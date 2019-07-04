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 Політика України
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Все про:Донбас (12368) Разумков Дмитро (78)

 Війна на Донбасі - це перша війна, у якій інформація стала основним видом озброєння, - Разумков

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає, що процес повернення тимчасово окупованих територій Донбасу буде важким і тривалим.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Разумков сказав під час круглого столу в Києві.

"Тема тимчасово окупованих територій, насамперед Донбасу, на жаль, актуальна протягом багатьох років ... Мені здається, що протягом останніх років вона часто була політичною складовою, яка не до кінця була пов'язана з реальною політикою щодо врегулювання ситуації на Донбасі", - зазначив Разумков.

На його думку, окремі політичні сили та їхні лідери використовували тему Донбасу для особистого піару.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" перевірить інформацію про ізраїльське громадянство кандидата по 169-му округу Куницького, - Разумков

Разумков наголосив на важливості вироблення інформаційної політики та стратегії щодо повернення тимчасово окупованих територій.

"Це важкий процес, це нешвидкий процес. Шапкозакиданням, на відміну від багатьох інших, ми займатися не будемо. Ми не можемо говорити, що проблема може бути вирішена завтра. Ні, це неправда. Треба бути відвертими і перед собою, і перед українським суспільством, що це важкий процес. Найстрашніше - не всі в цьому процесі хочуть реального врегулювання", - заявив лідер партії "Слуга народу".

Разумков зазначив, що є низка напрямків і шляхів, які державі Україна потрібно буде пройти, щоб "знову і над Донецьком, і над Луганськом був український прапор, щоб наші прикордонники стояли на всьому кордоні нашої держави в тих рамках, в яких його визнає весь цивілізований світ".

"Одним з важливих аспектів є інформаційна політика ... Ключовим видом озброєння в цій війні є інформація", - наголосив він.

Разумков вважає, що війна на Донбасі - це "перша війна, у якій інформація стала основним видом озброєння і часто вбиває значно сильніше і болючіше, ніж це роблять кулі, снаряди або міни".

Лідер "Слуги народу" нарікає на те, що держава в інформаційному плані робить дуже мало для повернення Донбасу.

"Щодо тимчасово окупованих територій немає інформаційної політики. Всю інформацію, яку отримують там, найчастіше з російських телеканалів", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135665
 
   
 Топ коментарі
 
і цей брехню інформацією називає
звичка
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А у президентських виборах хіба ви не цю зброю використовували? Починаючи з виходу "слугі народа" і далі...
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Бідолашний! Як же ти з таким діагнозом живеш?
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Ой, краще стережися тих, в кого F25! Можемо таке зробити, що потім слідчі будуть синхронно по-воєнному блювати, оглядаючи ту багатодупну карніворозно-мутілаторну некроматрьошку, в яку F25 перетворили "место происшествия"! Таке хоч на обкладинки Brutal Death Metal альбомів!
F25
Шизоаффективные расстройства
Эпизодические расстройства, при которых одинаково ярко проявляется шизофреническая и маниакальная симптоматика, на основании которой невозможно поставить диагноз только шизофрении либо только депрессивного или маниакального эпизода.
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Это ты выписало с медицинской карты Петра Алексеевича Порошенко? Бу-га-га.
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Безоглядно віриш банді. Ті петі та ж компанія, вигляд в профіль.
Ройтмана я радив послухати тобі.
Гелетей - *********** недобрий чєловєк, але Петко його всучив на міністра солдіків. Чого тіко коштує фото шо ця істота "підписувала" в Раді документ на свою "кормушку"....
Цю заразу не здолати. Зєля тим більше не подужає, так як у нього інші плани.
Висрав же - я лише на один термін став презервативом. Знає шо після терміну - не буде вже кому та що обирати... Війна на Донбасі - це перша війна, у якій інформація стала основним видом озброєння, - Разумков - Цензор.НЕТ 8276
звалюй.те, поки є можливість, це совєт від спартанця-любителя іс.торії)))
А якщо чесно - .... о б*же, угоразділо же радіцца.....(тут)
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Відповім у віршах:

