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 "Феєрверк, який убив жінку в Мінську, виготовлено в Росії", - Міноборони Білорусі

У Міністерстві оборони Білорусі заявили, що салютні установки і феєрверки, які підірвалися в Мінську, були закуплені в Росії, попередньо причина підривів - неякісні заряди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Білорусі.

"Салютні установки і самі феєрверки були придбані в російському ВАТ "Піро-Росс"(м. Сергієв Посад). Встановлено, що підірвалися вироби одного калібру (195 мм) з п'яти, що застосовуються в ході салюту (105 мм, 125 мм, 150 мм, 195 мм, 310 мм). Можлива причина підривів - неякісні заряди цього калібру (195 мм)", - йдеться в заяві Міноборони.

Також повідомляється, що підриви відбулися в трьох з шести місць, де проводився салют.

"Щоб не допустити "людського фактору"(неправильної експлуатації установок і виробів) в рамках об'єктивного контролю велася відеозйомка процесу заряджання салютних установок. У місцях проведення салюту було виставлено оточення відповідно до нормативних актів, що регламентують застосування даних феєрверкових виробів, що мають відповідні сертифікати фірми-виробника", - продовжили в міністерстві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На святкуванні Дня Незалежності Білорусі під час салюту сталася надзвичайна подія: загинула жінка, ще кілька людей постраждали. ВІДЕО+ФОТО

"З огляду на те, що подібних підривів у попередній період не було зафіксовано, що станеться трагічне подія, на жаль, важко було прорахувати. Це рідкісний випадок", - підкреслили в Міноборони.

Нагадаємо, 3 липня, в День незалежності Білорусі в Мінську під час салюту кілька снарядів розірвалися занадто низько - від поранення осколками загинула літня жінка, п'ятеро були госпіталізовані і ще троє звернулися до медиків з легкими пораненнями.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135669
 
   
 Топ коментарі
 
Кто б сомневался....у китайцев в разы качественнее все...нежели в паРаше....
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"предположительная причина подрывов - некачественные заряды."

Чё тут предполагать? На них же написано: "сделано в России".
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нех*й шляться по каммунистическим праздникам.
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Кто б сомневался....у китайцев в разы качественнее все...нежели в паРаше....
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..+ непредсказуемая траектория по-паРашкински.. "Фейерверк, который убил женщину в Минске, сделали в России", - Минобороны Беларуси - Цензор.НЕТ 9314
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Чубайс и которого 5 часов из танка выпиливали Рагозин рулят по распилу раша бюджета......
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Сейчас планируют атомный авианосец строить - будет рекорд по распилу точно...
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Где они его решили строить?
У меня печень от этих сообщений не выдержит))))))
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Вот именно... ГДЕ? Единственный док в России, который для этого подходит, построен был шведами, ещё при СССР, и успешно угроблен "Кузей"... Вы думаете, "просто так" Россия Украину под себя подмять пытается? Её николаевские верфи манят, "Южмаш", "мозги" и руки промышленных регионов Украины...
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Слова "авианосец, атомный, строить"... для рашнгов не совместимы.
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Это Вы наговариваете! Следуя Вашей логике,можно подумать что слова Памятник,Петух и Навоз тоже не совместимы! А оно то существует!
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Що це за країна, до чого б не торкнулась, все вбиває, жах...
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"предположительная причина подрывов - некачественные заряды."

Чё тут предполагать? На них же написано: "сделано в России".
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Помнится, где-то, читал: то-ли в "Мёртвых душах", то-ли, где-то ещё, описание картины: Мост через речку. На мосту стоит коляска, запряженная лошадьми. Заднее колесо, по ось, провалилось сквозь настил. Рядом, ниже по течению, около брода, стоит крестьянская телега. Сидящий на телеге мужик кричит кучеру коляски: "Ну куды ж тебя понесло?! Рази не видишь - мост!...".
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нех*й шляться по каммунистическим праздникам.
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таракт официально от *****...
шобы боялись "брата-сябра" старшего...
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Надо было китайский брать...Хотя судя по всему это из серии "белорусских" креветок, устриц, авокадо. хамона....Это раша этикетки поменяла и ответила.
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"русский мир" губит всё там,где он появляется.
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Ну, если учесть, что по официальным данным взорвались три установки из шести. И в разных концах города. То вполне себе тянет и на теракт.
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А ще ГОВНО СКРЕПЫ для болванов по всему миру...
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Это не случайность... Это намек Лукашенку по русски.
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У них свои 73% дебилов...
Там все так же туго с логикой как и у нас...
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Там у Вейшнории шансы есть,если захотят..
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Если бы раб сия не поставила этот салют...его поставили бы члены НАТЫ!!!
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так вам і треба... будете знати ком дупу лізати.
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Был на параде и салюте. Детонация была сильная, грудная клетка ходуном ходила. Остался вопрос. Это рукожопость изготовителя или диверсия. Но оборванную жизнь это не вернёт.
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Написано ж нечеловеческим языком - сделано в Сергиевом Посаде. А что у Курятника там, правильно - православный ватикан (правда только планирующийся), вывод попы плохо освятили, суки.
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Нечего с совковыми праздниками было эксперементировать. Провели бы как обычно эту годовщину освобождения со скромным парадом и речёвками -было бы как всегда. Но тут на размах потянуло, совковые партизаны на параде появились (а ведь там были и антисоветские партизаны), салют грандиозный, участие братской рашистской армии в параде... Это был знак свыше относительно этого пережитка совка
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знову, при виготовленні снарядів,не врахували кривизну земної поверхні
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Как можно покупать что-то высокотехнологичное в стране, где датчики в космических ракетах забивают молотками и сверлят лишние отверстия в космических кораблях, а потом затыкают их смесью говна и пластилина?
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як можна думати ,що расєйські ракети-ширпотреб можуть бути якіснішими за ще совєтські тепер расєйські Удосконалені "Роскосмосом "Протони"
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"Фейерверк, который убил женщину в Минске, сделали в России", - та й сама Бєларуссія сдєлана в Рассіі...па образу і падобію...
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Навіть сумнівів якщо чесно не мав. З самого ранку припустив що так і було. Самі винні в тому що злигалися з ординськими терористами для яких Білорусь, так само як і Україна, споконвічні вороги....
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надпись "Сделано в России" надо обязательно писать с пометкой "Осторожно!"
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Перші два слова роблять безглуздим "осторожно!"
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Произошло недоразумение! Заряды были изготовлены для фейерверка в Воронеже! "Феєрверк, який убив жінку в Мінську, виготовлено в Росії", - Міноборони Білорусі - Цензор.НЕТ 1
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Хотів би нагадати українцям: Не хочете закінчити, як ця жінка- уважно читайте де виготовлено виріб, який ви купляєте. В Україні дуже багато виробів "Сделано в России"- будьте пильні не купуйте кацапське- воно вбиває.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном"Феєрверк, який убив жінку в Мінську, виготовлено в Росії", - Міноборони Білорусі
 
 
 
 
 
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