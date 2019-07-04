 Війна на Донбасі - це перша війна, у якій інформація стала основним видом озброєння, - Разумков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Разумков сказав під час круглого столу в Києві.
"Тема тимчасово окупованих територій, насамперед Донбасу, на жаль, актуальна протягом багатьох років ... Мені здається, що протягом останніх років вона часто була політичною складовою, яка не до кінця була пов'язана з реальною політикою щодо врегулювання ситуації на Донбасі", - зазначив Разумков.
На його думку, окремі політичні сили та їхні лідери використовували тему Донбасу для особистого піару.
Разумков наголосив на важливості вироблення інформаційної політики та стратегії щодо повернення тимчасово окупованих територій.
"Це важкий процес, це нешвидкий процес. Шапкозакиданням, на відміну від багатьох інших, ми займатися не будемо. Ми не можемо говорити, що проблема може бути вирішена завтра. Ні, це неправда. Треба бути відвертими і перед собою, і перед українським суспільством, що це важкий процес. Найстрашніше - не всі в цьому процесі хочуть реального врегулювання", - заявив лідер партії "Слуга народу".
Разумков зазначив, що є низка напрямків і шляхів, які державі Україна потрібно буде пройти, щоб "знову і над Донецьком, і над Луганськом був український прапор, щоб наші прикордонники стояли на всьому кордоні нашої держави в тих рамках, в яких його визнає весь цивілізований світ".
"Одним з важливих аспектів є інформаційна політика ... Ключовим видом озброєння в цій війні є інформація", - наголосив він.
Разумков вважає, що війна на Донбасі - це "перша війна, у якій інформація стала основним видом озброєння і часто вбиває значно сильніше і болючіше, ніж це роблять кулі, снаряди або міни".
Лідер "Слуги народу" нарікає на те, що держава в інформаційному плані робить дуже мало для повернення Донбасу.
"Щодо тимчасово окупованих територій немає інформаційної політики. Всю інформацію, яку отримують там, найчастіше з російських телеканалів", - додав він.
F25
Шизоаффективные расстройства
Эпизодические расстройства, при которых одинаково ярко проявляется шизофреническая и маниакальная симптоматика, на основании которой невозможно поставить диагноз только шизофрении либо только депрессивного или маниакального эпизода.
Ройтмана я радив послухати тобі.
Гелетей - *********** недобрий чєловєк, але Петко його всучив на міністра солдіків. Чого тіко коштує фото шо ця істота "підписувала" в Раді документ на свою "кормушку"....
Цю заразу не здолати. Зєля тим більше не подужає, так як у нього інші плани.
Висрав же - я лише на один термін став презервативом. Знає шо після терміну - не буде вже кому та що обирати...
звалюй.те, поки є можливість, це совєт від спартанця-любителя іс.торії)))
А якщо чесно - .... о б*же, угоразділо же радіцца.....(тут)
Як побачу домен .su -
Одразу рот його ї*у.
Несколько месяцев назад в интернете и на форуме цензора в частности развернута массированная компания черного пиара против ЗЕ. Для такой компании нужен мощный человеческий, финансовый и информационный ресурс. Кто такое может себе позволить? Хряк-мародер врядли, он очень жадный и если бы и занимался подобным, то только за государственные деньги. Ху йло? Это более вероятно. У того есть все необходимые ресурсы, причем за государственный счет. Зачем это надо именно сейчас, когда хряка уже сняли? Надо, причем ху йлу надо успеть до выборов дабы провести в Раду больше своих агентов. Не зря мертвечук скупает срочно популярные ТВ каналы. Но этот способ завоевания страны все же дешевле, чем военный.
Активнее распространяйте и корпоративно лайкайте.
Надеюсь тактика оскорбления украинского народа окончательно вышвырнет партию мародеров на историческую помойку.
звичка
Все было впервые и вновь...
В штабе Порошенко отрицают встречу с Фирташем в Вене.
Песнь идиотов: «Мы идем в Европу, а вы, европейцы, идите в ...опу»!
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
04.07.2019 г.
Пока ты Вова, прогуливался по Торонто и сравнивал цены в ресторанах с киевскими, как мы и предупреждали - эшелон разгрузив боеприпасы благополучно уехал в РФ. С утра уже 48 обстрелов по линии фронта. Уже 9 человек ранено.
это смотря что под данным термином подразумевается..
