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Все про:Європарламент (401) Євросоюз (2536) мінські угоди (1567) Шефчович Марош (58)

 Виконання Мінських домовленостей - пріоритет номер один для ЄС, - Марош Шефчович виступив перед новообраним Європарламентом

Віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович запевняє, що повне виконання Мінських домовленостей є пріоритетом номер один для Європейського Союзу, ця позиція буде повторена на саміті Україна-ЄС у Києві 8 липня.

Про це він заявив у четвер у Страсбурзі, виступаючи перед депутатами Європейського парламенту нового скликання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами віце-президента Єврокомісії, в Брюсселі "пильно стежать за розвитком подій на сході (України)". "Ми будемо продовжувати з тим, щоб повне виконання Мінських домовленостей було пріоритетом номер один. Європейська комісія повторить цей меседж голосно і чітко в Києві наступного тижня під час саміту Україна-ЄС", - сказав Марош Шефчович.

Він також запевнив, що "особисто буде робити все можливе, щоб гарантувати збереження продовження довгострокового газового транзиту через Україну на наступний довгостроковий період".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135660
 
 
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ничеого не маю проти шо президент у гарний спортывний форми
е яки треувльныли для моска? - там е велика потреба....
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Выполнение Минских договоренностей означает выполнение протокола о капитуляции Украины. Евро барыги принуждали Порошенко выполнить протокол, но он спустил его в унитаз.
Теперь же все в руках бениных зеленых соплей = бене нужен русский газ, чтобы наполнить казну без западных денег.Русские дадут деньги и газ только в обмен на потерю независимости.
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Объявление.
Меняю Будапештский мемосрандум на минские договоренности. Украина.
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главный приоритет ЕС -слить Украину рашисту, и этот приоритет был продимонстрирован голосованием по возврату рашистского окупанта Укратны ,в ПАСЕ
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криворожцы?
кто то знает де володя учился с кем общялся?
интервю с другом,
с девочкой - первая любовь....
кода клованом стал ?
всегда ли его шутки были такие идиотские или тока последнее время и денюшка....
по моему ето неисчерпаемае темы для журналистов....
если тока журналиты не поцы - а вроде да поцы...
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даже не скрываю против прокацапленого ****** направленый вопрос..
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журналюги - когда вы захлопните хлебальники и перестанете задавать вопросы?
тогда закончится Украина и начнется русня......
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВиконання Мінських домовленостей - пріоритет номер один для ЄС, - Марош Шефчович виступив перед новообраним Європарламентом
 
 
 
 
 
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