Як побачу домен .su -
Одразу рот його ї*у.
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У кирпичева F73 в особо тяжёлой форме. Это тут давно всем понятно)
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Вот вам пример информационной войны.
Несколько месяцев назад в интернете и на форуме цензора в частности развернута массированная компания черного пиара против ЗЕ. Для такой компании нужен мощный человеческий, финансовый и информационный ресурс. Кто такое может себе позволить? Хряк-мародер врядли, он очень жадный и если бы и занимался подобным, то только за государственные деньги. Ху йло? Это более вероятно. У того есть все необходимые ресурсы, причем за государственный счет. Зачем это надо именно сейчас, когда хряка уже сняли? Надо, причем ху йлу надо успеть до выборов дабы провести в Раду больше своих агентов. Не зря мертвечук скупает срочно популярные ТВ каналы. Но этот способ завоевания страны все же дешевле, чем военный.
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Толпы рыгов в СЛюНЕ, юрист Бени, как смотрящий за Зегидрантом и интервью Бени про гражданский конфликт на Донбассе выгодный США это наверно тоже чёрный пиар против Зе, который Порох устроил? 😂 Когда же вы уже в обосранных Порохом штанах ходить то перестанете?
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А когда вы уже хряка-мародера то отбеливать перестанете. Интервью Бени появилось только сегодня, Богдана назначили месяц назад, а говном ЗЕ начали обливать 3 месяца назад. До тебя дошло хрякотролина ху йловская?
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То Порошенко змусив блазня призначити Богдана, набрати голів ОДА серед сепаратистів та бандитів, напхав у слугу народу комуняк, та родичів Кернеса. І Мендель змусив говориту ту х**ню яку вона говорила, і віськових змусив кидати свої позиції, а ще просрав міжнародну політику, продав слугу народу яндексу, підкинув блазню купу офшорів, змушував квартал до несплати податків, деребанив приват з Коломойським, обізвав країну і її жителів порноакторами, вкрав у блазня аналізи...
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Побольше в штабе ПЕСа делайте таких картинок.
Активнее распространяйте и корпоративно лайкайте.
Надеюсь тактика оскорбления украинского народа окончательно вышвырнет партию мародеров на историческую помойку.
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Его контузило,причем через мягкое место.
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Бачите, Разумков ніби грамотний, а не знає простої речі - зброя у руках дурного - це дестабілізуючий фактор. Так, інформація - зброя. Разумков, як "новоє ліцо", наближене до князя, тьху, преЗЕдента, інформацією озброєний, як Шварценегер рукавами у фільмі "********". Але толку з Разумкова ніякого. Як з мого кота, який про кацапську агресію нічого не знає. Але мій кіт про "храшданскій" конфлікт нічого не мучить, а тихо ловить мишей. А Разумков філософствує
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А у президентських виборах хіба ви не цю зброю використовували? Починаючи з виходу "слугі народа" і далі...
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Государство - это понятие растяжимое . Должны делать конкретные люди .
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президент владимир говорил о адекватном информационном ответе...когда уже начнем?... для этого не нужен минстець
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счас, Мертверчук еще пару телелеканалов прикупит и начнут
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так отож...і 1+1 не завжди підтримає президента в цьому...там свій інтерес...тому йому варто, як і петру раніше, мати свої телеканали
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Убийства при салюте в Беларуси из-за некачественных салютов производства орды.Разрывы произошли в трех местах проведения салютов.Бедные беларусы!
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А ведь, если бы выбрали Порошенко, то война закончилась бы за личени годыны ещё в июне 2014-го. Шо вы наделали, зебилы?!
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Ну значит, настоящую хунту возглавит не Порох...
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Порох на Пиночета не потянет - мягкий он человек..
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ни о чем... я вижу, что КО ЗЕ такая же ЖО как и был КО ПЕ, разрешая торговлю на крови и оставляет открытые границы с оккупантом... идите вы на#ер буду голосовать за Саакашвили (Рух новых сил)...
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А слабо этому чучелу, чтоб за него в Грузии голосовали?
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информация основной вид оружия? и именно поэтому вы суки собираетесь прекратить вещание АрмияFM и украинских каналов на Донбасс?
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Закралися. Коли Рим розпадався з тої ж причини - то такі недовійни по всій європі стояли.
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Паршивое трепло, разыгрывающее из себя "государственного деятеля".
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Ага, "основным видом сооружения", поедь и посиди в окопах под этими "байтами" , козел !

