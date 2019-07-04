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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Одеса (1959) суд (5253) Труханов (169)

 В одеському суді перервали оголошення вироку Труханову через повідомлення про мінування. ФОТОрепортаж

Засідання Малиновського районного суду, на якому оголошували вирок меру Одеси Геннадію Труханову, перервали через повідомлення про нібито мінування будівлі.

Головуючий суддя Сергій Черевко оголосив про перерву, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

В одеському суді перервали оголошення вироку Труханову через повідомлення про мінування 01

"Є відповідні норми, правила (безпеки, - Ред.), ми не можемо їх порушувати. Але суд зі свого боку зробить усе, щоб якнайшвидше продовжити оголошення", - заявив він.

Також Черевко зазначив, що оголошення вироку може зайняти близько 25 годин.

В одеському суді перервали оголошення вироку Труханову через повідомлення про мінування 02

"За нашими підрахунками, на оголошення вироку піде близько 25 годин. З огляду на те, що 8-годинний робочий день, думаю, неважко підрахувати, коли буде оголошено його резолютивну частину, яка цікавить безпосередньо пресу. Зараз я змушений оголосити перерву в оголошенні вироку в зв'язку з повідомленням про замінування будівлі суду. Прошу всіх покинути приміщення", - сказав він.

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В одеському суді перервали оголошення вироку Труханову через повідомлення про мінування 03

Суддя пообіцяв, що засідання відновлять після перевірки повідомлення про мінування.

Оголошення вироку меру Одеси Геннадію Труханову та ще кільком особам почалося вранці 4 липня.

В одеському суді перервали оголошення вироку Труханову через повідомлення про мінування 04

Нагадаємо, 13 лютого детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру чотирьом чиновникам мерії Одеси, серед них і чинному меру у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

14 лютого в аеропорту "Бориспіль" детективи НАБУ і прокурори САП затримали Одеського міського голову Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана.

За версією слідства, ці особи можуть бути причетними до схеми, що завдала збитків місцевому бюджету Одеси. Зокрема, у вересні 2016 року мерія Одеси придбала будівлю, яка раніше належала до цілісного майнового комплексу ДП "Завод "Краян", за 185 млн грн у приватної структури "Девелопмент-Еліт", яка на початку 2016 року сама придбала цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, за 11,5 млн грн.

Уже 15 лютого Солом'янський районний суд Києва відпустив мера Одеси Геннадія Труханова на поруки народного депутата від Блоку Петра Порошенка Дмитра Голубова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135662
 
 
 Топ коментарі
 
Куду куда ему петарду вставили?
Проктолога ему и срачно!
🤣
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Так вынесите приговор на площади -люди тут же труху и оприходуют
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Куду куда ему петарду вставили?
Проктолога ему и срачно!
🤣
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Это по "дружески" Гепа Адольфович Кернес "заминировал".....
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А сообщение послал сам Труханов со своего телефона при судьях ? Представляю , как эти судьи обрадовались этому сообщению .
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Эт шо , Труха в штаны наложил или как ?!
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А судей куда вівели? Или оставили специально всех на местах, с расч'том А вдруг не ложное минирование? В одесском суде прервали объявление приговора Труханову из-за сообщения о минировании - Цензор.НЕТ 2891
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Свінорилий свого часу пiдсунув такого мера. Барига нічого доброго народу, не може запропонувати )))
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Глядя на лица команды зелёного так Петя ещё на раем покажется
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Не тупи, дурачок. Он как раз высер ПР, которая при Порохе под плинтусом сидела.
И еще: отвратительно, когда взрослый вменяемый человек ради отмазки косит под дурачка. Но когда под дурачка косит сидящий по уши в говне идиот вроде тебя, это просто тошнотворно.
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Мера выбирает население города, никакие президенты никак на этот процесс повлтиять не могут. Так что все претензии к одесситам, как и по Кернесу к харьковчанам.
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Не стоит забывать, что Труханова выбрали сами одесситы большинством голосов на выборах. Проблема не только и не столько в самом Труханове, сколько в головах одесситов в частности и украинцев вообще. В запорожье, например, подобная ситуация - только там выбрали овоща Буряка, прорыговского запорожсталевца, продающего город, а что не может продать, то уничтожает. Думаю, в каждой области люди любят танцевать на граблях.

Молодые украинцы еще не начали голосовать, а старые пердуны еще не перестали.
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Не тупи псина! Свинорылый и есть основатель ПР! Лайно)))
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоВ одеському суді перервали оголошення вироку Труханову через повідомлення про мінування. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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