатывает на выбары себя.

след 5 лет будет чем заниматься.
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Коммерческая привлекательность (цена) недвижимости в тех местах сразу даст о себе знать.
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не надо нам завода! мы в кучи будем складывать и в окресных селах зарывать! как диды!
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Завод строить нужно, но не в том месте где собрались - в паре километрах от жилых домов. Такую ошибку уже допустили на Харьковском. Поживите у нас здесь месяцок с мусоросжигалкой под боком и детей прихватите. Через месяц расскажите, где строить надо
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я и живу на Харьке. Завод не мусоросжигающий собираются строить, а мусороперерабатывающий!
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Прочитайте внимательно: "запрета строительства мусороперерабатывающего / мусоросжигательного"
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на Харьке сжигающий завод и строили в паре километров от домов. Потом домов пристроили поближе к заводу
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И воняет аж до Осокорков, жили бы, не писали бы глупости.
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???? Жил бы перестало бы вонять? Не улавливаю логики. Мусор должен сортироваться и перерабатываться.
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Должен, но не за счет здоровья горожан. Построить его можно в 30-50 км. от черты города.
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Той завод уже років з 10 розібраний повністю.
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Не вывозить мусор с Троещины и вопрос решиться быстро. Свое говно подсовывать кому то это нормально, а завод построить для его переработки это плохо.
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За Троещиной есть заброшенный недостроенный еще времен СССР медицинский центр по дороге на Погребы. Земли пустой валом!
До жилых домов там км 5-10. Дорога окружная есть. Стройте там - никому мешать не будете. Правда речка рядом. Жалко, если засрете.
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