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
04.07.2019 г.
Пока ты Вова, прогуливался по Торонто и сравнивал цены в ресторанах с киевскими, как мы и предупреждали - эшелон разгрузив боеприпасы благополучно уехал в РФ. С утра уже 48 обстрелов по линии фронта. Уже 9 человек ранено.
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.."не все хотят урегулирования"..
это смотря что под данным термином подразумевается..
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Война на Донбассе - это первая война, в которой информация стала основным видом вооружения

Нет...
Культурную войну рашка против Украины ведет более 300лет
Самую масштабную и еффективную в истории пропаганду провел Гитлер с Геббельсом
Мы проиграли про#бали информационную войну на Донбассе и в Крыму. Рашка однозначно ее вела с 2004 года, когда начало ее от оранжевых пригорать.
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Разумков, ты куда тикать будешь ? Ты же понимаешь - этот режим будет снесён бульдозером, так же как и 5 лет назад. Только вертолёта на Ростов на этот раз не будет.
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При информационной поддержке никто этот режим не снесет. Одураченные зебилы будут даже поражение считать победой.
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Дебил информация не убивает... скажи это солдатам в окопах...
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что то зеко ***** рано стала разоблачаться? то беня , то рАзумков..
что бы это значило?
есть мнения?
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Лучше бы этому рыбоглазому еще более уподобиться рыбе и молчать. Ни куя не премудрый пескарь Разумков.
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"Это тяжелый процесс, это небыстрый процесс. Шапкозакидательством, в отличии от многих других, мы заниматься не будем. Мы не можем говорить, что проблема может быть решена завтра. Нет, это неправда. Нужно быть откровенным и перед собой, и перед украинским обществом, что это тяжелый процесс " (с)


- Тепер ви нам покажете, як виграти війну за тижні;
- Тепер ви нам покажете, як підняти зарплати вчителям до 4000 доларів в місяць;
- Тепер ви нам покажете, як зменшити комунальні тарифи при збільшенні зарплат до $4 тис.;
- Тепер ви нам покажете, як збільшити пенсії, отримуючи зарплати в конвертах;
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пабольше макаронов там везите в бамбас вот и выиграете.

ну и поубивать добровольцев усех
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04.07.2019Завдяки зусиллям «Європейської Солідарності» та активної громадськості Нацрада з питань телебачення та радіомовлення повернула мовлення «Армія FM»
Сьогодні вперше за багато місяців Національна рада з питань телебачення та радіомовлення під тиском громадських активістів, волонтерів, військових та народних депутатів, представників команди партії Петра Порошенка «Європейська Солідарність» зібрала кворум для проведення засідання. На ньому було ухвалено рішення про продовження ліцензії для військового радіо «Армія FM», ключового джерела інформації у зоні бойових дій.
«Європейська Солідарність» нагадує, що інформаційний фронт є не менш важливим, аніж збройна боротьба. Активісти партії сподіваються, що у подальшому Нацрада не зволікатиме з продовженням ліцензій для військового радіо, яке здійснює трансляцію на окуповані території Донецької та Луганської областей, а також у Криму. Тому «Європейська Солідарність» закликає Нацраду розглядати подібні питання щодо дозволу на тимчасове мовлення для Збройних сил України за спрощеною процедурою. ---------

до речі, Разумков - один з тих, хто заблокував роботу нацради. Бо він входить до зебільного пулу. В який, нагадаю, входить і вріо голови нацради О.Герасим'юк (з "Г+Г", і цим все сказано). Вона блокувала відкриття засідань нацради. Вона же блокує роботу та повноваження члена нацради Володимира Горковенка - та хоча би з сайту https://www.nrada.gov.ua/about/ І нагадаю, що зебіл незаконо "скасував" указ про призначення Горковенка членом нацради: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2707296-zelenskij-skasuvav-ukaz-pro-zvilnenna-artemenka.html - історія тут: https://www.5.ua/suspilstvo/poroshenko-pryznachyv-novoho-chlena-natsrady-z-teleradiomovlennia-zamist-artemenka-shcho-vidomo-191673.html
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Ходжа Насреддин за хорошую плату взялся за двадцать лет обучить грамоте ишака. Эмир грозил отрубить Насреддину голову, если в указанный срок ишак не научится читать. Когда Насреддина спросили, как же он пошел на такой риск, он ответил:
- Ничего страшного. За двадцать лет или ишак умрет, или эмир умрет, или я умру!
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Информационная война - это конечно по сравнению с обычной намного страшнее: вы представляете, несколько сотен тысяч бойцов с двух сторон, плюются какашками друг в друга в интернете!
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И на чьей стороне будет Разумков в этой информационной войне?
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вообще то информация стала основным оружием уже во времена второй мировой
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Война на Донбассе - это первая война, в которой информация стала основным видом вооружения / и герой этой войны пропагандист, пять лет по 16 часов в сутки перепечатывавший сайты ДНР и РФ. Заслуживает эфээсбэшной бранзулетки.
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пропозиція наступна
хтось з його друзяк стріляє йому в ногу з АК,а інший надсилає СМС з текстом "ти козел"
от після цього вернемся до питання "що було болючіше - пуля чи інфа"
(ходять до речі слухи що інфа перевірена й правдива)
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Є інша пропозиція, комусь з твоіх друзів кажуть та доводять брехнею, що ти козел.
Він приходить і відстріює тобі ногу.
З прострілянною ногою зрозумієш, що таке інформаційна війна)))
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серед моїх друзів е...тих немає)й кожен з них спочатку б зясував ситуацію й поговорив зі мною, а потім може б й відстрелив))))


