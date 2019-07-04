 Виконання Мінських домовленостей - пріоритет номер один для ЄС, - Марош Шефчович виступив перед новообраним Європарламентом

Про це він заявив у четвер у Страсбурзі, виступаючи перед депутатами Європейського парламенту нового скликання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами віце-президента Єврокомісії, в Брюсселі "пильно стежать за розвитком подій на сході (України)". "Ми будемо продовжувати з тим, щоб повне виконання Мінських домовленостей було пріоритетом номер один. Європейська комісія повторить цей меседж голосно і чітко в Києві наступного тижня під час саміту Україна-ЄС", - сказав Марош Шефчович.
Він також запевнив, що "особисто буде робити все можливе, щоб гарантувати збереження продовження довгострокового газового транзиту через Україну на наступний довгостроковий період".
е яки треувльныли для моска? - там е велика потреба....
Теперь же все в руках бениных зеленых соплей = бене нужен русский газ, чтобы наполнить казну без западных денег.Русские дадут деньги и газ только в обмен на потерю независимости.
Меняю Будапештский мемосрандум на минские договоренности. Украина.
кто то знает де володя учился с кем общялся?
интервю с другом,
с девочкой - первая любовь....
кода клованом стал ?
всегда ли его шутки были такие идиотские или тока последнее время и денюшка....
по моему ето неисчерпаемае темы для журналистов....
если тока журналиты не поцы - а вроде да поцы...
тогда закончится Украина и начнется русня......