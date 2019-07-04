 Виконання Мінських домовленостей - пріоритет номер один для ЄС, - Марош Шефчович виступив перед новообраним Європарламентом

Про це він заявив у четвер у Страсбурзі, виступаючи перед депутатами Європейського парламенту нового скликання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами віце-президента Єврокомісії, в Брюсселі "пильно стежать за розвитком подій на сході (України)". "Ми будемо продовжувати з тим, щоб повне виконання Мінських домовленостей було пріоритетом номер один. Європейська комісія повторить цей меседж голосно і чітко в Києві наступного тижня під час саміту Україна-ЄС", - сказав Марош Шефчович.

Він також запевнив, що "особисто буде робити все можливе, щоб гарантувати збереження продовження довгострокового газового транзиту через Україну на наступний довгостроковий період".

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