Нет...
Культурную войну рашка против Украины ведет более 300лет
Самую масштабную и еффективную в истории пропаганду провел Гитлер с Геббельсом
Мы
проигралипро#бали информационную войну на Донбассе и в Крыму. Рашка однозначно ее вела с 2004 года, когда начало ее от оранжевых пригорать.
что бы это значило?
есть мнения?
- Тепер ви нам покажете, як виграти війну за тижні;
- Тепер ви нам покажете, як підняти зарплати вчителям до 4000 доларів в місяць;
- Тепер ви нам покажете, як зменшити комунальні тарифи при збільшенні зарплат до $4 тис.;
- Тепер ви нам покажете, як збільшити пенсії, отримуючи зарплати в конвертах;
ну и поубивать добровольцев усех
Сьогодні вперше за багато місяців Національна рада з питань телебачення та радіомовлення під тиском громадських активістів, волонтерів, військових та народних депутатів, представників команди партії Петра Порошенка «Європейська Солідарність» зібрала кворум для проведення засідання. На ньому було ухвалено рішення про продовження ліцензії для військового радіо «Армія FM», ключового джерела інформації у зоні бойових дій.
«Європейська Солідарність» нагадує, що інформаційний фронт є не менш важливим, аніж збройна боротьба. Активісти партії сподіваються, що у подальшому Нацрада не зволікатиме з продовженням ліцензій для військового радіо, яке здійснює трансляцію на окуповані території Донецької та Луганської областей, а також у Криму. Тому «Європейська Солідарність» закликає Нацраду розглядати подібні питання щодо дозволу на тимчасове мовлення для Збройних сил України за спрощеною процедурою. ---------
до речі, Разумков - один з тих, хто заблокував роботу нацради. Бо він входить до зебільного пулу. В який, нагадаю, входить і вріо голови нацради О.Герасим'юк (з "Г+Г", і цим все сказано). Вона блокувала відкриття засідань нацради. Вона же блокує роботу та повноваження члена нацради Володимира Горковенка - та хоча би з сайту https://www.nrada.gov.ua/about/ І нагадаю, що зебіл незаконо "скасував" указ про призначення Горковенка членом нацради: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2707296-zelenskij-skasuvav-ukaz-pro-zvilnenna-artemenka.html - історія тут: https://www.5.ua/suspilstvo/poroshenko-pryznachyv-novoho-chlena-natsrady-z-teleradiomovlennia-zamist-artemenka-shcho-vidomo-191673.html
- Ничего страшного. За двадцать лет или ишак умрет, или эмир умрет, или я умру!
хтось з його друзяк стріляє йому в ногу з АК,а інший надсилає СМС з текстом "ти козел"
от після цього вернемся до питання "що було болючіше - пуля чи інфа"
(ходять до речі слухи що інфа перевірена й правдива)
Він приходить і відстріює тобі ногу.
З прострілянною ногою зрозумієш, що таке інформаційна війна)))
а потім може б й відстрелив))))
ну навіть в такому випадку я на 99% (100 не дам, а мало лі)впевнений що спочатку була б спроба зясувати "шо за нах"... ну от нема в мене друзів з інтелектом "пересічного дирляндійця"...
"Донбас - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться!
Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім`ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж", (с)О.Гончар
Здати, це підтвердить що мона так і надалі продовжувати.
До дири зараз потрібно відноситись як до позиціі.
моя позиція - колючий дріт під напругою й рів з крокодилами, а тим часом ВСУ розвивати...
дурак-дуракомяркий представитель "интеллектуального большинства": война на Донбассе - это "первая война, в которой информация стала основным видом вооружения Источник: https://censor.net.ua/n3135665
Докладываю специально для тов. Разумкова: т.н. "Холодная война" (1948 - 1991 гг.) велась в подавляющем большинстве исключительно "информационными" методами. Почитать лидеру партии, например, "Трактат о военном искусстве" Сунь-цзы (6 век до Н.Э.) или "Сыма фа" ("Методы Сыма") Сыма Жанцзюя (6 век до Н.Э.), я даже и не предлагаю - боюсь за здоровье партийного товарища.
Предлагаю молчать: безграмотность не так видна. Можно за умного сойти.
Что у вас там происходит в стране?
Если даже в Киеве ул.Степана Бандеры опять Московская!!
ВОЯКИ!!!!