EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Події
  349  8
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5281) Донбас (12368)

 З початку доби окупанти на Донбасі б'ють зі 120-мм артилерії і мінометів, травмований воїн, втрати ворога уточнюються, - Міноборони

Станом на 12 годину сьогодні, 4 липня, російсько-окупаційні війська здійснили 9 обстрілів, противник продовжує активно застосовувати заборонені артилерію і міномети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу повідомив речник Міноборони полковник Максим Праута.

Так, на Луганському напрямку з початком поточної доби почався обстріл зі 120-го міномета опорних пунктів підрозділів Об'єднаних сил, обладнаних поблизу Новгородського. За 35 хвилин з боку окупованої Горлівки ворог випустив 8 мін.

У період з 4.40 до 6.20 окупанти по два рази обстріляли позиції наших військ в районах: Кримського– з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів 82-го калібру, та Новотошківського – з артилерії калібру 122 мм, 120-мм міномету і станкових протитанкових гранатометів. Ще один обстріл з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів у цей час зафіксований неподалік населеного пункту Луганське.

Крім того, з 7.20 до 7.40 з боку окупованого Первомайська ворог випустив 6 мін 120-го та 2 міни 82-го калібрів по наших воїнах, які виконують бойові завдання біля Попасної.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Терористи нарощують щільність мінно-вибухових загороджень на Донбасі. Роботи здійснюють кадрові військові РФ, - ГУР

На Донецькому напрямку вночі противник здійснив 20-хвилинний обстріл з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил поблизу Опитного.

"За наявною інформацією,від початку поточної доби один наш воїн отримав бойове травмування. Втрати ворога в результаті вогню з боку наших військ уточнюються", - повідомив Праута.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135657
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ОБСЕ в соседней теме увидело полный отвод войск же
 показати весь коментар
 
 
вертайте нашу артиллерию...адекватный и равноценный ответ поможет заткнуться гадам
 показати весь коментар
 
 
отдаю должное танюхе - тихо слилась..... - замечательная тварь..
 показати весь коментар
 
сначала в Дебальцево безнаказанно приходит эшелон с боеприпасами, а потом эти боеприпасы летят в сторону наших ВСУ. "Прекращаем стрелять" дальше.
 показати весь коментар
 
 
кучму с зельцами в передовые окопы с водяными пистоликами
 показати весь коментар
 
"оккупанты бьют из 120-мм артиллерии и минометов - потери врага уточняются" - це як?
Б'ють по своїх, чи автор - д....?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїЗ початку доби окупанти на Донбасі б'ють зі 120-мм артилерії і мінометів, травмований воїн, втрати ворога уточнюються, - Міноборони
 
 
 
 
 
 вгору