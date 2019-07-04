EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Політика України, Спорт
  2829  13
Все про:Жданов (102) бешкет (399) спорт (730)

 Я підтримую вимоги про відставку Башенка з поста президента Федерації велоспорту: така поведінка є неприйнятною, - Жданов зустрівся з чемпіонкою Соловей

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов зустрівся з переможницею Європейських ігор-2019 року у велоспорті Ганною Соловей і заявив про підтримку відставки президента Федерації велосипедного спорту України Олександра Башенка.

Соловей приїхала на акцію на її підтримку, яка відбувалася під Міністерством молоді та спорту. Разом з активістами вона в будівлі міністерства зустрілася зі Ждановим, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я, безумовно, підтримую вимоги про відставку Башенка з посади президента Федерації велосипедного спорту України... Я вважаю, що така поведінка є неприйнятною, вона є хамською", - сказав Жданов.

Він наголосив, що не може бути й мови про розрив контракту з Соловей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Геть Башенка-паразита", - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Вона є членом національної збірної України, контракт укладений з міністерством... У мене взагалі навіть думки такої не виникало", - заявив міністр.

Своєю чергою, активісти повідомили Жданову про свої вимоги, зокрема про повне перезавантаження Федерації велоспорту та заміну її президії.

Соловей підкреслила, що вимагає скликання зборів Федерації та виключення Башенка з її лав.

Активісти також запропонували Жданову створити робочу групу для вирішення цих питань і наголосили, що продовжуватимусь свої акції. Жданов запевнив, що підтримує вимогу про публічне вибачення Башенка.

"Я підтримую заяву Андрія Гривка (віце-президента Федерації велоспорту України, – ред.) і в рамках законодавства я буду сприяти цьому. Буде зібрана президія, де буде розглянуто питання про відставку (Башенка, – ред.). Я прийняв рішення про створення робочої групи з колегами, на якій будуть обговорюватися ці питання. А питання про позбавлення (федерації, – ред.) статусу національної і розірвання договору про співпрацю є дискусійним і потребує додаткового аналізу", - сказав міністр.

Також дивіться: "То шо? Поцілуємося?", - нетверезий президент Федерації велоспорту Башенко пояснює скандал з образами на адресу української чемпіонки Соловей. ВIДЕО

Як повідомили активісти після зустрічі, у вівторок, 9 липня, о 15.00 відбудеться перше засідання робочої групи.

Нагадаємо, президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко грубо висловився на адресу чемпіонки Європейських ігор-2019 Ганни Соловей. Також він погрожував оштрафувати її та виключити зі складу збірної України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135663
 
   
 Топ коментарі
 
В Парижской "Палате меры весов" предложили новую единицу измерения быдла - один башенко !
 показати весь коментар
 
Це п'янюче бидло треба не просто вигнати з ганьбою, а ще провести фінансове розслідування всіх його махінацій, яких набереться чимало, я думаю
 показати весь коментар
 
"Она является членом национальной сборной Украины, контракт заключен с министерством"

Ну и чудно. Значит это чмо башенко, которое сосет с потоков, выделяемых для реальных спортсменов, никаких своих угроз выполнить не в состоянии.
Плохо только, что наградные выплачиваются через башенко - вот тут он подговнять может, пока его не убрали к чертям.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"Она является членом национальной сборной Украины, контракт заключен с министерством"

Ну и чудно. Значит это чмо башенко, которое сосет с потоков, выделяемых для реальных спортсменов, никаких своих угроз выполнить не в состоянии.
Плохо только, что наградные выплачиваются через башенко - вот тут он подговнять может, пока его не убрали к чертям.
 показати весь коментар
 
 
В Парижской "Палате меры весов" предложили новую единицу измерения быдла - один башенко !
 показати весь коментар
 
 
Тот случай, когда начинаешь понимать пословицу,"слово не воробей.."
 показати весь коментар
 
 
Це п'янюче бидло треба не просто вигнати з ганьбою, а ще провести фінансове розслідування всіх його махінацій, яких набереться чимало, я думаю
 показати весь коментар
 
 
Старушки загомонили Остапу:
- А Паша Эмильевич сегодня утром стул из красного уголка продал. С черного хода вынес перекупщику.
- Посмотрите, пьяный сегодня придет... - Сейчас нажрутся, станут песни орать!(с)
 показати весь коментар
 
 
Міністр ..який був звільнений від фізвиховання при навчанні ..
Так через місяць ..* на панель * шукати роботу ! Я підтримую вимоги про відставку Башенка з поста президента Федерації велоспорту: така поведінка є неприйнятною, - Жданов зустрівся з чемпіонкою Соловей - Цензор.НЕТ 6283
 показати весь коментар
 
Поддерживаете гавнюка быдло-башенко?
 показати весь коментар
 
 
у любителя картинок найнижчий рівень ведення дискусій.
на рівні"у дитинстві срав у труси" Я підтримую вимоги про відставку Башенка з поста президента Федерації велоспорту: така поведінка є неприйнятною, - Жданов зустрівся з чемпіонкою Соловей - Цензор.НЕТ 9226
 показати весь коментар
 
разбудил синелобый баклан лихо на свою дурную голову, хе-хе
 показати весь коментар
 
Ты должен не поддерживать козел,а работать и резко принимать решения.Или иди на базар вот там и будешь поддерживать мешки с картошкой
 показати весь коментар
 
 
З башенком потрібно гнати і самого жданова сраним вінником. Пригрів корупціонера коло корита.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯ підтримую вимоги про відставку Башенка з поста президента Федерації велоспорту: така поведінка є неприйнятною, - Жданов зустрівся з чемпіонкою Соловей
 
 
 
 
 
 вгору