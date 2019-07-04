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 За кордоном
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Все про:Швейцарія (87) Юра Єнакієвський (88)

 Швейцарія не зняла арешт із 72 млн франків і бізнес-центру Іванющенка (Юри Єнакієвського). Вони все ще можуть бути конфісковані

Швейцарська прокуратура відмовляється знімати арешт з активів соратника президента-втікача України Януковича, колишнього депутата "Партії Регіонів", Юрія Іванющенка, відомого як Юра Єнакієвський, кримінальну справу проти якого напередодні закрила українська прокуратура і зняла його з розшуку.

про це повідомляє DW, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, у Швейцарії залишаються заарештованими близько 72 мільйонів франків (72 мільйони доларів), а також бізнес-центр вартістю 20 млн франків. Арешт з них не знімають попри те, що українська прокуратура закрила проти Іванющенка кримінальну справу і зняла його з розшуку.

Зазначається, що швейцарське законодавство дозволяє не розморожувати активи іноземців навіть у тому випадку, якщо інші країни виявляються неспроможними довести процедуру правової допомоги до кінця. У такому випадку гроші можуть бути конфісковані на користь швейцарського бюджету. Для цього потрібне політичне рішення Федеральної Ради - однієї з палат швейцарського парламенту.

Водночас слід нагадати, що санкції проти Іванющенка вже зняли США, Канада та ЄС.

Попри наявні докази, які українським правоохоронцям надіслали швейцарські колеги, в Україні проти Іванющенка не змогли завершити кримінальну справу. Нагадаємо, що його підозрюють у розкраданні так званих "кіотських" грошей - коштів, які Україна отримала від продажу своїх квот на викиди парникових газів у межах Кіотського протоколу.

Нагадаємо, що раніше прокуратура закрила кримінальну справу проти колишнього регіонала і соратника президента-втікача Януковича Юрія Іванющенка, відомого як Юра Єнакієвський. У зв'язку з цим поліція зняла його з розшуку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135661
 
 
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Ще один доказ того, что єдина надія на іноземців, бо наші ніц не роблять аби покарати злодіїв!
Ну і ким ми виглядаємо перед тими ж іноземцями? Хто захоче з нами мати справу?
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Оце так потужно реформована прокуратура Петром Олексійовичем, недарма кума проти закону поставив!!!
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Тут уместное фото Луценко на куче баксов, с текилой, трубочкой, панамкой и Ляшком....
Почему Ляшком спросите?
Да потому что тридварас, отвечу Швейцария не сняла арест с 72 млн франков и бизнес-центра Иванющенко (Юры Енакиевского). Они все еще могут быть конфискованы - Цензор.НЕТ 3235
Пусть конфискуют, мне например не жалко(переворачивается на машине из-за нехилой ямы на "дороге") , слава Гройсмэну.)
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Они все еще могут быть конфискованы в пользу Швейцарии
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Зато генпрокурор снял все подозрения. Ира бляха-муха может и дальше дефилировать в нарядах за 50-100 тыс грн на благо творительных вечерах, в комплекте с шузами около 600 ойро. Все путем. Два "сапога"-пара. Бляха муха идет в раду вместе с пес. Закройщица по ночам. Ага. Ира. Туфли не жмут? В Швейцарии не намерены закрывать производство против иванющенко. Юра и ира-против такого решения. Ира еще не надела очередной наряд из органзы за 150 тыс грн на вечеринку. Ну и сумочку и бусинки не "прогуляла "за пару сотен ойро в раде. Так шо...
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономШвейцарія не зняла арешт із 72 млн франків і бізнес-центру Іванющенка (Юри Єнакієвського). Вони все ще можуть бути конфісковані
 
 
 
 
 
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