 В одеському суді перервали оголошення вироку Труханову через повідомлення про мінування. ФОТОрепортаж

Головуючий суддя Сергій Черевко оголосив про перерву, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Є відповідні норми, правила (безпеки, - Ред.), ми не можемо їх порушувати. Але суд зі свого боку зробить усе, щоб якнайшвидше продовжити оголошення", - заявив він.

Також Черевко зазначив, що оголошення вироку може зайняти близько 25 годин.

"За нашими підрахунками, на оголошення вироку піде близько 25 годин. З огляду на те, що 8-годинний робочий день, думаю, неважко підрахувати, коли буде оголошено його резолютивну частину, яка цікавить безпосередньо пресу. Зараз я змушений оголосити перерву в оголошенні вироку в зв'язку з повідомленням про замінування будівлі суду. Прошу всіх покинути приміщення", - сказав він.

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Суддя пообіцяв, що засідання відновлять після перевірки повідомлення про мінування.

Оголошення вироку меру Одеси Геннадію Труханову та ще кільком особам почалося вранці 4 липня.

Нагадаємо, 13 лютого детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру чотирьом чиновникам мерії Одеси, серед них і чинному меру у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

14 лютого в аеропорту "Бориспіль" детективи НАБУ і прокурори САП затримали Одеського міського голову Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана.

За версією слідства, ці особи можуть бути причетними до схеми, що завдала збитків місцевому бюджету Одеси. Зокрема, у вересні 2016 року мерія Одеси придбала будівлю, яка раніше належала до цілісного майнового комплексу ДП "Завод "Краян", за 185 млн грн у приватної структури "Девелопмент-Еліт", яка на початку 2016 року сама придбала цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, за 11,5 млн грн.

Уже 15 лютого Солом'янський районний суд Києва відпустив мера Одеси Геннадія Труханова на поруки народного депутата від Блоку Петра Порошенка Дмитра Голубова.