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Подивимось, коли твому другові скажуть, що ти переспав с його жінкою, та покажуть фотошоп)))
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ну у Вас й фантазія, аж моторошно стало)))))

ну навіть в такому випадку я на 99% (100 не дам, а мало лі)впевнений що спочатку була б спроба зясувати "шо за нах"... ну от нема в мене друзів з інтелектом "пересічного дирляндійця"...
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якщо більш серйозно - то чи не варто "втратити" назавжди таких "друзів"?

"Донбас - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться!
Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім`ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж", (с)О.Гончар
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Треба розуміти, що ********* на цьому не зупиниться.
Здати, це підтвердить що мона так і надалі продовжувати.
До дири зараз потрібно відноситись як до позиціі.
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повернути їх в Україну?!ну нах(((
моя позиція - колючий дріт під напругою й рів з крокодилами, а тим часом ВСУ розвивати...
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Оцініть красу гри ,він говорить про тимчасово окуповані території а його хазяїн Коломойський про внутрішній конфлікт і що Московія тут ні до чого. Ось така вона пропаганда . Труба буде Україні і українцям , якщо слуги захоплять щей законодавчу владу, так як швиденько опинимось в концтаборах окупанта .
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Ты правее чем просто прав Вранье для кгбшной кремлевской банды основной метод.Но сеют они его там где оно прорастает.Тут на форуме 60% строчат кремлеботы-сами то не купитесь на это дерьмо
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Новообраний починає звідти , з того місця, де закінчив Янукович . Спочатку лобизання з Європою і Америкою , а потім різкий розворот на 180 градусів. Країна вже розвернулась , про це свідчать рішення судів , які всі на користь колаборантів і окупанта .Більше того незаконні рішення судів , приносять страшні збитки Україні , чи підривається її обороноздатність. І все це стало можливим , завдяки Пороху , який знав всю підноготну суддів і їх антиукраїнські погляди і нічого не зробив , ба більше підтримував їх. І якщо слуги , захлплять законодавчу владу , репресії проти добровольців і військових , не заставлять себе чекати . Майдану кирдик , як і тим хто його підтримував.
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Вот, что не лидер партии так дурак-дураком яркий представитель "интеллектуального большинства": война на Донбассе - это "первая война, в которой информация стала основным видом вооружения Источник: https://censor.net.ua/n3135665
Докладываю специально для тов. Разумкова: т.н. "Холодная война" (1948 - 1991 гг.) велась в подавляющем большинстве исключительно "информационными" методами. Почитать лидеру партии, например, "Трактат о военном искусстве" Сунь-цзы (6 век до Н.Э.) или "Сыма фа" ("Методы Сыма") Сыма Жанцзюя (6 век до Н.Э.), я даже и не предлагаю - боюсь за здоровье партийного товарища.
Предлагаю молчать: безграмотность не так видна. Можно за умного сойти.
Что у вас там происходит в стране?
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Да Беня нанял каких-то мальцов чтобы они ему Приват отжали и обеспечили низкую цену на электричество для производства ферросплавов. Мальцы оба задания провалили. Беню сейчас суд штата Делавэр раздевает до трусов; а мальцы озабочены только одним: как бы соскочить с трамвая, и при этом не растерять руки-ноги и прочие запчасти.
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Вы точно не воюете в этой войне!!!!
Если даже в Киеве ул.Степана Бандеры опять Московская!!
ВОЯКИ!!!!
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ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОЧЕК У, СБИТЫХ САМОЛЕТОВ И КОТЛОВ !!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВійна на Донбасі - це перша війна, у якій інформація стала основним видом озброєння, - Разумков
 
 
 
 
 
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